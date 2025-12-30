Igor Grosu a avut discuții cu noii ambasadori ai Germaniei și Chinei
Oficial.md, 30 decembrie 2025 17:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii..
Acum 30 minute
17:10
Acum o oră
16:50
9 ani închisoare pentru un cuplu din Bălți, după o captură de droguri de 4,5 mln. lei, primite camuflat într-un televizor din Belgia # Oficial.md
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un cuplu din Bălți..
Acum 2 ore
16:10
Revenge porn pe canalul de Telegram „Car Vertical.” Bărbat din Nisporeni – trimis în judecată # Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui..
16:00
Anul 2025 a reprezentat un an de implementare accelerată a reformelor în sistemul de sănătate..
16:00
Autoritățile îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor # Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe..
16:00
Poliția Națională a primit o donație de echipamente IT esențiale pentru îmbunătățirea eficienței în teren # Oficial.md
Poliția Națională a intrat recent în posesia unei donații de 60 de tablete robuste și..
Acum 6 ore
13:10
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
13:10
Primăria Chișinău informează că, în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe..
12:00
(VIDEO) Irina Vlah, împreună cu mama și fiica: Gătitul salatei preferate este tradiția noastră de Anul Nou # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, împreună cu mama și fiica sa, Anna, au..
12:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui briefing, a declarat că reformele în domeniul..
12:00
Ion Ceban: PAS nu a acceptat niciun amendament propus de Partidul MAN pentru bugetul anului 2026. # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a declarat că, „în Parlament, PAS nu a..
11:30
Biroul Relații cu Diaspora a lansat Asistentul virtual – un instrument digital creat special pentru..
11:30
Metodologia de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice a intrat în vigoare # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că astăzi, 30 decembrie 2025, au intrat în vigoare prevederile hotărârii..
11:30
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 decembrie, ora 20:00, – 31 decembrie, ora..
Acum 8 ore
11:00
40 de copii din diasporă au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR..
11:00
FMF va face public numele câștigătorilor Anchetei ”Superlativele anului 2025” pe 31 decembrie, la WE SPORT..
10:50
Principalele realizări și provocări privind integrarea copiilor refugiați din Ucraina în instituțiile de învățământ general..
10:50
În perioada mai – decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze..
10:30
Agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare au primit 38,1 milioane lei pentru compensarea costurilor la energia electrică # Oficial.md
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții..
10:30
Progresele și provocările în predarea „Istoriei, tradițiilor și culturii poporului găgăuz”, discutate la Comrat # Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Istoria, tradițiile și cultura poporului găgăuz” („Gagauz halkının istoriiyası,..
10:30
Sesiunea ordinară de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie. În cadrul ultimei..
10:10
Două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50.000..
10:10
La Ministerul Culturii a avut loc întrunirea Consiliului Memoriei, la care s-a prezentat bilanțul primului..
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de..
10:00
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru..
Acum 12 ore
08:40
Ce a reușit să realizeze Dan Perciun în calitate de ministru al Educației și Cercetării # Oficial.md
Principalele realizări ale Ministerului Educației și Cercetării pe parcursul anului curent au fost prezentate de..
08:30
Ministra Natalia Plugaru, a prezentat principalele activități și realizări ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale..
07:30
Igor Zaharov, consilier și purtător de cuvânt al președintelui Maia Sandu, și-a anunțat plecarea de..
Ieri
16:50
Ion Ceban: Aproape 17 mii de locuri de muncă vor rămâne vacante. Cetățenii vor alege să meargă peste hotare # Oficial.md
„PAS a decis, iar țara noastră va pierde cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor..
16:10
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a procurat un lot de îmbrăcăminte specială destinată..
15:40
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de până la 3% anual pentru creditele garantate de..
14:50
Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație..
14:30
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul..
14:30
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
14:30
Aviz pozitiv privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri # Oficial.md
Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra..
13:10
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială..
13:00
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, demisii și numiri. Stanislav Copețchi a demisionat din..
12:20
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în..
12:10
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030 stabilește obiective strategice, măsuri de politică și reglementare în domeniul..
12:10
Granturi de până la 1,5 mln. lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Oficial.md
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin..
11:10
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore # Oficial.md
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24..
11:10
Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor”, a fost condamnat la 8 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de..
11:10
În perioada 22 – 28 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
11:00
(VIDEO) Un gest frumos din partea Alternativa Clinic: Echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni în cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi # Oficial.md
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii în cadru campaniei Dăruiești..
11:00
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
10:10
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
10:00
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și..
10:00
Socialiștii vor propune Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, vine cu propunerea privind adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a..
09:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare..
09:50
ASP lansează etapizat Registrul de stat al unităților de transport în format electronic # Oficial.md
Noul sistem va permite depunerea cererilor de înregistrare și obținerea extraselor din Registrul de stat..
