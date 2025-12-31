Prețurile la benzină și motorină cresc ușor în primele zile din 2026

11:40

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că finanțarea oferită Republicii Moldova de Uniunea Europeană este deja prevăzută în cadrul Planului de creștere convenit cu Bruxelles-ul și nu reprezintă o trecere de la o finanțare tehnică la una politică. „Finanțarea care face parte din planul de creștere cu Uniunea Europeană este deja prevăzută și face parte din […]