Mandat INTERPOL pe numele lui Vlad Filat: „Nu mă eschivez de la nicio procedură legală”

Vladimir Filat a fost condamnat, împreună cu fosta sa soție, Sanda, în Franța, pentru fapte de corupție în perioada în care era prim-ministru. Vineri, fostul oficial moldovean a fost anunțat în urmărire internațională. Fostul președinte al legislativului de la Comrat a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz. Agenția Servicii Publice a scăpat de o penalitate de 100 de milioane de lei, care își are originea într-o schemă pusă pe picioare de Vladimir Plahotniuc. În dosarul în care acesta este judecat, în Frauda Bancară, oligarhul se plânge că nu mai poate aduce martori la audieri. Acestea sunt principalele știri ale săptămânii care se regăsesc în rubrica săptămânală TVR Bref.