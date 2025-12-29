Euro și Dolarul, mai ieftine. Curs valutar oficial, 30 decembrie
NordNews, 29 decembrie 2025 19:30
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 30 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7441 lei, mai iefin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.7792 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8759 lei, mai iefin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană:
O dantură perfectă, examene de bacalaureat promovate, facultăți absolvite, drumuri mai bune în oraș, pace la hotar și o carte publicată. Acestea sunt doar o parte din dorințele locuitorilor din municipiul Bălți, pentru anul 2026. Deși par realizabile aceste vise, lipsa zăpezii îi face pe bălțeni mai rezilienți. „Am scris o carte și n-am
17:50
Maia Sandu rămâne fără unul dintre comunicatorii săi. Igor Zaharov pleacă de la Președinție # NordNews
Igor Zaharov a anunțat că își va încheia activitatea în cadrul Președinției Republicii Moldova la sfârșitul anului 2025, ultima sa zi de muncă urmând să fie 31 decembrie. Decizia este legată de schimbări importante din viața personală și de nevoia de a-și reconfigura prioritățile. Într-un mesaj pe Facebook, Zaharov a amintit că s-a alăturat echipei
17:00
Bugetul pentru 2026 a trecut de Parlament. Deficit de peste 20 de miliarde de lei și doar câteva modificări acceptate # NordNews
Parlamentul a aprobat în lectura finală bugetul de stat pentru anul 2026, documentul fiind susținut exclusiv de cei 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Deși la proiect au fost înaintate zeci de propuneri de modificare, doar o mică parte dintre acestea a fost acceptată. Deficitul bugetar estimat pentru anul viitor ajunge la 20,9
16:40
Aleșii poporului au votat astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege privind activitatea de voluntariat. Noua lege își propune să creeze un cadru legislativ clar pentru dezvoltarea culturii voluntariatului și să încurajeze implicarea civică a cetățenilor de toate vârstele, comunică MOLDPRES. Legea stabilește principiile de organizare a voluntariatului, printre care echitatea, incluziunea, egalitatea de
14:40
Anul Nou trebuie considerat o impresionantă mașinărie a timpului. Pentru că noi cu fiecare An Nou ne măsurăm trecerea noastră prin lumina, întrucât putem calcula fiecare an din viața pe care ne-a hărăzit-o Dumnezeu pe acest frumos pământ. Nu e de mirare că atunci când definim acestă perioadă deosebită, vorbim de magia sărbătorilor de iarnă.
14:30
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare și dat în căutare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Informația a fost comunicată luni, 29 decembrie, în contextul anunțării acestuia în urmărire pe 26 decembrie. „Conform dosarului de căutare, la această etapă
14:20
Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană # NordNews
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare și dat în căutare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Informația a fost comunicată vineri, în contextul anunțării acestuia în urmărire. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica doar că persoana [...] Articolul Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană apare prima dată în NordNews.
14:10
Putin elimină obligativitatea publicării declarațiilor de avere: raportarea va fi limitată și monitorizată printr-un sistem secret # NordNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat, la 28 decembrie, un pachet de legi care elimină obligația funcționarilor publici și a deputaților de a-și declara anual veniturile și bunurile. Modificările legislative reduc semnificativ transparența financiară a oficialilor și schimbă radical mecanismul de control introdus în urmă cu aproape trei decenii, transmite kremlin.ru, citat de digi24.ro. Potrivit
13:50
VIDEO Un set de nouă clopote au fost procurate pentru biserica din Pîrlița, raionul Fălești # NordNews
Un set de nouă clopote urmează să fie instalat pe una dintre cele mai înalte clopotnițe din nordul Republicii Moldova, în satul Pîrlița, raionul Fălești. Instrumentele care vor anunța enoriașii bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului" despre slujbe, vecernii și sărbători religioase au costat peste 40 de mii de euro, echivalentul a aproape 800 de
13:00
Moldovenii, care decid să revină definitiv în Republica Moldova, vor beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de facilități extinse la importul bunurilor personale, inclusiv al automobilelor. Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege care modifică Legea privind repatrierea bunurilor. Potrivit noilor prevederi, cetățenii reveniți din diasporă vor putea importa fără plata drepturilor
12:50
Bolea: Transportul feroviar din R. Moldova are viitor, un tren poate înlocui 100 de camioane # NordNews
Transportul feroviar din Republica Moldova are viitor și poate deveni o alternativă reală la transportul rutier, susține vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună Dimineața" de la Moldova 1. Oficialul a explicat că, în urmă cu câteva zile, a fost testată circulația unui tren marfar
12:30
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, prezentat drept unul „echilibrat" și orientat spre familii, copii și persoane în etate. Dincolo de mesajul oficial, cifrele arată însă o dependență tot mai mare a sistemului social de banii din bugetul de stat și presiuni structurale care se adâncesc. Pentru anul 2026, Bugetul asigurărilor
12:20
Statul pregătește o extindere masivă a rețelei de creșe în următorii doi ani, iar bugetul destinat acestor servicii urmează să crească de 20 de ori. Anunțul a fost făcut de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat rezultatele din 2025 și prioritățile pentru 2026. Potrivit ministrei,
12:00
Condițiile meteo dificile au îngreunat circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale și regionale din republică. În unele zone, traficul a fost temporar blocat, iar în altele s-a desfășurat cu dificultate din cauza poleiului și a vizibilității reduse. Echipajele de poliție au fost permanent prezente în teren și au intervenit pentru a sprijini participanții la
11:50
Cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de granturi nerambursabile de până la 1,5 milioane de lei pentru investiții în eficiența energetică. Decizia privind aprobarea semnării acordului de grant a fost luată luni, 29 decembrie, în cadrul ședinței Guvernul Republicii Moldova. Finanțarea este oferită în baza unui acord semnat
11:40
Condițiile meteo au provocat o tragedie: Șofer de 37 de ani a decedat într-un accident rutier # NordNews
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața, luni dimineață, 29 decembrie, într-un grav accident rutier, care a avut loc în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga. Tragedia a avut loc în jurul orei 09:00, când poliția a fost sesizată despre incident. Potrivit informațiilor preliminare, oferite de Inspectoratul General al Poliției, șoferul unui automobil de
11:40
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Condamnarea lui Constantinov și sfârșitul unei epoci instituționale la Comrat # NordNews
Condamnarea la doisprezece ani de detenție a lui Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuzia, depășește dimensiunea strict penală. Sentința apare ca un indicator de sistem. Nu este vorba despre un incident izolat, ci despre un mecanism de guvernare locală care, sub retorica autonomiei, a operat ani la rând într-o zonă gri între
11:30
Circulația pe drumurile naționale a fost menținută pe parcursul nopții de 29 decembrie, după ce 157 de utilaje speciale și peste 150 de muncitori rutieri au intervenit pentru deszăpezire și combaterea ghețușului. Administrația Națională a Drumurilor precizează că traseele naționale sunt practicabile, în pofida condițiilor meteo de iarnă. Potrivit AND, pe timpul nopții au fost
11:10
Un tânăr care a jefuit două fete de aproape jumătate de milion de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor", a fost condamnat la opt ani de închisoare, dintre care patru ani vor fi executați efectiv, iar restul, suspendați. Decizia a fost pronunțată pe 22 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța l-a recunoscut vinovat
11:00
Guvernul a aprobat, luni, 29 decembrie, mai multe demisii și numiri în funcții-cheie din administrația publică centrală. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri și vizează Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat. Astfel, Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerul Justiției, începând cu data
10:50
În dezbaterile de la Bruxelles și în campaniile naționale, în special cele populiste, un refren recurent de luni de zile a fost că „finanțarea Ucrainei costă pur și simplu prea mult" pentru Uniunea Europeană. Cifrele, însă, spun altceva: UE plătește în prezent aproape aceeași sumă pe care ar fi implicat-o un scenariu în care Rusia
10:40
În anul 2025, spațiul informațional din R. Moldova a fost puternic afectat de falsuri șimanipulări, într-un context electoral marcat de campanii coordonate agresive de dezinformare. Actori politici, rețele afiliate acestora, dar și propagandiști online au dezinformat despre alegeri, Uniunea Europeană și teme legate de securitate și apărare cu scopul de a induce frică și neîncredere
10:20
Moratoriu de un an la angajările bugetare: aproape 17 mii de posturi riscă să rămână vacante # NordNews
Guvernul ar putea suspenda, pentru un an, angajările în sectorul bugetar, o măsură care riscă să lase neocupate aproape 17 mii de funcții publice. Subiectul se află pe agenda ședinței Cabinetului de miniștri din 29 decembrie, care va fi prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Proiectul de hotărâre a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și urmează
10:00
Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost reținut de carabinieri, la Edineț, după ce a fost depistat având asupra sa o armă asemănătoare uneia pneumatice, fără a putea prezenta acte care să justifice deținerea acesteia. Incidentul a avut loc ieri, 28 decenbrie, pe strada Energeticienilor din municipiu. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul
09:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică după-amiaza, 28 decembrie, că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape", în urma unei întâlniri de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Discuțiile au avut loc la reședința Mar-a-Lago, din statul american Florida. Într-o conferință de presă comună, Trump a
09:30
Două femei au fost condamnate pentru corupere electorală, după ce instanța a stabilit că au oferit bani alegătorilor pentru a le influența opțiunea de vot la scrutinul din toamna anului 2024. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, informează Procuratura Generală. Potrivit procurorilor, faptele au avut loc în luna octombrie 2024, înainte de
14:40
FBI închide sediul istoric din Washington. Anunțul directorului Kash Patel privind relocarea agenților # NordNews
Biroul Federal de Investigații (FBI) a finalizat închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul Washingtonului, cunoscut drept Clădirea J. Edgar Hoover. Anunțul a fost făcut de directorul FBI, Kash Patel, care a precizat că majoritatea personalului va fi relocat într-o altă clădire din capitala SUA, iar o parte dintre angajați vor fi redistribuiți pe
14:20
ASP anunță modificări la traseele pentru proba practică a examenului auto, inclusiv la Bălți # NordNews
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat modificarea rutelor pentru proba practică a examenului auto în mai multe localități din Republica Moldova. Schimbările vizează trasee din Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Potrivit ASP, ajustările au fost operate în urma unei analize detaliate a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic de pe traseele utilizate anterior. Noile
14:10
În contextul vacanței de iarnă a elevilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat un set de recomandări adresate părinților și persoanelor care au în grijă copii, pentru prevenirea situaț
14:00
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, în jurul orei 09:20, pe traseul Baurci–Ceadîr‑Lunga. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul asupra mașinii, a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și s-a izbit de un copac. În urma impactului, conducătorul auto a decedat [...] Articolul Accident cu final tragic: un tânăr a decedat după ce a pierdut controlul mașinii apare prima dată în NordNews.
12:50
Thailanda și Cambodgia au ajuns la un acord privind un armistițiu imediat, după mai multe săptămâni de confruntări armate la granița comună. Înțelegerea a fost oficializată prin semnarea unei declarații comune de către miniștrii apărării ai celor două state, relatează dpa, citat de agerpres.ro. Potrivit documentului publicat sâmbătă, armistițiul prevede încetarea tuturor formelor de violență, [...] Articolul Thailanda și Cambodgia au convenit asupra unui armistițiu imediat la frontieră apare prima dată în NordNews.
12:50
Scene dramatice au avut loc pe o autostradă din Japonia, unde peste 50 de autovehicule au fost implicate într-un accident rutier în lanț, soldat cu un deces și 26 de persoane rănite, potrivit presei locale, transmite digi24.ro. Massive Fiery Pileup on Kanetsu Expressway Leaves One Dead, Dozens Injured. Minakami, Gunma Prefecture, Japan – A [...] Articolul VIDEO Accident în lanț în Japonia: peste 50 de mașini implicate, un mort și 26 de răniți apare prima dată în NordNews.
12:40
Atacuri rusești asupra Ucrainei înaintea întâlnirii Zelenski–Trump: zeci de drone și rachete lansate asupra Kievului # NordNews
Rusia a lansat atacuri masive cu rachete și drone asupra Kievului și altor regiuni ale Ucrainei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu doar o zi înaintea unei întâlniri considerate decisive dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și fostul președinte american Donald Trump, programată să aibă loc duminică, la Mar-a-Lago, în Florida, relatează Reuters, citat de [...] Articolul Atacuri rusești asupra Ucrainei înaintea întâlnirii Zelenski–Trump: zeci de drone și rachete lansate asupra Kievului apare prima dată în NordNews.
12:30
Domeniul turismului urmează să fie transferat din gestiunea Ministerului Culturii în cea a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), în cadrul unui proces de reorganizare instituțională. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, care a precizat că măsura are drept scop consolidarea turismului ca motor de creștere economică. Potrivit oficialului, odată cu această schimbare, [...] Articolul Turismul va trece în gestiunea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării apare prima dată în NordNews.
26 decembrie 2025
20:10
Volens nolens, Transnistria va merge în UE. Cristina Gherasimov: „Trebuie să vorbim mai mult despre beneficii” # NordNews
„Reintegrarea Transnistriei nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană pentru aderarea Republicii Moldova, însă autoritățile de la Chișinău își doresc ca țara să ajungă în UE ca stat reîntregit”, a declarat Vice-priministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, într-un interviu acordat Nord News. Șefa negocierilor a vorbit despre o nouă abordare a Guvernului privind conflictul [...] Articolul Volens nolens, Transnistria va merge în UE. Cristina Gherasimov: „Trebuie să vorbim mai mult despre beneficii” apare prima dată în NordNews.
14:10
Educația media ca scut împotriva dezinformării: un documentar despre soluții locale în Moldova # NordNews
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânăra din satul Larga, [...] Articolul Educația media ca scut împotriva dezinformării: un documentar despre soluții locale în Moldova apare prima dată în NordNews.
13:20
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de abuz de putere și delapidare de fonduri, cu un prejudiciu estimat la peste 46 de milioane de lei. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care nu s-a prezentat la ședința de judecată și a [...] Articolul Fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani apare prima dată în NordNews.
25 decembrie 2025
15:20
VIDEO „R. Moldova poate deveni coridor energetic între Ucraina și România și câștiga din taxele de tranzit” # NordNews
Republica Moldova are potențialul de a deveni un coridor energetic strategic între Ucraina și România, obținând venituri din tranzitul de electricitate, afirmă Odile Renaud-Basso, Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Aflată în vizită oficială la Bălți, șefa BERD a discutat în cadrul interviului NordNews Live despre investițiile-cheie ale băncii europene în infrastructura energetică, [...] Articolul VIDEO „R. Moldova poate deveni coridor energetic între Ucraina și România și câștiga din taxele de tranzit” apare prima dată în NordNews.
13:00
Aplicația BizRadar, destinată antreprenorilor din Republica Moldova, a lansat un material video informativ care explică procesul de înregistrare și crearea profilului de utilizator, un pas esențial pentru accesarea tuturor funcționalităților platformei. Prin crearea unui cont, utilizatorii beneficiază de acces personalizat la informații economice actualizate, pot participa la sondaje, pot raporta problemele cu care se confruntă [...] Articolul BizRadar – comunitatea virtuală a oamenilor de afaceri din Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
12:10
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # NordNews
Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical. Odată cu aplicarea principiului Roaming Like At Home (RLAH), roamingul în Uniunea Europeană nu mai presupune costuri suplimentare, tarife diferențiate [...] Articolul În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare apare prima dată în NordNews.
11:50
Conducerea de vârf a Republicii Moldova a transmis cetățenilor felicitări cu prilejul Crăciunului pe rit nou, îndemnând la recunoștință, unitate și solidaritate. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că sărbătoarea oferă ocazia de a crea amintiri de neuitat alături de familie și de a răspândi bucurie în jur. „Haideți să reflectăm împreună asupra valorilor care [...] Articolul VIDEO Mesaje oficiale de Crăciun: apel la recunoștință, unitate și solidaritate apare prima dată în NordNews.
24 decembrie 2025
14:50
VIDEO Tradițiile nu se opresc la frontieră, ci sunt preluate de la frații români de peste Prut # NordNews
Crăciunul este una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine, care marchează Nașterea lui Iisus Hristos. La Drepcăuți, sat de frontieră din raionul Briceni, Crăciunul este sărbătorit pe 25 decembrie, o tradiție transmisă din generație în generație. „Bunica mi-a zis, că totuși, e legat cu România, cândva a fost podul de la Lipcani, mulți [...] Articolul VIDEO Tradițiile nu se opresc la frontieră, ci sunt preluate de la frații români de peste Prut apare prima dată în NordNews.
13:50
Viitori matematicieni, ingineri, lingviști și tineri lideri își vor putea dezvolta competențele într-un spațiu modern, creat special pentru învățarea interactivă. Peste 200 de elevi și cadre didactice ale Gimnaziului „Grigore Vieru” din municipiul Edineț vor beneficia de o sală educațională de tip „Skate”, amenajată în cadrul unui proiect transfrontalier cu România. Sala este concepută ca [...] Articolul VIDEO Sală „Skate” modernă la Gimnaziul „Grigore Vieru” din Edineț apare prima dată în NordNews.
10:50
Noul ministru al Economiei la RFI: Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti # NordNews
Companiile de stat trebuie să funcționeze pe bază de performanță de sus până jos. O spune la RFI noul ministru al Economiei, Irineu Darău, în primul său interviu de la preluarea funcției. Reprezentantul USR precizează că va stabili criterii clare de performanță în minister. Irineu Darău declară că va continua reformele începute de fostul ministru al [...] Articolul Noul ministru al Economiei la RFI: Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti apare prima dată în NordNews.
10:40
VIDEO Liderul fracțiunii „Victorie”, Veaceslav Jucov, părăsește Consiliul Municipal Bălți # NordNews
Veaceslav Jucov a anunțat că renunță la mandatul de consilier municipal și la funcția de președinte al fracțiunii blocului „Victorie” din Consiliul Municipal Bălți. El spune că decizia vine pe fondul presiunilor și al imposibilității de a-și continua activitatea în actualele condiții. Potrivit lui Jucov, nu este vorba despre „lipsa de idei”, ci despre [...] Articolul VIDEO Liderul fracțiunii „Victorie”, Veaceslav Jucov, părăsește Consiliul Municipal Bălți apare prima dată în NordNews.
10:30
Secretarul PP „Șor” din Rîșcani, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului # NordNews
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu executare și doi ani cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegale a partidului de un grup criminal organizat, comunică MOLDPRES. Potrivit Procuraturii, instanța a stabilit executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și privarea [...] Articolul Secretarul PP „Șor” din Rîșcani, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului apare prima dată în NordNews.
10:00
Polei și carosabil înzăpezit pe drumurile naționale din nordul și centrul țării. Drumarii intervin pe mai multe trasee # NordNews
În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din nordul și centrul Republicii Moldova s-au format condiții de polei, iar pe alocuri carosabilul este înzăpezit. Potrivit autorităților, echipele întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și împrăștiere a materialului antiderapant. Drumarii [...] Articolul Polei și carosabil înzăpezit pe drumurile naționale din nordul și centrul țării. Drumarii intervin pe mai multe trasee apare prima dată în NordNews.
09:50
Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează Reuters. Potrivit martorilor, o maşină a explodat, au raportat Baza şi SHOT, care au surse în agenţiile de aplicare a legii [...] Articolul Doi polițiști și un civil, uciși de un dispozitiv exploziv în sudul Moscovei apare prima dată în NordNews.
23 decembrie 2025
20:10
Peisajul astrologic este definit de planeta Venus care intră în zodia Capricorn. Citește horoscopul zilei de 24 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii sunt triști și nu reușesc să-și regăsească o clipă de inspirație, potrivit catine.ro. Faptul că Venus intră în zodia Capricorn lasă o urmă vizibilă asupra relațiilor de iubire. [...] Articolul Berbecii sunt triști. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
