495 kg de biscuiți de import, interziși la vânzare

La începutul lunii decembrie, aproape jumătate din sfecla de zahăr rămânea încă în pământ. În zona Sudzucker Moldova, procentul era de 40%, iar în zona Moldova Zahăr ajungea până la 60-70%. Jacek Ludwiczak, șeful departamentului tehnic al companiei, spune că fabrica de zahăr din Cupcini a trebuit să oprească producția încă de la mijlocul lunii noiembrie, pentru că vremea nu a ținut cu ei și recoltarea a devenit imposibilă.