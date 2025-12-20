Iurie Rija: Prețurile la rapiță în R. Moldova, situația 20.12.2025
Agrobook, 20 decembrie 2025 14:40
Pe segmentul oleaginoaselor, rapița confirmă aceeași dinamică de piață laterală, cu presiuni descendente vizibile atât la nivel european, cât și în Bazinul Mării Negre, cu impact direct asupra Republicii Moldova. Contractele futures pentru rapiță pe bursa Euronext–MATIF, cu scadența în februarie, au coborât recent la 469 de euro pe tonă, de la 485 de euro pe tonă. Corecția reflectă o ajustare clasică într-o piață caracterizată de o ofertă confortabilă și de un interes de cumpărare prudent. The post Iurie Rija: Prețurile la rapiță în R. Moldova, situația 20.12.2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
Piața orzului din Republica Moldova este caracterizată printr-un nivel de preț mai ridicat în raport cu grâul și o disponibilitate tot mai limitată a volumelor. Comparativ cu luna noiembrie 2025, prețul orzului a înregistrat o creștere de 0,20 lei pe kilogram, evoluție care reflectă în principal reducerea ofertei interne. The post Iurie Rija: Prețurile orzului în R. Moldova, situația 20.12.2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
Porumbul rămâne una dintre cele mai stabile culturi din Bazinul Mării Negre, evoluția prețurilor fiind susținută mai mult de constrângeri de ofertă decât de o cerere accelerată. Exporturile mai slabe din Ucraina și ritmul lent de recoltare din regiune mențin interesul cumpărătorilor pentru porumbul de origine franceză. The post Iurie Rija: Prețurile porumbului în R. Moldova, situația 20.12.2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
Piața cerealelor din Bazinul Mării Negre traversează o fază de evoluție laterală, cu accente de slăbiciune, iar grâul este cultura care reflectă cel mai fidel situația globală de suprasaturare. În ultima lună, contractele de grâu pe bursa Euronext–MATIF s-au corectat de la 190 de euro pe tonă la 185 de euro pe tonă. The post Iurie Rija: Prețurile grâului în R. Moldova, situația 20.12.2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat examinarea și autorizarea tuturor cererilor depuse în cadrul Apelului VI, lansat conform Ordinului MAIA nr.124 din 24 iulie 2025, pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic. The post AIPA aprobă 103 mil. lei pentru plățile directe în sectorul zootehnic appeared first on AGROBOOK.MD.
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit astăzi cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Moldova, E.S. Dong Zhihua, pentru a discuta consolidarea și extinderea cooperării în sectorul agricol, considerat un pilon strategic pentru ambele țări. The post Fructe și vinuri moldovenești deschid uși pe piața chineză appeared first on AGROBOOK.MD.
Moldova și alte state din Comunitatea Energetică fac un pas decisiv spre piața energetică a UE # Agrobook
Miniștrii energiei din statele membre ale Comunității Energetice s-au reunit în cadrul Consiliului Ministerial pentru a discuta principalele priorități ale agendei energetice europene, inclusiv securitatea aprovizionării, integrarea piețelor, politicile climatice și protecția mediului. Reuniunea a reconfirmat alinierea strategică dintre Uniunea Europeană și Părțile Contractante în ceea ce privește viitorul energetic al Europei. The post Moldova și alte state din Comunitatea Energetică fac un pas decisiv spre piața energetică a UE appeared first on AGROBOOK.MD.
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) vor fi trimiși în concediu forțat în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie, perioadă în care vor primi doar 55% din salariu. Informația a fost confirmată pentru M1 de directorul CFM, Sergiu Cotelnic. The post Sute de angajați ai CFM vor fi trimiși în concediu tehnic de iarnă appeared first on AGROBOOK.MD.
Începând cu 19 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) deschide o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”, lansând în circuitul numismatic prima monedă din această serie„Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”. The post BNM pune în circulație o nouă monedă comemorativă appeared first on AGROBOOK.MD.
Agricultura va fi subvenționată pre-investițional: fermierii prezintă planul și primesc bani # Agrobook
Statul va renunța la subvențiile post-investiționale în agricultură și va introduce, începând cu anul 2026, un nou mecanism de sprijin bazat pe subvenții pre-investiționale. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, într-o emisiune televizată. Potrivit oficialului, datoriile statului față de fermieri pentru perioada 2024–2025 depășesc trei miliarde de lei. The post Agricultura va fi subvenționată pre-investițional: fermierii prezintă planul și primesc bani appeared first on AGROBOOK.MD.
Fondul Monetar Internațional (FMI) recunoaște progresele realizate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în consolidarea supravegherii sectorului financiar și a cadrului de gestionare a crizelor, potrivit Declarației de încheiere a misiunii FMI privind consultările prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, publicată la 17 decembrie 2025. The post FMI confirmă progresele Băncii Naționale a Moldovei în consolidarea sectorului financiar appeared first on AGROBOOK.MD.
Astăzi, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților sectorului și pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura concurență corectă, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele de dezvoltare. The post Investiții și sprijin pentru fermierii din industria zahărului appeared first on AGROBOOK.MD.
Prețurile practicate de producătorii industriali din Moldova au înregistrat o nouă creștere în noiembrie 2025, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Comparativ cu octombrie, acestea au urcat cu 0,1%, iar față de începutul anului majorarea a fost de 6,3%. În raport cu noiembrie 2024, creșterea se situează la 6,4%. The post Prețurile producției industriale din Moldova cresc appeared first on AGROBOOK.MD.
Datoriile pe care statul le are față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, o soluție analizată de autorități pentru a sprijini sectorul agricol și a facilita accesul producătorilor la finanțare bancară. Anunțul a fost făcut de ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că inițiativa aparține Ministerului Finanțelor și urmează să fie discutată atât cu fermierii, cât și cu instituțiile bancare The post Datoriile statului față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat appeared first on AGROBOOK.MD.
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) a prezentat, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ, rezultatele activității desfășurate în anul 2025 — primul an complet de funcționare al instituției — precum și prioritățile și direcțiile de acțiune planificate pentru anul 2026. The post CCAR raportează rezultatele din 2025 și direcțiile de dezvoltare pentru 2026 appeared first on AGROBOOK.MD.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 de kilograme de biscuiți de import, după ce analizele de laborator au indicat depășiri grave ale conținutului admis de acizi grași trans – substanțe recunoscute pentru efectele nocive asupra sănătății umane. The post 495 kg de biscuiți de import, interziși la vânzare appeared first on AGROBOOK.MD.
Marți, 16 decembrie, nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia și-au văzut eforturile recunoscute prin obținerea certificării internaționale GLOBALG.A.P. – un pas important pentru accesul lor pe piețele europene. The post Nouă producători din Cahul și Taraclia pătrund pe piața UE cu GLOBALG.A.P. appeared first on AGROBOOK.MD.
Asociația exportatorilor Agrocereale solicită, din nou, administrației Î.S. „Calea Ferată din Moldova” să inițieze un dialog constructiv privind ajustarea tarifelor pentru transportul cerealelor. The post Majorarea tarifelor pentru transportul feroviar al cerealelor soluție sau problemă appeared first on AGROBOOK.MD.
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează un serviciu digital privind Informația privind cursul oficial în format digital – un instrument modern care simplifică accesul persoanelor fizice și juridice la informații de interes public privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, stabilit de BNM în raport cu valutele străine. The post BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic appeared first on AGROBOOK.MD.
Stațiune modernă de instruire practică, inaugurată la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi # Agrobook
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de condiții moderne de instruire practică, după ce în cadrul instituției a fost construită o stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole. The post Stațiune modernă de instruire practică, inaugurată la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi appeared first on AGROBOOK.MD.
Iurie Rija: Exporturile de orz ale Republicii Moldova revin pe trend ascendent în sezonul 2025 # Agrobook
Exporturile de orz ale Republicii Moldova din perioada iulie–noiembrie 2025 subliniază o revenire atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, după un sezon precedent mai modest. În primele cinci luni ale sezonului curent, Moldova a exportat 123,8 mii tone de orz, un volum comparabil cu cel din sezonul 2022–2023 și cu 18.3% peste nivelul din 2023–2024, când livrările externe s-au limitat la 104,6 mii tone. The post Iurie Rija: Exporturile de orz ale Republicii Moldova revin pe trend ascendent în sezonul 2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
Primul model de cooperare care integrează producătorii mici de struguri de masă și un exportator în lanțul de aprovizionare pentru piața UE # Agrobook
Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au primit marți, 16 decembrie, certificarea GLOBALG.A.P., în cadrul unei ceremonii oficiale organizate de Asociația Moldova Fruct, cu susținerea Elveției și a organizației Helvetas Moldova. The post Primul model de cooperare care integrează producătorii mici de struguri de masă și un exportator în lanțul de aprovizionare pentru piața UE appeared first on AGROBOOK.MD.
Palatul Republicii a găzduit vineri seara cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, ediția de iarnă marcând finalul unui an deosebit de important pentru industria vitivinicolă. Evenimentul a reunit producători, specialiști și parteneri ai sectorului, accentul fiind pus pe rezultate, calitate și continuitate. The post Vernisajul Vinului 2025: Vinul Moldovei strălucește pe plan internațional appeared first on AGROBOOK.MD.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și nimicirea unui lot de 3400 de kilograme de ardei proaspăt de import, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. The post 3400 kg de ardei importat, distruse de ANSA din cauza pesticidelor appeared first on AGROBOOK.MD.
Statul majorează bugetul pentru sănătate și medicamente compensate în 2026, prima de asigurare rămâne neschimbată # Agrobook
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026, care prevede creșterea bugetului sistemului medical și majorarea fondurilor pentru medicamente compensate, menținând, în același timp, nivelul primei de asigurare medicală. The post Statul majorează bugetul pentru sănătate și medicamente compensate în 2026, prima de asigurare rămâne neschimbată appeared first on AGROBOOK.MD.
BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Agrobook
Începând cu 16 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), una dintre cele mai importante platforme de cooperare între autoritățile de supraveghere bancară din regiune. The post BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est appeared first on AGROBOOK.MD.
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026, analizate pentru perioada iulie–noiembrie 2025, se mențin sub media ultimilor cinci ani, iar datele disponibile conturează, încă de la început, perspectiva unui sezon sub randament din punct de vedere al producției și al volumelor destinate exportului. În intervalul analizat, din Republica Moldova au fost exportate 50,5 mii tone de porumb, la un preț mediu de 4,06 lei per kilogram. The post Iurie Rija: exporturile de porumb sub nivelul mediu appeared first on AGROBOOK.MD.
Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone # Agrobook
Mai multe organizații de mediu, experți(e) și cercetători(oare) au transmis o petiție colectivă către Președinția Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032. Autorii petiției avertizează asupra predominării tot mai accentuate a plantațiilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) în acțiunile de […] The post Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone appeared first on AGROBOOK.MD.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică # Agrobook
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la masa rotundă cu tema „Recovery and resilience at local level” (Politici de redresare și reziliență la nivel local), organizată de Academia de Studii Economice din București și German Marshall Fund, în cadrul proiectului PEPER: Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in collaborative development and local resilience. Projections for Romania and Moldova. The post Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică appeared first on Cele mai noi știri din agricultură.
În perioada 8–12 decembrie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a găzduit o misiune Twinning axată pe „Sprijin pentru modernizarea strategiei și politicii IT”. Experta din Estonia, prezentă în cadrul misiunii, a oferit recomandări tehnice și instituționale menite să consolideze capacitățile digitale ale Agenției și să optimizeze administrarea fondurilor de subvenționare pentru agricultori. The post AIPA își întărește capacitățile digitale cu ajutor UE appeared first on Opinia are valoare.
ANSA reține și distruge un lot de 7,5 tone de mărar importat cu pesticide peste limitele admise # Agrobook
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și ulterior distrugerea unui lot de 7.500 kg de mărar proaspăt importat, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea de aproape zece ori a limitei maxime admise (LMA) pentru reziduuri de pesticid Penconazol, un risc potențial pentru sănătatea consumatorilor. The post ANSA reține și distruge un lot de 7,5 tone de mărar importat cu pesticide peste limitele admise appeared first on Opinia are valoare.
Republica Moldova și Republica Macedonia de Nord consolidează cooperarea în parcursul european, cu accent pe sectorul vitivinicol # Agrobook
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu Cvetan Tripunovski, ministrul Agriculturii, Silviculturii și Economiei Apelor din Republica Macedonia de Nord, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. The post Republica Moldova și Republica Macedonia de Nord consolidează cooperarea în parcursul european, cu accent pe sectorul vitivinicol appeared first on Opinia are valoare.
Cetățenii Republicii Moldova care au depus în noiembrie cereri pentru obținerea compensațiilor la energie pot afla de astăzi dacă au fost incluși în lista beneficiarilor și care este valoarea ajutorului. Informațiile sunt disponibile în „cabinetul personal” de pe platforma compensatii.gov.md. The post Cetățenii moldoveni pot verifica de astăzi dacă primesc compensații pentru energie appeared first on Opinia are valoare.
Iurie Rija: Rapița confirmă sezonul istoric 2025–2026: Republica Moldova devine al doilea cel mai mare exportator în Uniunea Europeană # Agrobook
Sezonul de export al rapiței 2025–2026 s-a dovedit a fi, similar cu cel al altei oleaginoase strategice — floarea-soarelui — cel mai bun sezon istoric înregistrat vreodată pentru Republica Moldova. Rapița, în mod special, a înregistrat o ascensiune pronunțată, atingând volume și valori care depășesc orice precedent statistic cunoscut. The post Iurie Rija: Rapița confirmă sezonul istoric 2025–2026: Republica Moldova devine al doilea cel mai mare exportator în Uniunea Europeană appeared first on Opinia are valoare.
Măsurile de politică monetară ale BNM își produc efectul: rata dobănzii de referință și facilitățile permanente sunt reduse # Agrobook
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, cu vot unanim, reducerea ratei de referință aplicate la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, de la nivelul de 6,00 la 5,00 la sută anual. The post Măsurile de politică monetară ale BNM își produc efectul: rata dobănzii de referință și facilitățile permanente sunt reduse appeared first on Opinia are valoare.
Cu depozitele pline, producătorii de zahăr anunță că ieftinesc zahărul produs în Moldova. Deși sfecla de zahăr se recoltează greu, zahăr avem suficient pentru toată țara, dau asigurări aceștia, care afirmă că prețurile mai mici la zahăr sunt primele efecte ale protejării pieței. The post Zahărul moldovenesc se ieftinește, iar economia crește când producem acasă appeared first on Opinia are valoare.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat distrugerea unui lot de margarină în cantitate de 10.720 kg, după ce analizele de laborator au depistat depășirea semnificativă a nivelurilor admise pentru contaminantul 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii săi cu acizi grași. Lotul analizat a prezentat valori de 6.900 + 1.700 µg/kg, comparativ cu limita maximă legală de 2.500 µg/kg. The post ANSA retrage de pe piață un lot de margarină contaminată cu 3-MCPD appeared first on Opinia are valoare.
Iurie Rija: Analiza răspunsului CFM privind politica tarifară și situația operațională – între eroare managerială și realitate economică # Agrobook
Asociația Agrocereale a analizat răspunsul oferit de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și constată cu îngrijorare persistența unei abordări opace și a unei confuzii fundamentale între costul contabil mediu și strategia comercială de piață. În loc de soluții pentru revitalizarea sectorului, primim justificări pentru un declin accelerat. Mai jos detaliem argumentele economice și comparative care demonstrează necesitatea unei schimbări urgente de paradigmă. The post Iurie Rija: Analiza răspunsului CFM privind politica tarifară și situația operațională – între eroare managerială și realitate economică appeared first on Opinia are valoare.
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova înregistrează, în sezonul 2025–2026, primele semnale de revenire după prăbușirea din anul precedent, însă nivelurile rămân încă mult sub potențialul atins în anii de vârf ai industriei de procesare. The post Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova, iulie- noiembrie 2025 appeared first on Opinia are valoare.
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la evenimentul dedicat prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) la nivel național. Reuniunea, organizată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu sprijinul Consiliul Europei, a întrunit reprezentanți ai instituțiilor naționale, partenerilor internaționali și sectorului financiar. The post Prezentarea Raportului național privind spălarea banilor și finanțarea terorismului appeared first on Opinia are valoare.
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru a analiza rezultatele obținute prin valorificarea asistenței financiare și tehnice oferite în cadrul Proiectului Competitivității pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii (MSME). Discuțiile au vizat eficiența investițiilor realizate și modul în care acestea au contribuit la consolidarea capacităților operaționale ale instituției. The post Banca Mondială și ANSA accelerează modernizarea siguranței alimentare appeared first on Opinia are valoare.
Circa 200 de fermieri au organizat un protest „preventiv” în fața clădirii Guvernului, la inițiativa agricultorilor din sudul țării. Participanții au avertizat că, în cazul în care autoritățile nu vor reacționa la solicitările lor, sunt pregătiți pentru acțiuni de amploare, inclusiv proteste regionale cu tehnică agricolă și posibile blocaje ale unor trasee și puncte vamale. The post Criza din agricultură scoate fermierii în fața Guvernului appeared first on Opinia are valoare.
Republica Moldova a apelat recent la energia de avarie, achiziționată de Moldelectrica, însă această energie nu se cumpără în mod obișnuit de pe piață. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, explică: The post Curentul s-ar putea scumpi: Junghietu explică de ce appeared first on Opinia are valoare.
Sezonul agricol 2025–2026, cu referire directă la perioada iulie–noiembrie 2025, se evidențiază ca cel mai bun sezon istoric înregistrat vreodată la capitolul exporturilor de floarea-soarelui din Republica Moldova. Intervalul august–noiembrie 2025 a reușit să depășească inclusiv sezonul anterior, considerat până de curând sezon-record. The post Exportul de floarea-soarelui din R. Moldova, august- noiembrie 2025 appeared first on Opinia are valoare.
Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) a avut loc astăzi la Chișinău, fiind organizată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Evenimentul a reunit fermieri, reprezentanți ai autorităților și organizațiilor internaționale, pentru a discuta politicile publice și oportunitățile de dezvoltare a infrastructurii de irigare în Republica Moldova. The post Modernizarea irigațiilor discutată la cea de-a X-a ediție a Conferinței AUAI appeared first on Opinia are valoare.
În perioada 8–10 decembrie 2025, delegația Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), condusă de directorul general Radu Musteața, participă la reuniunea trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova, găzduită de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a României. Evenimentul reprezintă un nou pas în consolidarea cooperării regionale în domeniul siguranței alimentelor și al sănătății animalelor. The post Siguranța alimentelor în centrul dialogului România–Ucraina–Moldova appeared first on Opinia are valoare.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), în valoare totală de 8,10 milioane de lei. The post Subvențiile pentru noiembrie 2025, autorizate de AIPA appeared first on Opinia are valoare.
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei. Pe 5 decembrie a avut loc inaugurarea postului de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, unde infrastructura de intervenție a fost modernizată, iar echipa locală beneficiază acum de condiții mai bune. The post Nouă posturi de pompieri au fost renovate cu suportul Uniunii Europene appeared first on Opinia are valoare.
Молдавский рынок шин и покрышек демонстрирует устойчивую динамику, отражающую общее состояние автомобильного парка страны и транспортной инфраструктуры. За анализируемый период с января 2024 года по ноябрь 2025 года в республику было ввезено более 2,1 млн единиц шинной продукции на общую сумму 2,17 млрд леев. The post Динамика импорта шин в Молдову: обзор торговли за 2024–2025 гг. appeared first on Opinia are valoare.
