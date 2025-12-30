După ani de abandon, calea ferată din sud revine la viață pentru pietriș din Ucraina

09:40

Un lot de 2 080 de kilograme de rodii a fost nimicit la frontieră. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că produsele, importate în Republica Moldova, nu au corespuns cerințelor de siguranță alimentară. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate reprezenta un risc pentru […] Articolul Au fost la un pas de rafturi: peste 2 tone de rodii cu pesticide peste limită, distruse la frontieră apare prima dată în Bani.md.