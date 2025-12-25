15 alimente care nu trebuie să-ți lipsească de Crăciun și Revelion!
Oficial.md, 25 decembrie 2025 09:10
Crăciunul și Revelion sunt cele mai importante sărbători din an, încărcate de tradiții și semnificații...
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
09:10
Crăciunul și Revelion sunt cele mai importante sărbători din an, încărcate de tradiții și semnificații...
Acum 2 ore
08:10
Mai mulţi creştini de rit ortodox sărbătoresc, astăzi, Naşterea Domnului, pe stil nou. Sărbătoarea Crăciunului..
Acum 4 ore
07:10
Crăciunul este timpul perfect pentru a aduna amintiri frumoase împreună. Bucurați-vă de fiecare moment alături..
Acum 24 ore
15:50
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani..
13:20
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, afirmă că consilierii PAS și PSRM nu vin intenționat..
13:20
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice devine partener într-un proiect internațional de cercetare de rezonanță # Oficial.md
Directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS) al USM, Profesorul universitar Victor Juc,..
12:30
Tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent – condamnată la 5 ani închisoare # Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze..
12:20
Începând cu 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în..
12:00
Deficiențe în gestionarea proiectelor și a finanțelor Fondului Național pentru Mediu urmare a auditului CCRM # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor..
11:50
400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou # Oficial.md
Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie..
11:50
Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată..
11:50
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în..
11:40
În perioada 25 decembrie – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în..
11:30
Moldova Innovation Technology Park marchează opt ani de activitate care au schimbat fundamental traiectoria sectorului..
10:50
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru..
10:40
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de..
10:30
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel # Oficial.md
Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat..
10:20
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru..
10:10
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare,..
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au..
09:50
Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” informează, că, la solicitarea călătorilor, în perioada sărbătorilor..
09:50
PSRM: Bugetul pentru anul 2026 nu răspunde intereselor teritoriilor și accentuează subfinanțarea acestora # Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului din partea PSRM, Vlad Batrîncea, deputatele PSRM Alla Pilipețcaia și Alla Darovannaia au..
Ieri
16:00
La moment, într-o localitate din Anenii Noi, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală într-un dosar..
16:00
Pe 23 decembrie 2015, Maia Sandu anunța crearea unei noi mișcări politice – În PAS..
16:00
Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la..
15:40
(INTERVIU) Tatiana Șevciuc, președinta Curții de Conturi: Auditul public extern – un pilon esențial al unei democrații moderne # Oficial.md
Interviu cu Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, Tatiana Șevciuc Care este rolul Curții..
15:20
Guvernul a aprobat un pachet amplu de 14 proiecte de Hotărâre pentru organizarea eficientă și modernizarea serviciilor sociale # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, un pachet..
15:10
Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne valabil pentru cetățenii Republicii Moldova # Oficial.md
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în..
15:10
Asistența medicală antirabică devine mai accesibilă pentru populația din municipiul Chișinău # Oficial.md
Ministerul Sănătății informează că, de la 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din..
14:50
Maia Sandu, la Gala Olimpicilor 2025: „Celebrăm excelența – elevi care, prin pasiune și multă muncă, au dus drapelul și bunul renume al Republicii Moldova pe cele mai înalte podiumuri” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, în cadrul..
14:10
Atenție la cumpărăturile de sărbători: ANSA oferă reguli stricte pentru alegerea alimentelor # Oficial.md
Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese..
14:00
Auditul Curții de Conturi privind conformitatea gestionării fondurilor publice în achizițiile centralizate din sănătate # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor..
14:00
La data de 23 decembrie 2025, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor, a fost..
13:50
PSRM propune soluții pentru asigurarea stabilității în capitală și votarea bugetului municipiului Chișinău # Oficial.md
Astăzi a avut loc un briefing susținut de președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor..
13:10
Naționala Moldovei va termina anul pe locul 158 în clasamentul FIFA, dat publicităţii luni, 22..
13:00
Discuții publice despre trasnportul de pasageri. Bolea: Propunerile aflate în discuție nu sunt decizii finale și nu favorizează interese înguste # Oficial.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, spune că a inițiat un proces de analiză..
13:00
Deputatul Radu Marian a acceptat provocarea colegei sale de partid Doina Gherman și a mers..
12:50
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a sesizat Procuratura Generală cu privire la achiziționarea gazelor naturale și păcurii în 2021-2024 # Oficial.md
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a sesizat Procuratura Generală cerând examinarea, în ordinea art. 274 din Codul..
12:50
PSRM cere înghețarea costului poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole # Oficial.md
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a înregistrat un proiect de amendament la bugetul asigurărilor medicale pentru..
12:50
Candidaturile a patru ambasadori ai Republicii Moldova, avizate de Comisia politică externă # Oficial.md
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de..
12:50
Primăria Chișinău informează că, în perioada: 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi..
12:40
Guvernul a aprobat Regulamentul sistemului informațional „Registrul denumirilor geografice” # Oficial.md
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul..
12:40
Un tânăr de doar 19 ani, condamnat penal. S-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19..
11:10
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat schimbări de cadre. Daniel Rotaru a fost numit secretar..
11:00
Noul model de permis de conducere este elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare..
10:50
(INTERVIU) Mircea Baciu: Avem o strategie de dezvoltare clară, pe care o implementăm consecvent, iar rezultatele sunt pe măsură # Oficial.md
Interviu cu Mircea Baciu, CEO al Grupului de companii „Almigor” (reţeaua de magazine „Bomba” Domnule..
10:40
Irina Vlah: Sincere felicitări Găgăuzia! Sincere felicitări Republica Moldova! Avem un viitor comun şi pentru ca acesta să fie unul frumos trebuie să muncim împreună! # Oficial.md
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”,..
10:30
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința..
10:20
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în..
10:20
Președintele Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare tratează cu nepăsare semnalele venite..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.