Iurie Rija: Exporturile de grâu din Republica Moldova în iulie- noiembrie 2025

În satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă, brânza nu este doar un produs alimentar, ci o parte din identitatea locală. De generații întregi, familiile din această localitate au crescut ovine și au transformat laptele în brânzeturi, iar tradiția este dusă mai departe astăzi de oameni ca Alexandru Caraman, proprietarul unei stâne din sat și continuator al unei meserii moștenite din tată în fiu.