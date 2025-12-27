Atenție, șoferi! Polei și ghețuș pe mai multe drumuri din R. Moldova
TVR Moldova, 27 decembrie 2025
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pe mai multe sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, fapt ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere, informează Poliția.
Kievul a fost ținta unui atac masiv cu rachete balistice în noaptea de 27 decembrie, după ce Rusia a lansat mai multe rachete hipersonice Kinzhal, rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei, au raportat canalele de monitorizare, scrie The Kyiv Independent.
În România, accident cu 11 autoturisme și 27 de persoane, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti # TVR Moldova
Un accident rutier în care au fost implicate 11 autoturisme şi în care se aflau 27 de persoane s-a produs, vineri, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti, în zona localităţii Optaşi Măgura, a informat Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit TVRINFO.RO.
În perioada sărbătorilor de iarnă creşte cu aproximativ 20% numărul micuţilor care ajung la cel mai mare spital de copii din Chişinău din cauza unor probleme gastro-intestinale după ce au mâncat alimente nepotrivite pentru vârsta lor. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi îi sfătuiesc pe părinţi să fie atenţi când vine vorba de hrana micuţilor pentru că sistemul lor digestiv este foarte sensibil la bacterii, toxine, grăsimi și substanțe noi. De aceea, sfaturile medicilor trebuie respectate cu stricteţe.
„Suntem satisfăcuţi”. Reacția victimei în dosarul lui Constantinov după pronunțarea sentinței # TVR Moldova
Vladimir Mincioglo, victimă în dosarul în care a fost condamnat fostul președinte al legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, se declară satisfăcut de decizia instanței. Conform deciziei judecătorești, Constantinov urmează să execute 12 ani de închisoare.
După ce a fost eliberat dintr-o închisoare din Tiraspol şi s-a refugiat pe malul drept, fostul deţinut politic, Vadim Pogorleţchi, spune că nu se simte în siguranţă şi se teme că ar putea fi răpit de miliţienii transnistreni. Declaraţia a fost făcută de Pogorleţchi într-un interviu în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA. La mai bine de o lună de la eliberarea sa, bărbatul povesteşte detalii şocante despre condiţiile inumane de detenţie ilegală, în care s-a aflat timp de opt ani.
Hoții din locuințe, mai activi de sărbători: recomandările Poliției pentru prevenirea spargerilor # TVR Moldova
Hoţii din locuinţe nu au vacanţă. Potrivit poliţiei, în perioada sărbătorilor au loc cele mai multe spargeri, când răufăcătorii profită de lipsa proprietarilor. Cu ce recomandări vin oamenii legii, vedem în reportajul ce urmează.
A doua zi de Crăciun aduce magie în Chișinău: oameni din diaspora și turiști se bucură de sărbători # TVR Moldova
În a doua zi de Crăciun pe stil nou, mulți locuitori ai Chişinăului și turişti au ales să iasă la plimbare în centrul oraşului. Piața Marii Adunări Naționale și Orășelul de Crăciun au fost neîncăpătoare de familii cu copii, basarabeni veniți din diaspora și turiști, care s-au bucurat de luminițele festive, patinoar, căsuța lui Moș Crăciun, bucate tradiţionale și vin fiert.
Ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, s-a întâlnit cu Marco Rubio și soția sa # TVR Moldova
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu secretarul de Stat, Marco Rubio, și cu soția sa, Jeanette Rubio.
Oamenii legii au reținut trei persoane, cu vârste între 22 și 49 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii.
Astăzi, 26 decembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni.
După scandalul rectorilor, MEC lansează consultări pentru absorbția universității din Cahul de UTM # TVR Moldova
După scandalurile din mediul academic, Ministerul Educației și Cercetării a propus astăzi spre consultări publice proiectul de hotărâre privind procesul de absorție a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Potrivit documentului oficial, noul centru va funcționa ca o structură academică integrată în UTM, cu un rol regional clar și cu o autonomie universitară extinsă.
În urma unui deranjament la rețeaua de contact de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, circulația troleibuzelor a fost temporar perturbată, informează Regia Transport Electric.
Oamenii legii au destructurat o filieră internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei, cu arie de activitate infracțională pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova.
Ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, s-a întâlnit cu Senatorul Marco Rubio și soția sa # TVR Moldova
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat, Marco Rubio, și cu soția sa, Jeanette Rubio.
ASP: Rutele de examinare auto la proba practică din Chișinău, Bălți, Orhei și Ungheni – modificate # TVR Moldova
Agenția Servicii Publice informează cetățenii că au fost modificate unele rute de examinare la proba practică auto în mai multe localități din republică. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.
Poliția informează participanții la trafic că, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele porțiuni de drum s-au format depuneri de polei și gheață. Aceste condiții reduc considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului.
Hidrologii avertizează asupra formării gheții pe mai multe cursuri de apă din Republica Moldova după scăderea temperaturilor din următoarele zile.
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi pentru acest sfârșit de săptămână.
Constantinov, pe urmele lui Nesterovschi și Lozovan, în Transnistria? Răspunsul poliției # TVR Moldova
Poliția a inițiat un dosar de căutare în baza căruia fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constanstinov, urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău și a constatat promovarea evaluării de către magistrat. Stratan este candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ).
Opt cetățeni străini vor fi trimiși acasă și interziși în R. Moldova pentru muncă ilegală # TVR Moldova
Ofițerii de investigație ai Direcției regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au depistat, în această săptămână, opt cetățeni străini originari din Asia Centrală care desfășurau lucrări de construcție pe un șantier fără a deține acte permisive eliberate de autoritatea competentă pentru străini.
Un bărbat din Rezina a fost reținut; documente false și armă de foc, descoperite la domiciliu # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, originar din raionul Rezina, a fost reținut într-un dosar ce vizează falsificarea documentelor oficiale. De la domiciliul acestuia a fost ridicată și o armă de foc cu țeavă lisă, deținută ilegal, informează Poliția de Frontieră.
Doi bărbați, reținuți pentru șantaj după ce au cerut 100.000 de lei unui locuitor din Florești # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de șantaj. Potrivit anchetei, în perioada octombrie 2025 – prezent, doi bărbați ar fi cerut ilegal 100.000 de lei de la un bărbat de 58 de ani, invocând pretinse deficiențe la lucrări de săpare a unor fântâni, deși acestea ar fi fost executate integral și achitate conform înțelegerii.
Prima reacție a avocatului lui Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare: „Este nevinovat” # TVR Moldova
Victor Kîlcik, avocatul fostului preşedinte al Adunării Populare a autonomiei găgăuze, Dmitri Constantinov, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, a comentat decizia primei instanțe care l-a condamnat la 12 ani de închisoare pe Dmitri Constantinov, pentru abuz de putere și delapidare.
Doisprezece ani de închisoare pentru fostul președinte al legislativului de la Comrat, Constantinov # TVR Moldova
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, a fost condamnat vineri, 26 decembrie, în absență, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidare.
Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă începând de vineri, 26 decembrie, ora 14:00 și până luni, 29 decembrie, ora 17:00.
Două femei din Ucraina, reținute pentru trafic de droguri de circa 20 de milioane de lei # TVR Moldova
Oamenii legii anunță reținerea a două femei din Ucraina refugiate în Moldova după o captură de droguri de aproximativ 20 de milioane de lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă.
Un bărbat din Vulcănești, de 50 de ani, a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe trei ani, și amendă de aproape 180.000 de lei pentru că a încercat să incendieze sediul procuraturii locale.
În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1:05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, scrie TVR Info.
Forțele ruse au lansat atacuri asupra mai multor regiuni ale Ucrainei în ziua de Crăciun, 25 decembrie, lovind o piață din orașul Herson și o clădire rezidențială din Cernihiv. Potrivit autorităților locale, atacurile au provocat victime în rândul civililor și distrugeri semnificative ale infrastructurii.
Donații și moșteniri sub semnul întrebării: ANI a inițiat controlul averii unui fost ofițer SPPS # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii unui fost ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Sergiu Slusarenco, în urma unor suspiciuni legate de modul în care acesta și-ar fi declarat averea. Potrivit sesizării depuse la ANI, în perioada 2023–2025, Slusarenco ar fi devenit proprietarul mai multor bunuri imobile, dobândite prin contracte de donație și certificate de moștenire.
Astăzi, Constantinov, fost președinte al Adunării Populare de la Comrat, își află sentința # TVR Moldova
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, îşi va afla vineri, 26 decembrie, sentinţa după ce a fost judecat pentru abuz de putere și delapidare.
Multe dintre evenimentele sportive au fost puse pe pauză, de Crăciun. Atat sportivii cât şi echipele tehnice au profitat de această zi și au petrecut-o alături de familii. Ce-i drept, au fost și excepții.
Tradiții de Crăciun la Soroca: Festivalul „De urat v-am tot ura” adună colindători din tot raionul # TVR Moldova
Obiceiuri strămoşeşti de Crăciun, în centrul municipiului Soroca. Tradiţionalul festival de colinde intitulat "De urat v-am tot ura" a adunat, cu mic cu mare, promotori ai valorilor tradiționale din întregul raion. Evenimentul a debutat cu o paradă a măștilor.
Sărbătorile de iarnă sunt un bun prilej pentru cei din Diaspora de a se întoarce acasa. Pe Aeroportul Internațional "Eugen Doga" sosesc zilnic sute de basarabeni din Italia, Franţa, Germania sau Statele Unite pentru a fi alături de cei dragi.
Crăciun cu pensiuni pline la Orheiul Vechi: Bucate tradiționale și atmosferă autentică # TVR Moldova
Crăciunul la pensiuni înseamnă mai mult timp petrecut cu cei dragi și mai puține griji. La Orheiul Vechi, una dintre cele mai îndrăgite destinații turistice din Republica Moldova, oaspeții s-au bucurat de bucate tradiționale și peisaje pitorești, într-o atmosferă caldă și autentică, pregătită din timp de gazde. La pensiuni, aproape toate locurile de cazare au fost ocupate.
„Să ne deschidem larg porțile”. Oficiali moldoveni și diplomați străini, mesaje de felicitare # TVR Moldova
Oficiali din Republica Moldova şi diplomaţi străini, acreditaţi la Chişinău, au transmis mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ei au urat cetăţenilor fericire, sănătate și prosperitate.
Creștinii sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. Sărbătoarea Crăciunului marchează nașterea, acum mai bine de două mii de ani, a lui Hristos, și a reunit în lăcaşurile de cult zeci de credincioşi. Crăciunul este, în primul rând, o sărbătoare de suflet care a fost marcată prin rugăciune şi colind.
Final de sesiune parlamentară: Bugetul și proiecte de aliniere la UE - pe ordinea de zi # TVR Moldova
Deputații urmează să se întrunească luni, 29 decembrie, în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025.
Circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar, în Bulgaria, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia – Dermant a autostrăzii Hemus, anunță Ministerul Afacerilor de Externe de la București, potrivit tvrinfo.ro.
Suntem în sezonul petrecerilor corporative, iar în curând se apropie și Revelionul. Cu toții vrem să arătăm bine la aceste evenimente, iar ținutele pe care le alegem ne influențează mult aspectul.
Jumătatea de sud a României este sub cod galben de ninsori, viscol și polei până diseară la ora 20.00, potrivit tvrinfo.ro.
Cadou de Crăciun: un jucător din Arkansas a câștigat 1,8 miliarde de dolari la Powerball # TVR Moldova
Moş Crăciun i-a adus unui jucător la loto, din statul american Arkansas, 1,8 miliarde de dolari, scrie TVR Info.
În ajunul Nașterii Domnului, e mare forfotă prin gospodăriile de la sate. În localitatea Lozova, din raionul Strășeni, femeile respectă cu strictețe tradițiile acestei sărbători, pregătind colaci și crăciunei de pus la icoane sau pentru a-i dărui celor dragi, în semn de belșug și sănătate.
„Fie ca el să piară”. Zelenski a exprimat dorința ucrainenilor în discursul de Ajunul Crăciunului # TVR Moldova
Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind de credința tradițională conform căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pun o singură dorință, scrie kyivindependent.com.
Președintele României, Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: „Să fim mai buni și mai înțelepți” # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Crăciun, în care a subliniat semnificația Nașterii Domnului pentru creștini, numind-o „sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței”.
După săptămâni de discuții, Ucraina și SUA au pregătit un proiect al planului de pace revizuit pentru a pune capăt războiului la scară largă al Rusiei. Planul inițial în 28 de puncte, care a împins efectiv Ucraina spre capitulare, a fost reelaborat într-un proiect din 20 de puncte, pe care președintele Volodimir Zelenski l-a prezentat jurnaliștilor pe 23 decembrie pentru prima dată, potrivit kyivindependent.com.
