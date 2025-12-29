Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026
Oficial.md, 29 decembrie 2025 14:30
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
Acum 15 minute
14:30
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul..
14:30
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
14:30
Aviz pozitiv privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri # Oficial.md
Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra..
Acum 2 ore
13:10
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială..
13:00
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, demisii și numiri. Stanislav Copețchi a demisionat din..
Acum 4 ore
12:20
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în..
12:10
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030 stabilește obiective strategice, măsuri de politică și reglementare în domeniul..
12:10
Granturi de până la 1,5 mln. lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Oficial.md
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin..
11:10
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore # Oficial.md
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24..
11:10
Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor”, a fost condamnat la 8 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de..
11:10
În perioada 22 – 28 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
11:00
(VIDEO) Un gest frumos din partea Alternativa Clinic: Echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni în cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi # Oficial.md
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii în cadru campaniei Dăruiești..
11:00
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
Acum 6 ore
10:10
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
10:00
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și..
10:00
Socialiștii vor propune Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, vine cu propunerea privind adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a..
09:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare..
09:50
ASP lansează etapizat Registrul de stat al unităților de transport în format electronic # Oficial.md
Noul sistem va permite depunerea cererilor de înregistrare și obținerea extraselor din Registrul de stat..
09:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a făcut totalurile și a spus că..
09:20
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei,..
Ieri
13:50
Ion Ceban: Anul 2025 a fost unul cu multe provocări, dar și cu multe rezultate pentru capitala noastră # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a adresat un mesaj de final de an: ..
27 decembrie 2025
18:20
Artista Giorgiana Edel, originară din apropiere de Botoșani și stabilită în prezent la Viena, lansează..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete..
11:40
Ion Ceban: Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS # Oficial.md
Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS. Amalgamarea..
11:30
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", și-a amintit că, 1 an în urmă, a..
26 decembrie 2025
14:40
Zinaida Greceanîi și Petru Burduja au prezentat inițiativele PSRM în domeniul politicii bugetar-fiscale # Oficial.md
Deputații fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi și Petru Burduja, au prezentat în cadrul briefingului de astăzi..
14:40
În contextul pronunțǎrii sentinței de astǎzi, prin care Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12..
14:40
În perioada sărbătorilor, când consumul de energie electrică și gaze naturale crește, SA Energocom încurajează..
14:40
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 26-27 decembrie, în regiunile de nord și..
13:00
În pragul sărbătorilor de iarnă copiii scriu scrisori cu dorințele lor. 101 astfel de mesaje..
12:50
De la furt de spumant la fals în declarații: tânăr, condamnat pentru un șir de infracțiuni # Oficial.md
Procuratura municipiul Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de..
12:50
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 27 – 28 decembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
12:40
În perioada 24–25 decembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în comun cu Ministerul..
12:30
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității sintagmei..
12:30
MEC propune spre consultări publice proiectul de hotărâre privind constituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul Universității Tehnice a Moldovei # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea consultărilor publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern..
12:30
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat cu succes cursa de testare a..
12:00
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea..
11:20
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), acuză vânătoare deschisă asupra primarilor și..
10:20
Procuratura UTA Găgăuzia anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat în vârstă..
25 decembrie 2025
11:10
Până ce sosesc invitații, te poți cufunda în canapea urmărind un film de sezon. Ai..
10:10
Nicăieri nu este ca acasă în perioada sărbătorilor de iarnă. Cei mai aventuroși însă –..
09:10
Crăciunul și Revelion sunt cele mai importante sărbători din an, încărcate de tradiții și semnificații...
08:10
Mai mulţi creştini de rit ortodox sărbătoresc, astăzi, Naşterea Domnului, pe stil nou. Sărbătoarea Crăciunului..
07:10
Crăciunul este timpul perfect pentru a aduna amintiri frumoase împreună. Bucurați-vă de fiecare moment alături..
24 decembrie 2025
15:50
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani..
13:20
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, afirmă că consilierii PAS și PSRM nu vin intenționat..
13:20
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice devine partener într-un proiect internațional de cercetare de rezonanță # Oficial.md
Directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS) al USM, Profesorul universitar Victor Juc,..
12:30
Tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent – condamnată la 5 ani închisoare # Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze..
12:20
Începând cu 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în..
12:00
Deficiențe în gestionarea proiectelor și a finanțelor Fondului Național pentru Mediu urmare a auditului CCRM # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor..
