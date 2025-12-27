(VIDEO) Giorgiana Edel revine cu piesa și videoclipul „Când soarele răsare”
Oficial.md, 27 decembrie 2025 18:20
Artista Giorgiana Edel, originară din apropiere de Botoșani și stabilită în prezent la Viena, lansează..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum o oră
18:20
Artista Giorgiana Edel, originară din apropiere de Botoșani și stabilită în prezent la Viena, lansează..
Acum 8 ore
12:00
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete..
11:40
Ion Ceban: Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS # Oficial.md
Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS. Amalgamarea..
11:30
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", și-a amintit că, 1 an în urmă, a..
Ieri
14:40
Zinaida Greceanîi și Petru Burduja au prezentat inițiativele PSRM în domeniul politicii bugetar-fiscale # Oficial.md
Deputații fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi și Petru Burduja, au prezentat în cadrul briefingului de astăzi..
14:40
În contextul pronunțǎrii sentinței de astǎzi, prin care Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12..
14:40
În perioada sărbătorilor, când consumul de energie electrică și gaze naturale crește, SA Energocom încurajează..
14:40
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 26-27 decembrie, în regiunile de nord și..
13:00
În pragul sărbătorilor de iarnă copiii scriu scrisori cu dorințele lor. 101 astfel de mesaje..
12:50
De la furt de spumant la fals în declarații: tânăr, condamnat pentru un șir de infracțiuni # Oficial.md
Procuratura municipiul Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de..
12:50
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 27 – 28 decembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
12:40
În perioada 24–25 decembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în comun cu Ministerul..
12:30
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității sintagmei..
12:30
MEC propune spre consultări publice proiectul de hotărâre privind constituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul Universității Tehnice a Moldovei # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea consultărilor publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern..
12:30
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat cu succes cursa de testare a..
12:00
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea..
11:20
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), acuză vânătoare deschisă asupra primarilor și..
10:20
Procuratura UTA Găgăuzia anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat în vârstă..
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Până ce sosesc invitații, te poți cufunda în canapea urmărind un film de sezon. Ai..
10:10
Nicăieri nu este ca acasă în perioada sărbătorilor de iarnă. Cei mai aventuroși însă –..
09:10
Crăciunul și Revelion sunt cele mai importante sărbători din an, încărcate de tradiții și semnificații...
08:10
Mai mulţi creştini de rit ortodox sărbătoresc, astăzi, Naşterea Domnului, pe stil nou. Sărbătoarea Crăciunului..
07:10
Crăciunul este timpul perfect pentru a aduna amintiri frumoase împreună. Bucurați-vă de fiecare moment alături..
24 decembrie 2025
15:50
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani..
13:20
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, afirmă că consilierii PAS și PSRM nu vin intenționat..
13:20
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice devine partener într-un proiect internațional de cercetare de rezonanță # Oficial.md
Directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS) al USM, Profesorul universitar Victor Juc,..
12:30
Tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent – condamnată la 5 ani închisoare # Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze..
12:20
Începând cu 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în..
12:00
Deficiențe în gestionarea proiectelor și a finanțelor Fondului Național pentru Mediu urmare a auditului CCRM # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor..
11:50
400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou # Oficial.md
Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie..
11:50
Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată..
11:50
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în..
11:40
În perioada 25 decembrie – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în..
11:30
Moldova Innovation Technology Park marchează opt ani de activitate care au schimbat fundamental traiectoria sectorului..
10:50
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru..
10:40
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de..
10:30
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel # Oficial.md
Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat..
10:20
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru..
10:10
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare,..
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au..
09:50
Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” informează, că, la solicitarea călătorilor, în perioada sărbătorilor..
09:50
PSRM: Bugetul pentru anul 2026 nu răspunde intereselor teritoriilor și accentuează subfinanțarea acestora # Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului din partea PSRM, Vlad Batrîncea, deputatele PSRM Alla Pilipețcaia și Alla Darovannaia au..
23 decembrie 2025
16:00
La moment, într-o localitate din Anenii Noi, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală într-un dosar..
16:00
Pe 23 decembrie 2015, Maia Sandu anunța crearea unei noi mișcări politice – În PAS..
16:00
Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la..
15:40
(INTERVIU) Tatiana Șevciuc, președinta Curții de Conturi: Auditul public extern – un pilon esențial al unei democrații moderne # Oficial.md
Interviu cu Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, Tatiana Șevciuc Care este rolul Curții..
15:20
Guvernul a aprobat un pachet amplu de 14 proiecte de Hotărâre pentru organizarea eficientă și modernizarea serviciilor sociale # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, un pachet..
15:10
Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne valabil pentru cetățenii Republicii Moldova # Oficial.md
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în..
15:10
Asistența medicală antirabică devine mai accesibilă pentru populația din municipiul Chișinău # Oficial.md
Ministerul Sănătății informează că, de la 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din..
14:50
Maia Sandu, la Gala Olimpicilor 2025: „Celebrăm excelența – elevi care, prin pasiune și multă muncă, au dus drapelul și bunul renume al Republicii Moldova pe cele mai înalte podiumuri” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, în cadrul..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.