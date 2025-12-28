Sala Palatului Național, arhiplină la concertul de sărbători al lui Vali Boghean
TVR Moldova, 28 decembrie 2025 19:10
Sala Palatului Național din Chișinău a fost arhiplină aseară, la tradiţionalul concert de sărbători susținut de Vali Boghean. Cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, îndrăgitul solist și-a delectat și de această dată publicul cu piese mai noi şi mai vechi din repertoriul său. Anul acesta, concertul a avut o notă aparte, Vali Boghean a urcat pe scenă alături de Orchestra Municipală "Camerata Chișinău", sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum o oră
19:10
Sala Palatului Național din Chișinău a fost arhiplină aseară, la tradiţionalul concert de sărbători susținut de Vali Boghean. Cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, îndrăgitul solist și-a delectat și de această dată publicul cu piese mai noi şi mai vechi din repertoriul său. Anul acesta, concertul a avut o notă aparte, Vali Boghean a urcat pe scenă alături de Orchestra Municipală "Camerata Chișinău", sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru.
Acum 2 ore
18:40
În perioada sărbătorilor de iarnă suntem obişnuiţi să avem în case un brăduţ, dar iubitorii de flori proaspete se pot bucura acum şi de lalele, prin efortul unui cultivator din raionul Ialoveni. În serele lui Gheorghe Tonu, din Bardar, au înflorit deja primele lalele din acest sezon rece. Bărbatul spune că, de câţiva ani, cultivă bulbii mai devreme pentru a avea flori de Crăciun şi Revelion. El foloseşte o tehnologie modernă de creştere a florilor, mult mai eficientă.
18:40
Atenție, șoferi! Ninsoarea îngreunează traficul pe traseul M-1, în apropiere de Condrița și Lozova # TVR Moldova
Traseul M-1 (km74) în adiacentul localităților Condrița și Lozova, din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare se circulă cu dificultate.
18:30
Zeci de Crăciuniţe şi Moş Crăciuni au putut fi văzuţi astăzi alergând prin parcurile şi pe străzile Chişinăului, spre încântarea trecătorilor mari şi mici. Această cursă inedită de 10 kilometri a fost, de fapt, ultimul antrenament al alergătorilor din acest an. Prilej cu care atleţii, profesionişti şi amatori, au împărţit bomboane tuturor celor pe care i-au întâlnit pe traseu.
18:10
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia care-i poartă numele.
18:10
Ninsori și viscol în țările scandinave: doi morți, zeci de mii de locuințe fără curent electric # TVR Moldova
Norvegia, Suedia și Finlanda se confruntă cu o furtună violentă de zăpadă. Două persoane și-au pierdut viața în Suedia din cauza vremii nefavorabile. Traficul rutier și aerian a fost perturbat, iar zeci de mii de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică. Institutul meteorologic suedez a emis avertizări de vânt puternic pentru o mare parte din nordul Suediei, în timp ce furtuna Johannes lovea ţara.
Acum 4 ore
17:10
Ultima dată când am avut o lansare epică a lui Christopher Nolan în 2023, Oppenheimer – împreună cu Barbie – a adus cinematografiei un uriaș plus de audiență. Ar putea The Odyssey al lui Nolan, împreună cu una sau două alte lansări din 2026, să producă un rezultat similar?
16:30
Primăria Chișinău a publicat programul concertului pentru seara de revelion din Piața Marii Adunări Naționale.
Acum 6 ore
14:50
Postul vamal de tip debarcader "Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea, din cauza rafalelor violente de vânt.
Acum 8 ore
13:40
În 2026, Statele Unite ale Americii vor celebra 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Evenimentul va fi marcat încă din primele minute ale noului an în Times Square din New York. În premieră, celebra sferă de cristal care marchează trecerea dintre ani se mișcă odată în plus, luminată în culorile steagului american, informează TVR Info.
12:10
MAI: Situația operativă la nivel național rămâne stabilă, în pofida vântului și condițiilor meteo # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Interne anunță că situația operativă la nivel național se menține sub control, în urma intensificărilor de vânt din ultimele ore. În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit pentru înlăturarea arborilor căzuți, iar autoritățile vin cu recomandări pentru populație, inclusiv în contextul înghețului, traficului rutier și fluxului sporit la frontieră.
12:10
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia care-i poartă numele.
Acum 12 ore
11:40
Volodimir Zelenski, susţinut de europeni şi Canada înainte de întâlnirea cu Donald Trump # TVR Moldova
Președintele Ucrainei este pe continentul nord-american și va avea discuții astăzi, în Florida, cu președintele Donald Trump despre planul de pace. Sunt negocieri care pot fi decisive pentru soarta războiului. Discuțiile au loc după mai multe întâlniri în care s-au pus pe hârtie variante de încetare a conflictului, inclusiv o cedare de teritorii din partea Ucrainei.
11:40
Șeful unei organizații neguvernamentale din Sankt Petersburg, „Centrul ruso-moldovenesc pentru prietenie și cooperare”, Dmitri Sorokin, a publicat un videoclip în care a rostit un toast pentru ocuparea Odesei de către armata rusă și Moldovei: „Împreună cu Moldova, sub Rusia […] spre Moldova – prin Odesa”.
10:20
Doi tineri, în vârstă de 24 și 23 de ani, au murit într-un grav accident rutier produs pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău, după ce automobilul în care se aflau a lovit un vehicul de tip evacuator parcat pe marginea carosabilului.
10:10
Pe 28 decembrie 2025 salvatorii și pompierii din capitală au intervenit pe nivel sporit, după ce un incendiu a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor nr.19 din municipiul Chișinău.
09:40
Ninsori abundente în nord-estul SUA. Stare de urgență în New York, New Jersey și Connecticut # TVR Moldova
Ninsori abundente s-au abătut asupra nord-estului Statelor Unite. Intemperiile au afectat traficul rutier și aerian. Peste 30.000 de gospodării au rămas fără curent electric. Nici locuitorii din sudul Californiei nu au avut parte de un Crăciun liniștit. Aici, ploile au provocat inundații și alunecări de teren.
08:40
„Am asistat la minimum patru decese”. Vadim Pogorleţchi dezvăluie iadul închisorilor transnistrene # TVR Moldova
Militantul pentru drepturile omului din regiunea transnistreană, Vadim Pogorleţchi, spune că nu se simte în siguranţă şi se teme că ar putea fi răpit de miliţienii transnistreni. Declaraţia a fost făcută într-un interviu pentru TVR MOLDOVA. La mai bine de o lună de la eliberarea sa, bărbatul povesteşte detalii şocante despre condiţiile inumane de detenţie ilegală, în care s-a aflat timp de opt ani.
Acum 24 ore
20:10
Excelența științifică a Universității de Stat din Moldova trece din nou granițele țării. Profesorii și fizicienii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica au fost incluși, pentru al cincilea an la rând, în prestigiosul Top 2% mondial al celor mai influenți oameni de știință, realizat de Universitatea Stanford din SUA. Această recunoaștere confirmă impactul semnificativ al cercetărilor și contribuția pe care o aduc la dezvoltarea ştiinţei la nivel global.
Ieri
19:40
30 de ani de „Moldova-Concert”: peste 200 de artiști pe scena unui spectacol aniversar # TVR Moldova
„Moldova-Concert", una dintre cele mai importante instituții artistice ale Republicii Moldova, a sărbătorit 30 de ani de activitate printr-un spectacol aniversar care a adus pe aceeași scenă peste 200 de artiști consacrați. Renumite orchestre, ansambluri și interpreți din Republica Moldova au participat la acest grandios eveniment şi au celebrat valoarea, tradiția și continuitatea culturală. A fost o seară de excepție pentru public alături de instrumentiști, dirijori, interpreți și dansatori talentați.
19:10
Chișinăul, refugiu din calea războiului pentru ucraineni: zeci de pasageri au sosit din Kiev # TVR Moldova
Războiul brutal declanşat de Rusia ameninţă viaţa de zi cu zi a ucrainenilor, în special din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice şi zonelor rezidenţiale. Astăzi, trenul Kiev–Chișinău a adus aproape 100 de pasageri, mulți dintre ei veniţi în Republica Moldova pentru a scăpa, fie și pentru câteva zile, de ameninţarea rachetelor şi dronelor, de sunetul sirenelor de alarmă, de frig, de întreruperile de curent şi de apă. Pentru ei, Chișinăul este o oază de liniște şi siguranţă, în zilele de sărbători.
18:50
Carambol pe o autostradă din Japonia. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoţional.
18:40
Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se aflau a derapat pe șoseaua alunecoasă, s-a răsturnat și s-a izbit de un copac de pe margine. De altfel, temperaturile scăzute de noaptea trecută au creat probleme pe drumurile din toată ţara. Şoferii s-au plâns că, pe unele porţiuni de şosea, nu s-a intervenit deloc şi nu s-a putut circula, din cauza poleiului. Reprezentanţii Administraţiei de Stat a Drumurilor spun, însă, că au făcut eforturi pentru ca traficul să se desfăşoare în siguranţă.
17:10
SUA au început colectare de date biometrice de la cetățenii străini la intrare și ieșire # TVR Moldova
Autorităţile americane au început de vineri să fotografieze toţi străinii şi să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea şi ieşirea din ţară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), informează TVR Info.
16:10
Un BMW a derapat la Ceadîr-Lunga: un tânăr a murit, doi pasageri răniți au ajuns la spital # TVR Moldova
Astăzi, Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier cu victime pe traseul Baurci–Ceadîr-Lunga.
15:20
Mandat INTERPOL pe numele lui Vlad Filat: „Nu mă eschivez de la nicio procedură legală” # TVR Moldova
Vlad Filat a fost dat în urmărire internațională, după ce a fost condamnat de o instanţă franceză într-un dosar de corupție legat de Loteria Națională a Republicii Moldova. Pe numele fostului prim-ministru a fost emis un mandat de arestare de către Biroul INTERPOL din Paris, Franța. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției de la Chișinău. Într-o reacție pe Facebook, Filat spune că nu se eschivează de la nicio procedură legală şi aminteşte că a atacat hotărârea instanţei, care nu poate fi executată până la o decizie finală.
14:30
Premieră la Institutul Oncologic: o pacientă cu cancer, operată printr-o intervenție unică în RM # TVR Moldova
O pacientă în vârstă de 63 de ani, din municipiul Chișinău, diagnosticată cu o tumoare malignă la nivelul bazinului, apărută la aproximativ zece ani după tratamentul prin brahiterapie pentru cancer de col uterin, a beneficiat de o intervenție chirurgicală unică în Republica Moldova. Operația a fost realizată în premieră la Institutul Oncologic.
13:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în contextul temperaturilor scăzute din această noapte și a ninsorilor înregistrate în mai multe sectoare din centrul și nordul Republicii Moldova, echipele de drumari au intervenit pe drumurile naționale pentru patrulare și combaterea ghețușului.
12:30
Frumoasele tradiții românești vor dăinui, atâta timp cât le vom răspândi în lume. Un exemplu în acest sens este și Tatiana Miron, o conațională de-a noastră, stabilită la Londra, unde a fondat grupul pentru copii „Ciuboțica”.
12:30
Filat, urmărit de Franța, Constantinov – de Moldova, Plahotniuc rămâne în Penitenciarul 13 # TVR Moldova
Vladimir Filat a fost condamnat, împreună cu fosta sa soție, Sanda, în Franța, pentru fapte de corupție în perioada în care era prim-ministru. Vineri, fostul oficial moldovean a fost anunțat în urmărire internațională. Fostul președinte al legislativului de la Comrat a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz. Agenția Servicii Publice a scăpat de o penalitate de 100 de milioane de lei, care își are originea într-o schemă pusă pe picioare de Vladimir Plahotniuc. În dosarul în care acesta este judecat, în Frauda Bancară, oligarhul se plânge că nu mai poate aduce martori la audieri. Acestea sunt principalele știri ale săptămânii care se regăsesc în rubrica săptămânală TVR Bref.
11:30
Sportivii noștri ne fac să fim mândri, ducând faima R. Moldova în întreaga lume. Halterofilul Marin Robu vorbește despre anul 2025, un an încărcat de antrenamente, competiții și momente speciale alături de familie.
11:20
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional în urma unei solicitări inițiate pe 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris, potrivit Ziarului de Gardă, informație confirmată de Inspectoratul General al Poliției și pentru TVR Moldova. Constituția Republicii Moldova interzice predarea cetățenilor moldoveni altor state, a precizat Ministerul Justiției într-un răspuns emis anterior pentru TVR Moldova.
10:30
Cum a decis judecătorul Gorun încasarea ilegală a 790 de mil. de dolari și statul i-a rămas dator # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru l-a condamnat, pe 24 decembrie, pe fostul judecător Gheorghe Gorun pentru emiterea unei ordonanțe ilegale prin care au fost spălate prin sistemul bancar moldovenesc 790 de milioane de dolari. Cu toate acestea, el a scăpat de pedeapsă din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală. Și pentru că Gheorghe Gorun a scăpat de urmărirea penală pentru spălarea banilor, a obținut drept pagube morale din partea statului 350.000 de lei
10:10
Volodimir Zelenski afirmă că s-ar putea organiza un referendum pentru aprobarea planului de pace. Într-un interviu pentru publicaţia americana Axios, el a declarat că speră să agreeze cu Donald Trump, duminică, în Florida, forma finală a acordului de pace, scrie TVR Info.
09:20
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pe mai multe sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, fapt ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere, informează Poliția.
09:00
Kievul a fost ținta unui atac masiv cu rachete balistice în noaptea de 27 decembrie, după ce Rusia a lansat mai multe rachete hipersonice Kinzhal, rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei, au raportat canalele de monitorizare, scrie The Kyiv Independent.
26 decembrie 2025
22:40
În România, accident cu 11 autoturisme și 27 de persoane, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti # TVR Moldova
Un accident rutier în care au fost implicate 11 autoturisme şi în care se aflau 27 de persoane s-a produs, vineri, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti, în zona localităţii Optaşi Măgura, a informat Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit TVRINFO.RO.
22:10
În perioada sărbătorilor de iarnă creşte cu aproximativ 20% numărul micuţilor care ajung la cel mai mare spital de copii din Chişinău din cauza unor probleme gastro-intestinale după ce au mâncat alimente nepotrivite pentru vârsta lor. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi îi sfătuiesc pe părinţi să fie atenţi când vine vorba de hrana micuţilor pentru că sistemul lor digestiv este foarte sensibil la bacterii, toxine, grăsimi și substanțe noi. De aceea, sfaturile medicilor trebuie respectate cu stricteţe.
21:10
„Suntem satisfăcuţi”. Reacția victimei în dosarul lui Constantinov după pronunțarea sentinței # TVR Moldova
Vladimir Mincioglo, victimă în dosarul în care a fost condamnat fostul președinte al legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, se declară satisfăcut de decizia instanței. Conform deciziei judecătorești, Constantinov urmează să execute 12 ani de închisoare.
20:30
După ce a fost eliberat dintr-o închisoare din Tiraspol şi s-a refugiat pe malul drept, fostul deţinut politic, Vadim Pogorleţchi, spune că nu se simte în siguranţă şi se teme că ar putea fi răpit de miliţienii transnistreni. Declaraţia a fost făcută de Pogorleţchi într-un interviu în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA. La mai bine de o lună de la eliberarea sa, bărbatul povesteşte detalii şocante despre condiţiile inumane de detenţie ilegală, în care s-a aflat timp de opt ani.
20:00
În perioada sărbătorilor de iarnă creşte cu aproximativ 20% numărul micuţilor care ajung la cel mai mare spital de copii din Chişinău din cauza unor probleme gastro-intestinale după ce au mâncat alimente nepotrivite pentru vârsta lor. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi îi sfătuiesc pe părinţi să fie atenţi când vine vorba de hrana micuţilor pentru că sistemul lor digestiv este foarte sensibil la bacterii, toxine, grăsimi și substanțe noi. De aceea, sfaturile medicilor trebuie respectate cu stricteţe.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Hoții din locuințe, mai activi de sărbători: recomandările Poliției pentru prevenirea spargerilor # TVR Moldova
Hoţii din locuinţe nu au vacanţă. Potrivit poliţiei, în perioada sărbătorilor au loc cele mai multe spargeri, când răufăcătorii profită de lipsa proprietarilor. Cu ce recomandări vin oamenii legii, vedem în reportajul ce urmează.
18:50
A doua zi de Crăciun aduce magie în Chișinău: oameni din diaspora și turiști se bucură de sărbători # TVR Moldova
În a doua zi de Crăciun pe stil nou, mulți locuitori ai Chişinăului și turişti au ales să iasă la plimbare în centrul oraşului. Piața Marii Adunări Naționale și Orășelul de Crăciun au fost neîncăpătoare de familii cu copii, basarabeni veniți din diaspora și turiști, care s-au bucurat de luminițele festive, patinoar, căsuța lui Moș Crăciun, bucate tradiţionale și vin fiert.
18:10
Ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, s-a întâlnit cu Marco Rubio și soția sa # TVR Moldova
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu secretarul de Stat, Marco Rubio, și cu soția sa, Jeanette Rubio.
18:00
Oamenii legii au reținut trei persoane, cu vârste între 22 și 49 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii.
17:50
Astăzi, 26 decembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni.
17:40
După scandalul rectorilor, MEC lansează consultări pentru absorbția universității din Cahul de UTM # TVR Moldova
După scandalurile din mediul academic, Ministerul Educației și Cercetării a propus astăzi spre consultări publice proiectul de hotărâre privind procesul de absorție a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Potrivit documentului oficial, noul centru va funcționa ca o structură academică integrată în UTM, cu un rol regional clar și cu o autonomie universitară extinsă.
17:20
În urma unui deranjament la rețeaua de contact de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, circulația troleibuzelor a fost temporar perturbată, informează Regia Transport Electric.
17:10
Oamenii legii au destructurat o filieră internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei, cu arie de activitate infracțională pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova.
16:40
Ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, s-a întâlnit cu Senatorul Marco Rubio și soția sa # TVR Moldova
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat, Marco Rubio, și cu soția sa, Jeanette Rubio.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.