Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, întrevedere la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio

14:30

Un polițist sub acoperire a fost infiltrat, timp de două luni, în gospodăria din satul Beriozchi, Anenii Noi, acolo unde un bărbat ar fi ucis mai multe persoane, iar corpurile victimelor le arunca să fie sfâșiate de porcii din fermă. Detaliile despre operațiune au fost anunțate de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu. „Noi, în această perioadă, […] Articolul Timp de două luni, un ofițer sub acoperire a fost infiltrat în gospodăria bărbatului suspectat de crimele îngrozitoare de la ferma din Anenii Noi apare prima dată în ZIUA.md.