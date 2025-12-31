Tranzitul și taxele prin Ungaria se schimbă: ce trebuie să știe transportatorii moldoveni
Bani.md, 31 decembrie 2025 09:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, tranzitul teritoriului Ungariei cu vehicule de transport rutier de mărfuri va fi permis doar pe o rețea de drumuri desemnată, informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Potrivit autorităților ungare, circulația camioanelor va fi direcționată în principal pe autostrăzi, acestea urmând a fi părăsite doar în apropierea destinației finale și pe […] Articolul Tranzitul și taxele prin Ungaria se schimbă: ce trebuie să știe transportatorii moldoveni apare prima dată în Bani.md.
Acum 15 minute
09:20
Jaf ca-n filme în Germania. Hoții au spart un seif cu burghiul și au furat de 30 de milioane de euro # Bani.md
Jaf ca-n filme în Germania. Hoții au spart cu un burghiu un seif din care au furat bani, aur și bijuterii de 30 de milioane de euro. FOTO Facebook Gelsenkirchen Police Hoții au intrat într-o bancă din vestul Germaniei și au spart cu un burghiu de mari dimensiuni un seif din care au furat numerar […] Articolul Jaf ca-n filme în Germania. Hoții au spart un seif cu burghiul și au furat de 30 de milioane de euro apare prima dată în Bani.md.
09:20
Acum o oră
09:00
41 767 de persoane fizice din Republica Moldova au redirecționat în anul 2025 câte 2% din impozitul pe venit, iar suma totală validată a depășit 19,9 milioane de lei. Datele sunt incluse în raportul privind desemnarea procentuală pentru anul 2025 și indică o creștere constantă a utilizării acestui mecanism față de anii precedenți. În total, […] Articolul Boom la mecanismul 2%: ONG-urile și cultele au atras aproape 20 de milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
09:00
Ratele de bază ale dobânzilor rămân diferite de la o țară la alta și reflectă inflația, riscurile economice și politicile monetare adoptate de băncile centrale. În acest context global, Republica Moldova are o rată de bază de 5%, un nivel situat sub dobânzile foarte ridicate din unele economii emergente, dar peste cele practicate în statele […] Articolul Dobânzile de bază în lume. Moldova, la 5%, între economiile emergente și cele dezvoltate apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
08:20
Fiecare al treilea moldovean este sărac. Ministra Muncii, Plugaru: Metodologia e sovietică și nu reflectă tot sprijinul # Bani.md
Datele actuale publicate de Biroul Național de Statistică cu privire la rata sărăciei din Republica Moldova nu reflectă tot sprijinul acordat de guvern, a declarat, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV, unde ministra a fost întrebată dacă moldovenii trăiesc, într-adevăr, mai bine și dacă autoritățile contestă […] Articolul Fiecare al treilea moldovean este sărac. Ministra Muncii, Plugaru: Metodologia e sovietică și nu reflectă tot sprijinul apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
19:00
Casa de producție Realitatea Film se numără printre beneficiarii concursului anual de finanțare organizat în 2025 de Centrul Național al Cinematografiei (CNC). Decizia a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului CNC nr. 19/25 din 4 decembrie 2025, în urma suplinirii bugetului instituției din partea Ministerului Culturii. În cadrul acestei decizii, două proiecte dezvoltate de Realitatea Film […] Articolul „Import/Export MD” și „Fiica vinificatorului” primesc finanțare de la CNC Moldova apare prima dată în Bani.md.
18:00
Europa a bătut Wall Street, susținută de un boom bancar fără precedent din ultimele trei decenii # Bani.md
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul bancar a ieșit clar în evidență ca principalul câștigător. Piețele din Europa au crescut mai puternic decât cele din Statele Unite, relatează Mediafax. Motorul acestei performanțe au fost acțiunile băncilor, care au avut profituri mari, ajutate de o economie mai stabilă decât se estima […] Articolul Europa a bătut Wall Street, susținută de un boom bancar fără precedent din ultimele trei decenii apare prima dată în Bani.md.
17:10
Exit dureros din Rusia: un grup bancar american își vinde subsidiara cu pierderi de peste un miliard de dolari # Bani.md
Grupul bancar Citigroup din SUA a anunţat că board-ul său a aprobat vânzarea subsidiarei sale ruseşti, AO Citibank, către Renaissance Capital, într-o tranzacţie care îi va provoca pierderi înainte de impozitare de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, transmite Reuters. Conform unui document depus la Autoritatea de reglementare a pieţelor financiare americane (Securities & Exchange Commission), […] Articolul Exit dureros din Rusia: un grup bancar american își vinde subsidiara cu pierderi de peste un miliard de dolari apare prima dată în Bani.md.
15:50
Banca Mondială: moldovenii sunt digitalizați, dar prea săraci ca să economisească. Doar 7% au bani puși deoparte # Bani.md
Republica Moldova înregistrează un nivel relativ ridicat de utilizare a tehnologiilor digitale, însă rămâne vulnerabilă la capitolul economisire și incluziune financiară profundă. Datele reies din cel mai recent set de indicatori publicați de Banca Mondială, cu privire la deținerea de conturi financiare și utilizarea telefoniei mobile. Potrivit statisticilor, 56% dintre moldoveni au un cont financiar, […] Articolul Banca Mondială: moldovenii sunt digitalizați, dar prea săraci ca să economisească. Doar 7% au bani puși deoparte apare prima dată în Bani.md.
15:20
La final de 2025, sistemul MIA Plăți Instant confirmă tranziția accelerată a Republicii Moldova către plăți digitale moderne. Datele oficiale arată o adopție în creștere atât în rândul cetățenilor, cât și al mediului de afaceri, cu utilizări extinse de la plăți între persoane până la achitarea taxelor și impozitelor către stat. P2P – plăți instant […] Articolul MIA Plăți Instant – cifrele care definesc anul 2025 apare prima dată în Bani.md.
15:10
România construiește primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, cu bani europeni # Bani.md
Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrada Unirii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni, ultimii kilometri ai autostrăzii până la frontiera cu Republica Moldova. Tronsonul 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, va face legătura între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, punct de […] Articolul România construiește primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, cu bani europeni apare prima dată în Bani.md.
15:00
Deși în anul 2025, an electoral, scutirea personală la impozitul pe venit pentru persoanele fizice a fost majorată cu 10%, până la 29.700 de lei, în 2026 aceasta va rămâne neschimbată. Pentru anul viitor, opoziția a solicitat ajustarea scutirii personale la nivelul inflației, ceea ce ar fi însemnat o creștere până la aproximativ 31.720 de […] Articolul Statul ia înapoi „cadoul” electoral. Scutirea la salariu înghețată în 2026 apare prima dată în Bani.md.
14:10
Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, atingând cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970, ca urmare a închiderii rutei ucrainene și pe măsură ce Uniunea Europeană elimină treptat importurile de combustibili fosili din Rusia, arată calculele publicate marți de Reuters, […] Articolul Gazprom la pământ: exporturile de gaze către Europa, la minimul ultimilor 50 de ani apare prima dată în Bani.md.
13:30
Energocom a achiziționat circa 782 milioane de metri cubi de gaze pentru consumul din 2025–2026 # Bani.md
În perioada mai–decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat un volum total de 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 782 milioane de metri cubi, pentru a asigura integral necesarul Republicii Moldova în anul gazier 2025–2026. Anul gazier a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026. Potrivit companiei, […] Articolul Energocom a achiziționat circa 782 milioane de metri cubi de gaze pentru consumul din 2025–2026 apare prima dată în Bani.md.
11:50
Patenta, la răscruce: Statul împinge liber-profesioniștii spre noua „Lege a freelancerilor” # Bani.md
Persoanele cu patentă achiziționată în anul 2026 vor putea decide dacă rămân în vechiul regim sau trec la noul cadru legal destinat freelancerilor, însă autoritățile recomandă utilizarea noii legislații, care oferă beneficii fiscale și sociale mai largi. Precizarea a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice, Eugen Osmochescu, în contextul legislației noi privind activitatea freelancerilor, care […] Articolul Patenta, la răscruce: Statul împinge liber-profesioniștii spre noua „Lege a freelancerilor” apare prima dată în Bani.md.
11:20
Tronsonul de cale ferată Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul, neutilizat de peste cinci ani, a fost repus în funcțiune pentru a asigura importul de pietriș din Ucraina, necesar reconstrucției drumului național R-34 din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de compania ucraineană „Avtomagistral-Pivdeni”. Potrivit companiei, pe acest segment a fost efectuat un […] Articolul După ani de abandon, calea ferată din sud revine la viață pentru pietriș din Ucraina apare prima dată în Bani.md.
11:20
Economia pe slow motion de 2,7%, dar ministrul Economiei o prezintă ca pe un succes istoric # Bani.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, condus de Eugen Osmochescu, a prezentat marți, în cadrul unei conferințe de presă-maraton, „totalurile” activității pentru anul 2025, într-un discurs în care economia a crescut, iar cifrele au dansat. Într-un cadru solemn, cu „bine sosit” adresat cetățenilor, mediului de afaceri și mass-media, ministrul a mulțumit practic tuturor, de la antreprenori […] Articolul Economia pe slow motion de 2,7%, dar ministrul Economiei o prezintă ca pe un succes istoric apare prima dată în Bani.md.
11:00
Economistul Stas Madan de la Expert-Grup avertizează asupra deteriorării rapide a calității creditelor imobiliare, în contextul unei expansiuni accelerate a creditării ipotecare în anul 2025. Potrivit analizei publicate de Madan, stocul total al creditelor imobiliare a crescut într-un interval relativ scurt de timp, de la 18,6 miliarde lei în decembrie 2024 la 25,5 miliarde lei […] Articolul Alertă pe piața imobiliară. Creditele rele au ajuns la peste 1 miliard de lei apare prima dată în Bani.md.
10:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a explicat într-o postare pe Facebook ce presupune moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar, instituit recent de Guvern, subliniind că această măsură nu este una nouă și nu interzice angajările, ci impune reguli suplimentare de justificare și coordonare. Potrivit ministrului, primul moratoriu privind angajările în sectorul bugetar a fost introdus în […] Articolul Nu interzicem angajările, ministrul Finanțelor explică moratoriul apare prima dată în Bani.md.
09:40
Au fost la un pas de rafturi: peste 2 tone de rodii cu pesticide peste limită, distruse la frontieră # Bani.md
Un lot de 2 080 de kilograme de rodii a fost nimicit la frontieră. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că produsele, importate în Republica Moldova, nu au corespuns cerințelor de siguranță alimentară. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate reprezenta un risc pentru […] Articolul Au fost la un pas de rafturi: peste 2 tone de rodii cu pesticide peste limită, distruse la frontieră apare prima dată în Bani.md.
09:40
Cuprul încheie anul 2025 „în flăcări”, fiind pe cale să înregistreze cea mai mare creștere anuală din ultimul deceniu, pe fondul unui cumul de factori care au tensionat piața globală. În decembrie, metalul a atins un record de peste 12.000 de dolari pe tonă la Bursa Metalelor de la Londra (LME), iar pe ansamblul anului […] Articolul Aurul roșu sparge recorduri: cea mai mare creștere anuală din ultimul deceniu apare prima dată în Bani.md.
Ieri
09:10
Sub 5% creștere economică e un eșec. Un ministru care se laudă cu 2–3% trebuie demis, Ioniță # Bani.md
Economistul Veaceslav Ioniță a lansat critici la adresa discursului oficial privind perspectivele economice ale Republicii Moldova, în cadrul emisiunii de la Exclusiv TV. Potrivit acestuia, acceptarea unei creșteri economice de 2–3% este „o rușine” pentru o țară aflată în Europa și cu aspirații europene clare. „Când văd că cineva se bucură că vom avea 2–3–5% […] Articolul Sub 5% creștere economică e un eșec. Un ministru care se laudă cu 2–3% trebuie demis, Ioniță apare prima dată în Bani.md.
09:00
Anca Dragu: Economia Moldovei accelerează ca un Ferrari, dar nu poate fi forțată peste limită # Bani.md
Guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, Anca Dragu, susține că ritmul actual de creștere a finanțării economiei nu poate fi accelerat artificial fără riscuri, întrucât o astfel de abordare ar putea destabiliza economia. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1. Potrivit Ancăi Dragu, evoluția economică trebuie privită realist, iar creșterea […] Articolul Anca Dragu: Economia Moldovei accelerează ca un Ferrari, dar nu poate fi forțată peste limită apare prima dată în Bani.md.
29 decembrie 2025
17:40
Începând cu 3 februarie 2026, șoferii care circulă pe drumurile din Bulgaria vor putea cumpăra o vinietă valabilă o zi, destinată vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone. Noua vinietă va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA). Prețul vinietei de […] Articolul Bulgaria introduce vinieta de o zi. Cât va costa și cum poate fi achiziționată apare prima dată în Bani.md.
17:20
La 29 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a reușit o performanță notabilă, rară și demnă de consemnat în istoria feroviară: a cumpărat haine. Nu bilete, nu piese de schimb, nu salarii restante, ci haine. Potrivit unui comunicat plin de optimism instituțional, CFM a procurat 1475 de seturi de costume de lucru […] Articolul Reforma CFM, la nivel textil. 1.475 de costume, soluțiile mai așteaptă apare prima dată în Bani.md.
17:00
Moldova, mai ieftină decât toată Europa: doi vloggeri români au comparat prețurile coșului minim din 12 țări # Bani.md
Republica Moldova se situează pe primul loc în topul celor mai mici prețuri la produsele de bază, potrivit unui experiment realizat de doi vloggeri români cunoscuți sub numele 2Hoinari, care au comparat costul unui coș minim de cumpărături în mai multe țări europene. Cei doi au vizitat supermarketuri din 12 state și au cumpărat de […] Articolul Moldova, mai ieftină decât toată Europa: doi vloggeri români au comparat prețurile coșului minim din 12 țări apare prima dată în Bani.md.
16:00
Mașinile electrice ar putea deveni, în premieră în Republica Moldova, baterii mobile care să trimită energie înapoi în rețeaua electrică. Guvernul a aprobat lansarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)”, desfășurat în cadrul mecanismului de tip Sandbox energetic. […] Articolul Experiment energetic în Moldova: mașinile electrice devin „centrale” mobile pentru rețea apare prima dată în Bani.md.
15:20
Facturile enorme la energia din agricultură, compensate din buget: costurile au depășit 38 de milioane de lei # Bani.md
38,1 milioane de lei au fost acordați în 2025 sub formă de compensații pentru energia electrică agenților economici din agricultură și industria prelucrătoare, în cadrul Programului de compensare a creșterii prețului la energie, aprobat de Guvern. Despre aceasta anunță Ministerul Agriculturii, precizând că, în cadrul mecanismului, au fost depuse 3 218 cereri. Compensația a reprezentat […] Articolul Facturile enorme la energia din agricultură, compensate din buget: costurile au depășit 38 de milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
15:00
Producătorul auto chinez BYD este pe cale să devină, în premieră, lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice, urmând să depășească Tesla în 2025, potrivit datelor și estimărilor din industrie. Până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, BYD, companie cu sediul în Shenzhen, care produce atât vehicule electrice, cât și hibride, a raportat vânzări de […] Articolul Un gigant chinez este pe punctul de a detrona Tesla pe piața mașinilor electrice apare prima dată în Bani.md.
14:40
Decizie definitivă în Ucraina: Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea Chișinăului # Bani.md
Sanatoriul „Moldova” din Odesa, Ucraina, a fost recunoscut definitiv ca proprietate a statului Republica Moldova, după ce instanțele din țara vecină au pus capăt unui litigiu de durată privind dreptul de proprietate asupra complexului sanatorial. Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că, la 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei […] Articolul Decizie definitivă în Ucraina: Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea Chișinăului apare prima dată în Bani.md.
14:20
VIP-uri pe patru roți. BMW-ul de la Aeroport, livrat de un bancher, iar Mercedesurile de un milionar # Bani.md
Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău a finalizat procedura de achiziție publică pentru automobile de clasă lux destinate pasagerilor Sălii Express și Sălii Delegațiilor Oficiale, potrivit deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice. Conform documentului, contractul a fost atribuit companiei GEOTER-COM S.R.L., care va livra două microbuze Mercedes de clasă lux, la un preț […] Articolul VIP-uri pe patru roți. BMW-ul de la Aeroport, livrat de un bancher, iar Mercedesurile de un milionar apare prima dată în Bani.md.
14:20
Bugetul 2026 umflat pe salarii și datorii. Deficit uriaș, împrumuturi-record și majorări generoase pentru funcții-cheie # Bani.md
Legea bugetului de stat pentru anul 2026, adoptată de Parlament în lectura a doua, confirmă un model bugetar dependent de împrumuturi și orientat preponderent spre cheltuieli curente, în timp ce spațiul pentru investiții rămâne limitat. Potrivit documentului, bugetul este construit cu venituri de aproximativ 79,7 miliarde de lei, iar cheltuielile vor crește cu 7%, comparativ […] Articolul Bugetul 2026 umflat pe salarii și datorii. Deficit uriaș, împrumuturi-record și majorări generoase pentru funcții-cheie apare prima dată în Bani.md.
14:10
ANRE schimbă regulile la energia electrică: prețurile vor fi calculate diferit pentru consumatori # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 29 decembrie 2025, noua metodologie de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul serviciului universal și furnizorul de ultimă opțiune. Una dintre principalele schimbări constă în separarea clară a mecanismelor de formare a prețurilor pentru serviciul […] Articolul ANRE schimbă regulile la energia electrică: prețurile vor fi calculate diferit pentru consumatori apare prima dată în Bani.md.
13:00
Marja maximă aplicată creditelor garantate de stat în cadrul programului „Prima Casă” va rămâne la nivelul de 3% anual și în anul 2026. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința din 29 decembrie, hotărârea urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile susțin că menținerea marjei actuale va permite continuarea acordării […] Articolul 130 de milioane de lei pentru „Prima Casă” în 2026: marja pentru credite rămâne la 3% apare prima dată în Bani.md.
12:50
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a confirmat că autoritățile analizează posibilitatea transformării datoriilor fermierilor în obligațiuni de stat, subiect discutat deja atât cu reprezentanții sectorului agricol, cât și la nivel parlamentar. Potrivit ministrului, tema a fost abordată inițial în cadrul unor discuții organizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la care au participat fermieri și alți […] Articolul Statul preia datoriile fermierilor. Gavriliță: vor intra în datoria publică apare prima dată în Bani.md.
12:30
Bugetul sănătății pe minus. Deficit de aproape 400 milioane lei și tăieri pentru îngrijirile la domiciliu # Bani.md
Bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 a fost aprobat cu un deficit de 385 milioane de lei, în pofida majorării semnificative a veniturilor și a contribuțiilor plătite de cetățeni. Potrivit legii votate în lectura a doua, fondurile AOAM vor totaliza 18,83 miliarde lei la venituri, în timp ce cheltuielile ajung la 19,22 […] Articolul Bugetul sănătății pe minus. Deficit de aproape 400 milioane lei și tăieri pentru îngrijirile la domiciliu apare prima dată în Bani.md.
12:30
Banca Națională a Moldovei a lansat curba randamentelor, un instrument esențial de analiză financiară care vizează dezvoltarea pieței financiare și alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale. Curba randamentelor reprezintă grafic relația dintre ratele dobânzilor și scadențele instrumentelor financiare și constituie un reper fundamental pentru participanții la piață, instituțiile financiare, investitori și autorități publice. […] Articolul Mai multă transparență pe piața banilor. BNM lansează curba randamentelor apare prima dată în Bani.md.
12:10
Subvențiile fermierilor, în colaps cu datorii de patru ori mai mari. Slusari: „Volcii bilet” pentru Bolea # Bani.md
Fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, susține că sistemul de subvenționare în agricultură se află într-o criză financiară profundă, generată de creșterea accelerată a datoriilor față de agricultori, mult peste nivelul fondurilor alocate anual de stat. Potrivit lui Slusari, în anul 2021 fondul de subvenționare în agricultură a fost de 1,1 miliarde de […] Articolul Subvențiile fermierilor, în colaps cu datorii de patru ori mai mari. Slusari: „Volcii bilet” pentru Bolea apare prima dată în Bani.md.
12:10
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, prezentat drept unul „echilibrat” și orientat spre familii, copii și persoane în etate. Dincolo de mesajul oficial, cifrele arată însă o dependență tot mai mare a sistemului social de banii din bugetul de stat și presiuni structurale care se adâncesc. Pentru anul 2026, Bugetul asigurărilor […] Articolul Două treimi din bugetul social pentru 2026 merge la pensii apare prima dată în Bani.md.
11:50
Moldindconbank își consolidează poziția de investitor social în 2025, prin proiecte cu impact național # Bani.md
În anul 2025, Moldindconbank a continuat să își consolideze rolul de partener responsabil al societății, susținând prin donații și sponsorizări proiecte relevante în domeniile educației, sănătății, culturii, sportului și incluziunii sociale, cu impact direct asupra comunităților din întreaga Republică Moldova. În domeniul educației, Moldindconbank a investit constant în formarea tinerilor și în promovarea excelenței academice. […] Articolul Moldindconbank își consolidează poziția de investitor social în 2025, prin proiecte cu impact național apare prima dată în Bani.md.
11:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că finanțarea oferită Republicii Moldova de Uniunea Europeană este deja prevăzută în cadrul Planului de creștere convenit cu Bruxelles-ul și nu reprezintă o trecere de la o finanțare tehnică la una politică. „Finanțarea care face parte din planul de creștere cu Uniunea Europeană este deja prevăzută și face parte din […] Articolul Guvernul se bazează pe banii UE! Gavriliță: Putem să o numim o finanțare politică apare prima dată în Bani.md.
11:00
Bugetul se umflă din cumpărăturile din afară: aproape 149 de milioane de lei într-o singură lună # Bani.md
Bunurile importate de moldoveni peste limita neimpozabilă de 150 de euro au adus la buget circa 148,9 milioane de lei în perioada 1–28 decembrie 2025, arată datele Serviciului Vamal privind încasările din ultima lună a anului. Potrivit informațiilor oficiale, în primele patru săptămâni ale lunii decembrie, plățile achitate de persoanele fizice pentru bunurile a căror […] Articolul Bugetul se umflă din cumpărăturile din afară: aproape 149 de milioane de lei într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
11:00
Concediul de maternitate, capcană pe termen lung pentru femei. Ministra Muncii, Plugaru: Vom analiza # Bani.md
Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile vor analiza posibilitatea indexării indemnizației de maternitate în funcție de evoluția salariului mediu pe economie, după ce a fost întrebată dacă statul intenționează să corecteze un mecanism care dezavantajează femeile cu mai mulți copii. Întrebarea a vizat situația femeilor care intră în concediu de maternitate la un […] Articolul Concediul de maternitate, capcană pe termen lung pentru femei. Ministra Muncii, Plugaru: Vom analiza apare prima dată în Bani.md.
10:30
Toate cele 5993 de kilometri de drumuri naționale din Republica Moldova vor fi supuse unui audit complet, realizat de un nou departament care va deveni funcțional în 2026 în cadrul ANTA, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Potrivit ministrului, în prima etapă va fi creat un registru național al drumurilor, care va cuprinde date esențiale […] Articolul Drumurile morții intră în audit în 2026. 50% sunt în stare proastă sau foarte rea apare prima dată în Bani.md.
10:00
Primele urcă, profitul se prăbușește: asigurătorii pierd mai mult de jumătate din câștiguri # Bani.md
Profitul net al pieței asigurărilor a ajuns la 121,3 milioane de lei în primele 9 luni din 2025, însă este cu 50,3% mai mic față de perioada similară a anului trecut, arată datele oficiale privind situația financiară și conformarea prudențială a sectorului asigurărilor la 30 septembrie 2025, prezentată de Banca Națională a Moldovei. Anterior, BNS […] Articolul Primele urcă, profitul se prăbușește: asigurătorii pierd mai mult de jumătate din câștiguri apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Prognoză oficială. Creștere economică modestă, deficite mari și presiuni persistente pe buget până în 2028 # Bani.md
Economia Republicii Moldova este prognozată să crească lent, dar constant, în următorii ani, însă cu deficite bugetare ridicate și cheltuieli publice în continuă expansiune, potrivit Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2026–2028)”, elaborat de Ministerul Finanțelor Conform documentului, Produsul Intern Brut nominal este estimat să crească de la 351,5 miliarde de lei în […] Articolul Prognoză oficială. Creștere economică modestă, deficite mari și presiuni persistente pe buget până în 2028 apare prima dată în Bani.md.
09:20
Guvernul recunoaște negru pe alb, într-un document oficial, că datoria publică a Republicii Moldova este extrem de vulnerabilă la șocuri valutare și la dobânzi, iar un singur scenariu negativ poate arunca indicatorii peste limitele „de siguranță” asumate public Potrivit Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2026–2028)”, care va fi aprobat în ședința de […] Articolul Adevărul ascuns despre datoria Moldovei. O treime trebuie plătită într-un singur an apare prima dată în Bani.md.
09:10
Mihai Zagorodnîi – fondatorul Ecolux despre antreprenoriat, investiții și aspirațiile companiei # Bani.md
Investițiile pe care le fac antreprenorii din Republica Moldova în propriile afaceri sunt în ascensiune, anul acesta având o creștere de circa 25%. Despre mediul de afaceri local, investiții și oportunități a relatat într-un interviu Mihai Zagorodnîi – fondatorul companiei Ecolux. Ecolux, companie cu peste 30 de ani de activitate în HVAC&R (încălzire, ventilație, climatizare […] Articolul Mihai Zagorodnîi – fondatorul Ecolux despre antreprenoriat, investiții și aspirațiile companiei apare prima dată în Bani.md.
28 decembrie 2025
11:40
Ipocrizia socială a Guvernului: laudă maternitatea, dar îngheață salariile și le taie pensiile mamelor # Bani.md
Economistul Veaceslav Ioniță atrage atenția asupra unui mecanism pe care îl califică drept profund discriminatoriu pentru femeile din Republica Moldova: modul în care este calculată indemnizația de maternitate și, ulterior, pensia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit lui Ioniță, statul vorbește frecvent despre apărarea drepturilor femeilor, însă ignoră o soluție simplă […] Articolul Ipocrizia socială a Guvernului: laudă maternitatea, dar îngheață salariile și le taie pensiile mamelor apare prima dată în Bani.md.
11:10
Reuters: Zaporojie, bomba energetică a păcii. Repornirea centralei poate dura până la 6 ani # Bani.md
Unul dintre cele mai controversate puncte ale planului de pace vizează Centrala Nucleară Zaporojie, relatează Reuters. Potrivit experților citați de agenție, chiar și în cazul în care Kievul va recăpăta controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, procesul de evaluare și repunere în funcțiune ar putea dura mai mulți ani. Conform estimărilor, ar […] Articolul Reuters: Zaporojie, bomba energetică a păcii. Repornirea centralei poate dura până la 6 ani apare prima dată în Bani.md.
