„Tot ce îmi doresc acum este puțină liniște. Nu mai am putere”. Mărturiile locuitorilor orașului Odesa după săptămâni fără încălzire și energie electrică, în urma bombardamentelor Rusiei
Ziarul de Garda, 26 decembrie 2025 18:00
În ultimele două săptămâni, Odesa a fost supusă celor mai grele atacuri ale războiului la scară largă, relatează The New York Times. Rusia atacă continuu orașul cu drone și rachete. Alarmele durează uneori ore întregi, iar după atacuri, civilii rămân fără încălzire și energie electrică zile întregi. Persoanele în vârstă sunt cele mai afectate de...
În ultimele două săptămâni, Odesa a fost supusă celor mai grele atacuri ale războiului la scară largă, relatează The New York Times. Rusia atacă continuu orașul cu drone și rachete. Alarmele durează uneori ore întregi, iar după atacuri, civilii rămân fără încălzire și energie electrică zile întregi. Persoanele în vârstă sunt cele mai afectate de...
Soloviov, unul dintre principalii propagandiști de la Kremlin, cu lacrimi în fața lui Putin: „Războiul a redat sens generației mele” # Ziarul de Garda
Vladimir Soloviov, unul dintre principalii propagandiști de la Kremlin, și cel care a spus în fața lui Putin că „bărbatul este creat pentru războI”, n-a fost nicio zi pe front și are 5 proprietăți în Europa de Vest, pe care spune că o disprețuiește, una pe malul lacului Como, în valoare de 8 milioane de...
Un obiect zburător a survolat spațiul aerian din zona de nord a R. Moldova. „Cetățenii sunt în afara oricărui pericol”, informează Poliția de Frontieră # Ziarul de Garda
Un obiect zburător a fost detectat pe 26 decembrie de radarele autorităților ucrainene, în zona de nord a R. Moldova. Potrivit Poliției de Frotieră, obiectul s-a dovedit a fi un balon cu aer cald, iar cetățenii R. Moldova sunt în afara oricărui pericol. Pe 26 decembrie 2025, ora 15:45, Poliția de Frontieră a fost informată...
MEC a dat start elaborării unui plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze # Ziarul de Garda
Un grup de lucru interinstituțional, care reunește specialiști din educație, a fost creat pentru a elabora un plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). MEC a dat start elaborării acestui plan național, având deja primele discuții la Comrat, unde autorități, profesori și...
Guvernul urmează să aprobe Programul Național de Aderare a R. Moldova la UE pentru anii 2025-2029. „Este cel mai important document strategic de dezvoltare al țării” # Ziarul de Garda
Luni, 29 decembrie, Guvernul urmează să aprobe proiectul privind adoptarea Programului Național de Aderare (PNA) a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Ce reprezintă clusterele de negociere? PNA va fi actualizat anual, începând cu luna octombrie, prin integrarea criteriilor de referință și a recomandărilor stabilite în rapoartele anuale de progres publicate de Comisia...
Zece localități din raionul Sângerei vor avea acces la apă potabilă de calitate. Urmează să fie construit un apeduct magistral cu o lungime de 46 km # Ziarul de Garda
Zece localități din raionul Sângerei vor avea acces la apă potabilă de calitate, urmând să fie conectate la apeductul regional Soroca-Bălți-Sângerei prin construcția unui apeduct magistral cu o lungime de 46 km, în urma unui contract în valoare de 49,03 milioane de lei, anunță Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord. Proiectul prevede sporirea accesului la apă...
Fosta așa-numită „viceministră” a educației în „guvernul” de la Tiraspol, care și-a susținut teza de doctor habilitat la Chișinău, rămâne fără titlul științific. Decizia ANACEC # Ziarul de Garda
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) nu a confirmat titlul științific de doctor habilitat în științe ale educației pentru Svetlana Turceac, fostă așa-numită „viceministră” a educației în „guvernul” de la Tiraspol, care a promovat anterior „statalitatea” și „identitatea” transnistreană. ANACEC a respins demersul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din...
Opt cetățeni originari din Asia Centrală au fost identificați fără drept de muncă la Cahul. Aceștia urmează să fie returnați # Ziarul de Garda
Opt cetățeni străini, originari din Asia Centrală, care desfășurau lucrări de construcție pe un șantier din Cahul fără a deține acte permisive eliberate de autoritatea competentă pentru străini, au fost depistați de ofițerii de investigație ai Direcției regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), potrivit unui comunicat. „Ca urmare a celor constatate, pe numele...
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) nu a confirmat titlul științific de doctor habilitat în științe ale educației pentru Svetlana Turceac, fostă așa-numită „viceministră” a educației în „guvernul” de la Tiraspol, care a promovat anterior „statalitatea” și „identitatea” transnistreană. ANACEC a respins demersul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din...
LIVE TEXT/ O rachetă și aproape 100 de drone, lansate asupra Ucrainei noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1401 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:27 În noaptea de 26 decembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander” și 99 de drone, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Din totalul dronelor, aproximativ 60 dintre dronele lansate erau de tip „Shahed”. Atacul aerian a fost respins de aviație. Preliminar, apărarea antiaeriană a neutralizat 73 de drone rusești în...
Proiect: Marja maximă la creditele pentru „Prima casă” va rămâne de până la 3% anual. „Va permite băncilor comerciale să își acopere costurile suportate” # Ziarul de Garda
Luni, 29 decembrie, la ședința Guvernului va fi examinat proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea pentru anul 2026 a marjei maxime pentru creditele din cadrul Programului de stat „Prima casă”, în mărime de până la 3% anual. Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor. Conform notei de fundamentare a proiectului, Guvernul anual precizează...
Trei persoane au fost reținute, după ce au obținut zeci de mii de euro prin escrocherie # Ziarul de Garda
Trei persoane cu vârste de 22, 41 și 49 de ani, originare din Ucraina și stânga Nistrului, au fost rețiune de către Polițiștii și procurorii din Bălâți, fiind suspectate de implicare într-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor, transmite Poliția. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, un bărbat...
Acordul dintre Ucraina și SUA este aproape gata, iar problema semnării lui depinde de modul în care va decurge întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Meduza. „În opinia mea, văd acum că între noi și Statele Unite acordul este aproape gata, iar întrebarea dacă să fie semnat sau...
Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare a unui judecător vizat în dosarul Laundromat # Ziarul de Garda
La 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul judecătorului Gheorghe Gorun, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024. Instanța de fond a constatat vinovăția judecătorului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă l-a liberat de pedeapsă pe...
Poliția avertizează: pe unele porțiuni de drum din țară sunt depuneri de polei și gheață. Recomandări pentru conducătorii auto # Ziarul de Garda
În unele regiuni din țară se înregistrează pe alocuri precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele porțiuni de drum sunt depuneri de polei și gheață, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului. În acest context, Poliția solicită conducătorilor auto să fie prudenți la drum. „Conducători auto, vă reamintim că, în astfel de condiții,...
Premieră: tren încărcat cu trei mii de tone a parcurs cursa Basarabeasca – Iargara – Cahul. Un astfel de tren ar putea înlocui până la 100 de camioane # Ziarul de Garda
Prima cursă de testare a unui tren de marfă cu greutatea de tri mii de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Cahul a fost efectuată pe 24 decembrcie cu succes, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Un astfel de tren ar putea înlocui până la 100 de camioane. Întreprinderea afirmă că pentru...
SURSE/ Unde s-ar ascunde fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Dmitri Constantinov a fost externat din spital # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Chișinău la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, nu a părăsit R. Moldova, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Una dintre versiunile luate în calcul de către organele...
20 de companii americane de apărare, sancționate de China ca reacție la vânzările de arme către Taiwan # Ziarul de Garda
Ministerul chinez de Externe a anunțat vineri, 26 decembrie, sancțiuni care vizează 10 persoane și 20 de companii americane din domeniul apărării, inclusiv filiala din St. Louis a companiei „Boeing”. Măsura vine în urma anunțului făcut săptămâna trecută de Washington privind vânzări de armament către Taiwan în valoare de 11,1 miliarde de dolari, cel mai...
Vladimir Putin ar fi deschis la cedarea unor teritorii controlate de ruși, cu condiția ca Donbasul să revină Moscovei # Ziarul de Garda
Președintele rus, Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis să cedeze unele teritorii controlate de forțele ruse în Ucraina, dar că-și dorește întregul Donbas, scrie Reuters, citând presa rusă. Vladimir Putin a afirmat că „partea rusă este încă deschisă să facă concesiile pe...
Un bărbat din raionul Rezina, reținut pentru 20 de zile. Au fost depistate documente oficiale false și o armă de foc, deținută ilegal # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, originar din raionul Rezina, a fost reținut pentru 72 de ore, pentru că ar fi implicat în confecționarea și utilizarea unor documente oficiale false, purtând însemnele unor instituții publice din R. Moldova și România, anunță Poliția de Frontieră. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii de...
Au fost modificate rutele la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță revizuirea rutelor de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Instituția precizează că scopul modificărilor este îmbunătățirea procesului de examinare auto și sporirea siguranței rutiere. Potrivit ASP, decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului...
UPDATE/ Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare. Poliția a inițiat un dosar de căutare, în baza căruia acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Sentința a fost pronunțată vineri, 26 decembrie, de către Judecătoria Chișinău. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Violina...
LIVE TEXT/ Un bărbat a decedat în regiunea Kursk, în urma atacului unei drone. Război în Ucraina, ziua 1401 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:32 În satul Khodiakovka, din regiunea Kursk, o dronă ucrainean a atacat un civil în vârstă de 57 de ani, care se deplasa cu bicicleta, iar acesta a murit, afirmă guvernatorul Alexander Khinștein, potrivit BBC. Totodată, potrivit lui, în satul Krupeț, din raionul Rîlsk, un pompier în vârstă de 54 de ani a fost...
Decizie finală în privința evaluării externe a președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău: CSM a acceptat raportul pozitiv # Ziarul de Garda
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul de evaluare în privința judecătorului Constantin Damaschin, prin care Comisia de evaluare externă vetting a propus promovarea evaluării. Damaschin este președinte interimar al Judecătoriei Chișinău. Damaschin și-a început activitatea de judecător fiind numit în funcție prin decretul președintelui R. Moldova din 22 septembrie 2005, la Judecătoria Botanica,...
LIVE TEXT/ Șase răniți în Uman, după un atac al armatei ruse. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:11 Pe 26 decembrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Uman din regiunea Cerkas. În urma atacului, șase persoane au fost rănite, a informat șeful Administrației Regionale Cerkas, Igor Tabureț. Potrivit acestuia, printre răniți se numără și doi copii. Tuturor victimelor li se acordă asistența necesară. În oraș s-au înregistrat...
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat, Marco Rubio # Ziarul de Garda
Vladislav Kulminski, ambasadorul R. Moldova în SUA, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), Marco Rubio, și cu soția sa, Jeanette Rubio, a anunțat Kulmisnki. Aceștia au discutat despre relația bilaterală dintre R. Moldova și SUA, menționând că dialogul va continua la nivel de echipe, „cu obiectivul clar...
DOC/ Directorul adjunct al Agenției Rezerve Materiale a fost găsit de ANI cu avere nedeclarată corespunzător. Acesta este cercetat pentru escrocherie și a fost găsit vinovat de abuz în serviciu # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către Nicolae Seminahin, director adjunct suspendat din funcție în cadrul Agenției Rezerve Materiale, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și a intereselor personale. Conform unei sesizări, Seminahin „declara pentru 2020 venituri din donații în mărime...
CSM a aprobat raportul în privința unui candidat la funcția de judecător la CSJ. Acesta face parte din completul care examinează dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, și a constatat promovarea evaluării de către acesta. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de pe 26 decembrie. Judecătorul Sergiu Stratan activează în...
Circa 30 de doctoranzi au semnat plângeri privind limitarea dreptului de a-și susține tezele de doctorat. Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională # Ziarul de Garda
După ce aproximativ 30 de doctoranzi au semnat plângeri privind limitarea dreptului de a-și susține tezele de doctorat, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității sintagmei „până la data de 30 iunie 2025”. Doctoranzii au semnalat faptul că impunerea unui termen-limită nu ține cont de barierele obiective și...
Vineri, 26 decembrie, plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește în ședință pentru a examina cinci rapoarte emise de comisia de evaluare externă în privința a cinci magistrați. Este vorba de Igor Chiroșca, Ruxanda Pulbere și Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, Sergiu Stratan, în calitate de candidat la funcția de judecător
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională privind limitarea dreptului doctoranzilor de a-și susține tezele de doctorat # Ziarul de Garda
După ce aproximativ 30 de doctoranzi au semnat plângeri privind limitarea dreptului de a-și susține tezele de doctorat, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității sintagmei „până la data de 30 iunie 2025” din cuprinsul punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 497/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de...
LIVE/ Ședința CSM. Consiliul a acceptat raportul pozitiv în privința unui candidat la funcția de judecător la CSJ și în privința # Ziarul de Garda
Vineri, 26 decembrie, plenul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește în ședință pentru a examina cinci rapoarte emise de comisia de evaluare externă în privința a cinci magistrați. Este vorba de Igor Chiroșca, Ruxanda Pulbere și Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, Sergiu Stratan, în calitate de candidat la funcția de judecător
ULTIMA ORĂ/ Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare. Dmitri Constantinov a fost anunțat în căutare # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Acesta nu s-a prezentat la ședința de judecată, motiv pentru care a fost anunțat în căutare. Informația a fost confirmată pentru Ziarul...
Două refugiate din Ucraina, depistate cu droguri de aproximativ 20 de milioane de lei # Ziarul de Garda
Două femei din Ucraina, refugiate în R. Moldova, au fost reținute după o captură de droguri de aproxamtiv 20 de milioane de lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă, anunță Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldova (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 26 decembrie 2025, ora 14:00 – 29 decembrie 2025, ora 17:00. Potrivit hidrometeorologilor, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s. În perioada 26-27 decembrie fenomenul va viza...
Consultări privind reformele din domeniul muncii: accent pe tineri, modificări legislative și transpunerea acquis-ului UE # Ziarul de Garda
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat prioritățile de reformă ale Ministerului, în contextul Planului de activitate al noului Guvern, iar reprezentanții mediului de afaceri și-au expus părerile și interesele. Această ședință a avut loc pe 22 decembrie, fiind organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și desfășurată pe platforma Consiliului Economic pe lângă...
Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mesaj RO-Alert a fost transmis în județul Tulcea # Ziarul de Garda
În România, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a anunțat Ministerul român al Apărării Naționale (MApN). „În noaptea de...
Rezoluția Forumului Mass-Media 2025: „Efortul de aliniere a cadrului normativ național în domeniul mass-media la legislația UE necesită accelerare” # Ziarul de Garda
În această săptămână, a fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025, documentul care conține un șir de constatări privind evoluțiile pieței media în ultimul an și mai multe solicitări către autorități, inclusiv să adopte o nouă lege a presei și să asigure protecția reală a profesiei de jurnalist, se arată într-un comunicat de la Consiliul de Presă....
Bărbatul care a încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești a fost condamndat # Ziarul de Garda
Bărbatul care în toamna anului 2020 a incendiat sediul Procuraturii raionului Vulcănești, a fost găsit vinovat și condamnat la patru ani de închisoare de către Procuratura UTA Găgăuzia, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, se arată într-un comunicat emis de Procuratura Generală. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune...
Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump în SUA. „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou. Nu pierdem nicio zi” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump, adăugând că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, relateză Kyiv Post. Zelenski a declarat că negociatorul-șef al delegației ucrainene, Rustem Umerov, l-a informat despre ultimele sale contacte cu partea americană. Vizita lui Zelenski ar...
LIVE/ Ședința CSM. Pe ordinea de zi, examinarea a cinci rapoarte a Comisiei de evaluare externă # Ziarul de Garda
Vineri, 26 decembrie, plenul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește în ședință pentru a examina cinci rapoarte emise de comisia de evaluare externă în privința a cinci magistrați. Este vorba de Igor Chiroșca, Ruxanda Pulbere și Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, Sergiu Stratan, în calitate de candidat la funcția de judecător...
Un oficial ucrainean a dezvăluit ce țări sunt pregătite să trimită un contingent de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului # Ziarul de Garda
Marea Britanie, Franța, Germania și Turcia sunt pregătite să trimită un contingent de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului, a declarat Mihailo Podoliak, consilier al cabinetului președintelui ucrainean, într-un interviu acordat Novini Live. „Se pune întrebarea: cine va finanța totul? Cine va fi prezent pentru a integra totul într-un singur sistem și cine...
31 de persoane străine au fost reținute la frontieră în 2025, dintre care 14 prezentau leziuni corporale # Ziarul de Garda
În perioada 01 ianuarie – 01 decembrie 2025, 31 de persoane străine au fost reținute de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, dintre care 14 prezentau leziuni corporale, transmite Oficiul Avocatului Poporului. Totodată, autoritățile de frontieră au fost sesizate de localnici cu privire la identificarea unei persoane străine aflate în stare de inconștiență în...
SUA au dezvăluit transcrierile discuțiilor dintre Putin și Bush. Încă de la prima întâlnire, din 2001, liderul Kremlinului se plângea că Rusia „a cedat voluntar mii de km de teritoriu”, inclusiv „Ucraina, Kazahstanul și Caucazul” # Ziarul de Garda
Organizația non-guvernamentală americană „Arhiva Securității Naționale” de la Universitatea George Washington a publicat pe site-ul său trei transcrieri declasificate ale discuțiilor dintre Vladimir Putin și președintele SUA George Bush din 2001, 2005 și 2008. Potrivit documentelor, încă de la prima întâlnire cu Bush, șeful Kremlinului se plângea că Rusia „a cedat voluntar mii de kilometri...
SUA au lansat un atac împotriva „Statului Islamic” în Nigeria. Trump acuză gruparea de „masacrarea creștinilor” # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării al SUA a lansat o serie de atacuri asupra grupării „Statul Islamic” în nord-vestul Nigeriei. Despre acest lucru a anunțat președintele Donald Trump, pe platforma The Truth. Potrivit liderului de la Casa Albă, „teroriștii au atacat și au ucis cu brutalitate, în primul rând, creștini nevinovați, la o scară nemaiîntâlnită de mulți ani...
LIVE TEXT/ Atacul asupra Cernihiv: a crescut numărul victimelor. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:15 A crescut numărul răniților în urma atacului rus asupra unui bloc de cinci etaje din Cernihiv. După cum a comunicat Poliția Națională a Ucrainei, se știe deja despre 10 răniți și o femeie decedată. La locul atacului continuă să lucreze forțele de ordine și echipele de salvare: polițiști, criminaliști, geniști, salvatori ai Serviciului...
Curse suplimentare cu trenul pe ruta Chișinău-Iași, de sărbători, începând de mâine # Ziarul de Garda
În perioada sărbătorilor de iarnă vor fi operate curse suplimentare pe ruta Chișinău-Socola, Iași. Decizia a fost luată de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” la solicitarea călătorilor, potrivit unui comunicat al întreprinderii. „Trenul va circula în zilele de 26, 27, 28 decembrie 2025, precum și în zilele de 2, 3, 4, 7, 8,...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat un bloc cu cinci etaje. Numărul victimelor. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:12 Trupele ruse au lovit un bloc de cinci etaje în Cernigiv. Șeful Administrației Regionale a Oblastului Cernigiv, Viaceslav Ciaus, a informat că sunt opt răniți, dintre care trei se află în stare gravă. El a precizat, de asemenea, că în urma atacului a murit o femeie în vârstă de 80 de ani. UPDATE...
