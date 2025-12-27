IGSU vine cu recomandări pentru siguranța copiilor în vacanța de iarnă

10:30

Sărbătorile de iarnă vin, ca în fiecare an, cu lumină, culoare și riscuri previzibile. Pentru ca magia Crăciunului să nu se transforme într-o intervenție a pompierilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le reamintește cetățenilor că bradul de Crăciun este un simbol al sărbătorilor doar atâta timp cât nu ia foc. Potrivit unui comunicat [...] Articolul Bradul, frumos dar inflamabil: IGSU reamintește regulile de siguranță pentru sărbători „fără focuri nedorite” apare prima dată în NordNews.