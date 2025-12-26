SURSE/ Unde s-ar ascunde fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Dmitri Constantinov a fost externat din spital
Ziarul de Garda, 26 decembrie 2025 15:00
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Chișinău la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, nu a părăsit R. Moldova, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Una dintre versiunile luate în calcul de către organele...
• • •
15:00
14:50
20 de companii americane de apărare, sancționate de China ca reacție la vânzările de arme către Taiwan # Ziarul de Garda
Ministerul chinez de Externe a anunțat vineri, 26 decembrie, sancțiuni care vizează 10 persoane și 20 de companii americane din domeniul apărării, inclusiv filiala din St. Louis a companiei „Boeing”. Măsura vine în urma anunțului făcut săptămâna trecută de Washington privind vânzări de armament către Taiwan în valoare de 11,1 miliarde de dolari, cel mai...
Acum o oră
14:40
Vladimir Putin ar fi deschis la cedarea unor teritorii controlate de ruși, cu condiția ca Donbasul să revină Moscovei # Ziarul de Garda
Președintele rus, Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis să cedeze unele teritorii controlate de forțele ruse în Ucraina, dar că-și dorește întregul Donbas, scrie Reuters, citând presa rusă. Vladimir Putin a afirmat că „partea rusă este încă deschisă să facă concesiile pe...
Acum 2 ore
14:10
Un bărbat din raionul Rezina, reținut pentru 20 de zile. Au fost depistate documente oficiale false și o armă de foc, deținută ilegal # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, originar din raionul Rezina, a fost reținut pentru 72 de ore, pentru că ar fi implicat în confecționarea și utilizarea unor documente oficiale false, purtând însemnele unor instituții publice din R. Moldova și România, anunță Poliția de Frontieră. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii de...
14:00
Au fost modificate rutele la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță revizuirea rutelor de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Instituția precizează că scopul modificărilor este îmbunătățirea procesului de examinare auto și sporirea siguranței rutiere. Potrivit ASP, decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului...
13:50
UPDATE/ Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare. Poliția a inițiat un dosar de căutare, în baza căruia acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Sentința a fost pronunțată vineri, 26 decembrie, de către Judecătoria Chișinău. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Violina...
13:40
LIVE TEXT/ Un bărbat a decedat în regiunea Kursk, în urma atacului unei drone. Război în Ucraina, ziua 1401 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:32 În satul Khodiakovka, din regiunea Kursk, o dronă ucrainean a atacat un civil în vârstă de 57 de ani, care se deplasa cu bicicleta, iar acesta a murit, afirmă guvernatorul Alexander Khinștein, potrivit BBC. Totodată, potrivit lui, în satul Krupeț, din raionul Rîlsk, un pompier în vârstă de 54 de ani a fost...
13:30
Decizie finală în privința evaluării externe a președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău: CSM a acceptat raportul pozitiv # Ziarul de Garda
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul de evaluare în privința judecătorului Constantin Damaschin, prin care Comisia de evaluare externă vetting a propus promovarea evaluării. Damaschin este președinte interimar al Judecătoriei Chișinău. Damaschin și-a început activitatea de judecător fiind numit în funcție prin decretul președintelui R. Moldova din 22 septembrie 2005, la Judecătoria Botanica,...
13:20
LIVE TEXT/ Șase răniți în Uman, după un atac al armatei ruse. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:11 Pe 26 decembrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Uman din regiunea Cerkas. În urma atacului, șase persoane au fost rănite, a informat șeful Administrației Regionale Cerkas, Igor Tabureț. Potrivit acestuia, printre răniți se numără și doi copii. Tuturor victimelor li se acordă asistența necesară. În oraș s-au înregistrat...
Acum 4 ore
12:50
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat, Marco Rubio # Ziarul de Garda
Vladislav Kulminski, ambasadorul R. Moldova în SUA, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), Marco Rubio, și cu soția sa, Jeanette Rubio, a anunțat Kulmisnki. Aceștia au discutat despre relația bilaterală dintre R. Moldova și SUA, menționând că dialogul va continua la nivel de echipe, „cu obiectivul clar...
12:40
DOC/ Directorul adjunct al Agenției Rezerve Materiale a fost găsit de ANI cu avere nedeclarată corespunzător. Acesta este cercetat pentru escrocherie și a fost găsit vinovat de abuz în serviciu # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către Nicolae Seminahin, director adjunct suspendat din funcție în cadrul Agenției Rezerve Materiale, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și a intereselor personale. Conform unei sesizări, Seminahin „declara pentru 2020 venituri din donații în mărime...
12:30
CSM a aprobat raportul în privința unui candidat la funcția de judecător la CSJ. Acesta face parte din completul care examinează dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, și a constatat promovarea evaluării de către acesta. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de pe 26 decembrie. Judecătorul Sergiu Stratan activează în...
12:20
Circa 30 de doctoranzi au semnat plângeri privind limitarea dreptului de a-și susține tezele de doctorat. Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională # Ziarul de Garda
După ce aproximativ 30 de doctoranzi au semnat plângeri privind limitarea dreptului de a-și susține tezele de doctorat, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității sintagmei „până la data de 30 iunie 2025”. Doctoranzii au semnalat faptul că impunerea unui termen-limită nu ține cont de barierele obiective și...
12:10
Vineri, 26 decembrie, plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește în ședință pentru a examina cinci rapoarte emise de comisia de evaluare externă în privința a cinci magistrați. Este vorba de Igor Chiroșca, Ruxanda Pulbere și Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, Sergiu Stratan, în calitate de candidat la funcția de judecător...
12:10
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională privind limitarea dreptului doctoranzilor de a-și susține tezele de doctorat # Ziarul de Garda
După ce aproximativ 30 de doctoranzi au semnat plângeri privind limitarea dreptului de a-și susține tezele de doctorat, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității sintagmei „până la data de 30 iunie 2025” din cuprinsul punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 497/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de...
12:00
LIVE/ Ședința CSM. Consiliul a acceptat raportul pozitiv în privința unui candidat la funcția de judecător la CSJ și în privința # Ziarul de Garda
Vineri, 26 decembrie, plenul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește în ședință pentru a examina cinci rapoarte emise de comisia de evaluare externă în privința a cinci magistrați. Este vorba de Igor Chiroșca, Ruxanda Pulbere și Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, Sergiu Stratan, în calitate de candidat la funcția de judecător...
11:50
ULTIMA ORĂ/ Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare. Dmitri Constantinov a fost anunțat în căutare # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Acesta nu s-a prezentat la ședința de judecată, motiv pentru care a fost anunțat în căutare. Informația a fost confirmată pentru Ziarul...
11:50
11:40
11:30
Două refugiate din Ucraina, depistate cu droguri de aproximativ 20 de milioane de lei # Ziarul de Garda
Două femei din Ucraina, refugiate în R. Moldova, au fost reținute după o captură de droguri de aproxamtiv 20 de milioane de lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă, anunță Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii...
11:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldova (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 26 decembrie 2025, ora 14:00 – 29 decembrie 2025, ora 17:00. Potrivit hidrometeorologilor, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s. În perioada 26-27 decembrie fenomenul va viza...
Acum 6 ore
11:00
Consultări privind reformele din domeniul muncii: accent pe tineri, modificări legislative și transpunerea acquis-ului UE # Ziarul de Garda
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat prioritățile de reformă ale Ministerului, în contextul Planului de activitate al noului Guvern, iar reprezentanții mediului de afaceri și-au expus părerile și interesele. Această ședință a avut loc pe 22 decembrie, fiind organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și desfășurată pe platforma Consiliului Economic pe lângă...
10:50
Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mesaj RO-Alert a fost transmis în județul Tulcea # Ziarul de Garda
În România, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a anunțat Ministerul român al Apărării Naționale (MApN). „În noaptea de...
10:40
Rezoluția Forumului Mass-Media 2025: „Efortul de aliniere a cadrului normativ național în domeniul mass-media la legislația UE necesită accelerare” # Ziarul de Garda
În această săptămână, a fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025, documentul care conține un șir de constatări privind evoluțiile pieței media în ultimul an și mai multe solicitări către autorități, inclusiv să adopte o nouă lege a presei și să asigure protecția reală a profesiei de jurnalist, se arată într-un comunicat de la Consiliul de Presă....
10:20
Bărbatul care a încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești a fost condamndat # Ziarul de Garda
Bărbatul care în toamna anului 2020 a incendiat sediul Procuraturii raionului Vulcănești, a fost găsit vinovat și condamnat la patru ani de închisoare de către Procuratura UTA Găgăuzia, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, se arată într-un comunicat emis de Procuratura Generală. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune...
10:10
Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump în SUA. „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou. Nu pierdem nicio zi” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump, adăugând că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, relateză Kyiv Post. Zelenski a declarat că negociatorul-șef al delegației ucrainene, Rustem Umerov, l-a informat despre ultimele sale contacte cu partea americană. Vizita lui Zelenski ar...
10:00
LIVE/ Ședința CSM. Pe ordinea de zi, examinarea a cinci rapoarte a Comisiei de evaluare externă # Ziarul de Garda
Vineri, 26 decembrie, plenul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește în ședință pentru a examina cinci rapoarte emise de comisia de evaluare externă în privința a cinci magistrați. Este vorba de Igor Chiroșca, Ruxanda Pulbere și Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, Sergiu Stratan, în calitate de candidat la funcția de judecător...
09:50
Un oficial ucrainean a dezvăluit ce țări sunt pregătite să trimită un contingent de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului # Ziarul de Garda
Marea Britanie, Franța, Germania și Turcia sunt pregătite să trimită un contingent de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului, a declarat Mihailo Podoliak, consilier al cabinetului președintelui ucrainean, într-un interviu acordat Novini Live. „Se pune întrebarea: cine va finanța totul? Cine va fi prezent pentru a integra totul într-un singur sistem și cine...
09:40
31 de persoane străine au fost reținute la frontieră în 2025, dintre care 14 prezentau leziuni corporale # Ziarul de Garda
În perioada 01 ianuarie – 01 decembrie 2025, 31 de persoane străine au fost reținute de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, dintre care 14 prezentau leziuni corporale, transmite Oficiul Avocatului Poporului. Totodată, autoritățile de frontieră au fost sesizate de localnici cu privire la identificarea unei persoane străine aflate în stare de inconștiență în...
Acum 8 ore
09:10
SUA au dezvăluit transcrierile discuțiilor dintre Putin și Bush. Încă de la prima întâlnire, din 2001, liderul Kremlinului se plângea că Rusia „a cedat voluntar mii de km de teritoriu”, inclusiv „Ucraina, Kazahstanul și Caucazul” # Ziarul de Garda
Organizația non-guvernamentală americană „Arhiva Securității Naționale” de la Universitatea George Washington a publicat pe site-ul său trei transcrieri declasificate ale discuțiilor dintre Vladimir Putin și președintele SUA George Bush din 2001, 2005 și 2008. Potrivit documentelor, încă de la prima întâlnire cu Bush, șeful Kremlinului se plângea că Rusia „a cedat voluntar mii de kilometri...
08:30
SUA au lansat un atac împotriva „Statului Islamic” în Nigeria. Trump acuză gruparea de „masacrarea creștinilor” # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării al SUA a lansat o serie de atacuri asupra grupării „Statul Islamic” în nord-vestul Nigeriei. Despre acest lucru a anunțat președintele Donald Trump, pe platforma The Truth. Potrivit liderului de la Casa Albă, „teroriștii au atacat și au ucis cu brutalitate, în primul rând, creștini nevinovați, la o scară nemaiîntâlnită de mulți ani...
08:20
LIVE TEXT/ Atacul asupra Cernihiv: a crescut numărul victimelor. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:15 A crescut numărul răniților în urma atacului rus asupra unui bloc de cinci etaje din Cernihiv. După cum a comunicat Poliția Națională a Ucrainei, se știe deja despre 10 răniți și o femeie decedată. La locul atacului continuă să lucreze forțele de ordine și echipele de salvare: polițiști, criminaliști, geniști, salvatori ai Serviciului...
Acum 24 ore
19:30
Curse suplimentare cu trenul pe ruta Chișinău-Iași, de sărbători, începând de mâine # Ziarul de Garda
În perioada sărbătorilor de iarnă vor fi operate curse suplimentare pe ruta Chișinău-Socola, Iași. Decizia a fost luată de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” la solicitarea călătorilor, potrivit unui comunicat al întreprinderii. „Trenul va circula în zilele de 26, 27, 28 decembrie 2025, precum și în zilele de 2, 3, 4, 7, 8,...
18:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat un bloc cu cinci etaje. Numărul victimelor. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:12 Trupele ruse au lovit un bloc de cinci etaje în Cernigiv. Șeful Administrației Regionale a Oblastului Cernigiv, Viaceslav Ciaus, a informat că sunt opt răniți, dintre care trei se află în stare gravă. El a precizat, de asemenea, că în urma atacului a murit o femeie în vârstă de 80 de ani. UPDATE...
17:10
IGP a infiltrat o persoană la ferma din Beriozchi, Anenii Noi, pentru a acumula probe, spune Cernăuțeanu # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a infiltrat o persoană în cadrul fermei bănuitului pe cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani, din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Despre acest fapt a informat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, într-o intervenție la emisiunea „Secretele puterii” de la Jurnal TV. Potrivit lui Cernăuțeanu, angajatul IGP „a acumulat probatoriu” în cadrul...
17:00
LIVE TEXT/ Trupele ruse au lovit piața din centrul orașului Herson. Există un mort. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 La prânz, pe 25 decembrie, soldații ruși au bombardat intens centrul orașului Herson, ucigând un bărbat și rănind alte două persoane, a raportat de șeful Administrației Regionale a Hersonului, Alexander Prokudin. „La amiază, ocupanții au lovit cinic piața, unde oamenii se pregăteau pentru sărbători. În urma numeroaselor atacuri, magazinele au fost distruse”, a...
16:30
Pe măsură ce schimbările climatice încălzesc planeta, iernile cu zăpadă devin tot mai rare în Europa. Admiratorii tradițiilor clasice de Crăciun învață să se adapteze, notează Deutsche Welle. Când a plecat din Stockholm spre sud, acum un deceniu, Erika Lundell a fost frapată să vadă cât accent se punea în decorațiunile de Crăciun din noul...
16:00
Un conflict care durează în Filipine de 56 de ani ia pauză, tradițional, de Crăciun # Ziarul de Garda
Un moment de pace apare în fiecare an în ceea ce este considerat pe scară largă cea mai lungă insurgență comunistă din lume. Conflictul de gherilă dintre Armata Populară Nouă (NPA) maoistă și guvernul filipinez, care se desfășoară în Filipine, va intra în al 57-lea an în 2026 și a provocat aproximativ 60 000 de...
Ieri
14:50
Incidentul cu împușcăturile de la IGP Centru: Cernăuțeanu răspunde la acuzațiile precum că s-ar încerca mușamalizarea cazului # Ziarul de Garda
După ce mai mulți politicieni au vorbit în spațiul public despre o presupusă mușamalizare pe cazul incidentului de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde un ofițer ar fi tras trei focuri de armă, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a negat acest fapt, într-o intervenție la emisiunea „Secretele puterii” de la Jurnal TV....
14:10
Sărbătorile de iarnă pe stil nou și pe stil vechi sunt determinate de acțiunea celor două calendare: iulian și gregorian. Calendarul nou, gregorian, a fost adoptat în 1852. În zona dintre Prut și Nistru, autoritățile au trecut la calendarul nou, gregorian în aprilie 1919. Astfel, toate acțiunile vieții civile au fost ajustate la acest calendar,...
13:40
LIVE TEXT/ Cel puțin 4 morți și 35 răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:30 Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au raportat autoritățile locale pe 25 decembrie, scrie The Kyiv Indepedent. Rusia a lansat 131 de drone asupra Ucrainei peste noapte, a declarat Forțele Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 106 drone. Cel puțin 22...
13:20
Cum arată Crăciunul în Coreea de Nord, unde sărbătoarea este interzisă, iar 25 decembrie este o zi obișnuită # Ziarul de Garda
Il-yong Ju (29 de ani), care în 2019 l-a întâlnit pe Donald Trump la Casa Albă, a povestit că 25 decembrie este o dată ca oricare alta în țara comunistă din care a fugit când era copil, unde Crăciunul este interzis, iar creștinii sunt persecutați, transmite HotNews.ro. Il-yong Ju spune că în micuțul sat nord-coreean în...
12:50
VIDEO/ Ion Ceban, huiduit când a urcat pe scenă la concertul ai unei trupe autohtone # Ziarul de Garda
Primarul capitalei, Ion Ceban, a fost huiduit de public miercuri, 24 decembrie,, pe scena de la Arena Chișinău. Incidentul a avut loc la concertul aniversar al trupei Zdob și Zdub, scrie Agora. În timpul concertului trupei Zdob și Zdub, Ion Ceban a urcat pe scenă pentru a transmite un mesaj de felicitare, însă a fost...
12:00
„Toată Ucraina vrea să piară Putin”, sugerează Zelenski în mesajul de Crăciun. „Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună” # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii cu ocazia Crăciunului, evocând credința tradițională conform căreia „cerurile se deschid” în această perioadă, în care Ucraina „se roagă” pentru pace. „Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună. Fie ca el să piară, s-ar putea gândi fiecare dintre noi în privat”, a declarat liderul...
11:30
LIVE TEXT/ Atac rusesc asupra regiunii Odesa: peste 130 de drone au lovit mai multe regiuni. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 În noaptea de 25 decembrie, armata rusă a atacat cu 131 de drone de atac, lansate din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarsk, Donețk, Hvardiiske și Chauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic (REB) și sistemele fără pilot, precum și de...
11:10
Preotul Maxim Melinti, despre Crăciunul pe stil nou și vechi: „Hristos nu va întreba: «Ce calendar ai ținut?». Nu calendarul ne mântuiește, ci credință și faptele cele bune” # Ziarul de Garda
Maxim Melinti, paroh al bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, a explicat că calendarul nu este o dogmă și că bisercile ortodoxe pot sărbători Crăciunul fie pe stil nou, fie pe stil vechi. Acesta a scris că există biserici ortodoxe în lume care respectă Calendarul Iulian (cunoscut popular sub numele de „Stil Vechi) și...
10:40
De Crăciun, demnitarii R. Moldova au felicitat cetățenii și le-au urat să fie „mai buni, mai empatici și mai uniți” # Ziarul de Garda
Creștinii marchează joi, 25 decembrie, Crăciunul sau Nașterea lui Iisus Hristos pe stil nou. În ajun de sărbătoare, șefa statului, președintele Parlamentului, premierul și miniștrii au venit cu o urare pentru moldoveni. Președinta Maia Sandu a împodobit și a inaugurat bradul de Crăciun de la Președinție împreună cu mai mulți copii. Șefa statului le-a urat...
10:20
LIVE TEXT/ Atac rusesc asupra regiunii Odesa: o persoană a murit, alte două au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 În urma loviturilor asupra infrastructurii portuare și industriale a izbucnit un incendiu. Au fost avariate clădiri de depozitare, de producție și administrative. O persoană și-a pierdut viața, iar altele două au fost rănite, raportează Serviciul. Pompierii au lichidat toate focarele de incendiu. La fața locului au intervenit 51 de salvatori și 11 unități...
09:20
Creștinii de pretutindeni sărbătoresc Nașterea Domnului după calendarul gregorian. Papa Leon le-a transmis creștinilor un mesaj # Ziarul de Garda
Cea mai așteptată sărbătoare de iarnă, Crăciunul, fie că este marcată pe stil nou (25 decembrie), fie pe stil vechi (7 ianuarie), semnifică pentru creștini o adevărată renaștere sufletească, odată cu Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Cu această ocazie, Papa Leon al XIV-lea le-a transmis creștinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le aducă aminte că...
08:50
