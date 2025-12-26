Alertă meteo în Moldova: Practic patru zile de intensificări ale vântului

13:10

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente. Benzina s-a ieftinit cu 1.07 lei, iar motorina cu 2.24 lei. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina COR 95 se apropie tot mai mult de cel […]