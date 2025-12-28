Zelenski a călătorit la Casa Albă de trei ori în acest an. Evoluția întâlnirilor dintre Trump și Zelenski în 2025

15:30

În unele regiuni din țară se înregistrează pe alocuri precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele porțiuni de drum sunt depuneri de polei și gheață, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului. În acest context, Poliția solicită conducătorilor auto să fie prudenți la drum. „Conducători auto, vă reamintim că, în astfel de condiții,...