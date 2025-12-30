În Transnistria a fost prelungit din nou codul „galben” de alertă teroristă

08:00

Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 2 bani, iar de la dolarul american – 0,51 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 30 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7441 lei pentru un euro (-2,28 bani) și 16,7792 lei pentru un d