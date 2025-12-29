Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa

Oficial.md, 29 decembrie 2025 14:50

Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație..

Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:30
Bugetul de stat pentru 2026 a fost votat de Parlament Oficial.md
Parlamentul a votat în lectura a doua  proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul..
14:30
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 Oficial.md
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
14:30
Aviz pozitiv privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri Oficial.md
Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra..
Acum 4 ore
13:10
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială..
13:00
Numiri și demisii la Guvern Oficial.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, demisii și numiri. Stanislav Copețchi a demisionat din..
12:20
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în..
12:10
Executivul a aprobat proiecte strategice pentru consolidarea securității cibernetice Oficial.md
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030 stabilește obiective strategice, măsuri de politică și reglementare în domeniul..
12:10
Granturi de până la 1,5 mln. lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic Oficial.md
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin..
Acum 6 ore
11:10
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore Oficial.md
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24..
11:10
Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor”, a fost condamnat la 8 ani de închisoare Oficial.md
La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de..
11:10
Încasările Serviciului Vamal săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 22 – 28 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
11:00
(VIDEO) Un gest frumos din partea Alternativa Clinic: Echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni în cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi Oficial.md
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii în cadru campaniei Dăruiești..
11:00
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz Oficial.md
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
10:10
Sinteza activității CNA Oficial.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
10:00
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru deszăpezire Oficial.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și..
10:00
Socialiștii vor propune Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, vine cu propunerea privind adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a..
09:50
Huliganism „pentru un loc de parcare” comis într-un spațiu public din Chișinău Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare..
09:50
ASP lansează etapizat Registrul de stat al unităților de transport în format electronic Oficial.md
Noul sistem va permite depunerea cererilor de înregistrare și obținerea extraselor din Registrul de stat..
09:20
Vladimir Bolea a făcut totalurile anului 2025 Oficial.md
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a făcut totalurile și a spus că..
09:20
Corupere electorală în raionul Sîngerei: două femei, condamnate Oficial.md
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei,..
Ieri
13:50
Ion Ceban: Anul 2025 a fost unul cu multe provocări, dar și cu multe rezultate pentru capitala noastră Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a adresat un mesaj de final de an: ..
27 decembrie 2025
18:20
(VIDEO) Giorgiana Edel revine cu piesa și videoclipul „Când soarele răsare” Oficial.md
Artista Giorgiana Edel, originară din apropiere de Botoșani și stabilită în prezent la Viena, lansează..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Cete de colindători – la Președinție Oficial.md
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete..
11:40
Ion Ceban: Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS Oficial.md
Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS. Amalgamarea..
11:30
Irina Vlah, la 1 an după ce și-a rupt mâna: Așa ceva nu se uită! Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", și-a amintit că, 1 an în urmă, a..
26 decembrie 2025
14:40
Zinaida Greceanîi și Petru Burduja au prezentat inițiativele PSRM în domeniul politicii bugetar-fiscale Oficial.md
Deputații fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi și Petru Burduja, au prezentat în cadrul briefingului de astăzi..
14:40
Dmitri Constantinov condamnat la 12 ani închisoare. Poliția l-a dat în căutare Oficial.md
În contextul pronunțǎrii sentinței de astǎzi, prin care Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12..
14:40
Cetățenii îndemnați să consume rațional energie electrică în perioada sărbătorilor Oficial.md
În perioada sărbătorilor, când consumul de energie electrică și gaze naturale crește, SA Energocom încurajează..
14:40
Avertizare meteo: Se prevăd intensificări ale vântului Oficial.md
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 26-27 decembrie, în regiunile de nord și..
13:00
Igor Dodon a devenit „Moș Crăciun” pentru o familie din Anenii Noi Oficial.md
În pragul sărbătorilor de iarnă copiii scriu scrisori cu dorințele lor. 101 astfel de mesaje..
12:50
De la furt de spumant la fals în declarații: tânăr, condamnat pentru un șir de infracțiuni Oficial.md
Procuratura municipiul Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de..
12:50
Târguri cu produse autohtone în Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 27 – 28 decembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
12:40
Caravana Salvatorilor și Pompierilor – două zile de magie pe străzile capitalei Oficial.md
În perioada 24–25 decembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în comun cu Ministerul..
12:30
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională Oficial.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității sintagmei..
12:30
MEC propune spre consultări publice proiectul de hotărâre privind constituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul Universității Tehnice a Moldovei Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea consultărilor publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern..
12:30
În premieră – CFM a testat un tren încărcat cu 3 mii de tone Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat cu succes cursa de testare a..
12:00
Ultima ședință a Parlamentului din acest an Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea..
11:20
Ion Ceban acuză vânătoare deschisă a primarilor din alte partide ca să adere la PAS Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), acuză vânătoare deschisă asupra primarilor și..
10:20
A încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești. Inculpatul – condamnat Oficial.md
Procuratura UTA Găgăuzia anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat în vârstă..
25 decembrie 2025
11:10
Top 10 cele mai bune filme de Crăciun Oficial.md
Până ce sosesc invitații, te poți cufunda în canapea urmărind un film de sezon. Ai..
10:10
Crăciunul în jurul lumii. Destinații extraordinare, tradiții, obiceiuri Oficial.md
Nicăieri nu este ca acasă în perioada sărbătorilor de iarnă. Cei mai aventuroși însă –..
09:10
15 alimente care nu trebuie să-ți lipsească de Crăciun și Revelion! Oficial.md
Crăciunul și Revelion sunt cele mai importante sărbători din an, încărcate de tradiții și semnificații...
08:10
Creştinii sărbătoresc astăzi Crăciunul pe stil nou Oficial.md
Mai mulţi creştini de rit ortodox sărbătoresc, astăzi, Naşterea Domnului, pe stil nou. Sărbătoarea Crăciunului..
07:10
Redacția OFICIAL vă urează Crăciun Fericit! Oficial.md
Crăciunul este timpul perfect pentru a aduna amintiri frumoase împreună. Bucurați-vă de fiecare moment alături..
24 decembrie 2025
15:50
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani de închisoare Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani..
13:20
Ion Ceban: Consilierii PAS și PSRM nu vin intenționat la ședințele CMC Oficial.md
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, afirmă că consilierii PAS și PSRM nu vin intenționat..
13:20
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice devine partener într-un proiect internațional de cercetare de rezonanță  Oficial.md
Directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS) al USM, Profesorul universitar Victor Juc,..
12:30
Tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent – condamnată la 5 ani închisoare Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze..
12:20
Elevii intră în vacanța de iarnă Oficial.md
Începând cu 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în..
