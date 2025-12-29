Ministra de Interne confirmă: Dmitri Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană

16:20

O femeie de 53 de ani, originară din raionul Râșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii, după ce instanța a constatat că a exploatat doi minori prin muncă forțată și cerșetorie. Femeia îi amenința cu violența fizică și îi obliga să cerșească în mai multe localități din raioanele Râșcani, [...]