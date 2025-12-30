În ajunul sărbătorilor, poliția a intensificat măsurile împotriva comercializării ilegale a articolelor pirotehnice

10:00

Sfîrșitul de an este momentul în care cetățenii își pot alege o altă instituție medicală, precum și medicul de familie. Schimbarea se face doar o dată pe an, cu excepția cazurilor cînd pacientul își schimbă locul de trai, domiciliul, atenționează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).„În Republica Moldova ai dreptul sa-ti alegi medicul de familie, fie că ești cetățean al țării, ai