Accident cu 67 de mașini pe o autostradă din Japonia
TVR Moldova, 27 decembrie 2025 18:50
Carambol pe o autostradă din Japonia. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoţional.
Acum 30 minute
19:10
Chișinăul, refugiu din calea războiului pentru ucraineni: zeci de pasageri au sosit din Kiev # TVR Moldova
Războiul brutal declanşat de Rusia ameninţă viaţa de zi cu zi a ucrainenilor, în special din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice şi zonelor rezidenţiale. Astăzi, trenul Kiev–Chișinău a adus aproape 100 de pasageri, mulți dintre ei veniţi în Republica Moldova pentru a scăpa, fie și pentru câteva zile, de ameninţarea rachetelor şi dronelor, de sunetul sirenelor de alarmă, de frig, de întreruperile de curent şi de apă. Pentru ei, Chișinăul este o oază de liniște şi siguranţă, în zilele de sărbători.
Acum o oră
18:50
Carambol pe o autostradă din Japonia. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoţional.
18:40
Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se aflau a derapat pe șoseaua alunecoasă, s-a răsturnat și s-a izbit de un copac de pe margine. De altfel, temperaturile scăzute de noaptea trecută au creat probleme pe drumurile din toată ţara. Şoferii s-au plâns că, pe unele porţiuni de şosea, nu s-a intervenit deloc şi nu s-a putut circula, din cauza poleiului. Reprezentanţii Administraţiei de Stat a Drumurilor spun, însă, că au făcut eforturi pentru ca traficul să se desfăşoare în siguranţă.
Acum 4 ore
17:10
SUA au început colectare de date biometrice de la cetățenii străini la intrare și ieșire # TVR Moldova
Autorităţile americane au început de vineri să fotografieze toţi străinii şi să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea şi ieşirea din ţară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), informează TVR Info.
16:10
Un BMW a derapat la Ceadîr-Lunga: un tânăr a murit, doi pasageri răniți au ajuns la spital # TVR Moldova
Astăzi, Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier cu victime pe traseul Baurci–Ceadîr-Lunga.
Acum 6 ore
15:20
Mandat INTERPOL pe numele lui Vlad Filat: „Nu mă eschivez de la nicio procedură legală” # TVR Moldova
Vlad Filat a fost dat în urmărire internațională, după ce a fost condamnat de o instanţă franceză într-un dosar de corupție legat de Loteria Națională a Republicii Moldova. Pe numele fostului prim-ministru a fost emis un mandat de arestare de către Biroul INTERPOL din Paris, Franța. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției de la Chișinău. Într-o reacție pe Facebook, Filat spune că nu se eschivează de la nicio procedură legală şi aminteşte că a atacat hotărârea instanţei, care nu poate fi executată până la o decizie finală.
14:30
Premieră la Institutul Oncologic: o pacientă cu cancer, operată printr-o intervenție unică în RM # TVR Moldova
O pacientă în vârstă de 63 de ani, din municipiul Chișinău, diagnosticată cu o tumoare malignă la nivelul bazinului, apărută la aproximativ zece ani după tratamentul prin brahiterapie pentru cancer de col uterin, a beneficiat de o intervenție chirurgicală unică în Republica Moldova. Operația a fost realizată în premieră la Institutul Oncologic.
Acum 8 ore
13:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în contextul temperaturilor scăzute din această noapte și a ninsorilor înregistrate în mai multe sectoare din centrul și nordul Republicii Moldova, echipele de drumari au intervenit pe drumurile naționale pentru patrulare și combaterea ghețușului.
12:30
Frumoasele tradiții românești vor dăinui, atâta timp cât le vom răspândi în lume. Un exemplu în acest sens este și Tatiana Miron, o conațională de-a noastră, stabilită la Londra, unde a fondat grupul pentru copii „Ciuboțica”.
12:30
Filat, urmărit de Franța, Constantinov – de Moldova, Plahotniuc rămâne în Penitenciarul 13 # TVR Moldova
Vladimir Filat a fost condamnat, împreună cu fosta sa soție, Sanda, în Franța, pentru fapte de corupție în perioada în care era prim-ministru. Vineri, fostul oficial moldovean a fost anunțat în urmărire internațională. Fostul președinte al legislativului de la Comrat a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz. Agenția Servicii Publice a scăpat de o penalitate de 100 de milioane de lei, care își are originea într-o schemă pusă pe picioare de Vladimir Plahotniuc. În dosarul în care acesta este judecat, în Frauda Bancară, oligarhul se plânge că nu mai poate aduce martori la audieri. Acestea sunt principalele știri ale săptămânii care se regăsesc în rubrica săptămânală TVR Bref.
Acum 12 ore
11:30
Sportivii noștri ne fac să fim mândri, ducând faima R. Moldova în întreaga lume. Halterofilul Marin Robu vorbește despre anul 2025, un an încărcat de antrenamente, competiții și momente speciale alături de familie.
11:20
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional în urma unei solicitări inițiate pe 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris, potrivit Ziarului de Gardă, informație confirmată de Inspectoratul General al Poliției și pentru TVR Moldova. Constituția Republicii Moldova interzice predarea cetățenilor moldoveni altor state, a precizat Ministerul Justiției într-un răspuns emis anterior pentru TVR Moldova.
10:30
Cum a decis judecătorul Gorun încasarea ilegală a 790 de mil. de dolari și statul i-a rămas dator # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru l-a condamnat, pe 24 decembrie, pe fostul judecător Gheorghe Gorun pentru emiterea unei ordonanțe ilegale prin care au fost spălate prin sistemul bancar moldovenesc 790 de milioane de dolari. Cu toate acestea, el a scăpat de pedeapsă din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală. Și pentru că Gheorghe Gorun a scăpat de urmărirea penală pentru spălarea banilor, a obținut drept pagube morale din partea statului 350.000 de lei
10:10
Volodimir Zelenski afirmă că s-ar putea organiza un referendum pentru aprobarea planului de pace. Într-un interviu pentru publicaţia americana Axios, el a declarat că speră să agreeze cu Donald Trump, duminică, în Florida, forma finală a acordului de pace, scrie TVR Info.
09:20
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pe mai multe sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, fapt ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere, informează Poliția.
09:00
Kievul a fost ținta unui atac masiv cu rachete balistice în noaptea de 27 decembrie, după ce Rusia a lansat mai multe rachete hipersonice Kinzhal, rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei, au raportat canalele de monitorizare, scrie The Kyiv Independent.
Acum 24 ore
22:40
În România, accident cu 11 autoturisme și 27 de persoane, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti # TVR Moldova
Un accident rutier în care au fost implicate 11 autoturisme şi în care se aflau 27 de persoane s-a produs, vineri, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti, în zona localităţii Optaşi Măgura, a informat Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit TVRINFO.RO.
22:10
În perioada sărbătorilor de iarnă creşte cu aproximativ 20% numărul micuţilor care ajung la cel mai mare spital de copii din Chişinău din cauza unor probleme gastro-intestinale după ce au mâncat alimente nepotrivite pentru vârsta lor. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi îi sfătuiesc pe părinţi să fie atenţi când vine vorba de hrana micuţilor pentru că sistemul lor digestiv este foarte sensibil la bacterii, toxine, grăsimi și substanțe noi. De aceea, sfaturile medicilor trebuie respectate cu stricteţe.
21:10
„Suntem satisfăcuţi”. Reacția victimei în dosarul lui Constantinov după pronunțarea sentinței # TVR Moldova
Vladimir Mincioglo, victimă în dosarul în care a fost condamnat fostul președinte al legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, se declară satisfăcut de decizia instanței. Conform deciziei judecătorești, Constantinov urmează să execute 12 ani de închisoare.
20:30
După ce a fost eliberat dintr-o închisoare din Tiraspol şi s-a refugiat pe malul drept, fostul deţinut politic, Vadim Pogorleţchi, spune că nu se simte în siguranţă şi se teme că ar putea fi răpit de miliţienii transnistreni. Declaraţia a fost făcută de Pogorleţchi într-un interviu în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA. La mai bine de o lună de la eliberarea sa, bărbatul povesteşte detalii şocante despre condiţiile inumane de detenţie ilegală, în care s-a aflat timp de opt ani.
20:00
În perioada sărbătorilor de iarnă creşte cu aproximativ 20% numărul micuţilor care ajung la cel mai mare spital de copii din Chişinău din cauza unor probleme gastro-intestinale după ce au mâncat alimente nepotrivite pentru vârsta lor. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi îi sfătuiesc pe părinţi să fie atenţi când vine vorba de hrana micuţilor pentru că sistemul lor digestiv este foarte sensibil la bacterii, toxine, grăsimi și substanțe noi. De aceea, sfaturile medicilor trebuie respectate cu stricteţe.
Ieri
19:20
Hoții din locuințe, mai activi de sărbători: recomandările Poliției pentru prevenirea spargerilor # TVR Moldova
Hoţii din locuinţe nu au vacanţă. Potrivit poliţiei, în perioada sărbătorilor au loc cele mai multe spargeri, când răufăcătorii profită de lipsa proprietarilor. Cu ce recomandări vin oamenii legii, vedem în reportajul ce urmează.
18:50
A doua zi de Crăciun aduce magie în Chișinău: oameni din diaspora și turiști se bucură de sărbători # TVR Moldova
În a doua zi de Crăciun pe stil nou, mulți locuitori ai Chişinăului și turişti au ales să iasă la plimbare în centrul oraşului. Piața Marii Adunări Naționale și Orășelul de Crăciun au fost neîncăpătoare de familii cu copii, basarabeni veniți din diaspora și turiști, care s-au bucurat de luminițele festive, patinoar, căsuța lui Moș Crăciun, bucate tradiţionale și vin fiert.
18:10
Ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, s-a întâlnit cu Marco Rubio și soția sa # TVR Moldova
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu secretarul de Stat, Marco Rubio, și cu soția sa, Jeanette Rubio.
18:00
Oamenii legii au reținut trei persoane, cu vârste între 22 și 49 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii.
17:50
Astăzi, 26 decembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni.
17:40
După scandalul rectorilor, MEC lansează consultări pentru absorbția universității din Cahul de UTM # TVR Moldova
După scandalurile din mediul academic, Ministerul Educației și Cercetării a propus astăzi spre consultări publice proiectul de hotărâre privind procesul de absorție a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Potrivit documentului oficial, noul centru va funcționa ca o structură academică integrată în UTM, cu un rol regional clar și cu o autonomie universitară extinsă.
17:20
În urma unui deranjament la rețeaua de contact de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, circulația troleibuzelor a fost temporar perturbată, informează Regia Transport Electric.
17:10
Oamenii legii au destructurat o filieră internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei, cu arie de activitate infracțională pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova.
16:40
Ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, s-a întâlnit cu Senatorul Marco Rubio și soția sa # TVR Moldova
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat, Marco Rubio, și cu soția sa, Jeanette Rubio.
16:10
ASP: Rutele de examinare auto la proba practică din Chișinău, Bălți, Orhei și Ungheni – modificate # TVR Moldova
Agenția Servicii Publice informează cetățenii că au fost modificate unele rute de examinare la proba practică auto în mai multe localități din republică. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.
15:40
Poliția informează participanții la trafic că, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele porțiuni de drum s-au format depuneri de polei și gheață. Aceste condiții reduc considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului.
15:10
Hidrologii avertizează asupra formării gheții pe mai multe cursuri de apă din Republica Moldova după scăderea temperaturilor din următoarele zile.
14:10
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi pentru acest sfârșit de săptămână.
14:00
Constantinov, pe urmele lui Nesterovschi și Lozovan, în Transnistria? Răspunsul poliției # TVR Moldova
Poliția a inițiat un dosar de căutare în baza căruia fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constanstinov, urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept.
13:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău și a constatat promovarea evaluării de către magistrat. Stratan este candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ).
13:10
Opt cetățeni străini vor fi trimiși acasă și interziși în R. Moldova pentru muncă ilegală # TVR Moldova
Ofițerii de investigație ai Direcției regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au depistat, în această săptămână, opt cetățeni străini originari din Asia Centrală care desfășurau lucrări de construcție pe un șantier fără a deține acte permisive eliberate de autoritatea competentă pentru străini.
12:40
Un bărbat din Rezina a fost reținut; documente false și armă de foc, descoperite la domiciliu # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, originar din raionul Rezina, a fost reținut într-un dosar ce vizează falsificarea documentelor oficiale. De la domiciliul acestuia a fost ridicată și o armă de foc cu țeavă lisă, deținută ilegal, informează Poliția de Frontieră.
12:20
Doi bărbați, reținuți pentru șantaj după ce au cerut 100.000 de lei unui locuitor din Florești # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de șantaj. Potrivit anchetei, în perioada octombrie 2025 – prezent, doi bărbați ar fi cerut ilegal 100.000 de lei de la un bărbat de 58 de ani, invocând pretinse deficiențe la lucrări de săpare a unor fântâni, deși acestea ar fi fost executate integral și achitate conform înțelegerii.
12:10
Prima reacție a avocatului lui Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare: „Este nevinovat” # TVR Moldova
Victor Kîlcik, avocatul fostului preşedinte al Adunării Populare a autonomiei găgăuze, Dmitri Constantinov, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, a comentat decizia primei instanțe care l-a condamnat la 12 ani de închisoare pe Dmitri Constantinov, pentru abuz de putere și delapidare.
11:50
Doisprezece ani de închisoare pentru fostul președinte al legislativului de la Comrat, Constantinov # TVR Moldova
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, a fost condamnat vineri, 26 decembrie, în absență, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidare.
11:30
Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă începând de vineri, 26 decembrie, ora 14:00 și până luni, 29 decembrie, ora 17:00.
11:00
Două femei din Ucraina, reținute pentru trafic de droguri de circa 20 de milioane de lei # TVR Moldova
Oamenii legii anunță reținerea a două femei din Ucraina refugiate în Moldova după o captură de droguri de aproximativ 20 de milioane de lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă.
10:50
Două femei din Ucraina, reținute într-un dosar de trafic de droguri de circa 20 de milioane de lei # TVR Moldova
Oamenii legii anunță reținerea a două femei din Ucraina refugiate în Moldova, după o captură de droguri de aproximativ 20.000.000 de lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă.
10:50
Un bărbat din Vulcănești, de 50 de ani, a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe trei ani, și amendă de aproape 180.000 de lei pentru că a încercat să incendieze sediul procuraturii locale.
10:40
În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1:05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, scrie TVR Info.
10:10
Forțele ruse au lansat atacuri asupra mai multor regiuni ale Ucrainei în ziua de Crăciun, 25 decembrie, lovind o piață din orașul Herson și o clădire rezidențială din Cernihiv. Potrivit autorităților locale, atacurile au provocat victime în rândul civililor și distrugeri semnificative ale infrastructurii.
09:40
Donații și moșteniri sub semnul întrebării: ANI a inițiat controlul averii unui fost ofițer SPPS # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii unui fost ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Sergiu Slusarenco, în urma unor suspiciuni legate de modul în care acesta și-ar fi declarat averea. Potrivit sesizării depuse la ANI, în perioada 2023–2025, Slusarenco ar fi devenit proprietarul mai multor bunuri imobile, dobândite prin contracte de donație și certificate de moștenire.
08:00
Astăzi, Constantinov, fost președinte al Adunării Populare de la Comrat, își află sentința # TVR Moldova
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, îşi va afla vineri, 26 decembrie, sentinţa după ce a fost judecat pentru abuz de putere și delapidare.
25 decembrie 2025
20:40
Multe dintre evenimentele sportive au fost puse pe pauză, de Crăciun. Atat sportivii cât şi echipele tehnice au profitat de această zi și au petrecut-o alături de familii. Ce-i drept, au fost și excepții.
