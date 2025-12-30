Au fost la un pas de rafturi: peste 2 tone de rodii cu pesticide peste limită, distruse la frontieră
30 decembrie 2025
Un lot de 2 080 de kilograme de rodii a fost nimicit la frontieră. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că produsele, importate în Republica Moldova, nu au corespuns cerințelor de siguranță alimentară. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate reprezenta un risc pentru
Cuprul încheie anul 2025 „în flăcări", fiind pe cale să înregistreze cea mai mare creștere anuală din ultimul deceniu, pe fondul unui cumul de factori care au tensionat piața globală. În decembrie, metalul a atins un record de peste 12.000 de dolari pe tonă la Bursa Metalelor de la Londra (LME), iar pe ansamblul anului
Sub 5% creștere economică e un eșec. Un ministru care se laudă cu 2–3% trebuie demis, Ioniță
Economistul Veaceslav Ioniță a lansat critici la adresa discursului oficial privind perspectivele economice ale Republicii Moldova, în cadrul emisiunii de la Exclusiv TV. Potrivit acestuia, acceptarea unei creșteri economice de 2–3% este „o rușine" pentru o țară aflată în Europa și cu aspirații europene clare. „Când văd că cineva se bucură că vom avea 2–3–5%
Anca Dragu: Economia Moldovei accelerează ca un Ferrari, dar nu poate fi forțată peste limită
Guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, Anca Dragu, susține că ritmul actual de creștere a finanțării economiei nu poate fi accelerat artificial fără riscuri, întrucât o astfel de abordare ar putea destabiliza economia. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context" de la Moldova 1. Potrivit Ancăi Dragu, evoluția economică trebuie privită realist, iar creșterea
Începând cu 3 februarie 2026, șoferii care circulă pe drumurile din Bulgaria vor putea cumpăra o vinietă valabilă o zi, destinată vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone. Noua vinietă va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA). Prețul vinietei de
La 29 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" a reușit o performanță notabilă, rară și demnă de consemnat în istoria feroviară: a cumpărat haine. Nu bilete, nu piese de schimb, nu salarii restante, ci haine. Potrivit unui comunicat plin de optimism instituțional, CFM a procurat 1475 de seturi de costume de lucru
Moldova, mai ieftină decât toată Europa: doi vloggeri români au comparat prețurile coșului minim din 12 țări
Republica Moldova se situează pe primul loc în topul celor mai mici prețuri la produsele de bază, potrivit unui experiment realizat de doi vloggeri români cunoscuți sub numele 2Hoinari, care au comparat costul unui coș minim de cumpărături în mai multe țări europene. Cei doi au vizitat supermarketuri din 12 state și au cumpărat de
Mașinile electrice ar putea deveni, în premieră în Republica Moldova, baterii mobile care să trimită energie înapoi în rețeaua electrică. Guvernul a aprobat lansarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)", desfășurat în cadrul mecanismului de tip Sandbox energetic.
Facturile enorme la energia din agricultură, compensate din buget: costurile au depășit 38 de milioane de lei
38,1 milioane de lei au fost acordați în 2025 sub formă de compensații pentru energia electrică agenților economici din agricultură și industria prelucrătoare, în cadrul Programului de compensare a creșterii prețului la energie, aprobat de Guvern. Despre aceasta anunță Ministerul Agriculturii, precizând că, în cadrul mecanismului, au fost depuse 3 218 cereri. Compensația a reprezentat
Producătorul auto chinez BYD este pe cale să devină, în premieră, lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice, urmând să depășească Tesla în 2025, potrivit datelor și estimărilor din industrie. Până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, BYD, companie cu sediul în Shenzhen, care produce atât vehicule electrice, cât și hibride, a raportat vânzări de
Decizie definitivă în Ucraina: Sanatoriul „Moldova" din Odesa revine în proprietatea Chișinăului
Sanatoriul „Moldova" din Odesa, Ucraina, a fost recunoscut definitiv ca proprietate a statului Republica Moldova, după ce instanțele din țara vecină au pus capăt unui litigiu de durată privind dreptul de proprietate asupra complexului sanatorial. Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că, la 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei
VIP-uri pe patru roți. BMW-ul de la Aeroport, livrat de un bancher, iar Mercedesurile de un milionar
Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău a finalizat procedura de achiziție publică pentru automobile de clasă lux destinate pasagerilor Sălii Express și Sălii Delegațiilor Oficiale, potrivit deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice. Conform documentului, contractul a fost atribuit companiei GEOTER-COM S.R.L., care va livra două microbuze Mercedes de clasă lux, la un preț
Bugetul 2026 umflat pe salarii și datorii. Deficit uriaș, împrumuturi-record și majorări generoase pentru funcții-cheie
Legea bugetului de stat pentru anul 2026, adoptată de Parlament în lectura a doua, confirmă un model bugetar dependent de împrumuturi și orientat preponderent spre cheltuieli curente, în timp ce spațiul pentru investiții rămâne limitat. Potrivit documentului, bugetul este construit cu venituri de aproximativ 79,7 miliarde de lei, iar cheltuielile vor crește cu 7%, comparativ
ANRE schimbă regulile la energia electrică: prețurile vor fi calculate diferit pentru consumatori
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 29 decembrie 2025, noua metodologie de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul serviciului universal și furnizorul de ultimă opțiune. Una dintre principalele schimbări constă în separarea clară a mecanismelor de formare a prețurilor pentru serviciul
Marja maximă aplicată creditelor garantate de stat în cadrul programului „Prima Casă" va rămâne la nivelul de 3% anual și în anul 2026. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința din 29 decembrie, hotărârea urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile susțin că menținerea marjei actuale va permite continuarea acordării
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a confirmat că autoritățile analizează posibilitatea transformării datoriilor fermierilor în obligațiuni de stat, subiect discutat deja atât cu reprezentanții sectorului agricol, cât și la nivel parlamentar. Potrivit ministrului, tema a fost abordată inițial în cadrul unor discuții organizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la care au participat fermieri și alți
Bugetul sănătății pe minus. Deficit de aproape 400 milioane lei și tăieri pentru îngrijirile la domiciliu
Bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 a fost aprobat cu un deficit de 385 milioane de lei, în pofida majorării semnificative a veniturilor și a contribuțiilor plătite de cetățeni. Potrivit legii votate în lectura a doua, fondurile AOAM vor totaliza 18,83 miliarde lei la venituri, în timp ce cheltuielile ajung la 19,22
Banca Națională a Moldovei a lansat curba randamentelor, un instrument esențial de analiză financiară care vizează dezvoltarea pieței financiare și alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale. Curba randamentelor reprezintă grafic relația dintre ratele dobânzilor și scadențele instrumentelor financiare și constituie un reper fundamental pentru participanții la piață, instituțiile financiare, investitori și autorități publice.
Subvențiile fermierilor, în colaps cu datorii de patru ori mai mari. Slusari: „Volcii bilet" pentru Bolea
Fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, susține că sistemul de subvenționare în agricultură se află într-o criză financiară profundă, generată de creșterea accelerată a datoriilor față de agricultori, mult peste nivelul fondurilor alocate anual de stat. Potrivit lui Slusari, în anul 2021 fondul de subvenționare în agricultură a fost de 1,1 miliarde de
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, prezentat drept unul „echilibrat" și orientat spre familii, copii și persoane în etate. Dincolo de mesajul oficial, cifrele arată însă o dependență tot mai mare a sistemului social de banii din bugetul de stat și presiuni structurale care se adâncesc. Pentru anul 2026, Bugetul asigurărilor
Moldindconbank își consolidează poziția de investitor social în 2025, prin proiecte cu impact național
În anul 2025, Moldindconbank a continuat să își consolideze rolul de partener responsabil al societății, susținând prin donații și sponsorizări proiecte relevante în domeniile educației, sănătății, culturii, sportului și incluziunii sociale, cu impact direct asupra comunităților din întreaga Republică Moldova. În domeniul educației, Moldindconbank a investit constant în formarea tinerilor și în promovarea excelenței academice.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că finanțarea oferită Republicii Moldova de Uniunea Europeană este deja prev
Bugetul se umflă din cumpărăturile din afară: aproape 149 de milioane de lei într-o singură lună # Bani.md
Bunurile importate de moldoveni peste limita neimpozabilă de 150 de euro au adus la buget circa 148,9 milioane de lei în perioada 1–28 decembrie 2025, arată datele Serviciului Vamal privind încasările din ultima lună a anului. Potrivit informațiilor oficiale, în primele patru săptămâni ale lunii decembrie, plățile achitate de persoanele fizice pentru bunurile a căror […] Articolul Bugetul se umflă din cumpărăturile din afară: aproape 149 de milioane de lei într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
Concediul de maternitate, capcană pe termen lung pentru femei. Ministra Muncii, Plugaru: Vom analiza # Bani.md
Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile vor analiza posibilitatea indexării indemnizației de maternitate în funcție de evoluția salariului mediu pe economie, după ce a fost întrebată dacă statul intenționează să corecteze un mecanism care dezavantajează femeile cu mai mulți copii. Întrebarea a vizat situația femeilor care intră în concediu de maternitate la un […] Articolul Concediul de maternitate, capcană pe termen lung pentru femei. Ministra Muncii, Plugaru: Vom analiza apare prima dată în Bani.md.
Toate cele 5993 de kilometri de drumuri naționale din Republica Moldova vor fi supuse unui audit complet, realizat de un nou departament care va deveni funcțional în 2026 în cadrul ANTA, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Potrivit ministrului, în prima etapă va fi creat un registru național al drumurilor, care va cuprinde date esențiale […] Articolul Drumurile morții intră în audit în 2026. 50% sunt în stare proastă sau foarte rea apare prima dată în Bani.md.
Primele urcă, profitul se prăbușește: asigurătorii pierd mai mult de jumătate din câștiguri # Bani.md
Profitul net al pieței asigurărilor a ajuns la 121,3 milioane de lei în primele 9 luni din 2025, însă este cu 50,3% mai mic față de perioada similară a anului trecut, arată datele oficiale privind situația financiară și conformarea prudențială a sectorului asigurărilor la 30 septembrie 2025, prezentată de Banca Națională a Moldovei. Anterior, BNS […] Articolul Primele urcă, profitul se prăbușește: asigurătorii pierd mai mult de jumătate din câștiguri apare prima dată în Bani.md.
Prognoză oficială. Creștere economică modestă, deficite mari și presiuni persistente pe buget până în 2028 # Bani.md
Economia Republicii Moldova este prognozată să crească lent, dar constant, în următorii ani, însă cu deficite bugetare ridicate și cheltuieli publice în continuă expansiune, potrivit Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2026–2028)”, elaborat de Ministerul Finanțelor Conform documentului, Produsul Intern Brut nominal este estimat să crească de la 351,5 miliarde de lei în […] Articolul Prognoză oficială. Creștere economică modestă, deficite mari și presiuni persistente pe buget până în 2028 apare prima dată în Bani.md.
Guvernul recunoaște negru pe alb, într-un document oficial, că datoria publică a Republicii Moldova este extrem de vulnerabilă la șocuri valutare și la dobânzi, iar un singur scenariu negativ poate arunca indicatorii peste limitele „de siguranță” asumate public Potrivit Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2026–2028)”, care va fi aprobat în ședința de […] Articolul Adevărul ascuns despre datoria Moldovei. O treime trebuie plătită într-un singur an apare prima dată în Bani.md.
Mihai Zagorodnîi – fondatorul Ecolux despre antreprenoriat, investiții și aspirațiile companiei # Bani.md
Investițiile pe care le fac antreprenorii din Republica Moldova în propriile afaceri sunt în ascensiune, anul acesta având o creștere de circa 25%. Despre mediul de afaceri local, investiții și oportunități a relatat într-un interviu Mihai Zagorodnîi – fondatorul companiei Ecolux. Ecolux, companie cu peste 30 de ani de activitate în HVAC&R (încălzire, ventilație, climatizare […] Articolul Mihai Zagorodnîi – fondatorul Ecolux despre antreprenoriat, investiții și aspirațiile companiei apare prima dată în Bani.md.
Ipocrizia socială a Guvernului: laudă maternitatea, dar îngheață salariile și le taie pensiile mamelor # Bani.md
Economistul Veaceslav Ioniță atrage atenția asupra unui mecanism pe care îl califică drept profund discriminatoriu pentru femeile din Republica Moldova: modul în care este calculată indemnizația de maternitate și, ulterior, pensia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit lui Ioniță, statul vorbește frecvent despre apărarea drepturilor femeilor, însă ignoră o soluție simplă […] Articolul Ipocrizia socială a Guvernului: laudă maternitatea, dar îngheață salariile și le taie pensiile mamelor apare prima dată în Bani.md.
Reuters: Zaporojie, bomba energetică a păcii. Repornirea centralei poate dura până la 6 ani # Bani.md
Unul dintre cele mai controversate puncte ale planului de pace vizează Centrala Nucleară Zaporojie, relatează Reuters. Potrivit experților citați de agenție, chiar și în cazul în care Kievul va recăpăta controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, procesul de evaluare și repunere în funcțiune ar putea dura mai mulți ani. Conform estimărilor, ar […] Articolul Reuters: Zaporojie, bomba energetică a păcii. Repornirea centralei poate dura până la 6 ani apare prima dată în Bani.md.
China a adoptat o versiune revizuită a Legii comerțului exterior, menită să extindă semnificativ instrumentele de care dispune Beijingul în eventualitatea unor confruntări comerciale cu partenerii săi externi, relatează Reuters. Noile amendamente permit, între altele, restricționarea exporturilor chineze – de la minerale strategice până la produse de larg consum, inclusiv jucării sexuale. Potrivit agenției, revizuirea […] Articolul China își ascute armele comerciale. Exporturi sub control total apare prima dată în Bani.md.
Proprietarii stațiilor de alimentare Lukoil din Statele Unite se confruntă cu o situație de incertitudine majoră din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, relatează Bloomberg. Deși Casa Albă a decis să excepteze temporar benzinăriile de la aplicarea directă a sancțiunilor, efectele indirecte continuă să afecteze grav activitatea acestora. Potrivit sursei citate, băncile și companiile emitente de carduri […] Articolul Plăți doar cash și clienți pierduți. Haos la stațiile Lukoil din America apare prima dată în Bani.md.
Miliardarii nu jalba în proțap la Putin: Statul confiscă afacerile în numele „interesului public” # Bani.md
Reprezentanții marilor afaceri din Rusia i-au transmis o scrisoare președintelui Vladimir Putin, în care se plâng de amploarea naționalizărilor de proprietăți private, care au vizat fabrici, uzine, porturi și companii cu o valoare totală ce depășește 4 trilioane de ruble. Informația a fost confirmată pentru Kommersant de către Aleksandr Șohin, președintele Uniunii Ruse a Industriașilor […] Articolul Miliardarii nu jalba în proțap la Putin: Statul confiscă afacerile în numele „interesului public” apare prima dată în Bani.md.
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit economistului, șoferii plătesc corect taxele, inclusiv accizele și taxa rutieră, însă […] Articolul Șoferii plătesc, Guvernul „păpă”! 30 de miliarde de lei furați din banii pentru drumuri apare prima dată în Bani.md.
Ioniță: Republica Moldova nu va avea un nou acord cu FMI. Ne finanțăm politic, nu economic # Bani.md
Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului în raport cu […] Articolul Ioniță: Republica Moldova nu va avea un nou acord cu FMI. Ne finanțăm politic, nu economic apare prima dată în Bani.md.
Prețurile petrolului se îndreaptă către cea mai mare scădere anuală din ultimii cinci ani, pe fondul unui surplus global de ofertă și al speranțelor legate de un posibil acord de pace în Ucraina. Potrivit Reuters, cotațiile au coborât cu peste un dolar pe baril vineri, în timp ce investitorii au evaluat riscul unui exces de […] Articolul Petrolul se prăbușește. Cel mai dur declin anual din ultimii 5 ani apare prima dată în Bani.md.
Un obiect zburător a fost detectat, joi, 26 decembrie 2025, de radarele autorităților ucrainene, după ce a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. Potrivit Poliției de Frontieră, informarea a fost recepționată la ora 15:45. Ulterior, la ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de […] Articolul ALERTĂ aeriană în nordul Moldovei: un obiect zburător a traversat spațiul aerian apare prima dată în Bani.md.
Putin golește buzunarele rușilor pentru a continua războiul din Ucraina: taxe și impozite mai mari în 2026 # Bani.md
Rusia va apela în 2026 la economiile contribuabililor pentru a-și finanța în continuare războiul din Ucraina, în contextul unei economii tot mai afectate de sancțiuni, inflație și stagnare, relevă o analiză publicată de agenția EFE. Autoritățile de la Moscova au anunțat majorarea cotei TVA de la 20% la 22%, măsura fiind justificată de necesitatea finanțării […] Articolul Putin golește buzunarele rușilor pentru a continua războiul din Ucraina: taxe și impozite mai mari în 2026 apare prima dată în Bani.md.
Boom al obligațiunilor de stat: peste jumătate de miliard de lei investiți de moldoveni într-un an # Bani.md
În anul 2025, prin intermediul platformei evms.md, au fost atrași peste 525 de milioane de lei în Valorile Mobiliare de Stat. Potrivit Ministerului Finanțelor, investițiile au fost realizate în cadrul a 10 sesiuni de subscriere, organizate pe parcursul anului. Potrivit datelor oficiale, la aceste subscrieri au participat 2 131 de investitori, care au avut posibilitatea […] Articolul Boom al obligațiunilor de stat: peste jumătate de miliard de lei investiți de moldoveni într-un an apare prima dată în Bani.md.
Rubla rusă a devenit în 2025 cea mai puternică valută din lume, apreciindu-se cu aproximativ 45% față de dolarul american și fiind tranzacționată în jurul nivelului de 78 de ruble pentru un dolar, potrivit datelor Bloomberg. Este cel mai mare avans anual al monedei ruse din cel puțin 1994. Evoluția are loc în pofida războiului […] Articolul În ciuda sancțiunilor și războiului, rubla rusă devine cea mai puternică valută din 2025 apare prima dată în Bani.md.
Economia Republica Moldova dă semne de revenire în 2025, cu mai mulți indicatori pozitivi decât negativi față de anul precedent, însă ritmul de creștere rămâne modest, iar vulnerabilitățile structurale persistă. Concluziile aparțin expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS Viitorul, prezentate vineri, 26 decembrie 2025, în cadrul emisiunii săptămânale Analize economice cu Veaceslav […] Articolul Moldova crește cu 2,7%, dar pierde oameni, industrie și putere de cumpărare apare prima dată în Bani.md.
Statul scoate la mezat bunuri de aproape 30 de milioane de lei: terenuri, clădiri și imobile în toată țara # Bani.md
Agenția Proprietății Publice va organiza, pe 27 ianuarie 2026, o licitație „cu strigare” pentru valorificarea unor bunuri proprietate de stat, care include terenuri, construcții, complexe de bunuri, încăperi nelocuibile și cote din locuințe. În cadrul licitației vor fi scoase la vânzare 19 loturi amplasate în 13 localități din Republica Moldova, iar valoarea totală a prețurilor […] Articolul Statul scoate la mezat bunuri de aproape 30 de milioane de lei: terenuri, clădiri și imobile în toată țara apare prima dată în Bani.md.
La două luni de la integrarea operațională a Republicii Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), efectele acestei schimbări sunt deja resimțite de cetățeni, diaspora și mediul de afaceri. Conectarea țării la infrastructura europeană de plăți marchează un pas important în modernizarea sistemului financiar și apropierea acestuia de standardele Uniunii Europene. Ce este […] Articolul SEPA în Republica Moldova, impact vizibil pentru cetățeni și afaceri apare prima dată în Bani.md.
Sectorul bancar din Republica Moldova rămâne rezilient chiar și în cazul falimentului unor grupuri mari de debitori, arată cele mai recente teste de stres realizate de Banca Națională a Moldovei în scopul supravegherii prudențiale și al limitării impactului unei eventuale crize. Potrivit rezultatelor, în niciunul dintre scenariile simulate nicio bancă nu ar coborî sub pragul […] Articolul Test de criză. Ce s-ar întâmpla dacă marii debitori ai băncilor ar da faliment apare prima dată în Bani.md.
Locuitorii din municipiul Comrat ar putea achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat”, potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou tarif, publicat în data de 26 decembrie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Prin urmare, se propune stabilirea unui tarif de 3,22 […] Articolul Facturi mai mari la căldură în Comrat: tariful ar putea crește cu circa 16% apare prima dată în Bani.md.
Economia globală va trece printr-o reașezare majoră în următoarele două decenii, cu Statele Unite și China menținându-și pozițiile de lider, iar India urcând pe locul al treilea, potrivit estimărilor Centrului de Cercetare Economică și de Afaceri (CEBR) din Londra. Conform proiecțiilor, până în 2040 China va reduce semnificativ decalajul față de Statele Unite, ajungând la […] Articolul Cum se schimbă harta economică globală până în 2040: India urcă, Rusia iese din top 10 apare prima dată în Bani.md.
Energocom va asigura cu gaze consumatorii rămași fără furnizor: 13,234 lei per metru cub pentru casnici # Bani.md
Consumatorii casnici care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor fi aprovizionați de S.A. „Energocom”, în calitate de furnizor de ultimă opțiune, la prețuri reglementate aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Pentru această categorie de consumatori, care este racordată în principal la rețelele […] Articolul Energocom va asigura cu gaze consumatorii rămași fără furnizor: 13,234 lei per metru cub pentru casnici apare prima dată în Bani.md.
Compania rusă Gazprom a livrat în anul 2025 aproximativ 38,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale către China, prin gazoductul Power of Siberia, a anunțat directorul general al concernului, Alexei Miller. Volumul este cu aproape 20% mai mare decât în anul precedent, scrie REUTERS. „Până la sfârșitul anului 2025, nu doar că am atins […] Articolul Gazprom bate recorduri. Aproape 39 miliarde m³ de gaze livrate Chinei în 2025 apare prima dată în Bani.md.
