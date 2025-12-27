(video) Accident nocturn grav pe bulevardul Dacia. Comportament agresiv în trafic, rezultat cu două decese

10:40

O autoritate de reglementare din California a acordat companiei Tesla 90 de zile pentru conformare după ce un judecător administrativ a constatat că producătorul auto a indus în eroare consumatorii prin sugerarea falsă că mașinile sale se pot conduce autonom. „Vrem să fim corecți față de ei și să le oferim șansa de a găsi […] Articolul Tesla are la dispoziție 90 de zile pentru a modifica publicitatea la Autopilot în California apare prima dată în Autoblog.md.