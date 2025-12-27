11:00

Poliția Națională ar fi încercat să mușamalizeze incidentul cu împușcăturile de la Inspectoratul Centru din Chișinău, inclusiv să ascundă probe și numărul adevărat de gloanțe trase. Este acuzația liderului Partidului Schimbării, avocatul Ștefan Gligor, care precizează că polițistul scandalagiu, fiind beat, ar fi golit două încărcătoare ale armei personale, în timp ce autoritățile susțin că […]