Atenție, șoferi! Polei și ghețuș pe mai multe drumuri din R. Moldova

În perioada sărbătorilor de iarnă creşte cu aproximativ 20% numărul micuţilor care ajung la cel mai mare spital de copii din Chişinău din cauza unor probleme gastro-intestinale după ce au mâncat alimente nepotrivite pentru vârsta lor. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi îi sfătuiesc pe părinţi să fie atenţi când vine vorba de hrana micuţilor pentru că sistemul lor digestiv este foarte sensibil la bacterii, toxine, grăsimi și substanțe noi. De aceea, sfaturile medicilor trebuie respectate cu stricteţe.