„Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România”. Mesajul Ambasadei SUA la București, la împlinirea a 145 de ani de relații diplomatice
Radio Chisinau, 30 decembrie 2025 10:55
Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice și a construi împreună un viitor mai sigur și mai plin de speranță, potrivit unui mesaj al Ambasadei SUA la București.
• • •
Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice și a construi împreună un viitor mai sigur și mai plin de speranță, potrivit unui mesaj al Ambasadei SUA la București.
Echipajele specializate din cadrul Administrației Naționale a Drumurilor au intervenit, noaptea trecută, în raioanele din nordul și centrul țării, pentru curățarea părții carosabile și combaterea lunecușului, pentru lucrări de patrulare și monitorizare a situației.
2 080 de kilograme de rodii importate au fost reținute și ulterior distruse de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admisibile de pesticide.
LIVE | Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind domeniul justiției # Radio Chisinau
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind domeniul justiției.
Drumuri bune și apă la robinete. Bolea: Anul 2025 a adus progrese în infrastructură # Radio Chisinau
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a prezentat bilanțul activităților instituției pe care o conduce, pentru anul 2025, subliniind realizările din domeniul infrastructurii rutiere, urbane și al serviciilor publice.
Doi nerezidenți, reținuți pe Aeroportul Chișinău cu peste 50 000 de euro nedeclarați # Radio Chisinau
Două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50.000 de dolari SUA, au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră.
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, 30 decembrie, o conferință de presă dedicată subiectelor din domeniul justiției.
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, 30 decembrie, o conferință de presă dedicată subiectelor din domeniul justiției.
Proprietarii de trotinete electrice, care se deplasează cu viteza de peste 25 km/h, sunt obligați să încheie o asigurare de răspundere civilă în România. Polițiștii rutieri vor avea dreptul să aplice amenzi de până la 2 000 de lei românești celor care nu respectă legea, transmite IPN.
Euro și dolarul continuă să se deprecieze în raport cu leul moldovenesc, potrivit cursului oficial afișat astăzi, 30 decembrie, de Banca Națională a Moldovei.
Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale # Radio Chisinau
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”, transmite IPN.
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. În anumite zone, se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță.
Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spitale după ce au alunecat pe trotuarele și drumurile acoperite cu gheață, suferind fracturi sau luxații. Numai la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, 190 de pacienți au solicitat ajutor medical.
Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu local în apropierea Centralei nucleare de la Zaporojie, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică a ONU. Potrivit AIEA, înțelegerea va permite începerea reparațiilor la linia electrică.
Droguri în valoare de peste 20 milioane de lei, scoase din circuit într-o săptămână # Radio Chisinau
Poliția Republicii Moldova anunță continuarea acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, fenomen considerat o amenințare majoră la adresa siguranței publice și a sănătății, în special a tinerilor.
Atenție, agenți economici: ultimele plăți bugetare din 2025 se fac până pe 30 decembrie # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat informează că mâine, 30 decembrie 2025, este ultima zi operațională pentru efectuarea încasărilor și plăților bugetare aferente anului 2025.
În Franța, depășirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o simplă contravenție, ci a fost transformată într-o infracțiune cu pedepse mai severe.
Dan Perciun, despre realizările anului în Educație: „Programul de alimentație gratuită în școli - una dintre cele mai ample reforme cu impact social” # Radio Chisinau
Extinderea alimentației gratuite în școli, creșterea admiterii în universitățile din Republica Moldova și reducerea deficitului de cadre didactice prin atragerea unui număr record de tineri specialiști se numără printre cele mai importante realizări ale Ministerului Educației și Cercetării în anul 2025. Aceste rezultate au fost prezentate astăzi de ministrul Dan Perciun, în cadrul conferinței de presă dedicate bilanțului anual.
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi geroase. Temperaturile scăzute se vor menține, iar meteorologii ar putea emite un nou cod de vânt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri vor cădea ninsori slabe.
UE reiterează că sprijinul pentru Ucraina nu va fi slăbit: Continuăm să lucrăm pentru o pace solidă și durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat sprijinul pentru Volodimir Zelenski și Ucraina înainte de întâlnirea pe care acesta din urmă urmează să o aibă cu președintele american Donald Trump, în Florida.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a aprobat condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, în cadrul mecanismului Sandbox energetic. Proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)” va evalua tehnologia Vehicle-to-Grid, care permite circulația bidirecțională a energiei între vehiculul electric și rețeaua de energie.
Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președintei Maia Sandu, anunță că își încheie activitatea la finalul anului 2025. Deocamdată nu a fost anunțat cine va prelua funcția, comunică MOLDPRES.
Dor de izvor | Mariana Melinte Ciobanu: „Sunt o perfecționistă și de fiecare dată am ce învăța” (Audio) # Radio Chisinau
Invitata acestei ediții a emisiunii „Dor de izvor” de la Radio Chișinău este interpreta de muzică populară Mariana Melinte Ciobanu.
Parlamentul a votat astăzi, în lectura a doua, proiectul unei noi legi privind achizițiile publice, menită să asigure transparența, corectitudinea și eficiența în utilizarea fondurilor publice. Proiectul a fost susținut de 56 de deputați și a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, transpunând Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice în legislația națională.
Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova blocați la Refugiul Călțun au fost recuperați # Radio Chisinau
Cei patru moldoveni blocați de duminică seara la Refugiul Călțun, în Munții Făgăraș din România, au fost salvați, transmite IPN.
Medierea devine obligatorie în anumite litigii. Parlamentul a votat legea în lectura a doua # Radio Chisinau
Participarea la cel puțin o ședință de mediere va fi obligatorie înainte de adresarea în instanță în cazul anumitor litigii civile, de familie și de muncă. Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului, transmite IPN.
Dreptul de proprietate a sanatoriului „Moldova” din Odesa aparține definitiv Republicii Moldova # Radio Chisinau
Dreptul de proprietate a Republicii Moldova pentru Complexul Sanatorial „Moldova” din Odesa, Ucraina, a fost recunoscut definitiv de Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei, transmite IPN.
Numărul de tineri care fac studii superioare în R. Moldova a crescut cu 7% într-un an # Radio Chisinau
Pentru al doilea an consecutiv se înregistrează o creștere a numărului de tineri care aleg să urmeze studii superioare în Moldova. Comparativ cu 2024, admiterea la programele de licență în instituțiile de învățământ din țară a crescut cu 7%. Informațiile au fost comunicate de către ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă.
FOTO | Cei mai buni militari și angajați civili ai Armatei Naționale, premiați la „Militarii Anului 2025” # Radio Chisinau
Cei mai buni militari și angajați civili ai Armatei Naționale, care, pe parcursul anului curent, s-au remarcat prin disciplină și rezultate înalte în domeniul de activitate militară, reușite la exerciții, campionate sportive naționale și internaționale, operații internaționale de menținere a păcii, au fost menționați în cadrul evenimentului „Militarii Anului 2025”.
Ucraina va primi garanții de securitate „puternice” din partea SUA, convenite de către delegațiile ucrainene și americane, ulterior aprobate de președintele Donald Trump. Declarația a fost făcută luni de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a menționat că garanțiile sunt prevăzute pentru 15 ani, cu posibilitate de prelungire, transmite IPN.
IGM a escortat un cetățean străin pentru nerespectarea regimului de ședere în Republica Moldova # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au escortat un cetățean cubanez, în vârstă de 35 de ani, până la Punctul de Trecere a Frontierei de Stat – Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”.
Sprijin pentru fermieri: instituirea moratoriului asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor, avizată de Guvern # Radio Chisinau
Fermierii mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară împotriva falimentului. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a avizat pozitiv proiectul care prevede instituirea moratoriului temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor care aparțin fermierilor afectați de calamitățile naturale produse în perioada anilor 2024–2025, transmite MOLDPRES.
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie 2025 și 1,34 miliarde de lei pentru data de 26 decembrie 2025. Aceste sume reprezintă rezultate remarcabile și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova.
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.
Parlamentul, care s-a reunit astăzi în ultima ședință plenară din acest an, a examinat în plen bugetul de stat pentru anul 2026. A fost votat cu 54 de voturi și prevede venituri de aproape 80 de miliarde de lei, precum și cheltuieli ce depășesc 100 de miliarde de lei. Opoziția a criticat nivelul record al deficitului bugetar și a solicitat o optimizare mai riguroasă a cheltuielilor publice, transmite Radio Chișinău.
Mașini de până la 10 ani, aduse fără taxe: facilități extinse pentru cetățenii R. Moldova din diaspora # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care decid să revină definitiv în țară vor putea importa automobile mai vechi de până la 10 ani, cu o valoare de până la 550 000 de lei și cu o capacitate cilindrică de până la 3 000 cm cubi, fără achitarea drepturilor de import. Totodată, vor putea aduce în țară obiecte de uz personal fără taxe vamale. Facilitățile sunt prevăzute într-un proiect de lege votat de Parlament în lectură finală, care modifică Legea privind repatrierea bunurilor, transmite IPN.
Prețurile petrolului au crescut după discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Pacea între Rusia și Ucraina rămâne incertă # Radio Chisinau
Prețurile petrolului au crescut luni, pe fondul evaluării de către investitori a rezultatelor discuțiilor dintre președinții SUA și Ucrainei despre un potențial acord pentru încheierea războiului din Ucraina, precum și a tensiunilor din Orientul Mijlociu care ar putea perturba aprovizionarea, relatează Reuters.
Bugetul asigurărilor sociale de stat 2026, adoptat în lectura a doua: Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% # Radio Chisinau
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, care prevede o serie de măsuri menite să sprijine pensionarii, familiile și persoanele cu dizabilități. Conform proiectului de lege aprobat, pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, iar peste 665.000 de persoane vor beneficia de pensii.
Pentru 2026, autoritățile vizează angajarea a încă 25.000 de persoane și majorarea bugetului pentru creșe. Natalia Plugaru: „Mărim bugetul de aproximativ 20 de ori” # Radio Chisinau
Peste 20 de mii de persoane au fost angajate în câmpul muncii în acest an. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a prezent în cadrul unei conferințe de presă bilanțul realizărilor pentru anul 2025, evidențiind o creștere semnificativă a integrării în câmpul muncii și lansarea unor programe ambițioase de sprijin pentru tineri, transmite Radio Chișinău.
Cine mai folosește numerar? Clasamentul țărilor în care se fac multe plăți cash, ce loc ocupă România și Republica Moldova # Radio Chisinau
Țările cele mai sărace se bazează mai mult pe numerar: Myanmar (98%), Etiopia (95%) și Gambia (95%) se află în fruntea listei, reflectând infrastructura bancară limitată, scrie Visual Capitalist.
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că toate traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale.
Carburanții auto își continuă ieftinirea. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 30 decembrie.
Guvernul oferă finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru IMM-urile care vor să devină eficiente energetic # Radio Chisinau
Guvernul va acorda finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă și măsuri de eficiență energetică. Măsura face parte din proiectul „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”, aprobat astăzi în ședința Cabinetului de miniștri.
MAE vine cu informații despre cei patru moldoveni blocați pe munte în Argeș. Echipa de salvare este în deplasare către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, potrivit datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova la București, patru cetățeni moldoveni sunt blocați pe munte, în Refugiul Călțun, zona Argeș, și anunță că echipa de salvare este în deplasare către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră, comunică MOLDPRES.
Executivul a aprobat actualizarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Astfel, documentul va fi suplinit cu progresele realizate în decursul acestui an, rezultatele screeningului bilateral și recomandările UE. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, transmite IPN.
Explozie într-o gospodărie din raionul Leova, din cauza unei scurgeri de gaz. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri # Radio Chisinau
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a ajuns la spital după ce a suferit arsuri de gradul I, II și III în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz la un aragaz. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova.
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiție, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.
LIVE | Parlamentul se întrunește în ultima ședință din acest an. Proiectele de pe ordinea de zi # Radio Chisinau
Deputații se întrunesc astăzi în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aleșii poporului ar urma să revină în sala plenului în februarie, comunică MOLDPRES.
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 29 decembrie 2025.
