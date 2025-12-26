Soloviov, unul dintre principalii propagandiști de la Kremlin, cu lacrimi în fața lui Putin: „Războiul a redat sens generației mele”

18:20

UPDATE 18:12 Trupele ruse au lovit un bloc de cinci etaje în Cernigiv. Șeful Administrației Regionale a Oblastului Cernigiv, Viaceslav Ciaus, a informat că sunt opt răniți, dintre care trei se află în stare gravă. El a precizat, de asemenea, că în urma atacului a murit o femeie în vârstă de 80 de ani. UPDATE...