EDITORIAL  Vitalie Cazacu | Condamnarea lui Constantinov și sfârșitul unei epoci instituționale la Comrat

Crăciunul este una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine, care marchează Nașterea lui Iisus Hristos. La Drepcăuți, sat de frontieră din raionul Briceni, Crăciunul este sărbătorit pe 25 decembrie, o tradiție transmisă din generație în generație. „Bunica mi-a zis, că totuși, e legat cu România, cândva a fost podul de la Lipcani, mulți [...]