(video) Accident grav lângă Ceadîr-Lunga. Un microbuz a lovit o mașină de poliție
Autoblog.md, 20 decembrie 2025 13:30
Astăzi, în jurul orei 10:00, poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R29 (Comrat – Ceadîr-Lunga). Implicată a fost o mașină de poliție. Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în misiune de serviciu și având semnalele luminoase speciale în funcțiune, a fost lovit de un microbuz, al […] Articolul (video) Accident grav lângă Ceadîr-Lunga. Un microbuz a lovit o mașină de poliție apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
13:30
Astăzi, în jurul orei 10:00, poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R29 (Comrat – Ceadîr-Lunga). Implicată a fost o mașină de poliție. Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în misiune de serviciu și având semnalele luminoase speciale în funcțiune, a fost lovit de un microbuz, al […] Articolul (video) Accident grav lângă Ceadîr-Lunga. Un microbuz a lovit o mașină de poliție apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 2 ore
12:50
Atenție, șoferi și pietoni! Se înregistrează ceață în aproape toată țara. În funcție de zonă persistă ceață densă sau aer cețos. Reamintim că vizibilitatea în trafic în astfel de condiții scade considerabil! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat ieri seara un Cod Galben de ceață, valabil de la ora 17:00 până astăzi la ora 11:00. […] Articolul Ceață în aproape toată țara! Mesajul poliției pentru conducătorii auto și pietoni apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
16:20
Un Ferrari Purosangue din 2024, evaluat la aproximativ 600.000 de dolari, a fost furat în Miami Beach, iar tentativa de fugă a hoțului s-a soldat cu un accident în cartierul Brickell, provocând o pană de curent în zonă. Incidentul a avut loc în noaptea de 15 spre 16 decembrie 2025 și mai mulți martori au […] Articolul (video) Scenă de GTA în Miami: Cum furtul unui Ferrari Purosangue a eșuat apare prima dată în Autoblog.md.
14:50
(video) ASP avertizează repetat: Fraudarea examenelor auto va duce la anularea permisului # Autoblog.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a fraudei în procesul de examinare pentru obținerea permiselor de conducere și avertizează cetățenii că mita nu garantează obținerea unui permis, ci poate duce la pierderi financiare și anularea dreptului de a conduce. „Agenția Servicii Publice aplică toleranță zero față de obținerea permiselor de conducere prin […] Articolul (video) ASP avertizează repetat: Fraudarea examenelor auto va duce la anularea permisului apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
13:10
Motorina coboară sub 19 lei, iar benzina e tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani # Autoblog.md
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente. Benzina s-a ieftinit cu 1.07 lei, iar motorina cu 2.24 lei. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina COR 95 se apropie tot mai mult de cel […] Articolul Motorina coboară sub 19 lei, iar benzina e tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Poliția din Yantai a destructurat un grup de troli care ataca Xiaomi, Huawei și Li Auto # Autoblog.md
Poliția din Yantai, un oraș de coastă din peninsula Shandong, a anunțat că, după o investigație de patru luni, a destructurat un grup organizat acuzat de producerea și răspândirea de conținut dăunător țintit împotriva mai multor producători auto chinezi cu renume. Dosarul a fost inițiat în iulie 2025, când companii precum Xiaomi, HIMA și Li […] Articolul Poliția din Yantai a destructurat un grup de troli care ataca Xiaomi, Huawei și Li Auto apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
Geely Auto a anunțat că modelul său global plug-in hybrid, Starray EM-i (cunoscut și drept EX5 EM-i în unele piețe), a stabilit un nou Guinness World Record. Într-o provocare riguroasă desfășurată între 9 și 10 decembrie 2025, modelul a obținut titlul „Cel mai scăzut consum de combustibil pe traseul Sydney–Melbourne Coastal Drive pentru un SUV […] Articolul (video) Geely Starray EM-i a stabilit un record Guinness de consum în Australia apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Tesla are la dispoziție 90 de zile pentru a modifica publicitatea la Autopilot în California # Autoblog.md
O autoritate de reglementare din California a acordat companiei Tesla 90 de zile pentru conformare după ce un judecător administrativ a constatat că producătorul auto a indus în eroare consumatorii prin sugerarea falsă că mașinile sale se pot conduce autonom. „Vrem să fim corecți față de ei și să le oferim șansa de a găsi […] Articolul Tesla are la dispoziție 90 de zile pentru a modifica publicitatea la Autopilot în California apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
În Rusia nu este permisă conducerea unui vehicul cu o cutie mecanică fără degetul mare al mâinii # Autoblog.md
O decizie cel puțin neobișnuită. Curtea Supremă a Federației Ruse a recunoscut ca legală interdicția de a conduce automobile cu o cutie de viteze mecanică pentru șoferii lipsiți de degetul mare la mână dreaptă. Decizia a fost luată în cadrul unui proces intentat de un șofer, care și-a pierdut degetul mare de la mâna dreaptă […] Articolul În Rusia nu este permisă conducerea unui vehicul cu o cutie mecanică fără degetul mare al mâinii apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
PTF deschise, închise, apoi deschise parțial! Un nou atac cu drone asupra podului Maiaki-Udobnoe # Autoblog.md
Către miezul nopții, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunțase că podul Maiaki–Udobnoe și-a reluat activitatea pe banda neafectată. Traversarea era permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor. Pentru siguranța cetățenilor, autorizarea traversării frontierei de stat în direcția Maiaki a rămas suspendată. Ulterior, mesajul de la miezul nopții a fost că […] Articolul PTF deschise, închise, apoi deschise parțial! Un nou atac cu drone asupra podului Maiaki-Udobnoe apare prima dată în Autoblog.md.
18 decembrie 2025
19:10
Prețul unui litru de motorină revine la nivelul din septembrie 2024. Anume atunci, în zilele de 19 și 20 septembrie, tariful era identic cu cel maximal care a fost stabilit de ANRE pentru mâine, 19 decembrie 2025. Cu alți 14 bani se reduce și prețul unui litru de benzină 95, direcția fiind spre 22 de […] Articolul Prețul unui litru de motorină revine la nivelul din septembrie 2024 apare prima dată în Autoblog.md.
17:50
(video) Punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie, temporar închise! O dronă a lovit un pod peste Nistru # Autoblog.md
Astăzi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru. În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru […] Articolul (video) Punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie, temporar închise! O dronă a lovit un pod peste Nistru apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Acum câteva zile, în Malaezia, Chery și ACO au încheiat un acord strategic, devenind primul brand chinez care semnează un acord cu Automobile Club de l’Ouest, organizatorul celebrului 24 Hours of Le Mans. Concernul chinez Chery a anunțat un plan ambițios de dezvoltare a unui program în motorsport, obiectivul final fiind participarea în cursa de […] Articolul (video) Chery intenționează să participe în Le Mans apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
(video) Jeep dezvăluie Wrangler Whitecap, al doilea model exclusiv în seria Twelve 4 Twelve # Autoblog.md
Marca Jeep continuă celebrarea îndrăzneață Twelve 4 Twelve cu dezvăluirea celui de-al doilea model exclusiv, care este mai degrabă un pachet comparativ cu primul. Al doilea dintr-o serie de 12 modele speciale Wrangler în cadrul seriei anuale Twelve 4 Twelve, Whitecap aduce un look fresh și neînfricat în gamă. Design inspirat de moștenire și caracteristici […] Articolul (video) Jeep dezvăluie Wrangler Whitecap, al doilea model exclusiv în seria Twelve 4 Twelve apare prima dată în Autoblog.md.
14:40
Astăzi la prima oră, drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și deschis circulației. Evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie de dare în exploatare, la care au participat viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, secretarul de stat în domeniul infrastructurii drumurilor Nicolai Mîndra, directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor […] Articolul (foto) Astăzi s-a deschis centura orașului Vulcănești apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Piața tehnicii de remorcare din Ucraina continuă să se dezvolte, un exemplu grăitor fiind apariția unei noutăți descrisă drept unică, de ultimă generație și de producție autohtonă – semiremorca TAD Modul Mover. Acest vehicul are o construcție modulară, care permite combinarea diferitelor module de încărcătură și baze de roți, adaptându-se la transportul mărfurilor supradimensionate și […] Articolul (foto) În Ucraina a fost creată o semiremorcă modulară unică apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
A treia generație Nissan LEAF a început să iasă silențios de pe linia de producție transformată a uzinei Sunderland, marcând materializarea planului unic în lume EV36Zero al Nissan. Începutul producției s-a marcat cu o ceremonie. Construirea noului LEAF în Marea Britanie reprezintă o investiție de 450 milioane de lire sterline din partea Nissan în operațiunile […] Articolul (video) Nissan a început producția noului LEAF. Modelul vine și în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
(foto) Unui proprietar de Porsche Carrera GT i-a fost livrat supercarul pentru a doua oară # Autoblog.md
Un pasionat Porsche și colecționar, Victor Gómez din Puerto Rico, și-a văzut îndeplinită o dorință specială la Porsche Sonderwunsch Manufaktur. Al său Carrera GT, vechi de 20 de ani, a fost restaurat tehnic la starea de nou și a primit un „Salzburg Design” care amintește de legendara livrea a lui 917, câștigătorul Le Mans 1970. […] Articolul (foto) Unui proprietar de Porsche Carrera GT i-a fost livrat supercarul pentru a doua oară apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
(video) Celule pentru baterii „Made in Europe”: PowerCo deschide gigafabrica de la Salzgitter # Autoblog.md
PowerCo SE a pus în funcțiune, conform planului, gigafabrica de la Salzgitter și a produs primele Unified Cells „made in Europe”. Lansarea producției reprezintă un reper important pentru Volkswagen Group (după eșecul cu Northvolt) și industria bateriilor europeană: PowerCo proiectează, dezvoltă și produce integral celule baterii în Europa, consolidând astfel suveranitatea tehnologică a companiei. Celulele […] Articolul (video) Celule pentru baterii „Made in Europe”: PowerCo deschide gigafabrica de la Salzgitter apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
BYD anunță încă un milion de mașini electrificate produse. Automobilul NEV (New Energy Vehicle) cu numărul de ordine #15.000.000 este un Denza N8L. În același timp, exemplarul este al 15.000-lea N8L produs. „15 milioane de vehicule întruchipează ritmul Chinei și reprezintă alegerea lumii. Această etapă importantă propulsează industria auto din China într-o nouă eră de […] Articolul BYD se laudă cu 15 milioane de NEV produse și extinde garanția bateriilor în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
BYD anunță încă un milion de mașini electrificate produse. Automobilul NEV (New Energy Vehicle) cu numărul de ordine #15.000.000 este un Denza N8L. În același timp, exemplarul este al 15.000-lea N8L produs. „15 milioane de vehicule întruchipează ritmul Chinei și reprezintă alegerea lumii. Această etapă importantă propulsează industria auto din China într-o nouă eră de […] Articolul BYD laudă cu 15 milioane de NEV produse și extinde garanția bateriilor în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
17 decembrie 2025
17:30
Prețul petrolului european a scăzut la nivelul din ianuarie 2021. Se ieftinesc carburanții și în Moldova # Autoblog.md
Prețul petrolului european a scăzut la sub 60 de dolari per baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani, pe fondul speranțelor privind încheierea războiului din Ucraina și al unei eventuale reduceri a restricțiilor de export pentru Rusia. Cotația țițeiului european (BRENT) a atins aseară 58.8 dolari, cea mai scăzută din ianuarie 2021. Dar […] Articolul Prețul petrolului european a scăzut la nivelul din ianuarie 2021. Se ieftinesc carburanții și în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Comisia pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare […] Articolul Șoseaua Balcani va fi lărgită la patru benzi, acolo unde nu le are apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
Era până acum un zvon, care circula de câteva luni… Mercedes-Benz Group AG anunță astăzi că Gorden Wagener, Chief Design Officer, va părăsi compania la 31 ianuarie 2026, la cerere proprie și prin acord mutual. Decizia face parte dintr-o serie de schimbări în top managementul Mercedes-Benz. „Aștept cu nerăbdare să colaborez cu executivii de top […] Articolul Designerul Gorden Wagener părăsește Mercedes după aproape trei decenii de muncă apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
Marca italiană de lux Maserati, confruntată cu o scădere drastică a vânzărilor în China, a lansat discounturi substanțiale pentru crossoverul Grecale, reducând prețul cu aproximativ 40%! Prețul oficial al modelului variază între 650.800 și 1.038.000 de yuani, dar cu reducerile, versiunea de bază a ajuns la circa 388.800-389.000 de yuani (echivalentul a 47.000 euro). Toate […] Articolul Maserati a redus prețul unui model cu 40% în China și clienții au dat buzna apare prima dată în Autoblog.md.
14:30
Articol de: Land Rover Moldova Duminică, showroomul Land Rover a fost cuprins de mirosul copturilor proaspete scoase din cuptor și acorduri discrete de muzică orchestrală de Crăciun. Într-o atmosferă intimă, unde fiecare detaliu conta — de la aranjamentele florale până la textura fețelor de masă — Range Rover și-a reafirmat filosofia: nu este doar un automobil, […] Articolul (P) O zi de Crăciun în stil Range Rover: când iarna miroase a brad și turtă dulce apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
Premieră mondială: Renault, primul producător cu uleiuri premium exclusiv eco-friendly # Autoblog.md
Renault Group After-Sales, împreună cu partenerul său strategic Castrol, anunță cu mândrie lansarea noii sale game co-branduite Renault Castrol GTX, formulată cu uleiuri de bază rafinate (RRBO), asigurând performanță ridicată, protecție a motorului și menținerea garanției producătorului. Cu această inițiativă, Renault Group devine primul producător auto care introduce această tehnologie avansată în specificațiile sale cele […] Articolul Premieră mondială: Renault, primul producător cu uleiuri premium exclusiv eco-friendly apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
General Motors a anunțat că Apple Music este acum disponibil nativ în vehiculele sale, inițial pentru anumite modele Cadillac și Chevrolet din 2025 și mai noi. Aplicația oferă acces direct la milioane de melodii, playlist-uri curate, conținut exclusiv, radio global live și recomandări personalizate, toate integrate perfect în sistemul de infotainment al vehiculului. Disponibilitatea se […] Articolul Bonus plăcut pentru noii clienți General Motors: opt ani de Apple Music gratuit apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
(video) Mercedes-Benz Special Trucks prezintă cel mai luxos Unimog din toate timpurile # Autoblog.md
Mercedes-Benz Special Trucks, în colaborare cu Hellgeth Engineering, a dezvăluit un show car vizionar – o versiune de lux a legendarului Unimog, care combină robustețea și capacitățile off-road cu un nivel complet nou de confort și performanță. Prezentat cu ocazia apropierii celei de-a 80-a aniversări a modelului în anul următor, acest Unimog este cel mai […] Articolul (video) Mercedes-Benz Special Trucks prezintă cel mai luxos Unimog din toate timpurile apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Motoarele termice supraviețuiesc! Noi reguli anunțate de Comisia Europeană până și după 2035 # Autoblog.md
Comisia Europeană a prezentat un nou set de măsuri ambițioase și pragmatice pentru a sprijini sectorul auto european în tranziția către mobilitate curată și o economie cu emisii reduse de carbon, asigurând în același timp competitivitatea industriei. Acesta stabilește un cadru politic ambițios, dar pragmatic, pentru a asigura neutralitatea climatică și independența strategică până în […] Articolul Motoarele termice supraviețuiesc! Noi reguli anunțate de Comisia Europeană până și după 2035 apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(foto) Primele impresii despre noul GT electric de la Jaguar. Mai mulți jurnaliști au fost invitați să încerce mașina # Autoblog.md
Mai mulți jurnaliști de la publicații precum Top Gear, Autocar, Auto Express, Road & Track, EVO, Independent și Piston Heads au fost invitați la centrul de dezvoltare JLR din Gaydon pentru a experimenta un prototip al noului GT electric de la Jaguar, sub formă de plimbare ca pasager alături de Matt Becker, directorul de inginerie […] Articolul (foto) Primele impresii despre noul GT electric de la Jaguar. Mai mulți jurnaliști au fost invitați să încerce mașina apare prima dată în Autoblog.md.
16 decembrie 2025
17:00
(video) Moskvici anunță o nouă linie de mașini despre care declară fără rușine că le-a creat # Autoblog.md
Astăzi, 16 decembrie 2025, în cadrul strategiei sale de dezvoltare pe termen lung, brandul auto resuscitat Moskvici a anunțat apariția unei noi linii de produse – „М”. Se declară că începe producția a două modele noi din segmentele C și D, denumite M70 și M90. Aceste mașini vor beneficia de o emblemă proprie, care evocă […] Articolul (video) Moskvici anunță o nouă linie de mașini despre care declară fără rușine că le-a creat apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Mai avem parte de reduceri! Cât vor costa carburanții principali miercuri, 17 decembrie # Autoblog.md
Zile favorabile pentru consumatorii de carburanți din Republica Moldova. Continuă seria de ieftiniri la pompă pentru principalele produse petroliere. Astfel, pentru ziua de miercuri, 17 decembrie, reduceri sunt setate atât pentru un litru de benzină 95, cât și pentru unul de motorină standard Euro 5. Diferența de preț dintre cele două produse ajunge la exact […] Articolul Mai avem parte de reduceri! Cât vor costa carburanții principali miercuri, 17 decembrie apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
(video) Bandă de hoți georgieni, prinsă în Chișinău. Interceptau semnalele cheilor pentru a fura din mașini # Autoblog.md
Polițiștii din capitală anunță că au destructurat activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 45 de ani, originari din Georgia. Aceștia sunt bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile. Prejudiciul total cauzat este de aproximativ 69.000 de lei. În urma investigațiilor s-a stabilit […] Articolul (video) Bandă de hoți georgieni, prinsă în Chișinău. Interceptau semnalele cheilor pentru a fura din mașini apare prima dată în Autoblog.md.
14:50
Renault deschide cărțile de comandă pentru cel mai accesibil model electric cu patru portiere – noul Twingo. În echiparea de bază Evolution costă 19.490 euro, în timp ce echiparea superioară Techno ajunge la 21.090 euro. Cu un electromotor de 82 CP și o baterie LFP de 27.5 kWh, care oferă o autonomie mixtă de până […] Articolul Noul Renault Twingo poate fi mai ieftin decât Dacia Spring în Franța apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Articol de: BYD Moldova BYD Moldova organizează în această sâmbătă Test Drive Day, un eveniment dedicat tuturor celor interesați de mobilitatea electrică și plug-in hybrid, la Shopping MallDova, intrarea centrală. Între orele 10:00 și 16:00, vizitatorii vor putea descoperi întreaga gamă oficială, expusă într-un format deschis, accesibil publicului larg. În plus, va fi disponibilă o […] Articolul (P) BYD Moldova invită publicul la Test Drive Day la Shopping MallDova apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, oprește astăzi definitiv producția de vehicule la celebra sa fabrică Gläserne Manufaktur din Dresden. Este prima închidere a unei linii de producție pe teritoriul Germaniei în cei 88 de ani de existență a companiei! Ultimul vehicul produs este un ID.3 GTX de culoare roșie, semnat de toți […] Articolul (video) Celebra fabrică transparentă a VW a încetat astăzi producția de mașini apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Noi planuri: Ford anunță încetarea producției de F-150 Lightning, însă se pregătește o nouă generație # Autoblog.md
După doar câțiva ani de producție, Ford Motor Company a dezvăluit planurile pentru următoarea generație a pickup-ului electric F-150 Lightning. Nu va mai fi pur pe baterie, ci va adopta tehnologia EREV. Acest model promite să combine cuplul instantaneu și experiența de conducere 100% electrică cu o autonomie estimată de peste 1100 km, datorită unui […] Articolul Noi planuri: Ford anunță încetarea producției de F-150 Lightning, însă se pregătește o nouă generație apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
Primul Bentley electric va fi un SUV, al doilea din gamă, după ce s-a renunțat la ideea de a lansa inițial un super coupe cu baterie. Mașina este deja în teste, cu un camuflaj mai lejer, însă o mare surpriză nu există. Cele mai recente imagini spion arată că va avea câte ceva de la […] Articolul (foto) Primul Bentley electric va fi o mașină deja cunoscută apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(P) Libertatea de a merge mai departe, cu un spațiu pe măsură. Škoda Octavia 4×4: mașina familiei moderne # Autoblog.md
Articol de: Škoda Moldova Pentru familiile din Moldova care caută un automobil sigur, spațios și gata de orice drum, Škoda Octavia 4×4 rămâne una dintre cele mai inspirate alegeri ale momentului. Modelul disponibil în stoc la Škoda Moldova răspunde perfect nevoilor părinților moderni: siguranță avansată, interior mare, tehnologie modernă și o gamă variată de accesorii pentru […] Articolul (P) Libertatea de a merge mai departe, cu un spațiu pe măsură. Škoda Octavia 4×4: mașina familiei moderne apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Astăzi a părăsit fabrica exemplarul Maextro S800 cu numărul de ordine #10.000. Potrivit producătorului, s-a stabilit un record de timp de producție pentru o mașină de lux chineză, fiind necesare doar aproximativ 200 de zile. După 175 de zile pe piață, numărul comenzilor a depășit 18.000 de unități, iar lunar s-au livrat până acum peste […] Articolul (foto/video) Actorul Jet Li a primit al 10000-lea sedan Maextro S800 apare prima dată în Autoblog.md.
15 decembrie 2025
18:20
(video) No comment: Un șofer a așteptat noaptea și străzile mai libere pentru a-și pune în aplicare planul # Autoblog.md
”Spectacol” pe străzile capitalei. Pe timp de noapte, chiar prin centrul orașului, un concetățean s-a pornit să transporte cu forțele proprii o încărcătură mai neobișnuită. În loc să ia în arendă vreun microbuz, peste măsura normalului și-a încărcat la maximum automobilul, dar și remorca, cu baloți de paie. Unde intenționa să ajungă sau ce distanță […] Articolul (video) No comment: Un șofer a așteptat noaptea și străzile mai libere pentru a-și pune în aplicare planul apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
Câțiva producători chinezi au câștigat procese împotriva unor vloggeri pentru defăimare. Unul stă în arest # Autoblog.md
În China, mai multe procese intentate de producători auto împotriva vloggerilor și influencerilor care au răspândit informații false și defăimătoare s-au încheiat recent cu victorii pentru companii. BYD, Great Wall și Xpeng au obținut împreună compensații de aproximativ 2.3 milioane de yuani (circa 300.000 de euro). Iar într-unul dintre cazuri, autorul conținutului incriminat a fost […] Articolul Câțiva producători chinezi au câștigat procese împotriva unor vloggeri pentru defăimare. Unul stă în arest apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Volkswagen pregătește lansarea modelului ID. Polo, primul dintr-o serie de patru noi modele electrice în segmentele small car și compact. Acest vehicul electric compact, bazat pe conceptul ID.2all și dezvoltat pe platforma MEB+ îmbunătățită, marchează 50 de ani de la debutul primului Polo și introduce un nou limbaj de design „Pure Positive”. Dimensiuni și Spațiu […] Articolul (video) Volkswagen a dezvăluit specificațiile cheie ale noului Polo electric apare prima dată în Autoblog.md.
15:10
Marii producători auto germani înregistrează cel mai scăzut profit trimestrial din 2009 # Autoblog.md
Producătorii auto germani – Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz – au traversat în trimestrul al treilea al anului 2025 cea mai dificilă perioadă din ultimii 16 ani, conform unei analize realizate de firma de consultanță și audit EY. Profitul operațional (EBIT) al celor trei giganți a scăzut cu aproape 76%, ajungând la un total de doar […] Articolul Marii producători auto germani înregistrează cel mai scăzut profit trimestrial din 2009 apare prima dată în Autoblog.md.
14:40
Moldova: Prima ieftinire notabilă a unui litru de benzină 95 de la începutul sezonului rece # Autoblog.md
Tendința de reducere a prețurilor la carburanți se menține și în săptămâna curentă. Diminuările sunt determinate de evoluțiile descendente ale cotațiilor internaționale Platts, în special pe segmentul motorinei, potrivit ANRE. În particular, prețul unui litru de benzină 95 scade cu 12 bani, ultima dată o reducere cu peste 10 bani fiind văzută la mijloc de […] Articolul Moldova: Prima ieftinire notabilă a unui litru de benzină 95 de la începutul sezonului rece apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
Peugeot a chemat jurnaliștii să testeze noul sistem de direcție cu volan dreptunghiular # Autoblog.md
Compania Peugeot a început testele reale ale sistemului de direcție steer-by-wire (fără conexiune mecanică) combinat cu un volan denumit Hypersquare. Producătorul francez a construit un prototip funcțional bazat pe modelul 2008 și a invitat jurnaliști să conducă vehiculul. Sistemul este planificat să debuteze în producție de serie pe următoarea generație Peugeot 208, devenind astfel prima […] Articolul Peugeot a chemat jurnaliștii să testeze noul sistem de direcție cu volan dreptunghiular apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Grupul Volkswagen a început o nouă fază de testare în Wolfsburg cu vehiculul său de cercetare autonom Gen.Urban. După teste intensive în medii controlate, Gen.Urban poate acum circula autonom în traficul urban real. Proiectul de cercetare își propune să analizeze cum experimentează pasagerii călătoria într-un vehicul autonom fără volan tradițional sau pedale și ce cerințe […] Articolul VW a scos la teste o mașină fără volan și pedale apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
A doua generație Rolls-Royce Ghost nu mai este un automobil exclusiv în Moldova. Deja avem înmatriculate câteva unități, iar lista urmează a fi completată. În vama Leușeni se așteaptă perfectarea documentelor pentru importul unui alt sedan de lux. Imaginile care ne-au fost expediate de un martor ne arată un exemplar cu ampatament scurt, vopsit cel […] Articolul (foto/video) Rolls-Royce Ghost nu mai este un automobil exclusiv în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
(video) Cel mai mare centru de testare a siguranței din lume a fost inaugurat de Geely și a obținut instant cinci recorduri Guinness # Autoblog.md
Grupul chinez Geely Auto a inaugurat oficial, pe 12 decembrie 2025, Centrul Global de Siguranță All-Domain din Hangzhou Bay, provincia Zhejiang, China. Această platformă devine cel mai mare laborator de testare a siguranței auto la nivel mondial, cu o suprafață construită de 81.930,745 m², stabilind nu mai puțin de cinci recorduri mondiale Guinness simultan. Investiția […] Articolul (video) Cel mai mare centru de testare a siguranței din lume a fost inaugurat de Geely și a obținut instant cinci recorduri Guinness apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.