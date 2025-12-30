Igor Dodon: „Grija față de oameni din partea PAS a rămas doar la nivel de declarații”
Noi.md, 30 decembrie 2025 20:00
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor va formula sub forma unor inițiative legislative separate propunerile sale la legile privind politica fiscală și bugetul pentru 2026, care au fost respinse de majoritatea parlamentară, și le va înainta în mod consecvent spre examinare în Legislativ în lunile următoare.Acest lucru a fost anunțat de președintele Partidului Socialiștilor, liderul
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
20:30
Cele mai mari jafuri din 2025: Ce obiecte de artă și artefacte istorice au dispărut din muzeele lumii # Noi.md
Anul 2025 se încheie cu unele dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume, care au vizat piese cu valoare istorică şi culturală uriaşă, din Europa pînă în America şi Brazilia.Printre cele mai răsunătoare furturi se numără Coiful din aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice, sustrase cu explozibili din Muzeul Drents din Olanda, bijuteriile coroanei franceze, furate în mai puţin de
20:30
Conferința centrală anuală dedicată mediului rural a avut loc, luni și marți, la Beijing, fiind stabilite prioritățile pentru activitatea din 2026, scrie romanian.cgtn.com.Înainte de conferință, Comitetul Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a întrunit și a formulat cerințe pentru reuniune și activitățile legate de agricultură, zonele rural
Acum o oră
20:00
Președintele FIFA: CM-2026 a bătut toate recordurile în ceea ce privește numărul cererilor de bilete # Noi.md
Președintele Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a remarcat cererea mare de bilete pentru meciurile din etapa finală a Campionatului Mondial din 2026.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Footmercato, funcționarul a declarat că, în prezent, organizația a înregistrat peste 150 de milioane de cereri, ceea ce reprezintă un record în istoria campionatelor mondiale.{{855671}
20:00
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor va formula sub forma unor inițiative legislative separate propunerile sale la legile privind politica fiscală și bugetul pentru 2026, care au fost respinse de majoritatea parlamentară, și le va înainta în mod consecvent spre examinare în Legislativ în lunile următoare.Acest lucru a fost anunțat de președintele Partidului Socialiștilor, liderul
Acum 2 ore
19:30
Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează # Noi.md
Anul Calului de Foc apare la fiecare 60 de ani și aduce noroc, dar și schimbări neașteptate. În 2026, Anul Nou Lunar va fi pe 17 februarie, cînd se va încheia Anul Șarpelui de Lemn și va începe Anul Calului de Foc.În astrologia chineză, fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale zodiacale asociate cu unul dintre cele cinci elemente: metal, lemn, apă, foc sau pămînt. Aceste elemente
19:30
După o nouă rundă de consultări privind războiul din Ucraina, liderii europeni au declarat că există semne de progres în procesul de pace și motive prudente de optimism.Potrivit RBC-Ucraina, cancelarul german Friedrich Merz a scris despre aceasta pe Twitter.Potrivit lui, a avut loc „o nouă rundă de consultări” cu participarea partenerilor europeni și canadieni.„Promovăm procesul de pac
19:00
În preajma sărbătorilor, polițiștii de patrulare au identificat mai mulți conducători auto aflați sub influența substanțelor stupefiante, în mai multe sectoare ale capitalei.Toți șoferii au fost imediat înlăturați de la volan, iar pe numele lor au fost inițiate procese penale.Primul caz a fost înregistrat pe șoseaua Balcani, unde polițiștii au oprit un automobil condus de un bărbat a cărui
19:00
Poliția Națională a intrat recent în posesia unei donații de 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile, care vor contribui semnificativ la îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Aceste echipamente avansate permit emiterea imediată a documentelor de sancționare și a rapoartelor oficiale direct pe teren, eliminînd întîrzierile cauzate de necesitatea întoarcerii la b
Acum 4 ore
18:30
CSM modifică regulamentul pentru a permite reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor în anumite situații # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a modificat Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești, document în vigoare din anul 2013. Modificările aprobate în ședința din 30 decembrie introduc temeiuri clare pentru reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor, în anumite situații prevăzute de legislația muncii și de realitățile sistemului judecătoresc
18:30
În primele unsprezece luni ale anului 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au însumat puțin peste 68,8 miliarde de lei, înregistrînd o creștere de 14,4%, respectiv cu circa 8,65 miliarde de lei față de perioada corespunzătoare a anului precedent.Cheltuielile bugetului de stat au totalizat aproximativ 78,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o majorare cu circa 12,8%, sau cu 8,9 miliar
18:30
Bilanțul economic al anului 2025 prezentat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Noi.md
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a prezentat în cadrul conferinței de totalizare – raportul de activitate pentru anul 2025, precum și principalele direcții strategice pentru anul 2026.Potrivit datelor prezentate, anul 2025 a marcat trecerea de la gestionarea crizelor succesive la o etapă de relansare economică graduală, bazată pe invest
18:00
Cum a evaluat Comisia de vetting evaluarea externă a judecătorului de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting și a constatat promovarea evaluării externe de către judecătorul de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca.Procesul de reevaluare a fost inițiat după ce, în etapa precedentă, CSM a identificat anumite circumstanțe care urmau să fie examinate de Comisia vetting, informează Moldpres.
18:00
MAE al Federației Ruse: Moscova consideră inacceptabilă soluționarea problemei transnistrene fără participarea Rusiei și fără luarea în considerare a intereselor sale # Noi.md
Chişinăul nu are un dialog nici cu Tiraspolul, nici cu Federația Rusă, iar Moscova consideră absolut inacceptabilă soluționarea problemei transnistrene fără participarea Rusiei și fără luarea în considerare a intereselor sale.Despre acest lucru a declarat într-un interviu acordat ziarului „Izvestia” viceministrul de externe al Federației Ruse, Mihail Galuzin.Potrivit acestuia, se vorbește
17:30
2026, Anul Calului de Foc, este deja foarte aproape, literalmente bate la ușă. Redacția Noi.md a mers la un tîrg de Crăciun ca să afle cum vor întîmpina moldovenii Anul Nou, ce bucate vor avea pe masa de sărbătoare, dacă își pun dorințe în noaptea de Revelion și ce își urează în anul care vine.Majoritatea moldovenilor preferă să sărbătorească tradițional, alături de cei mai dragi și de familie
17:30
În ajunul sărbătorilor, poliția a intensificat măsurile împotriva comercializării ilegale a articolelor pirotehnice # Noi.md
Pe parcursul acestei luni, Poliția Capitalei a desfășurat o amplă acțiune de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice.În urma activităților desfășurate, polițiștii au documentat cazuri de comerț ilegal, fiind ridicate produse cu o valoare totală estimată la aproximativ 450.000 de lei. Toate persoanele vizate sînt cercetate conform prevederilor legale în vigoare, iar
17:30
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru fiul presupusului criminal în serie, din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Individul de 33 de ani este suspectat de complicitate la una dintre crime.Poliţia l-a reţinut la o săptămînă după arestarea tatălui său, principalul suspect al omorurilor în serie, in timp ce încerca să fugă din ţară, transmite tvr. moldova.{{856493}}Anchetatori
17:30
Dacă Agenția Moldsilva ar sprijini societatea, ar putea deveni un aliat al reformelor, nu o barieră între stat, experți și cetățeni.Această opinie a fost exprimată de activistul ecologist, unul dintre liderii echipei „Tabăra Mamei Pămînt”, student la specialitatea „ecologie” la Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a Universității Tehnice din Moldova, Vladislav Sanduleac, rel
17:00
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău.Precizările au fost făcute de Violina Moraru, purtătoarea de cuvînt a Procuraturii Generale, transmite Radio Moldova.{{856206}}„În cadrul urmăririi penale a fost efectuat un volum de lucru complex, inclusiv a
17:00
Potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00, se prognozează intensificări ale vîntului nord-vestic, cu rafale ce pot atinge 15–18 m/s.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra necesității respectării măsurilor de siguranță, în vederea prevenirii situații
17:00
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește” # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”.În cadrul ediției din acest an au fost colectați 162.000 de lei, din vînzările de produse organizate în tîrgurile de caritate, dar și din donațiile elevilor, profesorilor, părinților și al comunităților locale.{{856481}}Fondurile adunate vor fi dir
Acum 6 ore
16:30
Poliția informează că, în contextul organizării și desfășurării acțiunilor cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă, va fi suspendat traficul rutier în Piața Marii Adunări Naționale.Restricția vizează bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin.{{856451}}Măsura va fi aplicată în perioada 31.12.2025, ora 20:00 – 01.01.
16:00
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Concert de Revelion in PMAN - 31 Decembrie 2025, 20:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Cr
16:00
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse: Rusia este deschisă unui dialog constructiv cu Moldova # Noi.md
În prezent, relațiile ruso-moldovenești se află la cel mai scăzut nivel de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări în 1992, dar Rusia este întotdeauna deschisă unui dialog constructiv cu partea moldovenească pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale.Despre acest lucru a declarat într-un interviu acordat ziarului „Izvestia” viceministrul de Externe al Federației Ruse, Mihail
16:00
Locuitorii orașului spaniol Masarron au filmat trei tornade de apă care au ieșit în același timp din mare și s-au îndreptat spre mal, comparînd acest fenomen cu sfîrșitul lumii.Potrivit unuia dintre observatori, din cauza furiei naturii, chiar și digul s-a desprins și a fost dus în mare, relatează Oxu.Az.{{856384}}„Digul este dus de valuri! Este o nebunie. Se îndreaptă spre noi!”, se aude
15:30
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a reacționat la declarațiile făcute de președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă de astăzi, exprimîndu-și rezervele față de ideea unui vetting „total și permanent” în sistemul judiciar. Într-o postare pe rețelele sale de socializare, Stamate avertizează că o astfel de abordare riscă să nu aducă rezultate durabile.Olesea Stamate subliniază că nu ap
15:30
Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte și declarații mincinoase # Noi.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza penală în care directoarea unui centru medical din Chișinău este învinuită de confecționarea documentelor oficiale false și de prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase în calitate de martor.Dosarul a fost inițiat în urma autosesizării procurorului în cadrul unei cauze privind finanțarea ilegală
15:30
În Transnistria, perioada de valabilitate a codului ridicat „galben” de alertă teroristă a fost prelungită cu încă 60 de zile, pînă la 4 martie 2026 inclusiv.Acest lucru este prevăzut într-un decret semnat de liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski.Reamintim că, în perioada 26 aprilie - 25 mai 2022, în autoproclamata RMN a fost în vigoare codul critic, „roșu”.Din 25 mai 2022, g
15:00
Critici la adresa noii legi a voluntariatului. „Riscă să slăbească domeniul”, Antonița Fonari # Noi.md
Noua lege a voluntariatului, votată luni în Parlament, vine să slăbească acest domeniu, subordonîndu-l Agenției Naționale pentru Tineret, instituție care nu a demonstrat rezultate în dezvoltarea voluntariatului.Opinia îi aparține Antoniței Fonari, promotoare a voluntariatului și directoare a Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului. Activista civică afirmă că
15:00
Orchestra „Plai Moldovenesc” a IGSU a adus spiritul sărbătorilor de iarnă în ajun de Revelion # Noi.md
În ajun de Revelion, sediul Ministerului Afacerilor Interne a fost cuprins de atmosfera sărbătorilor de iarnă, grație recitalului susținut de Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.Artiștii au adus colinde și tradiții autentice, oferind un moment special echipei MAI și transmițînd urări de sănătate, pace și împliniri în noul an.{{855933}}Colindele
Acum 8 ore
14:30
La ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a avut loc ședința Consiliului consultativ sectorial pentru bovine și procesarea produselor obținute de la acestea.Cei prezenți au discutat despre evoluțiile din sectorul laptelui și produselor lactate, fiind expuse preocupările existente în lanțul de producere și procesare a laptelui.Totodată, în cadrul discuțiilor a fost menționat că p
14:30
Republica Moldova înregistrează progrese importante în gestionarea resurselor de apă, preluînd standardele europene datorită proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al rîului Nistru (Nistru 2)”. {{856455}}Cu suportul proiectului au fost modernizate sistemele de monitorizare a apelor, dotate instituțiile de mediu cu echipamente moderne pentru
14:00
Olesea Stamate, critică extinderea vettingului: „Nu putem reforma justiția prin soluții simpliste” # Noi.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a reacționat la declarațiile făcute de președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă de astăzi, exprimîndu-și rezervele față de ideea unui vetting „total și permanent” în sistemul judiciar. Într-o postare publică, Stamate avertizează că o astfel de abordare riscă să nu aducă rezultate durabile.Olesea Stamate subliniază că nu apără sistemul judecătores
14:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 31.12.2025, ora 20:00 – 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN).Totodată, în noaptea de Revelion, va fi extins programul de activitate pînă la ora 02:00 pentr
13:30
Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului, Khaleda Zia, a murit după o boală prelungită, a anunțat marți Partidul Naționalist din Bangladesh, partid de opoziție.Khaleda, în vârstă de 80 de ani, suferea de ciroză hepatică avansată, artrită, diabet și probleme pulmonare și cardiace, au declarat medicii ei, potrivit Reuters.Ea s-a confruntat cu cazuri de corupție despre care a spus că au f
13:30
Poliția Națională îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită în contextul Codului galben de intensificare a vîntului, valabil începînd cu ora 20:00 a zilei de astăzi și pînă mîine, ora 17:00.Potrivit autorităților, rafalele puternice pot genera riscuri pentru siguranța persoanelor, circulația rutieră și bunurile materiale.Pentru prevenirea incidentelor, poliția recomandă: ev
13:30
În perioada mai – decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a circa 782 milioane metri cubi, pentru a asigura integral necesarul național în anul gazier 2025–2026, care a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026.Aceste volume acoperă consumul curent cu livrare continuă către consumatori, necesarul de echilibrare și ac
13:00
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia în 2026, deoarece numărul soldaților din armata rusă, pentru prima dată de la începutul conflictului, a încetat să crească.Potrivit RBC-Ucraina, despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News.Potrivit acestuia, în anii precedenți, Rusia mobiliza lunar a
13:00
La data de ieri, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice pe strada Energeticienilor din mun. Edineț, un echipaj al Direcției regionale ,,Nord,, a IGC a observat o persoană de gen masculin care avea asupra sa o armă, asemănătoare uneia pneumatice.{{855436}}Carabinierii au intervenit prompt și au oprit persoana pentru verificări. În urma discuțiilor, bărbatul a declarat că nu este
Acum 12 ore
12:30
Șofer prins în stare de ebrietate pe strada Alba Iulia: avea 0,62 mg/l alcool în aerul expirat # Noi.md
Un bărbat în vîrstă de 36 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, a fost depistat în stare de ebrietate la volan, în noaptea trecută, pe strada Alba Iulia din capitală.Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, carabinierii aflați în serviciul de menținere a ordinii publice au observat, în apropierea unei stații PECO, trei bărbați care se aflau în stare vădită de ebrietate. La
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 30 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 31 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 21,72 lei/litru (-2 bani), iar al motorinei standard – 18,53 lei/litru (-1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
12:30
Primăria Chișinău informează cetățenii că, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00, în municipiul Chișinău este instituit Cod Galben de vînt puternic.Conform prognozei, se așteaptă intensificări ale vîntului din nord-vest, cu rafale de pînă la 15–18 m/s.{{856727}}Autoritățile municipale sînt pregătite
12:30
Sesiunea ordinară de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie. În cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului, deputații au votat un proiect de hotărîre care stabilește data încheierii sesiunii.Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mulțumit colegilor deputați și angajaților din Secretariatul instituției legislative pentru munca depusă. „În 2025, am rezistat și ne-am protej
12:00
Șofer depistat în stare de ebrietate pe strada Alba Iulia: avea 0,62 mg/l alcool în aerul expirat # Noi.md
Un bărbat în vîrstă de 36 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, a fost depistat în stare de ebrietate la volan, în noaptea trecută, pe strada Alba Iulia din capitală.Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, carabinierii aflați în serviciul de menținere a ordinii publice au observat, în apropierea unei stații PECO, trei bărbați care se aflau în stare vădită de ebrietate. La
12:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben privind intensificări ale vîntului, valabilă pentru o mare parte a teritoriului Republicii Moldova, transmite moldpres.Potrivit meteorologilor, avertizarea intră în vigoare pe 30 decembrie 2025, începînd cu ora 20:00, și este valabilă pînă pe 31 decembrie 2025, ora 17:00. În acest interval, se prognozează
12:00
Poliția Națională informează conducătorii auto că, pe traseele naționale M1 și M5, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe carosabil s-a format ghețuș, condiții care îngreunează circulația rutieră.În acest context, șoferii sînt îndemnați să manifeste prudență sporită la volan, să reducă viteza de deplasare și să o adapteze condițiilor de drum, să păstreze o distanță suficie
12:00
În timpul misiunilor de menținere a ordinii publice în Comrat, angajații IGC au observat un bărbat care comercializa articole pirotehnice.În urma discuțiilor, s-a constatat că acesta nu deținea actele necesare pentru comercializarea legală a acestor produse.{{855072}}La fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție, care a documentat cazul. Pe numele persoanei a fost întocmit un proc
11:30
Sărbătorile de iarnă rămîn pentru mulți dintre noi o sursă inepuizabilă de emoții și nostalgie.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Taисия Болгарин a împărtășit o poveste caldă despre magia iernilor trăite în familie, o magie care nu se pierde odată cu trecerea anilor.„Îmi amintesc cu drag iernile din copilărie, cînd
11:30
Cîți bani a încasat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în săptămîna precedentă # Noi.md
În perioada săptămînii precedente, 22 - 26 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 4,2 miliarde lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angaja
11:00
Maia Sandu: Vettingul trebuie extins la toți judecătorii. Există dosare tergiversate intenționat ani la rînd # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că mecanismul de evaluare a judecătorilor trebuie extins și ajustat, inclusiv prin includerea magistraților din prima instanță, pe fondul unor semnale îngrijorătoare de tergiversare intenționată a dosarelor de mare corupție. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.Șefa statului a menționat că, deși în ultimii ani au f
11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informațiile apărute în spațiul public privind condamnarea fostului premier Vlad Filat în Franța, precizînd că instituția prezidențială nu are competențe legale în acest caz.„Președinția nu are prerogative în acest sens. Răspunsurile trebuie să le obțineți de la Ministerul Justiției”, a declarat Maia Sandu, fiind întrebată despre eventualel
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.