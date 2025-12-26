Poliția l-a anunțat în căutare pe Dmitri Constantinov, fost șef al Adunării Populare a Găgăuzia
Ziua, 26 decembrie 2025 14:20
După ce a fost condamnat astăzi în lipsă la 12 ani de închisoare, Dmitri Constantinov a fost anunțat în căutare. Inspectoratul General al Poliției a precizat că a inițiat un dosar de căutare, prin care fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept, transmite IPN.
• • •
14:40
Dosarele de rezonanță legate de acte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să pară rezultatul unei presiuni politice. Este afirmația expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, făcută în contextul criticilor aduse modului în care este examinat dosarele în care este vizat Vlad Plahotniuc.
14:20
Poliția l-a anunțat în căutare pe Dmitri Constantinov, fost șef al Adunării Populare a Găgăuzia # Ziua
14:00
VIDEO | Șase morți în urma unei explozii într-o moschee din Siria în timpul rugăciunii de vineri
Cel puțin șase persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma unei explozii produse într-o moschee din orașul Homs, Siria, în timpul rugăciunii de vineri. Incidentul a avut loc la moscheea imamului Ali bin Abi Talib, potrivit informațiilor preliminare citate de Euronews. Forțele de securitate siriene au izolat imediat zona, iar echipajele de salvare continuă să acorde asistență victimelor.
13:30
EXCLUSIV | Cetățenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari, și nu să fie gestionat prin intermediul autorităților centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepția favorabilă asupra sprijinului românesc și nivelul scăzut de încredere în instituțiile guvernamentale.
12:30
Proiectul lichidării juridice a Universității din Cahul, supus consultărilor publice în plină perioadă a sărbătorilor
Ministerul Educației a inițiat, în plină perioadă a sărbătorilor, dezbaterile privind elaborarea proiectului de lichidare juridică a Universității din Cahul, subiect ce a stârnit un șir de discuții contradictorii în spațiul public. Inițierea elaborării deciziei a fost anunțată în 23 decembrie și va dura până în 2 ianuarie, perioadă în care, în mod oficial, există posibilitatea consultărilor publice.
12:00
VIDEO | Două refugiate din Ucraina, reținute într-un dosar de trafic de droguri de peste un milion de euro
Doua refugiate din Ucraina sunt învinuite de vânzarea drogurilor pe teritoriul R. Moldova în cantități extrem de mari. În total, în urma unor razii ale ofițerilor Direcției investigații „Centru" și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au fost găsite droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei, care echivalează cu peste un milion de euro.
11:50
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de pușcărie
Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, a fost condamnat de prima instanță la 12 ani de pușcărie pentru delapidări și abuz în serviciu. La mijlocul lunii noiembrie, Constantinov anunța că demisionează de la șefia legislativului regional din motive de sănătate. În cadrul examinării dosarului, procurorii au cerut 13 ani de închisoare pentru acuzat.
11:20
VIDEO | Atac cu drone asupra regiunii Odesa, infrastructura energetică și portuară, din nou vizată. Armata română a ridicat avioane de vânătoare F-16
Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a anunțat vineri dimineață Ministerul Apărării din România.
11:00
Din după-amiaza de azi și până luni seara, 29 decembrie, pe teritoriul Republicii Moldova va fi valabil cod galben de vânt. Pentru vineri și sâmbătă, avertizarea a fost emisă pentru raioanele din nord și centru, iar duminică și luni codul se va extinde deja și pentru regiunea de sud. Potrivit specialiștilor, viteza vântului va depăși 15-20 m/s.
10:30
OPINII | Victor Nichituș: Europa politică crapă. R. Moldova trebuie să se întoarcă la primul proiect de țară – unirea cu țara-mamă
Vreo patru-cinci ani în urmă, la București, într-o discuție cu un vestit sociolog român, am auzit: „dacă nu se schimbă, Europa (Uniunea Europeană) crapă". Nu am dat crezare acestei afirmații, la vremea respectivă eram ancorat în ideea că ideea națională a Republicii Moldova ar trebui să fie integrarea în Uniunea Europeană. Acum, la sfârșit de an 2025, constat că sociologul avea dreptate.
10:10
VIDEO | Trump anunță lovituri împotriva grupării ISIS în Nigeria: „Au ucis creștini nevinovați. I-am avertizat, iar acum au plătit"
Forțele armate ale Statelor Unite au lansat, în seara zilei de 25 decembrie, atacuri aeriene asupra grupării teroriste „Statul Islamic" (ISIS) în nord-vestul Nigeriei. Anunțul a fost făcut de președintele SUA, Donald Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth. Potrivit lui Trump, loviturile au fost efectuate pentru a opri violențele comise de grupare împotriva populației creștine.
09:40
„Mica Unire prin infrastructură". Cel mai lung traseu de autostradă neîntreruptă din România va lega Oltenia de Moldova
România se apropie de un prag simbolic în infrastructura rutieră – peste 500 de kilometri de autostradă și drum expres neîntrerupți, care vor lega direct Oltenia de Moldova. Acest lucru va fi posibil în prima parte a anului viitor, când șoferii ar putea circula continuu de la Craiova până la Bacău, pe un traseu de aproximativ 520 de kilometri.
09:20
Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump în următoarele zile: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că urmează să se întâlnească, în următoarele zile, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului cu Rusia. „Rustem Umerov a raportat despre noile sale contacte cu partea americană. Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel în viitorul apropiat", a declarat Zelenski.
09:00
Cinste Născătoarei de Dumnezeu. Creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc Soborul Maicii Domnului
În 26 decembrie, a doua zi de Crăciunul pe stil nou, este prăznuit Soborul Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din an, marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc. Praznicul este închinat Fecioarei Maria, Născătoarea de Dumnezeu, cea prin care S-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos. Denumirea de „sobor" are sensul de adunare a credincioșilor pentru cinstirea Maicii Domnului.
16:50
36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu la Târgoviște. Sentința, pronunțată de un tribunal militar convocat de urgență în aceeași zi
Acum 36 de ani, pe teritoriul unei unități militare din Târgoviște, la peretele unui Corp de gardă, Nicolae și Elena Ceaușescu, aflați la conducerea României de peste 22 de ani, au fost împușcați de un pluton de execuție. Sentința a venit în ziua de Crăciun a anului 1989 după un proces de o oră și jumătate organizat în aceeași zi.
16:30
Kremlinul reacționează la mesajul de Crăciun al lui Zelenski: „Agresiv. Retorica unui om dezechilibrat"
Kremlinul a comentat critic discursul de Crăciun al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care acesta a făcut o aluzie la dorința morții „unei persoane", fără a o numi explicit. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a calificat mesajul drept „incultural și plin de răutate", punând sub semnul întrebării capacitatea liderului ucrainean de a conduce negocieri de pace.
16:00
Rezervoarele care alimentează capitala Iranului sunt aproape goale după cea mai gravă secetă din ultimele decenii
Unul dintre principalele rezervoare care asigură alimentarea cu apă a capitalei Iranului este aproape gol, în pofida ploilor de iarnă sporadice. Țara se confruntă cu cea mai severă secetă dinn ultimele decenii, relatează AFP, preluată de Agerpres. Din capacitatea totală de stocare de 205 milioane de metri cubi a barajului Amir Kabir, doar 6 milioane de metri cubi mai rămân disponibili.
15:40
Din 1 ianuarie, cetățenii moldoveni aflați în UE vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă la tarifele operatorilor naționali
Din 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova, aflați în statele Uniunii Europene, vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă și internet fără costuri suplimentare de roaming, adică la tarifele operatorilor naționali. În urma unui acord semnat în 2024, moldovenii deja beneficiază de tarife reduse la roaming în țările UE.
15:20
Cel puțin cinci morți într-o explozie la o moschee din Nigeria. Poliția suspectează un atentat sinucigaș
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 35 au fost rănite în urma unei explozii produse într-o moschee din orașul Maiduguri, capitala statului Borno, din nord-estul Nigeriei. Incidentul a avut loc miercuri seară, în timpul rugăciunilor, potrivit informațiilor furnizate de Euronews și The Associated Press. Poliția nigeriană investighează ipoteza unui atentat sinucigaș cu bombă.
15:00
Actrița Vera Alentova, vedeta filmului „Moscova nu crede în lacrimi”, s-a stins din viață la 83 de ani # Ziua
Actrița din Rusia Vera Alentova, vedetă a filmului premiat cu Oscar, „Moscova nu crede în lacrimi”, a murit la vârsta de 83 de ani, scrie Meduza. „S-a întâmplat o mare tragedie… Vera Valentinovna Alentova nu mai este. A slujit la Teatrul Pușkin timp de 60 de ani”, se arată în comunicat al teatrului. Potrivit presei […] Articolul Actrița Vera Alentova, vedeta filmului „Moscova nu crede în lacrimi”, s-a stins din viață la 83 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Timp de două luni, un ofițer sub acoperire a fost infiltrat în gospodăria bărbatului suspectat de crimele îngrozitoare de la ferma din Anenii Noi # Ziua
Un polițist sub acoperire a fost infiltrat, timp de două luni, în gospodăria din satul Beriozchi, Anenii Noi, acolo unde un bărbat ar fi ucis mai multe persoane, iar corpurile victimelor le arunca să fie sfâșiate de porcii din fermă. Detaliile despre operațiune au fost anunțate de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu. „Noi, în această perioadă, […] Articolul Timp de două luni, un ofițer sub acoperire a fost infiltrat în gospodăria bărbatului suspectat de crimele îngrozitoare de la ferma din Anenii Noi apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
115 persoane suspectate de planificarea unor atentate de Crăciun și Anul Nou, arestate la Istanbul # Ziua
Autoritățile turce au reținut 115 persoane suspectate că pregăteau atentate teroriste în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, în urma unei operațiuni de amploare desfășurate la Istanbul. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul General din Istanbul și a vizat presupuse rețele ale grupării teroriste Stat Islamic (ISIS), relatează Euronews. Potrivit procurorilor, în cadrul anchetei […] Articolul 115 persoane suspectate de planificarea unor atentate de Crăciun și Anul Nou, arestate la Istanbul apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | Populația R. Moldova a fost mințită de PAS în campania electorală, spune Dan Dungaciu: „A fost o păcăleală enormă” # Ziua
Sociologul român Dan Dungaciu afirmă că PAS și-a încălcat flagrant promisiunile făcute în campania electorală, iar efectele se vor vedea atât în erodarea încrederii în acest partid, cât și în scăderea credibilității Uniunii Europene în rândul cetățenilor moldoveni. Potrivit lui, UE este percepută drept „girantul” PAS, iar această asociere riscă să afecteze inclusiv proiectul european. […] Articolul VIDEO | Populația R. Moldova a fost mințită de PAS în campania electorală, spune Dan Dungaciu: „A fost o păcăleală enormă” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
VIDEO | Ambasadoarea UE, mesaj de sărbători pentru cetățenii moldoveni: „Dorim ce e mai bun pentru voi și familiile voastre” # Ziua
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj pentru cetățenii moldoveni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Aceasta a trecut în revistă evenimentele legate de relațiile bilaterale, care au marcat, menționând că 2025 a fost unul „foarte bun pentru Republica Moldova”. „2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Pot […] Articolul VIDEO | Ambasadoarea UE, mesaj de sărbători pentru cetățenii moldoveni: „Dorim ce e mai bun pentru voi și familiile voastre” apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Salarii și protecție socială sporită pentru angajații din educație. Primăria Chișinău semnează un acord cu o organizație sindicală # Ziua
Drepturi clare, condiții mai bune de muncă și protecție pentru toți angajații din educație sunt prevăzute în Convenția Colectivă de Muncă pentru anii 2026–2030, semnată pe 24 decembrie de autoritățile locale și Centrul Sindical Ramural Teritorial Chișinău din Domeniul Educației și Științei, transmite IPN. Potrivit primarului general, Ion Ceban, documentul reprezintă un pas important pentru […] Articolul Salarii și protecție socială sporită pentru angajații din educație. Primăria Chișinău semnează un acord cu o organizație sindicală apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Aeroportul din Chișinău crapă pe la încheieturi. Autoritățile anunță un nou record de pasageri: 6 milioane în 2025 # Ziua
Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău a marcat în ajun de Crăciun un moment istoric pentru aviația civilă din Republica Moldova: atingerea pragului de 6 milioane de pasageri într-un singur an, ceea ce reprezintă o premieră absolută. Pasagerul cu numărul 6 milioane este o tânără din Chișinău, care a fost întâmpinată la aterizare cu muzică, aplauze, […] Articolul Aeroportul din Chișinău crapă pe la încheieturi. Autoritățile anunță un nou record de pasageri: 6 milioane în 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
IGP, acuzat de un lider de partid de mușamalizarea incidentului cu împușcături de la Inspectoratul Centru. Cernăuțeanu: Îl invit la fața locului să-i arăt probele # Ziua
Poliția Națională ar fi încercat să mușamalizeze incidentul cu împușcăturile de la Inspectoratul Centru din Chișinău, inclusiv să ascundă probe și numărul adevărat de gloanțe trase. Este acuzația liderului Partidului Schimbării, avocatul Ștefan Gligor, care precizează că polițistul scandalagiu, fiind beat, ar fi golit două încărcătoare ale armei personale, în timp ce autoritățile susțin că […] Articolul IGP, acuzat de un lider de partid de mușamalizarea incidentului cu împușcături de la Inspectoratul Centru. Cernăuțeanu: Îl invit la fața locului să-i arăt probele apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
„Fie ca Putin să piară”. Zelenski, despre dorințele ucrainenilor, într-un mesaj adresat națiunii în Ajunul Crăciunului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, într-un discurs marcat de război, suferință, dar și de apeluri la unitate și speranță. Liderul de la Kiev a amintit tradiția potrivit căreia, în noaptea de Crăciun, „cerurile se deschid”, iar oamenii își pot pune o dorință care să se împlinească. „Astăzi, cu toții avem […] Articolul „Fie ca Putin să piară”. Zelenski, despre dorințele ucrainenilor, într-un mesaj adresat națiunii în Ajunul Crăciunului apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Fostul șef al Procuraturii Generale, Dumitru Robu, scapă de ancheta disciplinară. CSP anunță că a expirat termenul de prescripție # Ziua
Fostul procuror general interimar Dumitru Robu nu va mai fi anchetat în cadrul unei proceduri disciplinare, care a fost inițiată de Consiliul Superior al Procurorilor la începutul lunii decembrie în urma unei sesizări. CSP anunță că, în 24 decembrie, comisia de disciplină, creată pentru acest caz, a constat expirarea termenului de prescripție. „În urma verificării sesizării în cadrul ședinței […] Articolul Fostul șef al Procuraturii Generale, Dumitru Robu, scapă de ancheta disciplinară. CSP anunță că a expirat termenul de prescripție apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
VIDEO | Atacuri rusești în sudul și estul Ucrainei. Morți și zeci de răniți în regiunile Odesa și Harkov # Ziua
Forțele ruse au lansat noi atacuri nocturne asupra Ucrainei, vizând infrastructura portuară, industrială și zone civile din regiunile Odesa și Harkov. Bilanțul provizoriu indică mai multe victime, clădiri distruse și incendii, intervenția serviciilor de urgență fiind în plină desfășurare. În cursul nopții, armata rusă a lovit din nou infrastructura portuară și industrială din regiunea Odesa. […] Articolul VIDEO | Atacuri rusești în sudul și estul Ucrainei. Morți și zeci de răniți în regiunile Odesa și Harkov apare prima dată în ZIUA.md.
07:30
„Astăzi se oferă omului posibilitatea de a lucra desăvârșirea”. Pastorala Mitropolitului Basarabiei cu ocazia Nașterii Domnului # Ziua
Mitropolitul Basarabiei a transmis clerului și credincioșilor pastorala de Crăciun, în care explică esența acestei importante sărbători Creștine. ÎPS Petru menționează că Nașterea Domnului reprezintă intrarea veșniciei în viața omului și aduce pacea cea adevărată. „Naşterea Domnului nu este o simplă comemorare a unui eveniment trecut, ci intrarea veşniciei în prezentul nostru, o deschidere a […] Articolul „Astăzi se oferă omului posibilitatea de a lucra desăvârșirea”. Pastorala Mitropolitului Basarabiei cu ocazia Nașterii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
24 decembrie 2025
18:30
Catedrala Națională din București, redeschisă pentru vizitatori, în perioada sărbătorilor de iarnă # Ziua
Locuitorii și oaspeții capitalei României vor putea vizita Catedrala Națională în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Sântul lăcașul va fi deschis zilnic, între orele 09:00 și 17:00, cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, al Anului Nou și al Botezului Domnului, potrivit unui comunicat emis de Patriarhia Română. Astfel, credincioșii și pelerinii din țară […] Articolul Catedrala Națională din București, redeschisă pentru vizitatori, în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Ratarea finanțării de la Fondul Monetar Internațional în toamna acestui an nu a avut un impact negativ asupra Republicii Moldova, susține președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului PAS, necesarul de finanțare a fost acoperit din surse europene, în condiții asemănătoare, transmite IPN. Radu Marian a explicat, la o emisiune televizată, […] Articolul Ratarea finanțării FMI nu are impact negativ asupra Moldovei, ne asigură Radu Marian apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Guvernul francez a condamnat miercuri decizia administrației Trump de a impune o interdicție de viză fostului comisar european Thierry Breton, una dintre figurile-cheie din spatele Actului european privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), legislație care vizează marile companii tehnologice americane, transmite Reuters. Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni de tip interdicție de intrare […] Articolul Franța condamnă interdicția de viză impusă de SUA fostului comisar european Thierry Breton apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Prețurile la carburanți continuă să scadă și ajung la niveluri minime record, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Timp de o lună, motorina s-a ieftinit cu 2,54 lei pe litru și a coborât sub pragul de 19 lei. Benzina s-a ieftinit cu 1,42 lei pe litru și a ajuns sub pragul de 22 de […] Articolul Carburanții înregistrează cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Ambasada SUA la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor R. Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Ziua
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în care Chargé d’Affaires Nick Pietrowicz și familia sa urează cetățenilor R. Moldova un Crăciun fericit și un An Nou prosper. În mesajul publicat pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice, reprezentanții Ambasadei subliniază că sezonul sărbătorilor este […] Articolul VIDEO | Ambasada SUA la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor R. Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Bloomberg: Rusia va solicita modificări la planul de pace SUA-Ucraina, considerat doar un „punct de pornire” # Ziua
Kremlinul intenționează să ceară modificări substanțiale la proiectul revizuit al planului de pace în 20 de puncte, prezentat astăzi de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor privind capacitățile militare ale Ucrainei, relatează Bloomberg, citând o sursă apropiată conducerii ruse, transmite The Moscow Times. Potrivit sursei, documentul este privit la Moscova drept un „punct de […] Articolul Bloomberg: Rusia va solicita modificări la planul de pace SUA-Ucraina, considerat doar un „punct de pornire” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
VIDEO | Anchetă amplă în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. Un recidivist ar fi ucis mai multe persoane, iar corpurile le lăsa să fie sfâșiate de porci # Ziua
Poliția anunță o anchetă amplă la ferma din satul Beriozchi din Anenii Noi, acolo unde un recidivist, în vârstă de 59 de ani, împreună cu alți doi suspecți, sunt acuzați de omorul mai multor persoane, iar ulterior, pentru a distruge urmele, lăsau corpurile să fie sfâșiate de porcii din gospodărie. Ancheta Inspectoratului Național de Investigații, […] Articolul VIDEO | Anchetă amplă în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. Un recidivist ar fi ucis mai multe persoane, iar corpurile le lăsa să fie sfâșiate de porci apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
VIDEO | Șansele ca Ucraina și Republica Moldova să adere UE nu sunt deloc sigure, crede sociologul Dan Dungaciu # Ziua
Sociologul Dan Dungaciu se arată sceptic față de perspectivele reale de integrare europeană ale Republicii Moldova și Ucrainei, în contextul geopolitic actual. În opinia lui, situația legată de securitate face astăzi imposibilă o discuție realistă despre extinderea Uniunii Europene și nu se știe care va fi abordarea față de acest subiect, după încheierea războiului din […] Articolul VIDEO | Șansele ca Ucraina și Republica Moldova să adere UE nu sunt deloc sigure, crede sociologul Dan Dungaciu apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Agenția spațială rusă Roskosmos a anunțat că intenționează să construiască o centrală electrică pe Lună până în anul 2036, ca parte a programului lunar al Federației Ruse. Proiectul va fi realizat cu participarea Rosatom și a Institutului Kurceatov, potrivit unui comunicat publicat pe canalul oficial de Telegram al agenției, relatează The Moscow Times. Potrivit Roskosmos, […] Articolul Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii # Ziua
În prag de sărbători, partenerul privat al Loterie Naționale, NGM Company, demonstrează, din nou, că responsabilitatea socială înseamnă fapte concrete. O familie numeroasă, cu 8 copii, dintre care 6 minori, a primit un sprijin important. Datorită acestui gest, Crăciunul va fi mai cald și mai senin pentru micuți: familia a beneficiat de un suport financiar […] Articolul NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
De Crăciun, în 25 decembrie, peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie pentru eventuale intervenții # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun, în 25 septembrie. Activitatea angajaților IGSU va fi destinată siguranței și securității cetățenilor. Salvatorii și pompierii dislocați în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să […] Articolul De Crăciun, în 25 decembrie, peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie pentru eventuale intervenții apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | O cisternă a explodat într-o parcare din Italia, provocând haos pe autostrada Milano–Napoli # Ziua
Traficul pe autostrada Milano–Napoli a fost grav perturbat marți seara, după ce o autocisternă care transporta GPL a explodat în apropierea orașului Teano, în provincia Caserta. Potrivit autorităților italiene, două vehicule grele au fost implicate într-un accident, unul dintre ele fiind o cisternă cu gaz petrolier lichefiat. În urma coliziunii, cisterna a fost cuprinsă de […] Articolul VIDEO | O cisternă a explodat într-o parcare din Italia, provocând haos pe autostrada Milano–Napoli apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Festivitățile de Crăciun revin la Betleem după doi ani. Palestinienii speră într-un „viitor mai bun” # Ziua
După doi ani marcați de război, restricții și declin economic sever, Betleemul a reluat în acest an festivitățile de Crăciun, într-un gest simbolic prin care localnicii speră la un viitor mai bun pentru orașul considerat locul nașterii lui Iisus Hristos. Războiul din Fâșia Gaza a aruncat o umbră grea asupra Cisiordaniei, provocând o criză economică […] Articolul Festivitățile de Crăciun revin la Betleem după doi ani. Palestinienii speră într-un „viitor mai bun” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Crăciunul pe stil nou aduce primele geruri din această iarnă. Meteorologii au emis cod galben de scădere a temperaturii, fiind anunțate până la minus 13 grade în următoarele două nopți, în raioanele de nord ale Republicii Moldova. Specialiștii susțin că media zilnică a temperaturii aerului va scădea cu până la șapte grade. Astfel, la noapte, […] Articolul Vin primele nopți geroase din această iarnă. Meteorologii anunță până la minus 13 grade apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Energocom a achiziționat în premieră energie electrică din baterii de stocare de la un producător local # Ziua
Compania Energocom a achiziționat în premieră energie electrică din baterii de stocare de la un producător local, care utilizează sisteme moderne de stocare a energiei. Producătorul deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum maxim. „Pentru Energocom, această achiziție […] Articolul Energocom a achiziționat în premieră energie electrică din baterii de stocare de la un producător local apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Structura de protecție de la Cernobîl riscă să se prăbușească după loviturile rusești, avertizează directorul centralei # Ziua
Structura de protecție construită deasupra fostei centrale nucleare de la Cernobîl ar putea ceda în urma unui nou atac, după ce a fost avariată de o lovitură rusească la începutul acestui an, a avertizat directorul centralei, Serghei Tarakanov, într-un interviu acordat AFP și publicat pe 23 decembrie. „Nimeni nu poate garanta că această instalație de […] Articolul Structura de protecție de la Cernobîl riscă să se prăbușească după loviturile rusești, avertizează directorul centralei apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Judecătoarea Marina Rusu denunță orchestrarea din partea „structurilor” a unui scenariu de denigrare a imaginii și de hărțuire a copiilor săi # Ziua
Judecătoarea Marina Rusu, care a lansat un apel public și a organizat un protest la CSM acuzând un tratament disproporționat și discriminatoriu la muncă, în condițiile în care este mamă a șapte copii, denunță acum pregătirea de unele „structuri ale statului” a unui scenariu de denigrare a imaginii în care să fie utilizate informații despre copiii […] Articolul Judecătoarea Marina Rusu denunță orchestrarea din partea „structurilor” a unui scenariu de denigrare a imaginii și de hărțuire a copiilor săi apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Dan Dungaciu: „Scenariul cipriot a fost un eșec și nu poate fi aplicat și în cazul integrării europene a Republicii Moldova” # Ziua
Sociologul și expertul geopolitic Dan Dungaciu susține că așa-numitul „scenariu cipriot”, invocat tot mai des în discuțiile despre integrarea europeană a Republicii Moldova, reprezintă un model eșuat, care nu oferă soluții reale pentru situația de securitate din regiune. Subiectul a fost discutat la emisiunea Contrasens, de la ZIUA.md. „Sigur că ceea ce se discută acum […] Articolul VIDEO | Dan Dungaciu: „Scenariul cipriot a fost un eșec și nu poate fi aplicat și în cazul integrării europene a Republicii Moldova” apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Ziua
Angajații Centrului Național Anticorupție și procurorii din Chișinău, desfășoară, la această oră, percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau […] Articolul CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” apare prima dată în ZIUA.md.
