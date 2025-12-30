Aurul roșu sparge recorduri: cea mai mare creștere anuală din ultimul deceniu

10:00

Prețurile petrolului se îndreaptă către cea mai mare scădere anuală din ultimii cinci ani, pe fondul unui surplus global de ofertă și al speranțelor legate de un posibil acord de pace în Ucraina. Potrivit Reuters, cotațiile au coborât cu peste un dolar pe baril vineri, în timp ce investitorii au evaluat riscul unui exces de