În Transnistria a fost prelungit din nou codul „galben” de alertă teroristă
Noi.md, 30 decembrie 2025 15:30
În Transnistria, perioada de valabilitate a codului ridicat „galben” de alertă teroristă a fost prelungită cu încă 60 de zile, pînă la 4 martie 2026 inclusiv.Acest lucru este prevăzut într-un decret semnat de liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski.Reamintim că, în perioada 26 aprilie - 25 mai 2022, în autoproclamata RMN a fost în vigoare codul critic, „roșu”.Din 25 mai 2022, g
• • •
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a reacționat la declarațiile făcute de președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă de astăzi, exprimîndu-și rezervele față de ideea unui vetting „total și permanent” în sistemul judiciar. Într-o postare pe rețelele sale de socializare, Stamate avertizează că o astfel de abordare riscă să nu aducă rezultate durabile.Olesea Stamate subliniază că nu ap
Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte și declarații mincinoase # Noi.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza penală în care directoarea unui centru medical din Chișinău este învinuită de confecționarea documentelor oficiale false și de prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase în calitate de martor.Dosarul a fost inițiat în urma autosesizării procurorului în cadrul unei cauze privind finanțarea ilegală
Critici la adresa noii legi a voluntariatului. „Riscă să slăbească domeniul”, Antonița Fonari # Noi.md
Noua lege a voluntariatului, votată luni în Parlament, vine să slăbească acest domeniu, subordonîndu-l Agenției Naționale pentru Tineret, instituție care nu a demonstrat rezultate în dezvoltarea voluntariatului.Opinia îi aparține Antoniței Fonari, promotoare a voluntariatului și directoare a Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului. Activista civică afirmă că
Orchestra „Plai Moldovenesc” a IGSU a adus spiritul sărbătorilor de iarnă în ajun de Revelion # Noi.md
În ajun de Revelion, sediul Ministerului Afacerilor Interne a fost cuprins de atmosfera sărbătorilor de iarnă, grație recitalului susținut de Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.Artiștii au adus colinde și tradiții autentice, oferind un moment special echipei MAI și transmițînd urări de sănătate, pace și împliniri în noul an.{{855933}}Colindele
La ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a avut loc ședința Consiliului consultativ sectorial pentru bovine și procesarea produselor obținute de la acestea.Cei prezenți au discutat despre evoluțiile din sectorul laptelui și produselor lactate, fiind expuse preocupările existente în lanțul de producere și procesare a laptelui.Totodată, în cadrul discuțiilor a fost menționat că p
Republica Moldova înregistrează progrese importante în gestionarea resurselor de apă, preluînd standardele europene datorită proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al rîului Nistru (Nistru 2)”. {{856455}}Cu suportul proiectului au fost modernizate sistemele de monitorizare a apelor, dotate instituțiile de mediu cu echipamente moderne pentru
Olesea Stamate, critică extinderea vettingului: „Nu putem reforma justiția prin soluții simpliste” # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 31.12.2025, ora 20:00 – 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN).Totodată, în noaptea de Revelion, va fi extins programul de activitate pînă la ora 02:00 pentr
Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului, Khaleda Zia, a murit după o boală prelungită, a anunțat marți Partidul Naționalist din Bangladesh, partid de opoziție.Khaleda, în vârstă de 80 de ani, suferea de ciroză hepatică avansată, artrită, diabet și probleme pulmonare și cardiace, au declarat medicii ei, potrivit Reuters.Ea s-a confruntat cu cazuri de corupție despre care a spus că au f
Poliția Națională îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită în contextul Codului galben de intensificare a vîntului, valabil începînd cu ora 20:00 a zilei de astăzi și pînă mîine, ora 17:00.Potrivit autorităților, rafalele puternice pot genera riscuri pentru siguranța persoanelor, circulația rutieră și bunurile materiale.Pentru prevenirea incidentelor, poliția recomandă: ev
În perioada mai – decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a circa 782 milioane metri cubi, pentru a asigura integral necesarul național în anul gazier 2025–2026, care a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026.Aceste volume acoperă consumul curent cu livrare continuă către consumatori, necesarul de echilibrare și ac
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia în 2026, deoarece numărul soldaților din armata rusă, pentru prima dată de la începutul conflictului, a încetat să crească.Potrivit RBC-Ucraina, despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News.Potrivit acestuia, în anii precedenți, Rusia mobiliza lunar a
La data de ieri, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice pe strada Energeticienilor din mun. Edineț, un echipaj al Direcției regionale ,,Nord,, a IGC a observat o persoană de gen masculin care avea asupra sa o armă, asemănătoare uneia pneumatice.{{855436}}Carabinierii au intervenit prompt și au oprit persoana pentru verificări. În urma discuțiilor, bărbatul a declarat că nu este
Șofer prins în stare de ebrietate pe strada Alba Iulia: avea 0,62 mg/l alcool în aerul expirat # Noi.md
Un bărbat în vîrstă de 36 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, a fost depistat în stare de ebrietate la volan, în noaptea trecută, pe strada Alba Iulia din capitală.Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, carabinierii aflați în serviciul de menținere a ordinii publice au observat, în apropierea unei stații PECO, trei bărbați care se aflau în stare vădită de ebrietate. La
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 30 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 31 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 21,72 lei/litru (-2 bani), iar al motorinei standard – 18,53 lei/litru (-1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Primăria Chișinău informează cetățenii că, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00, în municipiul Chișinău este instituit Cod Galben de vînt puternic.Conform prognozei, se așteaptă intensificări ale vîntului din nord-vest, cu rafale de pînă la 15–18 m/s.{{856727}}Autoritățile municipale sînt pregătite
Sesiunea ordinară de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie. În cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului, deputații au votat un proiect de hotărîre care stabilește data încheierii sesiunii.Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mulțumit colegilor deputați și angajaților din Secretariatul instituției legislative pentru munca depusă. „În 2025, am rezistat și ne-am protej
Șofer depistat în stare de ebrietate pe strada Alba Iulia: avea 0,62 mg/l alcool în aerul expirat # Noi.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben privind intensificări ale vîntului, valabilă pentru o mare parte a teritoriului Republicii Moldova, transmite moldpres.Potrivit meteorologilor, avertizarea intră în vigoare pe 30 decembrie 2025, începînd cu ora 20:00, și este valabilă pînă pe 31 decembrie 2025, ora 17:00. În acest interval, se prognozează
Poliția Națională informează conducătorii auto că, pe traseele naționale M1 și M5, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe carosabil s-a format ghețuș, condiții care îngreunează circulația rutieră.În acest context, șoferii sînt îndemnați să manifeste prudență sporită la volan, să reducă viteza de deplasare și să o adapteze condițiilor de drum, să păstreze o distanță suficie
În timpul misiunilor de menținere a ordinii publice în Comrat, angajații IGC au observat un bărbat care comercializa articole pirotehnice.În urma discuțiilor, s-a constatat că acesta nu deținea actele necesare pentru comercializarea legală a acestor produse.{{855072}}La fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție, care a documentat cazul. Pe numele persoanei a fost întocmit un proc
Sărbătorile de iarnă rămîn pentru mulți dintre noi o sursă inepuizabilă de emoții și nostalgie.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Taисия Болгарин a împărtășit o poveste caldă despre magia iernilor trăite în familie, o magie care nu se pierde odată cu trecerea anilor.„Îmi amintesc cu drag iernile din copilărie, cînd
Cîți bani a încasat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în săptămîna precedentă # Noi.md
În perioada săptămînii precedente, 22 - 26 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 4,2 miliarde lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angaja
Maia Sandu: Vettingul trebuie extins la toți judecătorii. Există dosare tergiversate intenționat ani la rînd # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că mecanismul de evaluare a judecătorilor trebuie extins și ajustat, inclusiv prin includerea magistraților din prima instanță, pe fondul unor semnale îngrijorătoare de tergiversare intenționată a dosarelor de mare corupție. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.Șefa statului a menționat că, deși în ultimii ani au f
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informațiile apărute în spațiul public privind condamnarea fostului premier Vlad Filat în Franța, precizînd că instituția prezidențială nu are competențe legale în acest caz.„Președinția nu are prerogative în acest sens. Răspunsurile trebuie să le obțineți de la Ministerul Justiției”, a declarat Maia Sandu, fiind întrebată despre eventualel
Maia Sandu, despre PACCO: „Nu putem avea o procuratură puternică cu un număr atît de mic de oameni” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că reforma Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) rămîne un subiect deschis de analiză, subliniind importanța poziției exprimate de Comisia de la Veneția. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.Șefa statului a menționat că punctul de vedere al Comisiei de la Veneția este esențial în evaluar
„Banii la ciorap”: Două tentative de scoatere ilegală din țară de bani, contracarate pe Aeroportul Chișinău # Noi.md
Două tentative de scoatere ilicită din Republica Moldova a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50.000 de dolari SUA, au fost contracarate de angajații Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în cooperare cu funcționarii vamali.Primul caz a fost înregistrat pe sensul de ieșire din țară, la cursa Chișinău–Tel Aviv. O cetățeană a Statului Israel, în vîrstă de 4
Maia Sandu susține prelungirea mandatului ministrului Justiției în CSM: „Reforma încă nu s-a finalizat” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a declarat de acord cu prelungirea mandatului ministrului Justiției în cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, subliniind că procesul de reformă a justiției este încă în desfășurare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.Șefa statului a menționat că, în actualul context, este importantă asigurarea continuității în proces
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de iarnă.Intervențiile au vizat monitorizarea permanentă a situației din teren, lucrări de patrulare, curățare a părții carosabile și combatere a lunecușului, în funcție de evoluția condițiil
Continuăm să facem bilanțul anului 2025 care se încheie. Cel mai important eveniment al acestuia a fost, fără îndoială, alegerile parlamentare. Acestea nu au schimbat prea mult situația politică din țară: PAS și-a păstrat puterea, iar în parlament au acces în mare parte persoane (chiar dacă unele sub o nouă siglă politică) care au fost deputați deja mai multe mandate. Cu toate acestea, anu
Bulgaria face ultimele pregătiri pentru adoptarea monedei euro, care ar urma să intre în vigoare peste trei zile.Schimbarea vine pe fondul unei crizei politice și a dezinformării pro-ruse, care adâncesc neîncrederea populației în noua monedă. De la 1 ianuarie, Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro, o etapă importantă pentru țara din Balcani, care a aderat la Uniunea Europeană
Sînt ucrainenii pregătiți pentru concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului? Ce arată datele sociologice # Noi.md
Disponibilitatea cetățenilor Ucrainei de a accepta concesii teritoriale pentru încheierea războiului diferă semnificativ de la o regiune la alta, arată o analiză sociologică prezentată de Oleksii Antipovici, șeful grupului sociologic Rating, într-un interviu acordat RBC Ukraine.Potrivit sociologului, opoziția față de orice concesii teritoriale crește constant de la est spre vestul țării.„Cu
Șeful IGP: Constantinov a schimbat trei automobile pentru a ajunge în regiunea transnistreană # Noi.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi intrat în regiunea transnistreană pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței.Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a precizat că deplasarea a fost documentată prin măsuri speciale de investigație și acțiuni
Sfîrșitul de an este momentul în care cetățenii își pot alege o altă instituție medicală, precum și medicul de familie. Schimbarea se face doar o dată pe an, cu excepția cazurilor cînd pacientul își schimbă locul de trai, domiciliul, atenționează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).„În Republica Moldova ai dreptul sa-ti alegi medicul de familie, fie că ești cetățean al țării, ai
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și nimicirea unui lot de 2.080 de kilograme de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova.Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probel
Sânt ucrainenii pregătiți pentru concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului? Ce arată datele sociologice # Noi.md
Președintele american Donald Trump a criticat Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agerpres.ro.„Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat azi dimineață. Știți cine mi-a spus? Președintele Putin, azi dimineață. A spus că a fost atacat. Nu este bine”,
O furtună violentă de iarnă agravează suferința a sute de mii de palestinieni din Fîșia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în ultimii doi ani de lupte, transmite luni DPA.Multe dintre corturile în care oamenii se adăpostesc de frig și ploaie au fost inundate, iar unele au fost sfîșiate de rafalele de vînt,a relatat luni agenția de știri palestiniană WAFA. Corturile situate în apropiere
Rusia acuză Ucraina că ar fi lansat un atac cu drone noaptea trecută asupra reședinței de stat a președintelui rus, Vladimir Putin, din regiunea Novgorod.În context, ministrul de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova își va revizui poziția în cadrul negocierilor de pace, dar nu se va retrage din proces, transmite IPN.Autoritățile ruse nu au raportat victime sau pagube. Potrivit
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”, transmite IPN.Amendamentul la legea bugetului pentru anul 2026 a fost votat în ședința din 29 decembrie, ultima din actuala sesiune parlamentară, cînd deputații au adoptat buget
Genele și sprâncenele tale joacă un rol crucial în definirea expresiei faciale și în evidențierea frumuseții naturale. Îngrijirea corespunzătoare a acestora nu doar că îmbunătățește aspectul general, dar contribuie și la sănătatea lor pe termen lung. De aceea, echipa Viorica Cosmetic îți oferă câteva sfaturi esențiale pentru a te asigura că genele și sprâncenele tale sunt mereu în cea mai bună for
Profesorii din Găgăuzia subliniază necesitatea extinderii și diversificării resurselor didactice în limba găgăuză, inclusiv prin elaborarea de materiale video, prezentări, hărți istorice, dicționare tematice și ghiduri metodice.Sugestiile au fost făcute în cadrul unei ședințe organizate la Comrat, la care au participat cadre didactice implicate în pilotarea curriculumului la disciplina „Istori
Proprietarii de trotinete electrice, care se deplasează cu viteza de peste 25 km/h, sînt obligați să încheie o asigurare de răspundere civilă în România. Polițiștii rutieri vor avea dreptul să aplice amenzi de pînă la 2 000 de lei românești celor care nu respectă legea, transmite IPN.Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a menționat că un asemenea vehicul nu este o jucărie și poate produce p
Consilierul prezidențial pentru comunicare publică, Igor Zaharov, a anunțat că își încheie mandatul la Președinție, ultima zi de activitate fiind 31 decembrie 2025, transmite IPN.„În ultimul an, familia mea s-a mărit, aducând multă bucurie și, firesc, nevoia de a lua decizii deloc simple, dar asumate, și de a-mi așeza altfel prioritățile și ritmul. De aceea, finalul anului 2025 vine la pache
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 2 bani, iar de la dolarul american – 0,51 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 30 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7441 lei pentru un euro (-2,28 bani) și 16,7792 lei pentru un d
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 30 decembrie sînt:30 decembrie — a 364-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 1 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:17 30 Sf. Prooroc Daniil şi cei trei tineri Anania, Azaria şi Misai
Astăzi, 30 decembrie, cerul în Chișinău va fi predominant noros. Noaptea nu se prevăd precipitații semnificative, însă în timpul zilei sînt posibile ninsori slabe, local cu lapoviță.Meteorologii avertizează: izolat pe drumuri se va forma ghețuș, de aceea șoferii și pietonii trebuie să fie deosebit de atenți. Vîntul va sufla din vest — noaptea slab, iar ziua moderat, fără rafale puternice.
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a comentat amendamentele la Codul Educației propuse de Ministerul Educației și Cercetării și posibila lor influență asupra sistemului de management al universităților din Republica Moldova. Declarația a fost publicată pe pagina sa de socializare.Potrivit fostului ministru, inițiativa care prevede posibilitatea obținerii unui al treilea mandat co
În anul 2025, pe parcursul lucrărilor de căutare din Moldova, au fost descoperiți 18 soldați și ofițeri ai Armatei Roșii, care au murit pentru eliberarea Moldovei de fascism. Numele unuia dintre eroii găsiți ar putea fi recuperat.Despre acest lucru a comunicat unul dintre liderii Mișcării de căutare din Moldova, conducătorul echipei de căutare „August”, Alexei Petrovici, care a menționat că ac
