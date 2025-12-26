(video) Un chinez a condus timp de patru ore cu 115 km/h fără a putea opri mașina
Autoblog.md, 26 decembrie 2025 16:30
Un șofer din nord-vestul Chinei a trăit un coșmar de peste patru ore pe autostrada Lanzhou-Haikou, pe 17 decembrie, după ce sistemul de cruise control de pe mașină s-ar fi defectat, blocând viteza la aproximativ 115 km/h și făcând frânele ineficiente. Vehiculul a parcurs circa 490 km până când combustibilul s-a epuizat, oprindu-se în siguranță […] Articolul (video) Un chinez a condus timp de patru ore cu 115 km/h fără a putea opri mașina apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
16:30
Un șofer din nord-vestul Chinei a trăit un coșmar de peste patru ore pe autostrada Lanzhou-Haikou, pe 17 decembrie, după ce sistemul de cruise control de pe mașină s-ar fi defectat, blocând viteza la aproximativ 115 km/h și făcând frânele ineficiente. Vehiculul a parcurs circa 490 km până când combustibilul s-a epuizat, oprindu-se în siguranță […] Articolul (video) Un chinez a condus timp de patru ore cu 115 km/h fără a putea opri mașina apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 4 ore
14:50
TOYOTA GAZOO Racing W2RC (TGR W2RC) se află în fața celui mai dur test din motorsport, vizând o nouă victorie la legendarul Dakar Rally, care se va desfășura în Arabia Saudită între 3 și 17 ianuarie 2026. De la înființarea sa în 1979, raliul a împins piloții și vehiculele la limită pe terenuri nemiloase, într-o […] Articolul (video) Noul Toyota Hilux pentru Dakar este gata de luptă apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
Dealerul multi-brand de la Chișinău, Horizon Auto, a semnat un parteneriat exclusiv cu AITO, brandul premium chinezesc lansat în 2021 de Huawei și Seres Group, devenind astfel singurul importator oficial al mărcii în Republica Moldova. Primele modele vor fi disponibile pentru comandă din aprilie 2026, cu livrări în a doua jumătate a anului. AITO, lansat […] Articolul (video) AITO vine oficial în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 6 ore
12:20
Carburanții principali se ieftinesc și în ultimul weekend din 2025. Prețul unui litru de benzină 95 va fi mai accesibil cu cel puțin 16 bani, iar al unuia de motorină cu cel puțin nouă bani. Amintim că Platforma eCarburanţi permite identificarea staţiilor care comercializează cea mai ieftină benzină, motorină şi GPL din ţară, deci se pot găsi […] Articolul Carburanții principali se ieftinesc și în ultimul weekend din 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
Porsche a depus un brevet în Germania pentru un sistem inovator care permite modificarea culorii suprafețelor exterioare ale unui vehicul prin capturarea unei imagini cu o cameră și adaptarea automată a vopselei sau foliei. Invenția, atribuită inginerilor Carla Römisch, Tobias Bongards și Richard Käfer, simplifică personalizarea aspectului exterior, permițând utilizatorului să „copieze” orice culoare dorită […] Articolul Brevet Porsche: Culori schimbate pe mașină după haina proprietarului apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 8 ore
10:10
Marca de motociclete MV Augusta intenționează să producă în serie un concept de motor cu cinci cilindri în linie, pe care l-a prezentat în noiembrie la expoziția EICMA 2025. Acest motor complet nou, denumit „quadrato”, este în dezvoltare în departamentul R&D al mărcii, la sediul din Schiranna, Italia. Platforma reprezintă următorul pas în performanță, inovație […] Articolul (foto) Prima motocicletă de serie cu motor în cinci cilindri este în pregătire apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Sony Honda Mobility (SHM) a dezvăluit trei caracteristici inovatoare pentru modelul electric AFEELA 1, care ridică experiența de proprietate la un nivel fără precedent în industria auto. Aceste dotări poziționează automobilul ca un „spațiu de divertisment creativ mobil”, nu doar un simplu mijloc de transport. PS Remote Play: Primul vehicul din lume cu streaming direct […] Articolul (video) Trei dotări unice, care se vor putea găsi pe noul AFEELA 1 apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
(video) SUA: Trei băieți care au făcut accident cu o mașină furată, acum îngrijorați de vizita lui Moș Crăciun # Autoblog.md
Trei băieți din Ohio, în vârstă de 8, 11 și 12 ani, au furat o mașină și au angajat poliția într-o urmărire sălbatică, atingând viteze de până la 130 km/h, înainte de a se izbi de o casă. Incidentul, care a avut loc sâmbătă după-amiază în Newburgh Heights, a început când un sistem automat de […] Articolul (video) SUA: Trei băieți care au făcut accident cu o mașină furată, acum îngrijorați de vizita lui Moș Crăciun apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(video) Un influent designer american de jocuri video și-a pierdut viața într-un Ferrari # Autoblog.md
Vince Zampella, unul dintre creatorii emblematici ai francizei Call of Duty și co-fondator al studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a decedat la vârsta de 55 de ani într-un accident rutier grav produs în California, pe 21 decembrie 2025. Electronic Arts (EA), compania mamă a Respawn, a confirmat decesul, descriindu-l ca pe „o pierdere inimaginabilă”. […] Articolul (video) Un influent designer american de jocuri video și-a pierdut viața într-un Ferrari apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Crăciunul aduce cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani, declară ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. Astfel, motorina s-a ieftinit cu 2.54 lei/litru, ajungând sub 19 lei/litru, iar benzina cu 1.42 lei/litru, ajungând sub pragul de 22 […] Articolul Prețurile la carburanți au revenit la cele de dinaintea războiului din Ucraina apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Lexus introduce o nouă versiune de top a modelului electric RZ. Se numește RZ 600e F SPORT Performance și va fi disponibilă inițial în Japonia din martie 2026. Modelul este asemănător cu RZ 450e F SPORT Performance din 2024, care a fost limitat la 100 de unități, însă noutatea nu are vreo limită de producție. […] Articolul (video) Lexus RZ 600e F SPORT Performance este deocamdată cea mai puternică versiune apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
Lexus introduce o nouă versiune de top a modelului electric RZ. Se numește RZ 600e F SPORT Performance și va fi disponibilă inițial în Japonia din martie 2026. Modelul este asemănător cu RZ 450e F SPORT Performance din 2024, care a fost limitat la 100 de unități, însă noutatea nu are vreo limită de producție. […] Articolul (foto) Lexus RZ 600e F SPORT Performance este deocamdată cea mai puternică versiune apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Pe 23 decembrie 2025, pe fondul accelerării tranziției globale a industriei auto către noile energii, BYD, lider mondial în domeniul vehiculelor cu energie nouă, a încheiat un parteneriat cu renumitul brand global de lubrifianți Mobil pentru a lansa împreună seria de aditivi BYD Mobil™ Hybrid Engine Oil Series. Această gamă de uleiuri de motor este […] Articolul BYD anunță o colaborare cu renumitul brand de lubrifianți Mobil apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Informare de la drumari: Circulație în condiții de iarnă pe traseele din nordul și centrul țării # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale țării s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori din cadrul întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a […] Articolul Informare de la drumari: Circulație în condiții de iarnă pe traseele din nordul și centrul țării apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Guvernul Republicii Moldova a elaborat un nou Regulament privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere (ISR) și clasificarea siguranței rețelei rutiere, care stabilește modul de organizare și desfășurare a acestor proceduri, precum și monitorizarea implementării recomandărilor din rapoartele de inspecție. Scopul principal al ISR este sporirea nivelului de siguranță rutieră pe drumurile publice aflate în exploatare […] Articolul De la proclamarea independenței RM și-au pierdut viața în accidente un oraș de oameni apare prima dată în Autoblog.md.
23 decembrie 2025
16:00
(video) Richard Hammond a testat Yangwang U9, Xiaomi SU7 Ultra și Maextro S800 în Shanghai # Autoblog.md
Fostul prezentator Top Gear, Richard Hammond, a vizitat de curând China pentru a încerca un trio de top: Yangwang U9, Xiaomi SU7 Ultra și Maextro S800. Evenimentul, organizat în Shanghai, a inclus o comparație directă și demonstrații, fiind descris ca un „omagiu fanilor chinezi de mașini către Top Gear”. Hammond a fost impresionat de performanțele […] Articolul (video) Richard Hammond a testat Yangwang U9, Xiaomi SU7 Ultra și Maextro S800 în Shanghai apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Pe 19 decembrie 2025, la uzina Solihull, a avut loc un moment rar care a oprit întreaga fabrică: ultimul Jaguar F-PACE a ieșit de pe linia de producție, marcând nu doar sfârșitul unui model de succes, ci și încheierea erei motoarelor cu ardere internă la Jaguar. Acesta a fost ultimul Jaguar cu motor termic construit […] Articolul (foto) Până aici! Jaguar F-PACE nu se mai produce apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
De ce puterea hibridă nu este o simplă adunare a puterii motorului termic și a celui electric? # Autoblog.md
În lumea mașinilor hibride (HEV, PHEV sau mild-hybrid), specificațiile tehnice indică adesea o „putere combinată a sistemului” mai mică decât suma puterilor maxime individuale ale motorului termic și ale motorului/motoarelor electrice. De exemplu, în cazul noului BYD Sealion 5 DM-i pentru Europa, puterea combinată este declarată de 212 CP, deși benzinarul produce 98 CP, iar […] Articolul De ce puterea hibridă nu este o simplă adunare a puterii motorului termic și a celui electric? apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi noul model de permis de conducere, denumit „modelul 2025”, care a fost pus în discuții din luna septembrie, prin modificarea unor hotărâri existente. Proiectul, elaborat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice” și promovat de Ministerul Afacerilor Interne, vine în contextul procesului de integrare europeană și al angajamentelor asumate ca […] Articolul Noul model de permis de conducere a primit undă verde de la Guvern apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
BYD, liderul mondial în vehicule cu energie nouă, lansează pe piața europeană un nou model hibrid. Sealion 5 DM-i se prezintă drept o alternativă mai accesibilă pentru Seal U DM-i. În China este unul dintre cele mai vândute modele, acolo purtând denumirea Song Pro. Dimensiuni și Design Exterior Interior și Spațiu Infotainment și Conectivitate Tren […] Articolul (video) Un alt model hibrid pentru Europa – BYD Sealion 5 DM-i apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(video) Renault Filante a stabilit un record de eficiență electrică: Peste 1000 km în mai puțin de 10 ore # Autoblog.md
Renault a anunțat că demo-car-ul electric Filante Record 2025 a parcurs 1008 km în mai puțin de 10 ore, cu o viteză medie de 102 km/h și un consum de doar 7.8 kWh/100 km, utilizând o baterie de 87 kWh – identică cu cea din Scenic E-Tech electric. Performanța demonstrează că un astfel de nivel […] Articolul (video) Renault Filante a stabilit un record de eficiență electrică: Peste 1000 km în mai puțin de 10 ore apare prima dată în Autoblog.md.
22 decembrie 2025
18:50
Czinger 21C nu este doar un hypercar. Este o demonstrație de forță tehnologică venită dintr-un garaj californian care sfidează giganții tradiționali ai industriei auto. Cu un preț de pornire de peste 2.35 milioane de dolari și o producție limitată la doar 80 de exemplare, această mașină nu încearcă să fie accesibilă sau practică. Încearcă să […] Articolul (video) Czinger 21C e o mașină uimitoare în care nu poți merge îmbrăcat la patru ace apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
Leapmotor, brandul auto chinez care este pe plus în vânzări de când și-a început activitatea pe piață, se pregătește să dea o nouă lovitură cu marele D19. SUV-ul premium vizează și clienții care privesc în direcția lui Geely Galaxy M9. Compania tocmai a dezvăluit primele imagini cu interiorul, iar acesta nu arată mai rău decât […] Articolul (foto) Primele imagini cu interiorul promițătorului Leapmotor D19 apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
Benzina 95 şi motorina, în continuă ieftinire! Cât vor costa carburanții în Moldova marți, 23 decembrie # Autoblog.md
Cu câte 15 bani per litru. Cu atât vor fi reduse marți tarifele plafon pentru principalele produse petroliere comercializate în Republica Moldova. ANRE declarase vineri că prețurile continuă să scadă, fiind determinate de reducerea cotațiilor internaționale ale țițeiului. Amintim cititorilor că prețul motorinei și benzinei se modifică zilnic, în afară de zilele de odihnă și […] Articolul Benzina 95 şi motorina, în continuă ieftinire! Cât vor costa carburanții în Moldova marți, 23 decembrie apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Concernul Stellantis, sub conducerea noului CEO Antonio Filosa, numit în funcție în vara anului 2025, elaborează o strategie nouă pentru a recâștiga cota de piață pierdută în ultimii ani și a restabili profitabilitatea. Conform informațiilor obținute de Reuters de la surse apropiate situației, una dintre opțiunile luate în considerare este renunțarea la unele dintre mărcile […] Articolul Stellantis analizează posibilitatea vânzării sau închiderii unor mărci auto europene apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
(video) Testat repetat, Tesla Cybertruck a reușit să obțină prestigiosul premiu al IIHS # Autoblog.md
Tesla Cybertruck, pickup-ul electric cu design controversat, a reușit totuși să obțină prestigiosul premiu Top Safety Pick+ după ce a fost supus unui test repetat, fiind ”înlăturate” unele neajunsuri. Acest premiu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de omologul american al Euro NCAP. Cybertruck a obținut calificativul maxim „Good” în toate testele majore. De asemenea, […] Articolul (video) Testat repetat, Tesla Cybertruck a reușit să obțină prestigiosul premiu al IIHS apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Un accident de circulație cu multiple semne de întrebare s-a întâmplat în dimineața zilei de ieri, 21 decembrie, în jurul orei 10:50, în sectorul Centru al orașului Chișinău. Implicat a fost un scump Mercedes-AMG G 63 de ultimă generație. Cu acest SUV s-a doborât un stâlp, dar și câțiva piloni instalați pe un trotuar de […] Articolul (video) Nota de plată a tupeului. Accident cu semne de întrebare în centrul capitalei apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
(video) Mai multe camere în mașinile de examinare auto. De ce va fi înregistrat suplimentar pasagerul din dreapta # Autoblog.md
Autoritățile responsabile cu examinarea pentru obținerea permisului de conducere au anunțat introducerea unor măsuri suplimentare de securizare a procesului, prin creșterea numărului de camere de supraveghere în vehiculele utilizate la probele practice. Dacă până acum mașinile erau echipate cu patru camere, acum s-a trecut la șase, pentru a înregistra din unghiuri suplimentare. Decizia vine în […] Articolul (video) Mai multe camere în mașinile de examinare auto. De ce va fi înregistrat suplimentar pasagerul din dreapta apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
Rimac a prezentat detalii despre Nevera R Founder’s Edition – o serie strict limitată la doar zece exemplare, fiecare complet unică în personalizare. Mașina reprezintă doar începutul: ediția Founder’s Edition oferă o călătorie rară și în stil insider în lumea Rimac, un univers de acces, influență și experiențe rezervat exclusiv celor zece persoane din întreaga […] Articolul (video) Rimac Nevera R Founder’s Edition s-a epuizat într-o săptămână apare prima dată în Autoblog.md.
20 decembrie 2025
15:40
(video) BMW furat din Germania, oprit din a ajunge în Moldova. Persoana care îl transporta nu știe nimic # Autoblog.md
Polițiștii de frontieră din PTF Albița au descoperit la controlul de frontieră și indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Germania. Este vorba despre un BMW X7 de ultimă generație. Iar, 19 decembrie, în jurul orei 23:10, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un bucureștean […] Articolul (video) BMW furat din Germania, oprit din a ajunge în Moldova. Persoana care îl transporta nu știe nimic apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
Astăzi, în jurul orei 10:00, poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R29 (Comrat – Ceadîr-Lunga). Implicată a fost o mașină de poliție. Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în misiune de serviciu și având semnalele luminoase speciale în funcțiune, a fost lovit de un microbuz, al […] Articolul (video) Accident grav lângă Ceadîr-Lunga. Un microbuz a lovit o mașină de poliție apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
Atenție, șoferi și pietoni! Se înregistrează ceață în aproape toată țara. În funcție de zonă persistă ceață densă sau aer cețos. Reamintim că vizibilitatea în trafic în astfel de condiții scade considerabil! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat ieri seara un Cod Galben de ceață, valabil de la ora 17:00 până astăzi la ora 11:00. […] Articolul Ceață în aproape toată țara! Mesajul poliției pentru conducătorii auto și pietoni apare prima dată în Autoblog.md.
19 decembrie 2025
16:20
Un Ferrari Purosangue din 2024, evaluat la aproximativ 600.000 de dolari, a fost furat în Miami Beach, iar tentativa de fugă a hoțului s-a soldat cu un accident în cartierul Brickell, provocând o pană de curent în zonă. Incidentul a avut loc în noaptea de 15 spre 16 decembrie 2025 și mai mulți martori au […] Articolul (video) Scenă de GTA în Miami: Cum furtul unui Ferrari Purosangue a eșuat apare prima dată în Autoblog.md.
14:50
(video) ASP avertizează repetat: Fraudarea examenelor auto va duce la anularea permisului # Autoblog.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a fraudei în procesul de examinare pentru obținerea permiselor de conducere și avertizează cetățenii că mita nu garantează obținerea unui permis, ci poate duce la pierderi financiare și anularea dreptului de a conduce. „Agenția Servicii Publice aplică toleranță zero față de obținerea permiselor de conducere prin […] Articolul (video) ASP avertizează repetat: Fraudarea examenelor auto va duce la anularea permisului apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Motorina coboară sub 19 lei, iar benzina e tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani # Autoblog.md
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente. Benzina s-a ieftinit cu 1.07 lei, iar motorina cu 2.24 lei. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina COR 95 se apropie tot mai mult de cel […] Articolul Motorina coboară sub 19 lei, iar benzina e tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Poliția din Yantai a destructurat un grup de troli care ataca Xiaomi, Huawei și Li Auto # Autoblog.md
Poliția din Yantai, un oraș de coastă din peninsula Shandong, a anunțat că, după o investigație de patru luni, a destructurat un grup organizat acuzat de producerea și răspândirea de conținut dăunător țintit împotriva mai multor producători auto chinezi cu renume. Dosarul a fost inițiat în iulie 2025, când companii precum Xiaomi, HIMA și Li […] Articolul Poliția din Yantai a destructurat un grup de troli care ataca Xiaomi, Huawei și Li Auto apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
Geely Auto a anunțat că modelul său global plug-in hybrid, Starray EM-i (cunoscut și drept EX5 EM-i în unele piețe), a stabilit un nou Guinness World Record. Într-o provocare riguroasă desfășurată între 9 și 10 decembrie 2025, modelul a obținut titlul „Cel mai scăzut consum de combustibil pe traseul Sydney–Melbourne Coastal Drive pentru un SUV […] Articolul (video) Geely Starray EM-i a stabilit un record Guinness de consum în Australia apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Tesla are la dispoziție 90 de zile pentru a modifica publicitatea la Autopilot în California # Autoblog.md
O autoritate de reglementare din California a acordat companiei Tesla 90 de zile pentru conformare după ce un judecător administrativ a constatat că producătorul auto a indus în eroare consumatorii prin sugerarea falsă că mașinile sale se pot conduce autonom. „Vrem să fim corecți față de ei și să le oferim șansa de a găsi […] Articolul Tesla are la dispoziție 90 de zile pentru a modifica publicitatea la Autopilot în California apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
În Rusia nu este permisă conducerea unui vehicul cu o cutie mecanică fără degetul mare al mâinii # Autoblog.md
O decizie cel puțin neobișnuită. Curtea Supremă a Federației Ruse a recunoscut ca legală interdicția de a conduce automobile cu o cutie de viteze mecanică pentru șoferii lipsiți de degetul mare la mână dreaptă. Decizia a fost luată în cadrul unui proces intentat de un șofer, care și-a pierdut degetul mare de la mâna dreaptă […] Articolul În Rusia nu este permisă conducerea unui vehicul cu o cutie mecanică fără degetul mare al mâinii apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
PTF deschise, închise, apoi deschise parțial! Un nou atac cu drone asupra podului Maiaki-Udobnoe # Autoblog.md
Către miezul nopții, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunțase că podul Maiaki–Udobnoe și-a reluat activitatea pe banda neafectată. Traversarea era permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor. Pentru siguranța cetățenilor, autorizarea traversării frontierei de stat în direcția Maiaki a rămas suspendată. Ulterior, mesajul de la miezul nopții a fost că […] Articolul PTF deschise, închise, apoi deschise parțial! Un nou atac cu drone asupra podului Maiaki-Udobnoe apare prima dată în Autoblog.md.
18 decembrie 2025
19:10
Prețul unui litru de motorină revine la nivelul din septembrie 2024. Anume atunci, în zilele de 19 și 20 septembrie, tariful era identic cu cel maximal care a fost stabilit de ANRE pentru mâine, 19 decembrie 2025. Cu alți 14 bani se reduce și prețul unui litru de benzină 95, direcția fiind spre 22 de […] Articolul Prețul unui litru de motorină revine la nivelul din septembrie 2024 apare prima dată în Autoblog.md.
17:50
(video) Punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie, temporar închise! O dronă a lovit un pod peste Nistru # Autoblog.md
Astăzi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru. În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru […] Articolul (video) Punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie, temporar închise! O dronă a lovit un pod peste Nistru apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Acum câteva zile, în Malaezia, Chery și ACO au încheiat un acord strategic, devenind primul brand chinez care semnează un acord cu Automobile Club de l’Ouest, organizatorul celebrului 24 Hours of Le Mans. Concernul chinez Chery a anunțat un plan ambițios de dezvoltare a unui program în motorsport, obiectivul final fiind participarea în cursa de […] Articolul (video) Chery intenționează să participe în Le Mans apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
(video) Jeep dezvăluie Wrangler Whitecap, al doilea model exclusiv în seria Twelve 4 Twelve # Autoblog.md
Marca Jeep continuă celebrarea îndrăzneață Twelve 4 Twelve cu dezvăluirea celui de-al doilea model exclusiv, care este mai degrabă un pachet comparativ cu primul. Al doilea dintr-o serie de 12 modele speciale Wrangler în cadrul seriei anuale Twelve 4 Twelve, Whitecap aduce un look fresh și neînfricat în gamă. Design inspirat de moștenire și caracteristici […] Articolul (video) Jeep dezvăluie Wrangler Whitecap, al doilea model exclusiv în seria Twelve 4 Twelve apare prima dată în Autoblog.md.
14:40
Astăzi la prima oră, drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și deschis circulației. Evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie de dare în exploatare, la care au participat viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, secretarul de stat în domeniul infrastructurii drumurilor Nicolai Mîndra, directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor […] Articolul (foto) Astăzi s-a deschis centura orașului Vulcănești apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Piața tehnicii de remorcare din Ucraina continuă să se dezvolte, un exemplu grăitor fiind apariția unei noutăți descrisă drept unică, de ultimă generație și de producție autohtonă – semiremorca TAD Modul Mover. Acest vehicul are o construcție modulară, care permite combinarea diferitelor module de încărcătură și baze de roți, adaptându-se la transportul mărfurilor supradimensionate și […] Articolul (foto) În Ucraina a fost creată o semiremorcă modulară unică apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
A treia generație Nissan LEAF a început să iasă silențios de pe linia de producție transformată a uzinei Sunderland, marcând materializarea planului unic în lume EV36Zero al Nissan. Începutul producției s-a marcat cu o ceremonie. Construirea noului LEAF în Marea Britanie reprezintă o investiție de 450 milioane de lire sterline din partea Nissan în operațiunile […] Articolul (video) Nissan a început producția noului LEAF. Modelul vine și în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
(foto) Unui proprietar de Porsche Carrera GT i-a fost livrat supercarul pentru a doua oară # Autoblog.md
Un pasionat Porsche și colecționar, Victor Gómez din Puerto Rico, și-a văzut îndeplinită o dorință specială la Porsche Sonderwunsch Manufaktur. Al său Carrera GT, vechi de 20 de ani, a fost restaurat tehnic la starea de nou și a primit un „Salzburg Design” care amintește de legendara livrea a lui 917, câștigătorul Le Mans 1970. […] Articolul (foto) Unui proprietar de Porsche Carrera GT i-a fost livrat supercarul pentru a doua oară apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
(video) Celule pentru baterii „Made in Europe”: PowerCo deschide gigafabrica de la Salzgitter # Autoblog.md
PowerCo SE a pus în funcțiune, conform planului, gigafabrica de la Salzgitter și a produs primele Unified Cells „made in Europe”. Lansarea producției reprezintă un reper important pentru Volkswagen Group (după eșecul cu Northvolt) și industria bateriilor europeană: PowerCo proiectează, dezvoltă și produce integral celule baterii în Europa, consolidând astfel suveranitatea tehnologică a companiei. Celulele […] Articolul (video) Celule pentru baterii „Made in Europe”: PowerCo deschide gigafabrica de la Salzgitter apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
BYD anunță încă un milion de mașini electrificate produse. Automobilul NEV (New Energy Vehicle) cu numărul de ordine #15.000.000 este un Denza N8L. În același timp, exemplarul este al 15.000-lea N8L produs. „15 milioane de vehicule întruchipează ritmul Chinei și reprezintă alegerea lumii. Această etapă importantă propulsează industria auto din China într-o nouă eră de […] Articolul BYD se laudă cu 15 milioane de NEV produse și extinde garanția bateriilor în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.