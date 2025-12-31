Foloasele uleiului de mărar

20:30

Anul 2025 se încheie cu unele dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume, care au vizat piese cu valoare istorică şi culturală uriaşă, din Europa pînă în America şi Brazilia.Printre cele mai răsunătoare furturi se numără Coiful din aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice, sustrase cu explozibili din Muzeul Drents din Olanda, bijuteriile coroanei franceze, furate în mai puţin de