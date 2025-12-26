Fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani
NordNews, 26 decembrie 2025 13:20
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de abuz de putere și delapidare de fonduri, cu un prejudiciu estimat la peste 46 de milioane de lei. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care nu s-a prezentat la ședința de judecată și a [...]
Acum 30 minute
13:20
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de abuz de putere și delapidare de fonduri, cu un prejudiciu estimat la peste 46 de milioane de lei. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care nu s-a prezentat la ședința de judecată și a [...]
Acum 24 ore
15:20
VIDEO „R. Moldova poate deveni coridor energetic între Ucraina și România și câștiga din taxele de tranzit” # NordNews
Republica Moldova are potențialul de a deveni un coridor energetic strategic între Ucraina și România, obținând venituri din tranzitul de electricitate, afirmă Odile Renaud-Basso, Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Aflată în vizită oficială la Bălți, șefa BERD a discutat în cadrul interviului NordNews Live despre investițiile-cheie ale băncii europene în infrastructura energetică, [...]
Ieri
13:00
Aplicația BizRadar, destinată antreprenorilor din Republica Moldova, a lansat un material video informativ care explică procesul de înregistrare și crearea profilului de utilizator, un pas esențial pentru accesarea tuturor funcționalităților platformei. Prin crearea unui cont, utilizatorii beneficiază de acces personalizat la informații economice actualizate, pot participa la sondaje, pot raporta problemele cu care se confruntă [...]
12:10
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # NordNews
Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical. Odată cu aplicarea principiului Roaming Like At Home (RLAH), roamingul în Uniunea Europeană nu mai presupune costuri suplimentare, tarife diferențiate [...]
11:50
Conducerea de vârf a Republicii Moldova a transmis cetățenilor felicitări cu prilejul Crăciunului pe rit nou, îndemnând la recunoștință, unitate și solidaritate. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că sărbătoarea oferă ocazia de a crea amintiri de neuitat alături de familie și de a răspândi bucurie în jur. „Haideți să reflectăm împreună asupra valorilor care [...]
24 decembrie 2025
14:50
VIDEO Tradițiile nu se opresc la frontieră, ci sunt preluate de la frații români de peste Prut # NordNews
Crăciunul este una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine, care marchează Nașterea lui Iisus Hristos. La Drepcăuți, sat de frontieră din raionul Briceni, Crăciunul este sărbătorit pe 25 decembrie, o tradiție transmisă din generație în generație. „Bunica mi-a zis, că totuși, e legat cu România, cândva a fost podul de la Lipcani, mulți [...]
13:50
Viitori matematicieni, ingineri, lingviști și tineri lideri își vor putea dezvolta competențele într-un spațiu modern, creat special pentru învățarea interactivă. Peste 200 de elevi și cadre didactice ale Gimnaziului „Grigore Vieru" din municipiul Edineț vor beneficia de o sală educațională de tip „Skate", amenajată în cadrul unui proiect transfrontalier cu România. Sala este concepută ca [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Noul ministru al Economiei la RFI: Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti # NordNews
Companiile de stat trebuie să funcționeze pe bază de performanță de sus până jos. O spune la RFI noul ministru al Economiei, Irineu Darău, în primul său interviu de la preluarea funcției. Reprezentantul USR precizează că va stabili criterii clare de performanță în minister. Irineu Darău declară că va continua reformele începute de fostul ministru al [...]
10:40
VIDEO Liderul fracțiunii „Victorie”, Veaceslav Jucov, părăsește Consiliul Municipal Bălți # NordNews
Veaceslav Jucov a anunțat că renunță la mandatul de consilier municipal și la funcția de președinte al fracțiunii blocului „Victorie" din Consiliul Municipal Bălți. El spune că decizia vine pe fondul presiunilor și al imposibilității de a-și continua activitatea în actualele condiții. Potrivit lui Jucov, nu este vorba despre „lipsa de idei", ci despre [...]
10:30
Secretarul PP „Șor” din Rîșcani, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului # NordNews
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor" a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu executare și doi ani cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegale a partidului de un grup criminal organizat, comunică MOLDPRES. Potrivit Procuraturii, instanța a stabilit executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și privarea [...]
10:00
Polei și carosabil înzăpezit pe drumurile naționale din nordul și centrul țării. Drumarii intervin pe mai multe trasee # NordNews
În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din nordul și centrul Republicii Moldova s-au format condiții de polei, iar pe alocuri carosabilul este înzăpezit. Potrivit autorităților, echipele întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri" sunt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și împrăștiere a materialului antiderapant. Drumarii [...]
09:50
Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează Reuters. Potrivit martorilor, o maşină a explodat, au raportat Baza şi SHOT, care au surse în agenţiile de aplicare a legii [...]
23 decembrie 2025
20:10
Peisajul astrologic este definit de planeta Venus care intră în zodia Capricorn. Citește horoscopul zilei de 24 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii sunt triști și nu reușesc să-și regăsească o clipă de inspirație, potrivit catine.ro. Faptul că Venus intră în zodia Capricorn lasă o urmă vizibilă asupra relațiilor de iubire. [...]
17:20
VIDEO Municipiul Bălți, ales „Capitala Tineretului 2026”. Ce aduce titlul pentru zecile de mii de tineri din capitala nordului # NordNews
Municipiul Bălți a obținut titlul de „Capitala Tineretului 2026", în urma unui concurs național organizat de Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția Națională pentru Tineret. Decizia a fost anunțată pe 22 decembrie, iar statutul va fi valabil pe parcursul anului 2026, perioadă în care orașul va găzdui programe și inițiative dedicate tinerilor. – Tineretul este [...]
16:40
Gala Olimpicilor 2025: elevii și profesorii care au adus Moldovei 45 de premii internaționale # NordNews
Elevii Republicii Moldova, care au obținut rezultate remarcabile la competiții școlare internaționale și regionale, alături de profesorii care i-au pregătit, au fost premiați pe 23 decembrie, în cadrul Galei Olimpicilor 2025. Evenimentul a reunit cei mai buni elevi ai anului și cadrele didactice care au contribuit la performanțele lor. Potrivit organizatorilor, echipele olimpice ale Republica [...]
16:40
An de an, în nordul Republicii Moldova, gospodarii își deschid porțile pentru colindători. Dincolo de cântecele și urăturile auzite pe ulițe se află însă ore întregi de repetiții, muncă și talent. În satul Dușmani, raionul Glodeni, cei nouă membri ai ansamblului „Moștenitorii" se adună în ajunul Crăciunului pentru ultimele pregătiri, hotărâți să ducă mai departe [...]
16:20
Șase orașe din Republica Moldova au primit tractoare pentru deszăpezire, cu sprijinul Uniunii Europene # NordNews
Șase orașe din Republica Moldova – Vatra, Ialoveni, Călărași, Leova, Otaci și Rezina – au fost dotate cu tractoare moderne pentru deszăpezire, menite să îmbunătățească capacitatea autorităților locale de a interveni rapid în caz de ninsori abundente și fenomene meteo extreme, transmite IPN. Noile utilaje vor fi utilizate atât pentru deszăpezirea drumurilor, cât și în [...]
16:20
Exploatați din copilărie prin muncă și cerșetorie: Femeie din Râșcani, condamnată la 15 ani # NordNews
O femeie de 53 de ani, originară din raionul Râșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii, după ce instanța a constatat că a exploatat doi minori prin muncă forțată și cerșetorie. Femeia îi amenința cu violența fizică și îi obliga să cerșească în mai multe localități din raioanele Râșcani, [...]
16:00
Luptătoarea Irina Rîngaci a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025 în Republica Moldova, în urma votului realizat de Asociația Presei Sportive din Moldova, transmite IPN. În cadrul ceremoniei de premiere, Irina Rîngaci a vorbit despre evoluția sa din acest an și despre obiectivele pentru viitor. „Anul acesta am încercat pentru prima dată [...]
14:10
Chris Rea, unul dintre cei mai apreciați cântăreți și compozitori britanici de rock și blues, a murit la vârsta de 74 de ani. Decesul artistului a fost confirmat de un purtător de cuvânt al familiei sale, citat de The Guardian. Cu o carieră care s-a întins pe mai bine de patru decenii, Chris Rea a [...]
14:00
VIDEO Militarii Brigăzii „Moldova” au donat sânge în ajun de Crăciun: „Această picătură poate fi lumina din capătul tunelului” # NordNews
În uniforme militare, dar cu inimă voluntară, sute de militari ai Brigăzii nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova" au donat, pe 23 decembrie, sânge. Acțiunea a avut drept scop suplinirea rezervelor naționale de lichid sanguin. Fiecare procedură de recoltare este precedată de o examinare medicală riguroasă, pentru a garanta siguranța donatorilor. O singură donare de sânge [...]
13:10
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Reintegrarea ca promisiune eternă: ce lipsește din strategia Guvernului # NordNews
Declarațiile premierului Alexandru Munteanu, făcute la Moldova 1, confirmă un fapt deja vizibil în spațiul public: autoritățile discută reintegrarea mai mult ca proces discursiv decât ca proiect administrativ cu etape, termene și costuri asumate. Se vorbește despre „noi formate", „măsuri economice", „sustenabilitate" și „scenarii pașnice", fără ca aceste concepte să fie traduse în instrumente concrete [...]
12:00
Republica Moldova va introduce, începând cu anul 2026, un nou model de permis de conducere, aliniat la standardele europene. Agenția Servicii Publice dă asigurări că șoferii nu vor fi obligați să-și schimbe documentele actuale, acestea urmând să rămână valabile până la expirarea termenului înscris pe ele. Noul permis a fost elaborat și aprobat în cadrul [...]
12:00
Ajunul sărbătorilor de iarnă a adus emoție și bucurie pentru zeci de copii cu nevoi speciale din Bălți. Pe 20 decembrie, Centrul medico-social „Autism Hope" s-a transformat într-un spațiu al zâmbetelor, unde Moș Crăciun, Crăciunițele, animatorii și chiar motocicliști deghizați festiv au creat o adevărată sărbătoare pentru cei mici, care se confruntă cu discriminarea și [...]
11:50
În plină atmosferă de sărbătoare, sute de copii au descoperit magia iernii la matineul „Moș Crăciun și fiara blestemată", piesă jucată pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Bălți. Povestea este o adaptare modernă a basmului „Frumoasa și Bestia", în care dragostea și bunătatea triumfă asupra blestemelor. În originalul basm, o fiică de negustor se [...]
10:00
Accident grav la Drochia. Un șofer, scos dintre fiare după un impact frontal lângă Nicoreni # NordNews
Un accident rutier produs luni după-amiază, 22 decembrie 2025, în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia, a mobilizat salvatorii din nordul țării. Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 16:55. Potrivit informațiilor preliminare, un Nissan Primera s-a tamponat frontal cu un Ford Transit. În urma impactului, unul dintre șoferi, un bărbat de 36 de ani, a [...]
09:30
Zelenski: negocierile cu SUA și europenii pentru încheierea războiului, aproape de un acord concret # NordNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că discuțiile purtate de Ucraina cu Statele Unite și partenerii europeni pentru încheierea războiului declanșat de Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat concret", potrivit Reuters. Negocierile au fost conduse din partea Ucrainei de ministrul apărării, Rustem Umerov, care, împreună cu reprezentanți europeni, a avut o serie de [...]
22 decembrie 2025
15:50
VIDEO O soluție unică, ecologică și accesibilă. Cum tuburile fumigene protejează culturile de îngheț # NordNews
Înghețurile târzii de primăvară, dar și episoadele de frig din toamnă și iarnă rămân una dintre cele mai mari provocări pentru agricultori. Într-o singură noapte, livezi întregi și culturi
15:10
Republica Moldova încheie anul 2025 „ mai sigură energetică, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor ”, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, după o durată îndelungată în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil la șantajul politic, statul a ajuns într-o etapă de maturitate, instrumentele și capacitatea de a reacționa rapid [...] Articolul Junghietu: Moldova este mai sigură energetică și mai pregătită pentru viitor apare prima dată în NordNews.
14:50
Tribunalul din Paris a pronunțat, în lipsă, o sentință de condamnare pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, stabilind o pedeapsă de doi ani de închisoare și o amendă de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție. Hotărârea a fost emisă la data de 8 decembrie, iar [...] Articolul Vlad Filat, condamnat la Paris la doi ani de închisoare pentru spălare de bani apare prima dată în NordNews.
13:50
Eugen Tomac, la RFI: „Integrarea europeană a R. Moldova, prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice cu UE, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor” # NordNews
”Integrarea R.Moldova în Uniunea Europeană este prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice, lansate recent de UE, sunt un răspuns, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor. S-a ajuns la acest compromis nu pentru că UE nu vrea R. Moldova în Uniunea Europeană, ci pentru că există o serie de factori care ne-au pus [...] Articolul Eugen Tomac, la RFI: „Integrarea europeană a R. Moldova, prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice cu UE, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor” apare prima dată în NordNews.
13:10
Șapte persoane, cu vârste între 25 și 40 de ani, au fost vizate de percheziții desfășurate de polițiștii Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în cadrul unei operațiuni privind consumul și comercializarea substanțelor narcotice, precum și deținerea ilegală de arme și muniții. În timpul perchezițiilor au fost depistate și ridicate 10 pachețele [...] Articolul VIDEO Șapte persoane vizate în percheziții pentru droguri și arme la Drochia apare prima dată în NordNews.
12:40
De la vulnerabilitate la incluziune: PRODOCS schimbă destinele copiilor din centrele de plasament # NordNews
Într-o lume în care fiecare copil merită să fie ascultat, protejat și sprijinit, Asociația Obștească PRODOCS continuă să fie un pilon de solidaritate și speranță pentru copiii aflați în situații vulnerabile din Republica Moldova. 18 ani în slujba copiilor vulnerabili De aproape două decenii, PRODOCS lucrează alături de cei mai fragili membri ai societății – [...] Articolul De la vulnerabilitate la incluziune: PRODOCS schimbă destinele copiilor din centrele de plasament apare prima dată în NordNews.
12:00
La final de an, evaluarea activității unei instituții nu se limitează doar la indicatori financiari, ci reflectă impactul real asupra cetățenilor și nivelul de siguranță oferit acestora. Pentru Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB), anul 2025 a marcat o etapă importantă de consolidare și dezvoltare instituțională. Pe parcursul anului, FGDSB și-a extins [...] Articolul Protecția banilor tăi, misiunea noastră: realizările FGDSB în anul 2025 apare prima dată în NordNews.
10:30
Bradul, frumos dar inflamabil: IGSU reamintește regulile de siguranță pentru sărbători „fără focuri nedorite” # NordNews
Sărbătorile de iarnă vin, ca în fiecare an, cu lumină, culoare și riscuri previzibile. Pentru ca magia Crăciunului să nu se transforme într-o intervenție a pompierilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le reamintește cetățenilor că bradul de Crăciun este un simbol al sărbătorilor doar atâta timp cât nu ia foc. Potrivit unui comunicat [...] Articolul Bradul, frumos dar inflamabil: IGSU reamintește regulile de siguranță pentru sărbători „fără focuri nedorite” apare prima dată în NordNews.
10:20
Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii este marcată în fiecare an la data de 22 decembrie. O zi a jertfei și a speranței, în care țara întreagă a strigat „Libertate!” și a aflat de la Televiziunea Română că dictatorul Nicolae Ceaușescu a fugit, scrie TVRMoldova.md. Pe 22 decembrie 1989, în jur de 100.000 de [...] Articolul VIDEO 22 decembrie 1989: Revoluția română și sfârșitul dictaturii Ceaușescu apare prima dată în NordNews.
10:20
VIDEO Portul tradițional moldovenesc ajunge în Europa. Povestea familiei de meșteșugari din Mândreștii Noi # NordNews
Bundițe, opincuțe și cușmele țurcănești confecționate manual, cu migală și dor, ajung nu doar la târguri și festivaluri, ci și în dulapurile moldovenilor din diaspora. Meșteșugarii Oleinic din Mândreștii Noi, raionul Sângerei, duc tradiția mai departe, iar produsele lor sunt comandate din Germania, Italia sau Franța. „Căciula, după ce este croită, umezită cu apă simplă [...] Articolul VIDEO Portul tradițional moldovenesc ajunge în Europa. Povestea familiei de meșteșugari din Mândreștii Noi apare prima dată în NordNews.
10:20
Republica Moldova va fi, în 2026, gazda etapei de calificare a prestigiosului turneu european pe echipe pentru juniori Tennis Europe Winter Cups by Dunlop, la categoria de vârstă U14, transmite IPN. Competiția de calificare este programată pentru perioada 6–8 februarie 2026 și se va desfășura la Centrul Național de Tenis din Chișinău. La turneu vor [...] Articolul Moldova va găzdui calificările „Tennis Europe Winter Cups” U14, la Chișinău apare prima dată în NordNews.
10:10
Un cetățean român este cercetat pentru trafic de migranți, după ce polițiștii de frontieră au depistat, într-un autoturism pe care îl conducea, patru cetățeni străini care intenționau să ajungă ilegal în Italia. Cazul a fost documentat în urma unei acțiuni comune desfășurate de autoritățile de frontieră din România și Republica Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, acțiunea [...] Articolul Român reținut pentru trafic de migranți în cadrul unei acțiuni România–Moldova apare prima dată în NordNews.
10:00
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, efectuează luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului și ministrului de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Potrivit agendei anunțate, Oana-Silvia Țoiu va [...] Articolul Ministra de Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, în vizită oficială la Chișinău apare prima dată în NordNews.
09:50
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc astăzi Zămislirea Sfintei Fecioare Maria, praznic care evocă momentul în care Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților săi, Sfinții Ioachim și Ana, ajunși la bătrânețe și lipsiți multă vreme de darul copiilor. Tradiția bisericească spune că Ioachim și Ana duceau o viață curată și bineplăcută lui Dumnezeu, împărțindu-și câștigul între [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi prăznuiesc Zămislirea Sfintei Fecioare Maria apare prima dată în NordNews.
09:40
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene” # NordNews
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters şi AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus, transmite Digi24.ro. Comitetul de Anchetă a afirmat că analizează o pistă ucraineană, scrie AFP, preluată de Agerpres. Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, şeful direcţiei de instruire operaţională a [...] Articolul Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene” apare prima dată în NordNews.
09:30
În decursul ultimelor 24 de ore, accesul pe teritoriul Republicii Moldova a fost refuzat pentru 22 de cetățeni străini, conform informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră. Totodată, în această activitate, la frontiera de stat au fost înregistrate 80.404 traversări. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 20 de mii [...] Articolul Peste 80 de mii de traversări la frontiera Republicii Moldova într-o singură zi apare prima dată în NordNews.
08:30
Republica Moldova contribuie activ la securitatea regională și face parte dintr-un „ecosistem” mai larg de măsuri, menite să descurajeze agresiunea pe flancul estic al Europei. Declarația a fost făcută de un oficial al NATO, în cadrul unui briefing organizat la Bruxelles. Potrivit oficialului, sprijinul militar acordat Ucrainei nu este doar un gest de solidaritate, ci [...] Articolul NATO: Republica Moldova, parte din securitatea regională apare prima dată în NordNews.
21 decembrie 2025
20:10
Ziua de azi te invită să încetinești puțin și să fii mai atentă la ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Astrele creează un context favorabil introspecției, dar și acțiunilor inspirate, mai ales dacă alegi să te bazezi pe intuiție și pe experiențele acumulate până acum. Este un moment potrivit pentru a face ordine [...] Articolul Taurii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20 decembrie 2025
13:50
Un dialog cu Ghenadie Râbacov, coordonator de proiecte educaționale, profesor, lingvist și traducător. Discutăm despre câți vorbitori de franceză are astăzi Republica Moldova, cine sunt ei și de ce interesul pentru franceză rămâne viu, chiar și într-o perioadă în care engleza domină. Intrăm și în culisele proiectului claselor bilingve francofone: cum funcționează, ce înseamnă discipline [...] Articolul De ce merită să înveți limba franceză în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
19 decembrie 2025
20:10
Astăzi este una dintre acele zile în care simți că universul te provoacă să încetinești puțin și să fii atentă la ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Energia generală a zilei scoate la suprafață emoții vechi, frici nerezolvate, dar și dorințe pe care le-ai ignorat în ultima vreme. Chiar dacă unele situații pot [...] Articolul Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:50
În prag de sărbători, copiii cu cerințe educaționale speciale din municipiul Edineț au fost eroii unei zile pline de zâmbete. L-au primit în vizită pe Moș Crăciun, care le-a oferit cadouri și a ascultat poeziile recitate. „ – Moș Crăciun. -I-ai spus poezie lui Moș Crăciun? Îmi spui și mie poezia? -Moș Crăciun, tu ești [...] Articolul VIDEO Bucurie, colinde și daruri pentru copiii cu CES, la Cupcini apare prima dată în NordNews.
15:30
Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – premieră în Republica Moldova pentru a sprijini autoritățile locale în integrarea europeană # NordNews
Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – premieră în Republica Moldova pentru a sprijini autoritățile locale în integrarea europeană În premieră pentru Republica Moldova este creată Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene, o inițiativă menită să sprijine autoritățile publice locale în consolidarea competențelor necesare pentru transpunerea cerințelor europene în administrarea comunităților și alinierea serviciilor publice [...] Articolul Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – premieră în Republica Moldova pentru a sprijini autoritățile locale în integrarea europeană apare prima dată în NordNews.
15:20
Mese calde pentru bătrânii singuratici. O cantină socială, deschisă în satul Răzălăi, raionul Sângerei # NordNews
În pragul sărbătorilor de iarnă, bătrânii din satul Răzălăi, parte a comunei Pepeni din raionul Sângerei, au primit un dar neașteptat: o masă caldă și un loc unde să simtă grija comunității. Cantina socială, deschisă în incinta Școlii de Arte „Mihai Dolgan”, va oferi de trei ori pe săptămână hrană vârstnicilor. „Astăzi [n.r. 17 decembrie] [...] Articolul Mese calde pentru bătrânii singuratici. O cantină socială, deschisă în satul Răzălăi, raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
