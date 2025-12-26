De la furt de spumant la fals în declarații: tânăr, condamnat pentru un șir de infracțiuni

Oficial.md, 26 decembrie 2025 12:50

Procuratura municipiul Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de..

• • •

