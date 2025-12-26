Fosta așa-numită „viceministră” a educației de la Tiraspol, care și-a susținut teza de doctor habilitat la Chișinău, rămâne fără titlul științific. Decizia ANACEC

14:50

După ce mai mulți politicieni au vorbit în spațiul public despre o presupusă mușamalizare pe cazul incidentului de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde un ofițer ar fi tras trei focuri de armă, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a negat acest fapt, într-o intervenție la emisiunea „Secretele puterii” de la Jurnal TV....