A doua zi de Crăciun aduce magie în Chișinău: oameni din diaspora și turiști se bucură de sărbători

08:30

Creștinii sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. Sărbătoarea Crăciunului marchează nașterea de acum mai bine de două mii de ani a lui Hristos. Astăzi, Crăciunul este sărbătorit de credincioșii care se conduc de calendarul gregorian. Crăciunul pe stil vechi va fi sărbătorit pe 7 ianuarie.