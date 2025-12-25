Crăciunul în jurul lumii. Destinații extraordinare, tradiții, obiceiuri

Acum 30 minute

Nicăieri nu este ca acasă în perioada sărbătorilor de iarnă. Cei mai aventuroși însă –..

Acum 2 ore

Crăciunul și Revelion sunt cele mai importante sărbători din an, încărcate de tradiții și semnificații...

Acum 4 ore

Mai mulţi creştini de rit ortodox sărbătoresc, astăzi, Naşterea Domnului, pe stil nou. Sărbătoarea Crăciunului..

Crăciunul este timpul perfect pentru a aduna amintiri frumoase împreună. Bucurați-vă de fiecare moment alături..

Acum 24 ore

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani..

Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, afirmă că consilierii PAS și PSRM nu vin intenționat..

Directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS) al USM, Profesorul universitar Victor Juc,..

Urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze..

Începând cu 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în..

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor..

Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie..

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată..

Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în..

În perioada 25 decembrie – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în..

Moldova Innovation Technology Park marchează opt ani de activitate care au schimbat fundamental traiectoria sectorului..

Agenția Servicii Publice informează că, începând cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru..

Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de..

Ieri

Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat..

Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare,..

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au..

Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” informează, că, la solicitarea călătorilor, în perioada sărbătorilor..

Vicepreședintele Parlamentului din partea PSRM, Vlad Batrîncea, deputatele PSRM Alla Pilipețcaia și Alla Darovannaia au..

La moment, într-o localitate din Anenii Noi, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală într-un dosar..

Pe 23 decembrie 2015, Maia Sandu anunța crearea unei noi mișcări politice – În PAS..

Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la..

Interviu cu Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, Tatiana Șevciuc Care este rolul Curții..

Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, un pachet..

Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în..

Ministerul Sănătății informează că, de la 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din..

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, în cadrul..

Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese..

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor..

La data de 23 decembrie 2025, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor, a fost..

Astăzi a avut loc un briefing susținut de președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor..

Naționala Moldovei va termina anul pe locul 158 în clasamentul FIFA, dat publicităţii luni, 22..

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, spune că a inițiat un proces de analiză..

Deputatul Radu Marian a acceptat provocarea colegei sale de partid Doina Gherman și a mers..

Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a sesizat Procuratura Generală cerând examinarea, în ordinea art. 274 din Codul..

Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a înregistrat un proiect de amendament la bugetul asigurărilor medicale pentru..

Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de..

Primăria Chișinău informează că, în perioada: 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi..

Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul..

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19..

Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat schimbări de cadre. Daniel Rotaru a fost numit secretar..

Noul model de permis de conducere este elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare..

Interviu cu Mircea Baciu, CEO al Grupului de companii „Almigor” (reţeaua de magazine „Bomba” Domnule..

Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”,..

Mai mult de 2 zile în urmă