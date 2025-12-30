Cum a fost anul 2025 pentru Ministerul Sănătății

Oficial.md, 30 decembrie 2025 16:00

Anul 2025 a reprezentat un an de implementare accelerată a reformelor în sistemul de sănătate..

Acum 10 minute
16:10
Revenge porn pe canalul de Telegram „Car Vertical.” Bărbat din Nisporeni – trimis în judecată Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui..
Acum 30 minute
16:00
Cum a fost anul 2025 pentru Ministerul Sănătății Oficial.md
Anul 2025 a reprezentat un an de implementare accelerată a reformelor în sistemul de sănătate..
16:00
Autoritățile îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe..
16:00
Poliția Națională a primit o donație de echipamente IT esențiale pentru îmbunătățirea eficienței în teren Oficial.md
Poliția Națională a intrat recent în posesia unei donații de 60 de tablete robuste și..
Acum 4 ore
13:10
Un curier neoficial al Partidului Politic „Șor” a fost deferit justiției Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
13:10
Circulația transportului public va fi sistată în noaptea dintre ani Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe..
Acum 6 ore
12:00
(VIDEO) Irina Vlah, împreună cu mama și fiica: Gătitul salatei preferate este tradiția noastră de Anul Nou Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, împreună cu mama și fiica sa, Anna, au..
12:00
Maia Sandu: Reformele în domeniul justiției sunt foarte importante și vor continua Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui briefing, a declarat că reformele în domeniul..
12:00
Ion Ceban: PAS nu a acceptat niciun amendament propus de Partidul MAN pentru bugetul anului 2026. Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a declarat că, „în Parlament, PAS nu a..
11:30
BRD a lansat Asistentul virtual Oficial.md
Biroul Relații cu Diaspora a lansat Asistentul virtual – un instrument digital creat special pentru..
11:30
Metodologia de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice a intrat în vigoare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că astăzi, 30 decembrie 2025, au intrat în vigoare prevederile hotărârii..
11:30
Cod Galben de vânt puternic Oficial.md
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 decembrie, ora 20:00, – 31 decembrie, ora..
11:00
40 de copii din diasporă au participat la Programul „DOR de Tradiții” Oficial.md
40 de copii din diasporă au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR..
11:00
Trofeul “Cel mai bun fotbalist al Moldovei 2025” se va acorda pe 31 decembrie Oficial.md
FMF va face public numele câștigătorilor Anchetei ”Superlativele anului 2025” pe 31 decembrie, la WE SPORT..
10:50
Educația copiilor refugiați din Ucraina, discutată la MEC Oficial.md
Principalele realizări și provocări privind integrarea copiilor refugiați din Ucraina în instituțiile de învățământ general..
10:50
Bilanțul activității SA Energocom în domeniul gazelor naturale pentru anul 2025 Oficial.md
În perioada mai – decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze..
10:30
Agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare au primit 38,1 milioane lei pentru compensarea costurilor la energia electrică Oficial.md
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții..
10:30
Progresele și provocările în predarea „Istoriei, tradițiilor și culturii poporului găgăuz”, discutate la Comrat Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Istoria, tradițiile și cultura poporului găgăuz” („Gagauz halkının istoriiyası,..
10:30
Sesiunea de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie Oficial.md
Sesiunea ordinară de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie. În cadrul ultimei..
Acum 8 ore
10:10
Au încercat să scoată ilicit din țară 50 mii dolari, dar au fost opriți la vamă Oficial.md
Două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50.000..
10:10
Întrunirea Consiliului Memoriei la Ministerul Culturii: Au fost discutate rezultatele Oficial.md
La Ministerul Culturii a avut loc întrunirea Consiliului Memoriei, la care s-a prezentat bilanțul primului..
10:10
2080 kg de rodii din import nimicite sub supravegherea ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de..
10:00
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe drumurile naționale Oficial.md
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru..
08:40
Ce a reușit să realizeze Dan Perciun în calitate de ministru al Educației și Cercetării Oficial.md
Principalele realizări ale Ministerului Educației și Cercetării pe parcursul anului curent au fost prezentate de..
08:30
Realizările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în 2025 Oficial.md
Ministra Natalia Plugaru, a prezentat principalele activități și realizări ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale..
Acum 12 ore
07:30
Maia Sandu a rămas fără purtător de cuvânt Oficial.md
Igor Zaharov, consilier și purtător de cuvânt al președintelui Maia Sandu, și-a anunțat plecarea de..
Acum 24 ore
16:50
Ion Ceban: Aproape 17 mii de locuri de muncă vor rămâne vacante. Cetățenii vor alege să meargă peste hotare Oficial.md
„PAS a decis, iar țara noastră va pierde cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor..
Ieri
16:10
Angajații CFM au primit uniforme speciale Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a procurat un lot de îmbrăcăminte specială destinată..
15:40
Marja maximă pentru creditele „Prima casă” se menține la 3% și în 2026 Oficial.md
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de până la 3% anual pentru creditele garantate de..
14:50
Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa Oficial.md
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație..
14:30
Bugetul de stat pentru 2026 a fost votat de Parlament Oficial.md
Parlamentul a votat în lectura a doua  proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul..
14:30
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 Oficial.md
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
14:30
Aviz pozitiv privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri Oficial.md
Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra..
13:10
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială..
13:00
Numiri și demisii la Guvern Oficial.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, demisii și numiri. Stanislav Copețchi a demisionat din..
12:20
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în..
12:10
Executivul a aprobat proiecte strategice pentru consolidarea securității cibernetice Oficial.md
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030 stabilește obiective strategice, măsuri de politică și reglementare în domeniul..
12:10
Granturi de până la 1,5 mln. lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic Oficial.md
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin..
11:10
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore Oficial.md
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24..
11:10
Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor”, a fost condamnat la 8 ani de închisoare Oficial.md
La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de..
11:10
Încasările Serviciului Vamal săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 22 – 28 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
11:00
(VIDEO) Un gest frumos din partea Alternativa Clinic: Echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni în cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi Oficial.md
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii în cadru campaniei Dăruiești..
11:00
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz Oficial.md
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
10:10
Sinteza activității CNA Oficial.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
10:00
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru deszăpezire Oficial.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și..
10:00
Socialiștii vor propune Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, vine cu propunerea privind adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a..
09:50
Huliganism „pentru un loc de parcare” comis într-un spațiu public din Chișinău Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare..
09:50
ASP lansează etapizat Registrul de stat al unităților de transport în format electronic Oficial.md
Noul sistem va permite depunerea cererilor de înregistrare și obținerea extraselor din Registrul de stat..
09:20
Vladimir Bolea a făcut totalurile anului 2025 Oficial.md
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a făcut totalurile și a spus că..
09:20
Corupere electorală în raionul Sîngerei: două femei, condamnate Oficial.md
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei,..
