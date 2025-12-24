VIDEO Sală „Skate” modernă la Gimnaziul „Grigore Vieru” din Edineț

20:10

Ziua de azi te invită să încetinești puțin și să fii mai atentă la ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Astrele creează un context favorabil introspecției, dar și acțiunilor inspirate, mai ales dacă alegi să te bazezi pe intuiție și pe experiențele acumulate până acum. Este un moment potrivit pentru a face ordine [...] Articolul Taurii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.