Cum va circula transportul public din Chișinău în seara de Revelion

11:50

Guvernul va acorda finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă și măsuri de eficiență energetică. Măsura face parte din proiectul „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”, aprobat astăzi în ședința Cabinetului de miniștri.