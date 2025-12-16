Primul model de cooperare care integrează producătorii mici de struguri de masă și un exportator în lanțul de aprovizionare pentru piața UE

09:10

Pe 4 și 5 decembrie, Chișinăul devine din nou capitala vinului de calitate odată cu desfășurarea Wine of Moldova Contest 2025, competiția care, de peste un deceniu, funcționează ca un adevărat barometru al industriei vitivinicole din Republica Moldova. La ediția din acest an participă 63 de crame cu 340 de probe, evaluate de un juriu format din 25 de experți recunoscuți din țară și din străinătate.