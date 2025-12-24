Percheziții în ajun de Crăciun – CNA a descins la o firmă de construcții în cazul fostului cinematograf „Gaudeamus”
24 decembrie 2025
Percheziții într-un dosar penal privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf "Gaudeamus". Ofițerii Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, descind la această oră pe mai multe adrese din Capitală. Potrivit CNA, reprezentanții unei companii de construcții din Chișinău, împreună cu persoane responsabile de autorizarea lucrărilor, ar fi obținut documente permisive de ...
Percheziții în ajun de Crăciun – CNA a descins la o firmă de construcții în cazul fostului cinematograf „Gaudeamus"
Tiraspolul gata să reia livrările de energie pentru malul drept al Nistrului, dar pune condiții comerciale
Liderul nerecunoscutei regiuni din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a declarat că reluarea livrărilor de energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan către malul drept al Nistrului este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, însă depinde exclusiv de condițiile comerciale. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a fost întrebat dacă centrala de ...
Deficiențe în gestionarea Fondului Național pentru Mediu – Ce relevă un raport al Curții de Conturi
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat deficiențe majore în gestionarea proiectelor și a resurselor financiare ale Fondului Național pentru Mediu (FNM) în anii 2023–2024, care au afectat eficiența și transparența utilizării banilor publici. Potrivit Raportului de audit al conformității, publicat de Curtea de Conturi, problemele identificate vizează întârzieri în implementarea proiectelor, lipsa unui ...
Administrația Trump a anunțat marți impunerea unor restricții de viză pentru cinci personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și combaterea dezinformării online, acuzate de "cenzură" care ar afecta interesele americane. Decizia a fost condamnată ferm de Franța și a reaprins tensiunile dintre Washington și Uniunea Europeană pe tema libertății de exprimare. Potrivit Departamentului de Stat ...
Zelenski dezvăluie planul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei – Cele 20 de puncte care ar putea opri războiul
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, conține o concesie majoră acceptată de Kiev, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. Propunerile vor ajunge acum la Moscova – în ultimele zile, Kremlinul a sugerat că negocierile de pace nu au progresat și că unele propuneri nu sunt ...
Călătoriile cu trenul pe ruta Chișinău–Socola (Iași) vor fi facilitate în perioada sărbătorilor de iarnă prin introducerea unor curse suplimentare, ca urmare a solicitărilor venite din partea pasagerilor. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" anunță că trenul va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în 2, 3, ...
Prețul ouălor la cote maxime – Ministerul Agriculturii cere intervenția Consiliului Concurenței
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în contextul creșterii semnificative a prețurilor la ouă, care au ajuns în ultima perioadă la niveluri record pe piața internă. Anunțul a fost făcut de ministra Ludmila Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, care a explicat că autoritățile nu pot impune prețuri, însă ...
Krasnoselski apreciază efortul Chișinăului de a ajuta Transnistria în criza energetică – Există înțelegere și cooperare
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, susține că situația energetică din stânga Nistrului nu va repeta criza de la începutul anului trecut, chiar dacă riscurile persistă în contextul întreruperii tranzitului de gaze prin Ucraina. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a declarat că autoritățile de la Tiraspol, împreună cu Federația Rusă, depun toate eforturile pentru ...
Când banii lipsesc, apar proiectele grandioase -Un deputat PAS solicită 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru o altă Arenă Națională
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Maxim Potîrniche, a anunțat că a depus un amendament la Legea bugetului de stat pentru anul 2026, prin care solicită alocarea a 12 milioane de lei pentru finanțarea studiului de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale. În cadrul unui briefing de presă, Potîrniche a explicat că studiul de prefezabilitate evidențiază necesitatea ...
Schimbări în procesul de obținere a cetățeniei Programare obligatorie pentru depunerea cererilor
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat astăzi în vigoare, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Conform noilor prevederi, toate cererile pentru obținerea cetățeniei se recepționează exclusiv pe bază de programare prealabilă, efectuată online, pe site-ul ASP, la compartimentul „Programarea la servicii", domeniul „Acte de identitate", serviciul „În materie de cetățenie". Depunerea cererilor va fi ...
Administraţia Națională a Drumurilor (ASD) informează miercuri dimineața, 24 decembrie 2025, că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale țării s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori din cadrul întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri" sunt mobilizate pe traseele naționale și ...
Acord politic între PSRM și MAN în Consiliului Municipal. Propunerea i-a fost făcută primarului Capitalei, Ion Ceban, care conduce și Mișcarea Alternativă Națională, de către liderul socialiștilor, Igor Dodon sub pretextul dezvoltării Capitalei. Consilierii MAN au menționat că vor analiza această propunere. La rândul lor, experții politici susțin că în așa mod PSRM încearcă să ...
Republica Moldova nu a înregistrat progrese semnificative în domeniul inteligenței artificiale în 2025 și s-a clasat pe locul 66 din 195 de țări în ceea ce privește utilizarea acesteia, arată Indexul de pregătire pentru IA al guvernului 2025, realizat de Oxford Insights. Țara noastră a obținut 50,75 puncte, față de 56,03 puncte în anul precedent. ...
Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) a lansat procedura de licitație pentru selectarea companiei care va executa lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie. Licitația face parte din Proiectul "Eficiența Energetică în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru ...
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a venit cu o reacție la declarațiile ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, privind situația transportului regulat de pasageri din Republica Moldova. Potrivit APOTA, deși ministrul a recunoscut existența unei probleme majore – lipsa oricărui serviciu regulat de transport pentru populația din 347 de localități – ...
Unul din avocații lui Plahotniuc invocă existența unui control politic asupra dosarului din partea autorităților
Avocatul Lucian Rogac susține că dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar fi afectat de presiuni și ingerințe politice, acuzând o coordonare între instanța de judecată și partea acuzării. Într-un mesaj public, apărătorul afirmă că modul în care sunt create „în mod repetat piedici și dificultăți" în examinarea cauzei ar încălca grav principiul echității ...
Premierul Munteanu – Preluarea infrastructurii aeroportuare de către Lukoil în anul 2005, ridică semne de întrebare
Premierul Alexandru Munteanu a oferit explicații privind situația terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în gestiunea companiei Lukoil, în contextul deciziei autorităților de a readuce infrastructura sub controlul statului. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, oficialul a vorbit despre modul în care a fost preluată infrastructura, angajamentele investiționale nerespectate și riscurile ...
Miză uriașă la Aeroportul Chișinău – Patru firme concurează pentru un proiect de 800 de milioane de lei
Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, iar acestea urmează să fie evaluate de administrația aerogării. Anunțul a fost făcut de administratorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1. Potrivit acestuia, termenul-limită de depunere a expirat pe 17 decembrie, iar desemnarea ...
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță spune că Moldova ar putea avea mai multe tipuri de acorduri cu FMI. Unul care să implice finanțare, altul care să prevadă disponibilitatea de a accesa finanțarea și un acord care, de fapt, agrează anumite reforme și nu implică careva soluții de finanțare. „ Pentru Moldova cel mai probabil va fi ...
Moldovenii vor călători în continuare fără vize în Schengen, dar Comisia Europeană vine cu recomandări
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent. Documentul ...
Regimul de licențiere a importului de cereale din Ucraina nu va fi prelungit, iar Republica Moldova va reveni la un regim obișnuit de import, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Potrivit ministrei, cad
Optimism la Guvern -Moldova „se descurcă”, dar vrea girul FMI – Mesajul premierului Munteanu # Politik
Premierul Alexandru Munteanu respinge afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova nu ar fi primit tranșa de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional (FMI) din cauza unor probleme în sistemul de justiție. Șeful Guvernului susține că neacordarea finanțării este legată de expirarea programului cu FMI. Potrivit prim-ministrului, țara nu se confruntă în ... Optimism la Guvern -Moldova „se descurcă”, dar vrea girul FMI – Mesajul premierului Munteanu The post Optimism la Guvern -Moldova „se descurcă”, dar vrea girul FMI – Mesajul premierului Munteanu appeared first on Politik.
Dumitru Obadă a fost reales marți, 23 decembrie, în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Acesta a fost votat unanim de cei 11 membri ai Consiliului. Potrivit CSP, procedura de alegere s-a desfășurat respectând Regulamentul privind organizarea și funcționarea CSP, iar ședința a fost prezidată de Rodica Ciobanu, în calitate de decan ... Dumitru Obadă rămâne la șefia CSP – Obiectivele stabilite pentru următorul mandat The post Dumitru Obadă rămâne la șefia CSP – Obiectivele stabilite pentru următorul mandat appeared first on Politik.
Modernizare la volan – Republica Moldova introduce un nou model de permis de conducere în 2026 # Politik
Un nou model de permis de conducere va fi introdus în circulație în 2026, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Permisele actuale rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe ele. Potrivit ASP, noul model de permis a fost elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. Permisele vor ... Modernizare la volan – Republica Moldova introduce un nou model de permis de conducere în 2026 The post Modernizare la volan – Republica Moldova introduce un nou model de permis de conducere în 2026 appeared first on Politik.
Comisia de politică externă a dat undă verde – Patru ambasadori, propuși pentru România, China, Ucraina și Franța # Politik
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai țării. Astfel, Mihai Mîțu va fi desemnat Ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Petru Frunze – în Republica Populară Chineză, iar Lorina Bălteanu ... Comisia de politică externă a dat undă verde – Patru ambasadori, propuși pentru România, China, Ucraina și Franța The post Comisia de politică externă a dat undă verde – Patru ambasadori, propuși pentru România, China, Ucraina și Franța appeared first on Politik.
Prioritățile externe ale Republicii Moldova pentru 2026, stabilite la reuniunea ambasadorilor # Politik
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026. În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, rămâne unul complicat. În aceste condiții geopolitice, pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă ... Prioritățile externe ale Republicii Moldova pentru 2026, stabilite la reuniunea ambasadorilor The post Prioritățile externe ale Republicii Moldova pentru 2026, stabilite la reuniunea ambasadorilor appeared first on Politik.
Ratele de referință aplicabile creditelor garantate prin programul guvernamental de stimulare a investițiilor „373” vor crește ușor în prima jumătate a anului 2026, ceea ce ar putea duce la o scumpire moderată a finanțărilor pentru antreprenori. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, rata de referință va fi ... Programul „373”, mai scump în 2026 – Cresc ratele de referință în lei și valută The post Programul „373”, mai scump în 2026 – Cresc ratele de referință în lei și valută appeared first on Politik.
An negru pentru afaceri – Firmele din Moldova se închid de două ori mai repede decât apar altele noi # Politik
În anul 2023, în Republica Moldova au activat 41,8 mii de întreprinderi, cu 0,7% mai mult față de anul 2022. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare, arată datele Biroului Național de Statistică. În același an 4.100 de întreprinderi au fost desființate, față de doar 2.300 de firme nou-create, ceea ce înseamnă că ... An negru pentru afaceri – Firmele din Moldova se închid de două ori mai repede decât apar altele noi The post An negru pentru afaceri – Firmele din Moldova se închid de două ori mai repede decât apar altele noi appeared first on Politik.
După condamnarea lui Filat în Franța, ministerul Justiției de la Chișinău explică ce urmează în cazul lui fostului premier # Politik
Republica Moldova a contestat la tribunalul francez cuantumul daunelor morale acordate statului în dosarul fostului premier Vlad Filat. Reprezentanții Ministerului Justiției au declarat pentru NewsMaker că instanța franceză a recunoscut că statul a fost prejudiciat. Potrivit instituției, justiția din Franța a admis cererea Republicii Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în dosarul fostului ... După condamnarea lui Filat în Franța, ministerul Justiției de la Chișinău explică ce urmează în cazul lui fostului premier The post După condamnarea lui Filat în Franța, ministerul Justiției de la Chișinău explică ce urmează în cazul lui fostului premier appeared first on Politik.
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din stângă Nistrului intră de marți în regim de șomaj tehnic, cu achitarea a două treimi din salariu. Măsura va fi aplicată până la 31 decembrie inclusiv, notează ipn.md Aplicarea măsurii vine ca urmare a instituirii stării de urgență în economie pentru 30 de zile în regiunea transnistreană, pe fondul ... Criză la Râbnița – Uzina Metalurgică trimite angajații în șomaj tehnic The post Criză la Râbnița – Uzina Metalurgică trimite angajații în șomaj tehnic appeared first on Politik.
Cazul lui Ciochină nu se mai termină – Fostul primar acuzat că a lovit mortal un copil, va fi adus forțat în sala de judecată # Politik
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani, va fi adus silit în fața instanței, după ce nu s-a prezentat la ședința de judecată. De această dată, Ciochină a anunțat că este bolnav cu mai puțin de o oră înainte de ora stabilită ... Cazul lui Ciochină nu se mai termină – Fostul primar acuzat că a lovit mortal un copil, va fi adus forțat în sala de judecată The post Cazul lui Ciochină nu se mai termină – Fostul primar acuzat că a lovit mortal un copil, va fi adus forțat în sala de judecată appeared first on Politik.
Concedieri la Inspectoratul de Poliție Centru după ce au fost trase focuri de armă în incinta instituției chiar de Ziua Poliției # Politik
Concedieri la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful, un adjunct al acestuia și un polițist au fost demiși, după ce în incinta instituției au fost trase focuri de armă. S-a întâmplat chiar de Ziua Poliției, pe 19 decembrie, iar anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției la patru zile distanță. Potrivit IGP, focurile au ... Concedieri la Inspectoratul de Poliție Centru după ce au fost trase focuri de armă în incinta instituției chiar de Ziua Poliției The post Concedieri la Inspectoratul de Poliție Centru după ce au fost trase focuri de armă în incinta instituției chiar de Ziua Poliției appeared first on Politik.
Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în penitenciar – Instanța a prelungit arestul preventiv cu 30 de zile # Politik
Instanța a decis că Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis cererea procurorilor și a prelungit măsura privativă de libertate cu încă 30 de zile. Decizia a fost luată pe 22 decembrie, după examinarea demersului înaintat de acuzatori, în dosarul „Frauda bancară”. Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost adus la ședința ... Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în penitenciar – Instanța a prelungit arestul preventiv cu 30 de zile The post Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în penitenciar – Instanța a prelungit arestul preventiv cu 30 de zile appeared first on Politik.
Agricultorii, puși la plată – Proprietarii de terenuri vor plăti dublu polița medicală din 2026 # Politik
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, aceștia vor achita o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 2 527 de lei, față ... Agricultorii, puși la plată – Proprietarii de terenuri vor plăti dublu polița medicală din 2026 The post Agricultorii, puși la plată – Proprietarii de terenuri vor plăti dublu polița medicală din 2026 appeared first on Politik.
Ministrul Junghietu – Achiziția de energie electrică din stânga Nistrului nu este justificată economic # Politik
O eventuală achiziție de energie electrică de către Guvernul Republicii Moldova de la centrala de la Centrala de la Cuciurgan nu este justificată din punct de vedere economic, în condițiile actuale ale pieței gazelor naturale, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, centrala de la Cuciurgan consumă zilnic aproximativ 2,5–3 milioane de metri cubi ... Ministrul Junghietu – Achiziția de energie electrică din stânga Nistrului nu este justificată economic The post Ministrul Junghietu – Achiziția de energie electrică din stânga Nistrului nu este justificată economic appeared first on Politik.
Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani – Ce spune politicianul # Politik
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță franceză la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie, potrivit unei hotărâri judecătorești consultate pe 22 decembrie de ... Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani – Ce spune politicianul The post Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani – Ce spune politicianul appeared first on Politik.
Investițiile în Linia Electrică Vulcănești–Chișinău, recuperate prin tarif – Energia se va scumpi treptat # Politik
Investițiile realizate în Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău vor fi recuperate prin tariful serviciului de transport al energiei electrice prestat utilizatorilor, a declarat luni, 22 decembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a precizat că proiectul va contribui la creșterea interconectării cu România și Uniunea Europeană și va sprijini stabilizarea prețurilor regionale la energie. „Linia respectivă, ... Investițiile în Linia Electrică Vulcănești–Chișinău, recuperate prin tarif – Energia se va scumpi treptat The post Investițiile în Linia Electrică Vulcănești–Chișinău, recuperate prin tarif – Energia se va scumpi treptat appeared first on Politik.
Dobânzi mai mici, credite mai puține – Moldovenii indiferenți față de împrumuturile bancare # Politik
Creditele noi acordate în noiembrie 2025 au totalizat 6,93 miliarde lei, în scădere cu 1,6% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Împrumuturile în moneda națională au reprezentat 71,9% din total ( 4,98 miliarde lei ), înregistrând o diminuare ușoară, de 0,6% față de octombrie. Din perspectiva maturităților, cele mai ... Dobânzi mai mici, credite mai puține – Moldovenii indiferenți față de împrumuturile bancare The post Dobânzi mai mici, credite mai puține – Moldovenii indiferenți față de împrumuturile bancare appeared first on Politik.
Forța Fermierilor – Fără prelungirea licențierii importurilor din Ucraina, exporturile Moldovei spre UE sunt în pericol # Politik
Fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, avertizează că Republica Moldova riscă probleme serioase la exportul cerealelor și oleaginoaselor în Uniunea Europeană, dacă Guvernul nu va prelungi mecanismul de licențiere a importurilor din Ucraina. Potrivit lui Slusari, termenul de valabilitate al licențierii expiră la 31 decembrie, iar autoritățile nu au anunțat până acum nicio ... Forța Fermierilor – Fără prelungirea licențierii importurilor din Ucraina, exporturile Moldovei spre UE sunt în pericol The post Forța Fermierilor – Fără prelungirea licențierii importurilor din Ucraina, exporturile Moldovei spre UE sunt în pericol appeared first on Politik.
Alertă în transporturi – APOTA amenință cu proteste și acuză ministerul și ANTA de corupție și incompetență # Politik
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) avertizează asupra declanșării unor proteste la nivel național, acuzând Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) de corupție, incompetență și promovarea unor modificări legislative care ar putea agrava criza transportului public de pasageri. Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Alexandru Munteanu, APOTA susține ... Alertă în transporturi – APOTA amenință cu proteste și acuză ministerul și ANTA de corupție și incompetență The post Alertă în transporturi – APOTA amenință cu proteste și acuză ministerul și ANTA de corupție și incompetență appeared first on Politik.
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, așteptată la Chișinău – Cu cine are programate întrevederi # Politik
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Potrivit Ministerului Afacerilor de Externe (MAE),agenda vizitei include întrevederi ... Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, așteptată la Chișinău – Cu cine are programate întrevederi The post Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, așteptată la Chișinău – Cu cine are programate întrevederi appeared first on Politik.
Fluxurile de mărfuri din Ucraina se desfășoară dificil, chiar dacă circulația pe traseul Odessa – Reni a fost restabilită # Politik
Circulația pe traseul Odessa – Reni a fost restabilită integral în ambele direcții, anunță autoritățile din Ucraina. Chiar și așa o parte din fluxurile de transport de mărfuri provenite din Ucraina, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), ... Fluxurile de mărfuri din Ucraina se desfășoară dificil, chiar dacă circulația pe traseul Odessa – Reni a fost restabilită The post Fluxurile de mărfuri din Ucraina se desfășoară dificil, chiar dacă circulația pe traseul Odessa – Reni a fost restabilită appeared first on Politik.
Ucraina mărește capacitatea rutelor feroviare către Chișinău – Mai multe vagoane din Odesa și Kiev # Politik
Compania feroviară ucraineană Ukrzaliznytsia anunță că, începând din 20 decembrie a suplimentat numărul vagoanelor de la Kiev și Odesa. Compania ucraineană susține că deja a pus în vânzare biletele, ca reacție la dificultățile apărute în traversarea frontierei Republicii Moldova prin alte tipuri de transport. Potrivit companiei, decizia vine ca răspuns prompt la situația de la ... Ucraina mărește capacitatea rutelor feroviare către Chișinău – Mai multe vagoane din Odesa și Kiev The post Ucraina mărește capacitatea rutelor feroviare către Chișinău – Mai multe vagoane din Odesa și Kiev appeared first on Politik.
Confiscarea activelor rusești înghețate, un test pe care Europa nu a reușit să îl depășească # Politik
Confiscarea activelor rusești înghețate s-a transformat într-un test major de unitate și voință politică, pe care Europa nu a reușit să îl depășească, notează Bloomberg într-o analiză semnată de comentatorul Mark Champion. Potrivit sursei citate, pentru a decide cum va continua Uniunea Europeană finanțarea Ucraina, nu a mai fost nevoie nici măcar de cele „trei ... Confiscarea activelor rusești înghețate, un test pe care Europa nu a reușit să îl depășească The post Confiscarea activelor rusești înghețate, un test pe care Europa nu a reușit să îl depășească appeared first on Politik.
Ministrul Gavriliță despre un posibil acord cu FMI în 2026 – Guvernul mizează pe reforme și disciplină fiscală, nu pe finanțare # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a dat asigurări, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV, că Republica Moldova va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în anul 2026. Potrivit oficialului, un astfel de acord ar transmite un semnal important de credibilitate pentru ceilalți parteneri externi ai țării. „În primul rând s-ar bucura și ... Ministrul Gavriliță despre un posibil acord cu FMI în 2026 – Guvernul mizează pe reforme și disciplină fiscală, nu pe finanțare The post Ministrul Gavriliță despre un posibil acord cu FMI în 2026 – Guvernul mizează pe reforme și disciplină fiscală, nu pe finanțare appeared first on Politik.
Programul Green Card, suspendat în SUA pe fondul măsurilor sporite de securitate – Impact și pentru moldovenii înscriși # Politik
Statele Unite au suspendat pe termen nedeterminat primirea cererilor pentru programul Green Card (Diversity Visa), în urma a două atacuri armate care au avut loc la campusurile Universității Brown și Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). Anunțul a fost făcut de secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care a precizat că decizia a fost luată ... Programul Green Card, suspendat în SUA pe fondul măsurilor sporite de securitate – Impact și pentru moldovenii înscriși The post Programul Green Card, suspendat în SUA pe fondul măsurilor sporite de securitate – Impact și pentru moldovenii înscriși appeared first on Politik.
În anul de studii 2025/26, în Republica Moldova funcționează 16 instituții de învățământ superior, dintre care 11 sunt publice și 5 private. Majoritatea universităților publice sunt amplasate în municipiul Chișinău, iar câte o instituție activează în Bălți, Cahul și Comrat. Instituțiile private sunt concentrate preponderent în capitală, cu o unitate în orașul Taraclia, arată datele ... Moldova, pe harta educației regionale – România domină clasamentul studenților străini The post Moldova, pe harta educației regionale – România domină clasamentul studenților străini appeared first on Politik.
Raport alarmant – Moldova aruncă mâncare în timp ce rămâne una dintre cele mai sărace țări # Politik
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit o alimentație adecvată, iar în perioada sărbătorilor risipa crește semnificativ. Declarațiile au fost făcute de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav ... Raport alarmant – Moldova aruncă mâncare în timp ce rămâne una dintre cele mai sărace țări The post Raport alarmant – Moldova aruncă mâncare în timp ce rămâne una dintre cele mai sărace țări appeared first on Politik.
Presiune publică pe autorități – Peste 10 mii de semnături pentru majorarea salariilor profesorilor # Politik
Peste zece mii de persoane au semnat o petiție adresată președintelui Maia Sandu, prim-ministrului Alexandru Munteanu și președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prin care solicită majorarea salariilor cadrelor didactice, cercetătorilor și specialiștilor din domeniul educației. Mai exact, semnatarii cer autorităților să renunțe la înghețarea valorii de referință pentru calculul salariilor, prevăzută în proiectul Bugetului de stat ... Presiune publică pe autorități – Peste 10 mii de semnături pentru majorarea salariilor profesorilor The post Presiune publică pe autorități – Peste 10 mii de semnături pentru majorarea salariilor profesorilor appeared first on Politik.
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Informația a fost confirmată de directorul întreprinderii, Sergiu Cotelnic, care a anunțat că concediul tehnic se va desfășura în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. Respectiv, aceste persoane vor primi doar 55% din salariu, notează Moldova1. ... Concedii forțate la CFM – Sute de feroviari, plătiți cu 55% din leafă The post Concedii forțate la CFM – Sute de feroviari, plătiți cu 55% din leafă appeared first on Politik.
