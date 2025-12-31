Letonia a finalizat construcția barierei la frontiera cu Rusia
Noi.md, 31 decembrie 2025 02:30
Letonia a finalizat construcția unui gard de 280 de kilometri la frontiera cu Rusia, un proiect de aproape 18 milioane de euro, destinat consolidării securității frontierei estice a Uniunii Europene.Ministrul leton de interne, Rihard Kozlovskis, a declarat că în prezent se instalează echipamente de înaltă tehnologie la frontieră, pentru a crea o frontieră modernă în estul Uniunii Europene, tra
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
02:30
Letonia a finalizat construcția unui gard de 280 de kilometri la frontiera cu Rusia, un proiect de aproape 18 milioane de euro, destinat consolidării securității frontierei estice a Uniunii Europene.Ministrul leton de interne, Rihard Kozlovskis, a declarat că în prezent se instalează echipamente de înaltă tehnologie la frontieră, pentru a crea o frontieră modernă în estul Uniunii Europene, tra
Acum o oră
02:00
Cînd viața îți dă lămîi, nu face doar limonadă, mănîncă-le în zeci de feluri. Iar asta pentru că au o mulțime de beneficii asupra corpului.1. Sînt puternic alcaline. Lămîile au un gust acid, însă au un efect alcalin puternic și te ajută să-ți restabilești ph-ul corpului. De aceea, este recomandat să-ți începi ziua cu un pahar de apă caldă cu lămîie.2. Sînt bogate în vitamina C și flavonoid
Acum 2 ore
01:30
Ministerul Sănătății: Prioritățile pentru 2026 – medicina de familie, spitale moderne și digitalizare # Noi.md
Anul 2025 a fost marcat de implementarea accelerată a reformelor în sistemul de sănătate din Republica Moldova, cu rezultate concrete în modernizarea infrastructurii medicale, creșterea calității serviciilor și alinierea la standardele Uniunii Europene.Bilanțul a fost prezentat astăzi, 30 decembrie, în cadrul conferinței de sinteză a Ministerului Sănătății.Potrivit autorităților, în 2025 a
01:00
Simbolul anului 2026 în calendarul oriental este Calul Roșu de Foc. El reprezintă puterea, pasiunea, energia și libertatea. Conform superstițiilor, dacă sărbătorim în conformitate cu gusturile sale, protectorul anului ne va răsplăti cu noroc, energie și bunăstare.Potrivit canalului de televiziune „Mir 24”, deoarece calul este un animal ierbivor, baza ospățului de pe masa festivă trebuie să fie
Acum 4 ore
00:30
Înainte de Anul Nou 2026, mulți se gîndesc nu numai la meniul de sărbătoare, dar și la imaginea lor. Conform superstițiilor, anumite culori și lucruri pot fi în contradicție cu energia Calului de Foc și pot alunga norocul.{{855632}}În ce culori nu trebuie să întîmpinați Anul Nou 2026 În primul rînd, trebuie să fiți atenți la nuanțele reci și „stinse”. Elementul foc nu se potrivește cu culo
00:00
Fostul internațional japonez Kazuyoshi Miura a anunțat marți că își continuă cariera de fotbalist profesionist, la 58 de ani, sub culorile echipei Fukushima United, din liga a treia a campionatului Japoniei, unde a fost împrumutat de actualul său club, Yokohama FC, informează AFP.''Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a schimbat, indiferent de vîrsta mea'', a precizat Miura, care va împlini 59 de a
30 decembrie 2025
23:30
Turiștii care vor să viziteze Budapesta vor fi nevoiți să caute cazare mai departe de centru, după ce într-unul dintre cele mai populare cartiere ale capitalei ungare va intra în vigoare o interdicție a închirierilor de locuințe pe termen scurt.Decizia vizează Districtul 6 al orașului și este justificată de autoritățile locale prin lipsa acută de locuințe accesibile în zona centrală, problemă
23:00
Un bărbat paralizat din China, care își poate mișca doar un deget de la mînă și unul de la picior, a creat un sistem agricol inteligent și a înființat un start-up. {{856633}}Un bărbat care supraviețuiește cu ajutorul unui ventilator și-a învățat mama să devină „super-tehnician” și planifică de unul singur experimente viitoare, folosind tehnologie de ultimă generație, scrie South China
Acum 6 ore
22:30
Şamanii din Peru s-au adunat luni pentru ritualul de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicţii pentru anul care vine, prevăzînd astfel că Donald Trump se va îmbolnăvi, iar Nicolas Maduro va pleca de la putere, relatează Reuters.Ceremonia are loc în fiecare an la sfîrşitul lunii decembrie.„Statele Unite ar trebui să se pregătească, deoarece Donald Trump se va îmbolnăvi grav”, a proclama
22:30
Manevrele militare sînt avertismente pentru forțele secesioniste pro-independența Taiwanului # Noi.md
Taiwan este parte inalienabilă a teritoriului Chinei, iar exercițiile militare organizate în zonă de Armata Populară de Eliberare (PLA) a Chinei reprezintă acțiuni de sancționare și de avertisment la adresa forțelor separatiste pro-independența Taiwanului care caută dezlipirea insulei de China prin forță.Acestea sînt acțiuni necesare pentru protejarea suveranității naționale și a integrității
22:00
Amenzi uriașe pentru cei care folosesc petarde sau focuri de artificii de Revelion în această țară # Noi.md
Autoritățile din Viena, capitala Austriei, au interzis complet artificiile și petardele în zonele urbane de Revelion. Cei care încalcă această regulă riscă amenzi de pînă la 3.600 de euro, informează Heute.Măsura a fost adoptată pentru a preveni accidentele și poluarea fonică, transmite libertatea.ro.{{856682}}La Viena, capitala Austriei, autoritățile au interzis complet folosirea artifici
22:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că o nouă întîlnire cu liderii statelor care sprijină Ucraina în războiul cu Rusia, reuniți sub denumirea de „Coaliția de Voință”, va avea loc săptămîna viitoare în Franța, transmite AFP.Anunțul vine după discuțiile pe care Zelenski le-a avut duminică în SUA cu președintele american Donald Trump privind un plan de pace menit să pună cap
21:30
Locuri din lume care arată ireal, dar există cu adevărat. Cele mai instagramabile destinații pentru 2026 # Noi.md
De la plaje, priveliști spectaculoase și peisaje superbe, până la arhitectură, cultură și design, fotografiile pot fi influențate semnificativ de decorul din spatele lor. Asta înseamnă „instagramabil”: alegerea locului potrivit în momentul potrivit pentru acea poză perfectă care îți poate transforma contul de Instagram. Mai jos sunt câteva dintre cele mai instagramabile locuri din lume în
21:30
„Între chestiunile de familie, de stat și globale, a acționa pentru ca oamenii să poată duce o viață bună este misiunea noastră primordială”, a subliniat secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Centrale Militare, Xi Jinping, scrie romanian.cgtn.comAder înd la principiul „a g îndi la ceea ce își dorește poporul și a f
21:00
În Siria, de pe bancnote au fost eliminate imaginile familiei președintelui Bashar al-Assad, destituit în decembrie 2024. Despre acest lucru a anunțat SANA.În locul acestora, pe bancnote au apărut măsline, trandafiri, portocale și grîu — simbolurile agriculturii țării, relatează gazeta.ru.{{856329}}La prezentarea noii monede, șeful Băncii Centrale a Siriei, Abd al-Qadir Husriya, a menționa
21:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o discuție cu veteranii de război, axată pe sprijinul oferit de stat acestei categorii sociale și pe prioritățile de viitor în domeniul protecției sociale.Șeful Executivului a subliniat că Guvernul își menține angajamentul de a corecta, treptat, o nedreptate istorică față de cei care au luptat pentru apărarea păcii, independenței și libertății Re
Acum 8 ore
20:30
Cele mai mari jafuri din 2025: Ce obiecte de artă și artefacte istorice au dispărut din muzeele lumii # Noi.md
Anul 2025 se încheie cu unele dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume, care au vizat piese cu valoare istorică şi culturală uriaşă, din Europa pînă în America şi Brazilia.Printre cele mai răsunătoare furturi se numără Coiful din aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice, sustrase cu explozibili din Muzeul Drents din Olanda, bijuteriile coroanei franceze, furate în mai puţin de
20:30
Conferința centrală anuală dedicată mediului rural a avut loc, luni și marți, la Beijing, fiind stabilite prioritățile pentru activitatea din 2026, scrie romanian.cgtn.com.Înainte de conferință, Comitetul Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a întrunit și a formulat cerințe pentru reuniune și activitățile legate de agricultură, zonele rural
20:00
Președintele FIFA: CM-2026 a bătut toate recordurile în ceea ce privește numărul cererilor de bilete # Noi.md
Președintele Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a remarcat cererea mare de bilete pentru meciurile din etapa finală a Campionatului Mondial din 2026.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Footmercato, funcționarul a declarat că, în prezent, organizația a înregistrat peste 150 de milioane de cereri, ceea ce reprezintă un record în istoria campionatelor mondiale.{{855671}
20:00
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor va formula sub forma unor inițiative legislative separate propunerile sale la legile privind politica fiscală și bugetul pentru 2026, care au fost respinse de majoritatea parlamentară, și le va înainta în mod consecvent spre examinare în Legislativ în lunile următoare.Acest lucru a fost anunțat de președintele Partidului Socialiștilor, liderul
19:30
Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează # Noi.md
Anul Calului de Foc apare la fiecare 60 de ani și aduce noroc, dar și schimbări neașteptate. În 2026, Anul Nou Lunar va fi pe 17 februarie, cînd se va încheia Anul Șarpelui de Lemn și va începe Anul Calului de Foc.În astrologia chineză, fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale zodiacale asociate cu unul dintre cele cinci elemente: metal, lemn, apă, foc sau pămînt. Aceste elemente
19:30
După o nouă rundă de consultări privind războiul din Ucraina, liderii europeni au declarat că există semne de progres în procesul de pace și motive prudente de optimism.Potrivit RBC-Ucraina, cancelarul german Friedrich Merz a scris despre aceasta pe Twitter.Potrivit lui, a avut loc „o nouă rundă de consultări” cu participarea partenerilor europeni și canadieni.„Promovăm procesul de pac
19:00
În preajma sărbătorilor, polițiștii de patrulare au identificat mai mulți conducători auto aflați sub influența substanțelor stupefiante, în mai multe sectoare ale capitalei.Toți șoferii au fost imediat înlăturați de la volan, iar pe numele lor au fost inițiate procese penale.Primul caz a fost înregistrat pe șoseaua Balcani, unde polițiștii au oprit un automobil condus de un bărbat a cărui
19:00
Poliția Națională a intrat recent în posesia unei donații de 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile, care vor contribui semnificativ la îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Aceste echipamente avansate permit emiterea imediată a documentelor de sancționare și a rapoartelor oficiale direct pe teren, eliminînd întîrzierile cauzate de necesitatea întoarcerii la b
Acum 12 ore
18:30
CSM modifică regulamentul pentru a permite reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor în anumite situații # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a modificat Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești, document în vigoare din anul 2013. Modificările aprobate în ședința din 30 decembrie introduc temeiuri clare pentru reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor, în anumite situații prevăzute de legislația muncii și de realitățile sistemului judecătoresc
18:30
În primele unsprezece luni ale anului 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au însumat puțin peste 68,8 miliarde de lei, înregistrînd o creștere de 14,4%, respectiv cu circa 8,65 miliarde de lei față de perioada corespunzătoare a anului precedent.Cheltuielile bugetului de stat au totalizat aproximativ 78,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o majorare cu circa 12,8%, sau cu 8,9 miliar
18:30
Bilanțul economic al anului 2025 prezentat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Noi.md
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a prezentat în cadrul conferinței de totalizare – raportul de activitate pentru anul 2025, precum și principalele direcții strategice pentru anul 2026.Potrivit datelor prezentate, anul 2025 a marcat trecerea de la gestionarea crizelor succesive la o etapă de relansare economică graduală, bazată pe invest
18:00
Cum a evaluat Comisia de vetting evaluarea externă a judecătorului de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting și a constatat promovarea evaluării externe de către judecătorul de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca.Procesul de reevaluare a fost inițiat după ce, în etapa precedentă, CSM a identificat anumite circumstanțe care urmau să fie examinate de Comisia vetting, informează Moldpres.
18:00
MAE al Federației Ruse: Moscova consideră inacceptabilă soluționarea problemei transnistrene fără participarea Rusiei și fără luarea în considerare a intereselor sale # Noi.md
Chişinăul nu are un dialog nici cu Tiraspolul, nici cu Federația Rusă, iar Moscova consideră absolut inacceptabilă soluționarea problemei transnistrene fără participarea Rusiei și fără luarea în considerare a intereselor sale.Despre acest lucru a declarat într-un interviu acordat ziarului „Izvestia” viceministrul de externe al Federației Ruse, Mihail Galuzin.Potrivit acestuia, se vorbește
17:30
2026, Anul Calului de Foc, este deja foarte aproape, literalmente bate la ușă. Redacția Noi.md a mers la un tîrg de Crăciun ca să afle cum vor întîmpina moldovenii Anul Nou, ce bucate vor avea pe masa de sărbătoare, dacă își pun dorințe în noaptea de Revelion și ce își urează în anul care vine.Majoritatea moldovenilor preferă să sărbătorească tradițional, alături de cei mai dragi și de familie
17:30
În ajunul sărbătorilor, poliția a intensificat măsurile împotriva comercializării ilegale a articolelor pirotehnice # Noi.md
Pe parcursul acestei luni, Poliția Capitalei a desfășurat o amplă acțiune de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice.În urma activităților desfășurate, polițiștii au documentat cazuri de comerț ilegal, fiind ridicate produse cu o valoare totală estimată la aproximativ 450.000 de lei. Toate persoanele vizate sînt cercetate conform prevederilor legale în vigoare, iar
17:30
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru fiul presupusului criminal în serie, din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Individul de 33 de ani este suspectat de complicitate la una dintre crime.Poliţia l-a reţinut la o săptămînă după arestarea tatălui său, principalul suspect al omorurilor în serie, in timp ce încerca să fugă din ţară, transmite tvr. moldova.{{856493}}Anchetatori
17:30
Dacă Agenția Moldsilva ar sprijini societatea, ar putea deveni un aliat al reformelor, nu o barieră între stat, experți și cetățeni.Această opinie a fost exprimată de activistul ecologist, unul dintre liderii echipei „Tabăra Mamei Pămînt”, student la specialitatea „ecologie” la Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a Universității Tehnice din Moldova, Vladislav Sanduleac, rel
17:00
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău.Precizările au fost făcute de Violina Moraru, purtătoarea de cuvînt a Procuraturii Generale, transmite Radio Moldova.{{856206}}„În cadrul urmăririi penale a fost efectuat un volum de lucru complex, inclusiv a
17:00
Potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00, se prognozează intensificări ale vîntului nord-vestic, cu rafale ce pot atinge 15–18 m/s.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra necesității respectării măsurilor de siguranță, în vederea prevenirii situații
17:00
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește” # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”.În cadrul ediției din acest an au fost colectați 162.000 de lei, din vînzările de produse organizate în tîrgurile de caritate, dar și din donațiile elevilor, profesorilor, părinților și al comunităților locale.{{856481}}Fondurile adunate vor fi dir
16:30
Poliția informează că, în contextul organizării și desfășurării acțiunilor cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă, va fi suspendat traficul rutier în Piața Marii Adunări Naționale.Restricția vizează bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin.{{856451}}Măsura va fi aplicată în perioada 31.12.2025, ora 20:00 – 01.01.
16:00
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Concert de Revelion in PMAN - 31 Decembrie 2025, 20:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Cr
16:00
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse: Rusia este deschisă unui dialog constructiv cu Moldova # Noi.md
În prezent, relațiile ruso-moldovenești se află la cel mai scăzut nivel de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări în 1992, dar Rusia este întotdeauna deschisă unui dialog constructiv cu partea moldovenească pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale.Despre acest lucru a declarat într-un interviu acordat ziarului „Izvestia” viceministrul de Externe al Federației Ruse, Mihail
16:00
Locuitorii orașului spaniol Masarron au filmat trei tornade de apă care au ieșit în același timp din mare și s-au îndreptat spre mal, comparînd acest fenomen cu sfîrșitul lumii.Potrivit unuia dintre observatori, din cauza furiei naturii, chiar și digul s-a desprins și a fost dus în mare, relatează Oxu.Az.{{856384}}„Digul este dus de valuri! Este o nebunie. Se îndreaptă spre noi!”, se aude
15:30
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a reacționat la declarațiile făcute de președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă de astăzi, exprimîndu-și rezervele față de ideea unui vetting „total și permanent” în sistemul judiciar. Într-o postare pe rețelele sale de socializare, Stamate avertizează că o astfel de abordare riscă să nu aducă rezultate durabile.Olesea Stamate subliniază că nu ap
15:30
Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte și declarații mincinoase # Noi.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza penală în care directoarea unui centru medical din Chișinău este învinuită de confecționarea documentelor oficiale false și de prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase în calitate de martor.Dosarul a fost inițiat în urma autosesizării procurorului în cadrul unei cauze privind finanțarea ilegală
15:30
În Transnistria, perioada de valabilitate a codului ridicat „galben” de alertă teroristă a fost prelungită cu încă 60 de zile, pînă la 4 martie 2026 inclusiv.Acest lucru este prevăzut într-un decret semnat de liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski.Reamintim că, în perioada 26 aprilie - 25 mai 2022, în autoproclamata RMN a fost în vigoare codul critic, „roșu”.Din 25 mai 2022, g
15:00
Critici la adresa noii legi a voluntariatului. „Riscă să slăbească domeniul”, Antonița Fonari # Noi.md
Noua lege a voluntariatului, votată luni în Parlament, vine să slăbească acest domeniu, subordonîndu-l Agenției Naționale pentru Tineret, instituție care nu a demonstrat rezultate în dezvoltarea voluntariatului.Opinia îi aparține Antoniței Fonari, promotoare a voluntariatului și directoare a Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului. Activista civică afirmă că
15:00
Orchestra „Plai Moldovenesc” a IGSU a adus spiritul sărbătorilor de iarnă în ajun de Revelion # Noi.md
În ajun de Revelion, sediul Ministerului Afacerilor Interne a fost cuprins de atmosfera sărbătorilor de iarnă, grație recitalului susținut de Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.Artiștii au adus colinde și tradiții autentice, oferind un moment special echipei MAI și transmițînd urări de sănătate, pace și împliniri în noul an.{{855933}}Colindele
14:30
La ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a avut loc ședința Consiliului consultativ sectorial pentru bovine și procesarea produselor obținute de la acestea.Cei prezenți au discutat despre evoluțiile din sectorul laptelui și produselor lactate, fiind expuse preocupările existente în lanțul de producere și procesare a laptelui.Totodată, în cadrul discuțiilor a fost menționat că p
14:30
Republica Moldova înregistrează progrese importante în gestionarea resurselor de apă, preluînd standardele europene datorită proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al rîului Nistru (Nistru 2)”. {{856455}}Cu suportul proiectului au fost modernizate sistemele de monitorizare a apelor, dotate instituțiile de mediu cu echipamente moderne pentru
14:00
Olesea Stamate, critică extinderea vettingului: „Nu putem reforma justiția prin soluții simpliste” # Noi.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a reacționat la declarațiile făcute de președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă de astăzi, exprimîndu-și rezervele față de ideea unui vetting „total și permanent” în sistemul judiciar. Într-o postare publică, Stamate avertizează că o astfel de abordare riscă să nu aducă rezultate durabile.Olesea Stamate subliniază că nu apără sistemul judecătores
14:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 31.12.2025, ora 20:00 – 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN).Totodată, în noaptea de Revelion, va fi extins programul de activitate pînă la ora 02:00 pentr
Acum 24 ore
13:30
Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului, Khaleda Zia, a murit după o boală prelungită, a anunțat marți Partidul Naționalist din Bangladesh, partid de opoziție.Khaleda, în vârstă de 80 de ani, suferea de ciroză hepatică avansată, artrită, diabet și probleme pulmonare și cardiace, au declarat medicii ei, potrivit Reuters.Ea s-a confruntat cu cazuri de corupție despre care a spus că au f
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.