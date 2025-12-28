STOP FALS: „Campionii” falsurilor răspândite în 2025
Ziarul de Garda, 28 decembrie 2025 14:30
În anul 2025, spațiul informațional din R. Moldova a fost puternic afectat de falsuri și manipulări, într-un context electoral marcat de campanii coordonate agresive de dezinformare. Actori politici, rețele afiliate acestora, dar și propagandiști online au dezinformat despre alegeri, Uniunea Europeană și teme legate de securitate și apărare cu scopul de a induce frică și...
• • •
Acum o oră
14:30
Acum 2 ore
13:50
Liderii europeni își reafirmă sprijinul pentru Ucraina înaintea întâlnirii Zelenski-Trump # Ziarul de Garda
Liderii Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ai Consiliului European, António Costa, și-au exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea întâlnirii sale de duminică, 28 decembrie, cu omologul său american, Donald Trump, care se va concentra pe proiectul planului de pace, informează EFE. Von der Leyen și Costa au participat sâmbătă seara, 27...
13:20
LIVE TEXT/ Armata rusă atacă din nou instalațiile energetice din regiunea Kiev: peste 19 mii de consumatori au rămas fără curent. Război în Ucraina, ziua 1403 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:15 În timpul nopții, armata rusă a continuat atacurile asupra instalațiilor de infrastructură energetică din mai multe regiuni. La Kiev, alimentarea cu energie electrică este restabilită treptat după atacul rus, în timp ce în regiunea Kiev peste 19 000 de consumatori rămân fără curent. Potrivit Ukrinform, Ministerul Energiei a relatat acest lucru pe Telegram....
Acum 4 ore
12:20
În drum spre America, Zelenski își împărtășește prioritatea principală pentru următoarea întâlnire cu Trump # Ziarul de Garda
Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski jurnaliștilor pe 27 decembrie, în timp ce se îndrepta spre o întâlnire cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a discuta o propunere de pace, potrivit The Kyiv Independent. Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi în prim-planul acestor discuții,...
11:50
MAI: Situația operativă la nivel național rămâne stabilă după intensificările de vânt. Recomandările autorităților # Ziarul de Garda
În urma fenomenelor de vânt înregistrate în cursul nopții trecute, structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost alertate și pregătite să intervină prompt, în coordonare cu autoritățile locale. Structurile MAI rămân mobilizate și monitorizează permanent evoluțiile din teren, informează ministerul cu privire la situația operativă înregistrată la nivel național în ultimele 24 de ore. Situația după...
Acum 6 ore
11:00
VIDEO/ Împușcăturile de la IP Centru, între fapte și speculații. Șeful IGP, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, despre incidentul armat de la Inspectoratul de Poliție Centru, circumstanțele în care acesta s-a produs și informațiile false apărute ulterior în spațiul public. Vorbim și despre consumul de alcool al polițiștilor, modul în care a fost păstrată arma, acuzațiile de mușamalizare a...
10:50
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru, potrivit unui mesaj al Serviciului Vamal. „În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 de kilometri distanță”, îndeamnă autoritățile. Activitatea va fi...
10:10
Opt autospeciale de intervenție și 50 de salvatori și pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul dintr-un complex locativ din Chișinău # Ziarul de Garda
Pe 28 decembrie 2025 salvatorii și pompierii din capitală au intervenit pe nivel sporit, după ce un incendiu a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor din municipiul Chișinău, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00.37. Potrivit primelor informații acoperișul unui complex de locuințe...
10:10
VIDEO/ „Avem crize foarte serioase, care o să vină cu niște costuri colosale”. Valeriu Pașa, președintele Comunității WatchDog, la Podcast ZdCe, despre anul politic 2025 # Ziarul de Garda
În ultima ediție Podcast ZdCe din 2025, am discutat cu Valeriu Pașa, expert și președinte al Comunității WatchDog, despre cele mai importante evenimente din 2025, care a fost fenomenul cu cel mai mare impact în R. Moldova, cum s-au manifestat politicienii și ce greșeli au făcut. Valeriu Pașa s-a referit și la cele mai mari...
09:40
Accident rutier pe bulevardul Dacia din capitală. Doi tineri și-au pierdut viața în urma impactului cu un vehicul de tip evacuator # Ziarul de Garda
În noapte de 27 decembrie, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că doi tineri și-au pierdut viața după ce automobilul în care erau s-a lovit de un vehicul de tip evacuator, a comunicat Poliția. Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen,...
09:20
LIVE TEXT/ Bilanțul victimelor atacului din Kiev: o persoană a murit, 32 au fost rănite, dintre care 2 copii. Război în Ucraina, ziua 1403 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:15 La Kiev, salvatorii au finalizat lucrările de lichidare a consecințelor atacului rusesc din 27 decembrie, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei. Lucrările de urgență, salvare și restaurare în toate locațiile au fost finalizate. Unitățile Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei au curățat molozul, au demontat structurile de urgență, au inspectat clădirile avariate...
Acum 24 ore
18:30
„Partizanul nostru moldovean”. Cine este Dmitrii Sorokin, cel care își dorește ca rușii să ajungă „prin Odesa, în Moldova” # Ziarul de Garda
Dmitri Sorokin este un cetățean al R. Moldova, conduce o organizație non-guvernamentală în Rusia, un așa-numit „centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc” și nu este la prima sa declarație publică prin care promovează narațiuni propagandistice rusești, cheamă la preluarea puterii cu forța de către ruși în R. Moldova și susține războiul lui Putin împotriva Ucrainei....
16:10
LIVE TEXT/ Zelenski și Trump se întâlnesc duminică în Florida să discute proiectul de pace. Război în Ucraina, ziua 1402 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:08 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni duminică, 28 decembrie 2025, cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a discuta despre proiectul de pace care, potrivit lui, este aproape gata, informează Politico Europe, citat de caleaeuropeana.ro. „Planul în 20 de puncte la care am lucrat este gata în proporție de 90%. Sarcina...
Ieri
14:50
„Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură”. REACȚIA lui Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională de INTERPOL # Ziarul de Garda
Fostul prim-ministru, Vlad Filat, a făcut publice „câteva clarificări”, după ce s-a aflat public faptul că pe numele lui a fost a fost emis un mandat de arest internațional, la solicitarea din 26 decembrie 2025 a Biroului Central Național INTERPOL Paris, fapt confirmat și de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Filat a ținut să sublinieze...
14:30
„Pare un pic regizat”. Consilierul lui Ion Ceban acuză PAS de faptul că primarul a fost huiduit la concertul Zdob și Zdub # Ziarul de Garda
Consilierul lui Ion Ceban, Victor Pruteanu, consideră că primarul capitalei a fost huiduit atunci când a urcat pe scenă la concertul trupei Zdob și Zdub, desfășurat pe 24 decembrie la Arena Chișinău, din cauza Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare. Într-o postare pe Facebook, el a calificat reacția publicului ca fiind „o dovadă...
13:00
LIVE TEXT/ Noapte de foc în Kiev. Momentul în care o dronă Shahed lovește direct un bloc de locuit (VIDEO). Război în Ucraina, ziua 1402 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:47 În Kiev, capitala Ucrainei, noaptea spre 27 decembrie a fost una de foc, orașul fiind ținta unor atacuri rusești intense. Momentul în care o dronă Shahed lovește direct un bloc de locuit a fost surprins pe o înregistrare video. Russian attack drones hit multiple residential buildings in Ukraine’s capital, Kyiv, this morning. Seen...
12:30
UPDATE 11:52 Rușii au atacat Ucraina cu 500 de drone de atac și 40 de rachete, în noaptea spre 27 decembrie, a anunțat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Hromadske. Principala țintă a fost Kievul, inclusiv în sectorul energetic și infrastructura civilă. Mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite și avariate. Unele zone ale capitalei...
12:00
11:10
VIDEO/ „În Moldova, prin Odesa! Victoria va fi de partea Rusiei”. Toast al președintelui unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc # Ziarul de Garda
Dmitri Sorokin, președintele unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a publicat un video în care ține un toast la o masă de sărbătoare, iar urarea este ca armata rusă să ajungă în R. Moldova prin Odesa. „În noul an mergem spre noi victorii, iar victoria va fi de partea Rusiei, în orice caz....
10:50
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de aresatare internațional. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Știre în curs de actualizare… La începutul lunii decembrie, o instanță din Franța l-a...
09:00
VIDEO/ Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare | Detalii despre cazul de omor din raionul Anenii Noi și incidentul cu împușcături din capitală | Plahotniuc rămâne după gratii | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Fostul premier Vlad Filat a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Cum califică sentința politicianul, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Oligarhul Vladimir Plahotniuc își petrece sărbătorile de iarnă după gratii, iar Inspectoratul de Poliție Centru a rămas fără conducere în urma...
26 decembrie 2025
22:00
LIVE TEXT/ Zelenski și Merz au discutat despre viitoarea întâlnire cu Trump: „Continuăm să acționăm împreună cu europenii”. Război în Ucraina, ziua 1401 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre pregătirile pentru întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, în Florida. Potrivit Ukrinform, Zelenski a relatat acest lucru pe Telegram. „Am vorbit cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Ne coordonăm pozițiile și toți cei din Europa trebuie să fie pe aceeași lungime de...
21:20
„R. Moldova nu va cheltui bani pentru construcție”, precizările deputatului Maxim Potîrniche privind studiul de fezabilitate pentru construcția „Arenei Naționale” # Ziarul de Garda
Deputatul PAS, Maxim Potîrniche, a venit cu precizări privind studiul de fezabilitate, dar și despre cheltuielile pe care le va suporta statul în procesul de construcție a „Arenei Naționale”, pentru care a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026 pentru a fi alocați 12 milioane de lei. Într-un mesaj publicat pe...
20:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declară că securitatea Europei nu poate fi separată de NATO și de SUA # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO a respins propunerile privind forțele conduse de Europa în Ucraina, afirmând că parteneriatul transatlantic rămâne esențial pentru securitatea colectivă, a declarat oficialul într-un interviu oferit agenției dpa, publicat pe 25 decembrie, citează euronews.com. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins propunerile privind structurile europene de securitate independente, insistând că UE...
20:10
Zelenski ar putea organiza un referendum privind planul de pace pe care îl va discuta cu Trump, dacă Rusia acceptă un armistițiu # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 26 decembrie, pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu președintele Trump asupra unui cadru pentru încheierea războiului atunci când se vor întâlni duminică, 28 decembrie. Zelenski a dezvăluit, de asemenea, că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de...
19:10
VIDEO/ Detalii de la șeful IGP despre incidentul armat din cadrul instituției: „Îmi asum această breșă de comunicare, dar resping categoric acuzațiile de mușamalizare” # Ziarul de Garda
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, susține că incidentul armat de la IGP nu a avut loc în timpul unui eveniment organizat în sediul Inspectoratului de Poliție Centru. El respinge ipoteza unei defecțiuni tehnice și recunoaște o „breșă de comunicare” din partea IGP, dar neagă categoric orice tentativă de mușamalizare. Viorel Cernăuțeanu a declarat...
19:10
Ministerul Agriculturii, despre efectele temperaturilor scăzute asupra culturilor agricole: „Aceste temperaturi sunt obișnuite pentru finalul lunii decembrie” # Ziarul de Garda
Valorile de până la –12°C sunt, în general, favorabile culturilor cerealiere de toamnă, contribuind la procesul de vernalizare și la întărirea rezistenței plantelor, scrie Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în contextul temperaturilor scăzute din ultimlele zile. „Pentru plantațiile multianuale, condițiile sunt considerate normale atâta timp cât se menține un regim termic relativ stabil, fără...
18:30
Autoritățile din educație au inițiat consultări publice pe marginea constituirii Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul UTM, inițiativă care a provocat dispute. Ceban: „În mare grabă, ei comasează aceste universități” # Ziarul de Garda
Autoritățile din educație au anunțat deschiderea consultărilor publice pe marginea proiectului de hotărâre care prevede integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM), inițiativă care ar permite rectorului UTM să obțină un al treilea mandat. Acestea au loc în perioada 23 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026....
18:00
„Tot ce îmi doresc acum este puțină liniște. Nu mai am putere”. Mărturiile locuitorilor orașului Odesa după săptămâni fără încălzire și energie electrică, în urma bombardamentelor Rusiei # Ziarul de Garda
În ultimele două săptămâni, Odesa a fost supusă celor mai grele atacuri ale războiului la scară largă, relatează The New York Times. Rusia atacă continuu orașul cu drone și rachete. Alarmele durează uneori ore întregi, iar după atacuri, civilii rămân fără încălzire și energie electrică zile întregi. Persoanele în vârstă sunt cele mai afectate de...
18:00
Soloviov, unul dintre principalii propagandiști de la Kremlin, cu lacrimi în fața lui Putin: „Războiul a redat sens generației mele” # Ziarul de Garda
Vladimir Soloviov, unul dintre principalii propagandiști de la Kremlin, și cel care a spus în fața lui Putin că „bărbatul este creat pentru războI”, n-a fost nicio zi pe front și are 5 proprietăți în Europa de Vest, pe care spune că o disprețuiește, una pe malul lacului Como, în valoare de 8 milioane de...
17:50
Un obiect zburător a survolat spațiul aerian din zona de nord a R. Moldova. „Cetățenii sunt în afara oricărui pericol”, informează Poliția de Frontieră # Ziarul de Garda
Un obiect zburător a fost detectat pe 26 decembrie de radarele autorităților ucrainene, în zona de nord a R. Moldova. Potrivit Poliției de Frotieră, obiectul s-a dovedit a fi un balon cu aer cald, iar cetățenii R. Moldova sunt în afara oricărui pericol. Pe 26 decembrie 2025, ora 15:45, Poliția de Frontieră a fost informată...
17:20
MEC a dat start elaborării unui plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze # Ziarul de Garda
Un grup de lucru interinstituțional, care reunește specialiști din educație, a fost creat pentru a elabora un plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). MEC a dat start elaborării acestui plan național, având deja primele discuții la Comrat, unde autorități, profesori și...
17:10
Guvernul urmează să aprobe Programul Național de Aderare a R. Moldova la UE pentru anii 2025-2029. „Este cel mai important document strategic de dezvoltare al țării” # Ziarul de Garda
Luni, 29 decembrie, Guvernul urmează să aprobe proiectul privind adoptarea Programului Național de Aderare (PNA) a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Ce reprezintă clusterele de negociere? PNA va fi actualizat anual, începând cu luna octombrie, prin integrarea criteriilor de referință și a recomandărilor stabilite în rapoartele anuale de progres publicate de Comisia...
17:00
Zece localități din raionul Sângerei vor avea acces la apă potabilă de calitate. Urmează să fie construit un apeduct magistral cu o lungime de 46 km # Ziarul de Garda
Zece localități din raionul Sângerei vor avea acces la apă potabilă de calitate, urmând să fie conectate la apeductul regional Soroca-Bălți-Sângerei prin construcția unui apeduct magistral cu o lungime de 46 km, în urma unui contract în valoare de 49,03 milioane de lei, anunță Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord. Proiectul prevede sporirea accesului la apă...
16:40
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) nu a confirmat titlul științific de doctor habilitat în științe ale educației pentru Svetlana Turceac, fostă așa-numită „viceministră” a educației în „guvernul” de la Tiraspol, care a promovat anterior „statalitatea” și „identitatea” transnistreană. ANACEC a respins demersul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din...
16:40
Opt cetățeni originari din Asia Centrală au fost identificați fără drept de muncă la Cahul. Aceștia urmează să fie returnați # Ziarul de Garda
Opt cetățeni străini, originari din Asia Centrală, care desfășurau lucrări de construcție pe un șantier din Cahul fără a deține acte permisive eliberate de autoritatea competentă pentru străini, au fost depistați de ofițerii de investigație ai Direcției regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), potrivit unui comunicat. „Ca urmare a celor constatate, pe numele...
16:30
16:30
LIVE TEXT/ O rachetă și aproape 100 de drone, lansate asupra Ucrainei noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1401 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:27 În noaptea de 26 decembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander” și 99 de drone, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Din totalul dronelor, aproximativ 60 dintre dronele lansate erau de tip „Shahed”. Atacul aerian a fost respins de aviație. Preliminar, apărarea antiaeriană a neutralizat 73 de drone rusești în...
16:20
Proiect: Marja maximă la creditele pentru „Prima casă” va rămâne de până la 3% anual. „Va permite băncilor comerciale să își acopere costurile suportate” # Ziarul de Garda
Luni, 29 decembrie, la ședința Guvernului va fi examinat proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea pentru anul 2026 a marjei maxime pentru creditele din cadrul Programului de stat „Prima casă”, în mărime de până la 3% anual. Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor. Conform notei de fundamentare a proiectului, Guvernul anual precizează...
16:10
Trei persoane au fost reținute, după ce au obținut zeci de mii de euro prin escrocherie # Ziarul de Garda
Trei persoane cu vârste de 22, 41 și 49 de ani, originare din Ucraina și stânga Nistrului, au fost rețiune de către Polițiștii și procurorii din Bălâți, fiind suspectate de implicare într-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor, transmite Poliția. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, un bărbat...
16:00
Acordul dintre Ucraina și SUA este aproape gata, iar problema semnării lui depinde de modul în care va decurge întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Meduza. „În opinia mea, văd acum că între noi și Statele Unite acordul este aproape gata, iar întrebarea dacă să fie semnat sau...
15:50
Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare a unui judecător vizat în dosarul Laundromat # Ziarul de Garda
La 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul judecătorului Gheorghe Gorun, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024. Instanța de fond a constatat vinovăția judecătorului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă l-a liberat de pedeapsă pe...
15:30
Poliția avertizează: pe unele porțiuni de drum din țară sunt depuneri de polei și gheață. Recomandări pentru conducătorii auto # Ziarul de Garda
În unele regiuni din țară se înregistrează pe alocuri precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele porțiuni de drum sunt depuneri de polei și gheață, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului. În acest context, Poliția solicită conducătorilor auto să fie prudenți la drum. „Conducători auto, vă reamintim că, în astfel de condiții,...
15:20
Premieră: tren încărcat cu trei mii de tone a parcurs cursa Basarabeasca – Iargara – Cahul. Un astfel de tren ar putea înlocui până la 100 de camioane # Ziarul de Garda
Prima cursă de testare a unui tren de marfă cu greutatea de tri mii de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Cahul a fost efectuată pe 24 decembrcie cu succes, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Un astfel de tren ar putea înlocui până la 100 de camioane. Întreprinderea afirmă că pentru...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
SURSE/ Unde s-ar ascunde fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Dmitri Constantinov a fost externat din spital # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Chișinău la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, nu a părăsit R. Moldova, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Una dintre versiunile luate în calcul de către organele...
14:50
20 de companii americane de apărare, sancționate de China ca reacție la vânzările de arme către Taiwan # Ziarul de Garda
Ministerul chinez de Externe a anunțat vineri, 26 decembrie, sancțiuni care vizează 10 persoane și 20 de companii americane din domeniul apărării, inclusiv filiala din St. Louis a companiei „Boeing”. Măsura vine în urma anunțului făcut săptămâna trecută de Washington privind vânzări de armament către Taiwan în valoare de 11,1 miliarde de dolari, cel mai...
14:40
Vladimir Putin ar fi deschis la cedarea unor teritorii controlate de ruși, cu condiția ca Donbasul să revină Moscovei # Ziarul de Garda
Președintele rus, Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis să cedeze unele teritorii controlate de forțele ruse în Ucraina, dar că-și dorește întregul Donbas, scrie Reuters, citând presa rusă. Vladimir Putin a afirmat că „partea rusă este încă deschisă să facă concesiile pe...
14:10
Un bărbat din raionul Rezina, reținut pentru 20 de zile. Au fost depistate documente oficiale false și o armă de foc, deținută ilegal # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, originar din raionul Rezina, a fost reținut pentru 72 de ore, pentru că ar fi implicat în confecționarea și utilizarea unor documente oficiale false, purtând însemnele unor instituții publice din R. Moldova și România, anunță Poliția de Frontieră. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii de...
14:00
Au fost modificate rutele la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță revizuirea rutelor de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Instituția precizează că scopul modificărilor este îmbunătățirea procesului de examinare auto și sporirea siguranței rutiere. Potrivit ASP, decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului...
13:50
UPDATE/ Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare. Poliția a inițiat un dosar de căutare, în baza căruia acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Sentința a fost pronunțată vineri, 26 decembrie, de către Judecătoria Chișinău. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Violina...
