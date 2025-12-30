Trei tornade de apă au făcut prăpăd pe o plajă din Spania

08:30

Proprietarii de trotinete electrice, care se deplasează cu viteza de peste 25 km/h, sînt obligați să încheie o asigurare de răspundere civilă în România. Polițiștii rutieri vor avea dreptul să aplice amenzi de pînă la 2 000 de lei românești celor care nu respectă legea, transmite IPN.Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a menționat că un asemenea vehicul nu este o jucărie și poate produce p